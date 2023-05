STT vadu siūlomas Pernavas įsitikinęs – atsekti, kur tarybų nariai leido pinigus, galima

Buvęs generalinis komisaras, dabar Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovu siūlomas Linas Pernavas tikina, kad galima atsekti, kur savivaldybių tarybų nariai leido lėšas. Be to, pasak jo, jei yra pagrindas pradėti tyrimą, tai privalo būti padaryta.

– Šiandien ministrė Šiugždinienė pateikė ataskaitas dėl lėšų panaudojimo, kai dirbo Kauno savivaldybėje. Ar jus tos ataskaitos įtikino? Matėte jas? Ten kažkodėl birželis turi 31 dieną. Kaip vertinti tuos dalykus?

– Viešojoje erdvėje mačiau daug įvairių nuomonių, daug įvairių vertinimų ir apie vieną, ir apie kitą asmenį. Bet šiandien aš susilaikysiu nuo bet kokių vertinimų todėl, kad esu veikiantis policijos pareigūnas ir, kaip minėjote, kandidatas į STT vadovo pareigas. Todėl apie konkrečias bylas aš tikrai nešnekėsiu.

– Tada ir apie Šarūno Narbuto bylą jums bus sunkiau šnekėti, nes taip pat subliuško dar viena STT byla, Vilniaus apygardos teismas išteisino Š. Narbutą dėl kaltinimų piktnaudžiavimu ir sukčiavimu Lietuvai per pandemiją įsigyjant COVID-19 reagentų. Čia galbūt klausimas toks – o ko, jūsų akimis, galėjo nepadaryti STT, kad byla subliuško?

– Matote, norint kalbėti apie konkrečią bylą, konkrečius tyrimus, bet nemačius tos bylos bandyti spėlioti, kas buvo padaryta gerai, kas negerai, būtų nerimta ir neatsakinga.

– Aišku, lėšų pasisavinimo, grobstymo mastas yra gana didelis, šiandien visuomenininkas Andrius Tapinas dėl ministrės Šiugždinienės kreipėsi į STT. Ar jūs, būdamas STT vadovu, įpareigotumėte pradėti tyrimą?

– STT yra, kaip ir kitose ikiteisminio tyrimo institucijose, nustatyta tvarka, [numatanti], kas, kaip ir kokiu būdu pradeda tyrimus – ar tai kriminalinės žvalgybos tyrimai, ar tai ikiteisminiai tyrimai. Iš esmės tai sprendžia ne įstaigos vadovas, yra tam tikrų padalinių atstovai, kurie yra atsakingi už tam tikras kuruojamas sritis ir jie priima sprendimus.

Kaip jie priima sprendimus – yra, vėlgi, Baudžiamojo proceso kodeksas, tai yra Baudžiamojo proceso įstatymas, kur numatyti atvejai, kada gali būti tyrimas pradedamas ir čia negali būti, kad, sakykime, vienas žmogus, nesvarbu, kas tai būtų, pasakė ir pradedame, o, sakykime, kitas kažkas pasakė, ir nepradedame. Iš esmės, jeigu yra pagrindas pradėti tyrimą, jis privalo būti pradėtas ir čia nėra jokių klausimų.

– Lėšų savivaldybėse grobstymo reikalai jau tęsiasi ne vienerius metus, kai kur gal net ir dešimtmetį. Yra jau net turbūt politikų, kurie savivaldoje dalyvauja, jie tas schemas žino, patys jose dalyvauja. Bet kodėl to niekaip nesuseka specialiosios tarnybos, šiuo atveju STT? Kodėl iš jų nieko negirdime apie tai, o girdime iš žiniasklaidos, iš visuomenininkų, kurie atskleidžia tokius faktus?

– Kodėl suseka ar nesuseka – sunku pasakyti. Aš tuo metu toje tarnyboje nedirbau, bet iš esmės reikia džiaugtis, ir aš džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie elgiasi visuomeniškai, kurie tą informaciją praneša ir mes matome tai, ką dabar matome.

Yra, vėlgi, tam tikros institucijos ir savivaldoje. Ką tai rodo? Tai rodo, kad sistema arba, vadinkime, kontrolės sistema nesuveikė ir, nekalbant vėl apie konkrečius atvejus, aš manau, į šitą problemą reikia žiūrėti kompleksiškai ir ji sistemiškai turėtų būti išspręsta.

Aš nenorėčiau, vėlgi, komentuoti, kaip turėtų būti, aš nesu savivaldos ekspertas, ar tai turėtų būti kažkokios lėšos mokamos, ar tai turėtų būti atlyginimas, ar kompensacija, ar galbūt niekas neturėtų būti mokama. Aš tikrai to pakomentuoti negaliu. Bet jeigu jau yra kažkokios išmokos, mano galva, tai turi būti aišku, paprasta ir, svarbiausia, skaidru tam, kad mes neatsidurtume toje situacijoje, kurioje esame dabar.

– Grįžtant prie to skaidrumo. Kai pasipylė skandalai, kai kas ir taip pat minėtoji ministrė Šiugždinienė pradėjo teikti ataskaitas, kiek, kokių pinigų išleido, tos ataskaitos atrodo kai kuriais atvejais keistai, nes ten sutampa pinigai cento tikslumu ir t. t.

Bet klausimas kitoks – jūsų nuomone, įrodyti lėšų panaudojimo tikslingumą įmanoma ar ne tokiose bylose, sakykime, korupcijos, grobstymo lėšų? Pasakyti, kad už tuos pinigus įsipiltą benziną tas žmogus tiksliai išvažinėjo pas rinkėjus, nusipirko kompiuterį tam, kad tiksliai vykdytų savo pareigas, o ne kad kažkam padovanotų? Mobiliuosius telefonus pirko po kelis, kad tie mobilieji būtų naudojami darbui, o ne šiaip sau kokiems reikalams. Kiek įmanoma patikrinti lėšų skaidrumą ir jų susiejimą su tiesioginiu darbu?

– Aš šiuo atveju įsivaizduoju, apskritai kalbant apie savivaldą, kad patikrinti tikrai bus galima. Kodėl? Todėl, kad tie pateikiami dokumentai, kaip mes matome, yra vieši. Dabar dėl įrodymo ir galutinio rezultato – tai priklausys nuo to, kokios taisyklės yra patvirtintos. Sakykime, jei ten turi būti tik pateikta kažkokia ataskaita ir neturi būti kvitų, tai, sakykime, taip, ataskaita yra, patinka ar nepatinka, bet ataskaita. Jei turėjo būti kažkokie patvirtinti dokumentai, jų nėra.

Tai aš manau, kad tie dalykai bus atsekami ir nematau priežasčių, kodėl mes galėtume neatsekti ir nematyti, tinkamai ar netinkamai buvo atlikta. O vertinsime pagal tai, kokios taisyklės buvo ir ar dokumentai buvo pateikti laikantis tų taisyklių.

– Kiek, jūsų akimis, pažeidžiami savivaldybėse dirbantys politikai, jei net dėl kelių šimtų ar kelių tūkstančių eurų rizikuoja savo reputacija ir dalyvauja grobstymo schemose? Kas galėtų paneigti, kad pas tokį politiką neateis labiau suinteresuoti asmenys, juk savivaldoje sprendžiami žemės klausimai, sklypų dalybų, pastatų ir t. t., juk įvairūs klausimai, ir nepasiūlys, sakykime, kyšio už ką nors, jeigu dėl kelių šimtų eurų vyksta tokie dalykai?

– Mes kiekvienas turbūt tam tikra prasme daugiau ar mažiau pažeidžiami. Jeigu žiūrėtume į savivaldą, tai vienose savivaldybėse tos sumos buvo visiškai mažos, kitose savivaldybėse buvo, bent jau kaip teigiama viešojoje erdvėje, nemažos sumos, šnekame turbūt ir apie tūkstančius. Mes visi esame tam tikra prasme pažeidžiami, bet į šitą problemą pažiūrėčiau šiek tiek plačiau.

Kai mes kalbame apie korupcinius dalykus, jūs paminėjote kyšį arba papirkimą, visada dalyvauja dvi pusės. Ir, mano galva, vien tik kalbėti apie vieną pusę būtų klaidinga, nes mes neišspręsime šitos problemos. Yra dvi pusės – vienas, kuris siūlo, kitas, kuris ima. Tai mano vizija yra tokia, jei aš būčiau paskirtas STT direktoriumi, – reikia dirbti su abiem pusėmis, kad suprastų, kad korupcija mums kainuoja per daug, korupcija neapsimoka, korupcija kainuoja per brangiai.

Ne tik turime sakyti, kad vienas ar kitas turi neimti, bet ir visi kiti turi neduoti. Priešingu atveju visada atsiras tas, kuris [manys], kad jei šita suma netinkama, tai kita bus tinkama. Toks ir posakis yra. Manau, kad reikia dirbti su abiem pusėmis.

– Korupcinės bylos tęsiasi metų metus ir kartais baigiasi niekuo arba simbolinėmis baudomis. Darbo partijos juodosios buhalterijos byla, „MG Baltic“ byla. Kodėl taip nutinka?

– Dėl įvairių priežasčių. Negaliu įvardinti vienos priežasties, bet tai yra kompleksas tam tikrų priežasčių. Tai visų pirma ir pati kokybė. Matyt, jeigu bylos nepasibaigia taip, kaip įsivaizduojame, matyt, yra kažkokių trūkumų. Aš nekalbu apie sisteminius ar panašiai, bet, matyt, kažkokių yra. Jeigu yra trūkumų, mes turime išanalizuoti, kokie tie trūkumai ir per mokymus, ir per kvalifikacijos kėlimą, ir per kitus dalykus turėtume dirbti su jais. Aš kalbu apie STT darbuotojus, apie prokurorus, teisėjus, apie visas grandis, ne apie kažkokią vieną atskirą.

Antras dalykas yra mūsų baudžiamasis procesas, jis yra gremėzdiškas, biurokratinis, ilgai trunkantis ir mes negalime dėti lygybės su teisingumu, kad tas mūsų tas procesas teisingas. Procesas turėtų būti, kaip mes visada sakydavome, optimalus, atitikti optimalumo principą. Tai reiškia, kad per įmanomai trumpą laiką, su minimaliomis sąnaudomis [turi būti pasiektas] mūsų norimas rezultatas. Šią dieną mes turime didžiules sąnaudas, ilgą laiką ir apie rezultatą mes visada sakom, kad jis ne toks, kad bauda per maža ir taip toliau, ir panašiai.

Trečias dalykas, ką akcentuoja ir EBPO, ir Europos Komisijos ekspertai, kad pas mus yra per aukšti įrodinėjimo standartai, palyginti su kitomis Vakarų valstybėmis. Tai visas kompleksas šitų problemų ir sudaro tą rezultatą, kurį mes turime – ilgas procesas ir bausmės, kuriomis mes visi esame nepatenkinti.

– Už kyšininkavimą per visą nepriklausomybės laikotarpį, jeigu aš neklystu, tik vienas politikas atsidūrė laisvės atėmimo vietoje. Ar tai ką nors iliustruoja?

– Na, tai iliustruoja mūsų visų požiūrį į korupciją, į korupcijos problemų sprendimą. Ar tikrai taip turėtų būti? Didelis klausimas, ar tikrai tai yra normalu.

– Kovai su korupcija galėtų padėti pranešėjai, bet jūs žinote pastarųjų dienų pusmečio skandalus su vienais ar kitais pranešėjais. Ar tai neatgrasys, neatbaidys pranešėjų nuo pagalbos specialiosioms tarnyboms tokiose korupcijos bylose, kaip jūs manote?

– Pradėkim nuo to, kad šitas institutas, Pranešėjų įstatymas, atsiradęs labai neseniai. Tai visiškai naujas įstatymas. Visų pirma, sveikintina, kad tokie dalykai, tokie įstatymai atsiranda, kad įstatymų leidėjai imasi iniciatyvos ir mes turime tokį dalyką kaip Pranešėjo įstatymą. Tai yra pirmas dalykas.

Antras dalykas, jūs paminėjote tuos atvejus, kurie garsiau nuskambėjo ir kurie vienaip ar kitaip, kaip čia pasakyti, nepasisekė arba ne viskas buvo taip, kaip turėtų būti. Bet yra daug atvejų, kur viskas vyko taip, kaip numatyta įstatyme, kaip įstatymų leidėjas galvojo, kurdamas tą įstatymą. Tai aš tikrai nežiūrėčiau į tokius išskirtinius atvejus, kad dėl to mes turime nurašyti visą šitą įstatymą, visą vykstantį procesą. Jeigu mes matome kažkokių trūkumų, bus atlikti tyrimai, galime diskutuoti ir mąstyti, kaip tą situaciją taisyti. Aš irgi turiu keletą pastebėjimų arba keletą klausimų, kur, mano manymu, yra taisytina.

Tai aš nemanau, kad mes turime kalbėti vien tik apie porą atvejų, kurie yra diskutuotini, ir nematyti viso teigiamo rezultato, kurį šitas įstatymas mums duoda.

– Buvęs premjeras Saulius Skvernelis, kuris pats buvo policininkas, sako, kad Lietuvoje į atsakingas pareigas skiriama per daug policininkų. Ką jūs manote apie tai?

– Na, nežinau, kas yra daug, kas yra mažai. Aš manau, kad pats buvęs premjeras Saulius Skvernelis galėtų pakomentuoti, ką jis turi omeny sakydamas, kad per daug policininkų.

– O jums neatrodo, kad per daug?

– Kas yra per daug? Aš manau, kad šiuo atveju mes turime kalbėti ne apie tai, kad policininkas ar ne policininkas, medikas ar mokytojas skiriamas į kažkokias pareigas, mes turime žiūrėti, ar jis atitinka reikalavimus, kurie keliami toms pareigoms eiti, ar neatitinka. Jeigu atitinka, tada teisė ir yra to rankose, kuris skiria. Jeigu neatitinka, tai iš esmės jokio skirtumo, ar policininkas, ar kitą profesiją turintis.