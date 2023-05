Politologas grėsmės dėl gegužės 9-osios minėjimo Lietuvoje neįžvelgia: draudimai paskatintų radikalizuotis tuos žmonės

Po vakarykščių išpuolių prieš partizanų vadą, gegužės 9 d., kuomet Rusija mini Pergalės dieną, irgi užfiksuota provokacijų Lietuvoje. Politologas Viktoras Denisenko pastebi, kad daliai gegužės 9-oji – vis dar svarbi, kai kurie švenčia nuoširdžiai, bet jų kasmet vis mažiau. Todėl ir Kremliaus bandymai tai išnaudoti politiniais ir propagandos tikslais Lietuvoje patiria nesėkmę.

„Kažkokios didelės grėsmės būtent Lietuvoje šitos šventės – ar kaip ją bepavadinsi – kontekste, ko gero, nematau“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ teigia politologas.

Anot jo, draudimai per šią dieną būtų perteklinės priemonės, be to, galėtų ir radikalizuoti kai kuriuos asmenis.

„Uždrausti žmonėms, tarkime, ateiti į kapines ir atnešti gėlių, ko gero, būtų perteklinis draudimas ir galbūt paskatintų radikalizuotis tuos žmonės. Gal netgi kaip tik skatintų juos jungtis į kažkokias formalias ar neformalias organizacijas“, – vertina pašnekovas.

Politikos apžvalgininkas Viktoras Denisenko / E. Blaževič/LRT nuotr.

V. Denisenko taip pat nurodo, kad šios dienos metu Lietuvos institucijos tinkamai atlieka savo darbą.

„Draudimai demokratinėje valstybėje <...> yra kraštutinis sprendimas ir yra taikomi tik iš tikrųjų kraštutiniu atveju. Kalbant apie Gegužės 9 d., aš manau, kad atsakingos Lietuvos institucijos stebi situaciją, policija dirba, siekiama išvengti kažkokių provokacijų ir kitų dalykų. Tai mano požiūriu, ko gero, viskas yra neblogai subalansuota“, – komentuoja politologas.

Gegužės 9-oji Vilniaus Antakalnio kapinėse / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad antradienį Plungėje Rusijos vėliavos spalvomis nudažytas miesto ženklas, Vilniuje iškelta raudona vėliava. Sovietų karių kapinėse kai kurie žmonės nepaisė draudimų ir pasirodė su Georgijaus juostele.