Kaunas ruošiasi Eurolygos karštinei: butų ir viešbučių kainos – kosminės, saugumą užtikrins „nesvietiškai“ gausus policijos būrys

Europos krepšinio sostine gegužės 19–21 dienomis tapsiantis Kaunas kruopščiai ruošiasi priimti dešimtis tūkstančių svečių. Vietų viešbučiuose teliko vos viena kita, o ir jų kaina – kosminė. Ne ką pigiau atsieina ir trumpalaikė nuoma. LRT.lt kalbintas buto nuomotojas atskleidė, kad Eurolygos finalo ketvertas – gera proga užsidirbti. Anot jo, kitu metu būstas kainuotų gal net trigubai mažiau. Kita pašnekovė „už brangiai“ mielai užleistų savo namus. Kol svečiai suka galvas kur apsistoti, kauniečiai nerimauja dėl saugumo – jeigu atvyks būrys aistringų krepšinio gerbėjų, mieste gali būti „karšta“. Organizatoriai ramina, tuo pasirūpins „nesvietiškai“ gausus apsaugos darbuotojų ir pareigūnų būrys.

Eurolygos finalo ketverto rungtynių dienomis Kauno viešbučiai – šluote iššluoti. Populiaroje viešbučių užsakymo internetu svetainėje booking.com, antradienio duomenimis, liko vos keturi pasiūlymai. Vienam asmeniui dvi naktys viešbučio lovoje kainuoja nuo maždaug 1 tūkst. iki 2 tūkst. eurų. Tiesa, apsistoti kviečia nakvynės namai, privačių butų savininkai, tačiau kainos nė kiek nenusileidžia, o kartais – net didesnės nei viešbučių.

Štai kuklų, tačiau patogioje vietoje – Karaliaus Mindaugo prospekte – esantį butą galima išnuomoti už 900 eurų. Svečius savininkas vilioja siūlydamas ne tik nakvynę, bet ir papildomus bilietus į Eurolygos finalo rungtynes. Butų Laisvės alėjoje kainos perkopia 1000 eurų. Pavyzdžiui, nedidelis, tačiau iš pirmo žvilgsnio išpuoselėtas būstas prie fontano gali kainuoti ir 1800 eurų. Kito, esančio netoliese prie Soboro, tačiau jau gerokai mažiau išvaizdaus buto savininkas kviečia apsigyventi už beveik 2 tūkst. eurų.

Ne visi miesto svečiai įsikurs centre ar senamiestyje, apsigyventi galima ir tolėliau, tačiau ir čia kainos aukštos. Pavyzdžiui, nerenovuotame sovietiniame daugiabutyje, ne pačios geriausios reputacijos Dainavos mikrorajone, butas nuomojamas už 500–600 eurų. Tiesa, nuotraukų nuomotojas nepasivargino įkelti, tačiau galima įtarti, kad suma, kurią teks pakloti už dvi naktis šioje vietoje, gali gerokai viršyti įprastą tokio būsto mėnesio nuomos kainą. Antras nedidelis butelis tame pačiame mikrorajone kainuoja 650–800 eurų.

Daugiabučiai, asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

Susidomėjimas didesnis, tačiau svečių skaičius – ne rekordinis

Laisvės alėjoje įsikūrusio viešbučio „Kaunas“ vadovė Inga Zimkevičiūtė LRT.lt pasakojo, kad dar pernai rudenį, vos pradėjus sklisti kalboms, kad Eurolygos finalo ketvertas gali vykti Kaune, prasidėjo pirmosios kambarių rezervacijos. Anksčiausiai užsakiusieji už naktį mokėjo apie 120–140 eurų, vėliau kainos augo.

„Iškart po oficialaus paskelbimo, jog finalas tikrai bus mūsų mieste – rezervacijų skaičius šoktelėjo ir viešbučio kambariai buvo labai greitai išpirkti. Dar ir dabar gauname užklausimų dėl kambarių, tačiau juos galime pasiūlyti tik tuo atveju, jeigu gauname kitų svečių kambarių atšaukimą“, – teigė ji.

Šis viešbutis – vienas iš nedaugelio, kuriame dar galima užsisakyti kambarį. Dvi nakvynės su pusryčiais gegužės 19–21 dienomis kainuoja apie 1750 eurų, o vos savaite vėliau – tik 382 eurai.

„Taip yra visada, nesvarbu ar tai Eurolygos finalo ketvertas ar tiesiog bet koks kitas renginys. Kuo didesnis užimtumas, tuo kambario kaina yra aukštesnė. Taip pat kambarių kainos skiriasi nuo kategorijos bei žmonių skaičiaus, apsistojančių kambaryje. Kadangi tai buvo paskutinis viešbučio kambarys (aukštesnės klasės, kuriame telpa 3 asmenys), kaina yra gerokai didesnė nei kitomis dienomis, kuomet viešbučio užimtumas mažesnis“, – pridūrė I. Zimkevičiūtė.

Viešbutis „Kaunas“ / Viešbučio „Kaunas“ nuotr.

Be to, anot jos, balandžio ir gegužės mėnesiais viešbutis būna užpildytas 80–100 proc., jame įsikuria verslo klientai, tad sakyti, kad šįmet užimtumas rekordinis, nebūtų teisinga. Žinoma, pastebėjo LRT.lt pašnekovė, Eurolygos finalo ketverto metu šiek tiek kitaip pasiskirstys svečių srautai, juos pasitiks ir aptarnaus didesnis darbuotojų skaičius. I. Zimkevičiūtė pasakojo, kad daugiausiai svečių atvyks iš Ispanijos, Izraelio, Graikijos bei Kipro.

Nakvynė viešbutyje – triskart brangesnė

Kauno senamiestyje įsikūrusio viešbučio „Daugirdas“ vadovė Ilona Godelienė LRT.lt teigė, kad laisvų kambarių neturi jau kurį laiką ir neabejoja, kad to priežastis – Eurolygos finalo ketverto rungtynės. Pasak jos, net ir prieš pandemiją, vasaros sezono metu, tokio didelio susidomėjimo nebūdavo. Tikslios didžiausios sumos, kurią teko pakloti už kelias nakvynes krepšinio šventės metu, pašnekovė neatskleidė, tačiau pridūrė, kad kaina, lyginant su 2019-aisiais, išaugo tris kartus.

I.Godelienės teigimu, „Daugirdo“ viešbutyje kambarius užsakė kitos šalies agentūra, kuri juos perpardavė, tad tikslūs svečių sąrašai bei šalys, iš kurių jie atvyks, dar nežinomi.

LRT.lt paklausta, ar negali nutikti taip, kad kambarius išpirkę aistruoliai, jeigu jų komanda į finalą nepaklius, puls masiškai atšaukinėti rezervacijas, pašnekovė paaiškino, kad nuo to pavyko laiku apsisaugoti.

„Visi yra iš anksto sumokėję“, – pridūrė ji.

Viešbučio vadovės teigimu, specialaus pasirengimo neprireiks, papildomai darbuotojų nesamdė, tačiau bus dirbama kiek kitokiu režimu – visi bus pasiruošę padėti.

Kaunas / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Užsidirbti nuomojant butus paskatino artėjanti krepšinio šventė, užleis savo namus

LRT.lt taip pat kalbėjosi su keliais kauniečiais, nuomojančiais butus. Du pašnekovai pripažino, kad būtent Eurolygos finalo ketvertas ir žinia, kad į miestą suplūs tūkstančiai turistų, paskatino prisijungti prie populiarios trumpalaikės nuomos platformos „Airbnb“. Viena jų – Laura (vardas pakeistas – LRT.lt) – pasakojo, kad iki šiol 2 kambarių butas stovėjo nenaudojamas, o gegužės 19–21 dienomis jame įsikurti kainuotų apie 2 tūkst. eurų.

„Tai buvo geras postūmis pagaliau užsiregistruoti. Darant kainų apžvalgą to savaitgalio metu, buvo aišku, kad galima prašyti daug daugiau, bet ir norėjosi kainą palikti proto ribose. Pati esu vykus į kitas šalis, pavyzdžiui, žiūrėti Formulės 1 varžybų į Budapeštą, ir savo kailiu patyriau, kokios būna užkeltos nuomos kainos tuo metu“, – kalbėjo ji.

Pašnekovė pabrėžė, kad Kauno senamiestyje esančio būsto nežada nuomoti bet kam, atidžiai tikrins kiekvieną susidomėjusį svečią.

„Tikriausiai nuomosime ir kitomis vasaros datomis, tik, aišku, jau už mažesnę kainą“, – pridūrė Laura.

Kaunas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Panaši ir kiek toliau nuo centro, Vilijampolės mikrorajone, butą už maždaug 600 eurų siūlančio Sauliaus istorija.

„Idėja buvo seniai, bet vis nebūdavo laiko, noro ar dar kažko. Kai draugai, užsiimantys tuo, pasakė, kokia situacija, kad graibsto dideliais kiekiais ir greitai, iš karto teko susiimti“, – LRT.lt pasakojo jis.

Pašnekovo teigimu, kambarys, turintis atskirą įėjimą, buvo retai naudojamas. „Kodėl gi ne“, – idėją jį išnuomoti apibendrino Saulius.

Pasak jo, prieš kviečiant svečius būstą teko šiek tiek aptvarkyti, tačiau pasiruošimas užtruko vos kelias dienas. Tiesa, pridūrė jis, skelbimas įdėtas visai neseniai, tad LRT.lt žurnalistė – pirmoji su juo susisiekusi.

Paklaustas, ar nebijo, kad rezultatais nusivylę ir įsiaudrinę sirgaliai gali nusiaubti namus, Saulius pridūrė nerimo dėl to nejaučiantis, juk atvyks „civilizuoti svečiai“. Pašnekovas atskleidė, kad krepšinio šventės kontekstas taip pat gerokai išaugino būsto kainą. Pasak jo, kitomis dienomis ji būtų dvigubai, o gal ir trigubai mažesnė.

Erdviame 4 kambarių bute miesto centre siūlanti apsistoti Eglė (vardas pakeistas, – LRT.lt) teigė, kad būstą nuomojo ir anksčiau, pavyzdžiui, išvykdama atostogauti.

„Bet dabar, jei atsiras patikimų, turinčių reference [atsiliepimų] „Airbnb“ narių, norinčių išsinuomoti finalo dienoms už brangiai – tą irgi padarysim. Patys užsisakysim ką nors, pavyzdžiui, Palangoj“, – sakė ji ir pridūrė, nė kiek nesijaudinanti, jeigu norinčių kelias dienas pagyventi jos bute neatsiras.

Policijos pareigūnai / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Saugumu rūpinsis „nesvietiškai“ daug apsaugos darbuotojų ir pareigūnų

Apie tai, kaip sekasi ruoštis sparčiai artėjančiam Eurolygos finalo ketvertui, LRT.lt teiravosi „Žalgirio“ arenos renginių organizavimo vadovo Manto Vedricko. Jo teigimu, apie šį renginį Kaunas svajojo dar nuo praėjusių metų pavasario, tad laiko sklandžiai pasiruošti užteko.

„Dabar jau yra finišo tiesioji. 12 dieną, penktadienį, Eurolyga jau atvyksta, prasidės fizinis pasiruošimas pačioje arenoje“, – apibendrino jis.

Priklausomai nuo to, kokios finalinio ketverto komandos išeis, priklausys ir saugumo pasiruošimas. M. Vedrickas

Pasak M. Vedricko, vien tik arena krepšinio šventė neapsiribos – Kauno sporto halėje vyks Eurolygos jaunimo turnyras, o Vienybės aikštėje įsikurs sirgalių zona, todėl prisijungė ir gausesnis aptarnaujančio personalo, pavyzdžiui, barų, skaičius.

Žalgiris Arena in Kaunas. / E. Blaževič/LRT

Itin daug dėmesio, paaiškino jis, bus skiriama saugumui užtikrinti, sustiprintu režimu darbuosis ir apsauga, ir policijos pareigūnai.

„Apsauga bus galbūt net 3–4 kartus didesnė nei būna per Eurolygos rungtynes Kaune. Policijos pajėgos taip pat bus paimtos iš visos Lietuvos. <...> Kiekiai tikrai nesvietiškai dideli, nors nėra netikėti, nes Kaunas yra turėjęs aukšto lygio krepšinio turnyrų ir kultūrinių renginių“, – kalbėjo M. Vedrickas.

Vis dėlto, kai kurie kauniečiai nerimauja, kad jeigu atvyks liūdnai pagarsėję Serbijos sirgaliai, mieste gegužės 19–21 dienomis gali būti „karšta“. M. Vedrickas tam pritaria, tačiau ramina – organizatoriai tai puikiai supranta, ruošiasi ir saugumą užtikrins.

„Priklausomai nuo to, kokios finalinio ketverto komandos pateks, priklausys ir saugumo pasiruošimas“, – sakė jis.

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (Kauno AVPK) LRT.lt nurodė, kad vertina galimas grėsmes ir planuoja policines priemones, kad tinkamai užtikrintų viešąją tvarką, Kauno miesto gyventojų ir svečių saugumą.

Serbijos krepšinio sirgaliai / FIBA nuotr.

„Įvertinus galimas grėsmes renginių saugumui bus pasitelkiamos sustiprintos policijos pajėgos iš visos Lietuvos: Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, Utenos, Marijampolės, Alytaus, Lietuvos policijos mokyklos bei Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgos“, – dėstoma komentare.

Be to, rašoma toliau, pareigūnai patruliuos ne tik viešose renginių vietose, bet taip pat stebės ir elektroninę erdvę, ypatingą dėmesį skiriant bilietų perpardavinėtojams ir sukčiavimo atvejams.

Kauno AVPK informuoja, kad gegužės 18–21 dienomis bus ribojamas eismas K. Donelaičio g. atkarpoje nuo Maironio g. iki A. Mickevičiaus g.

Arenoje tilps mažiau krepšinio gerbėjų

M. Vedricko teigimu, dėl techninių niuansų šiek tiek keisis pastato planas, tad arenoje tilps ne 15,5 tūkst., o apie 13–14 tūkst. sirgalių. 30 proc. vietų atiteks lietuviams, kitos – užsienio svečiams. Paklaustas, kiek krepšinio gerbėjų sulauksime Kaune, M. Vedrickas paaiškino, kad tai priklausys nuo to, kurios komandos žais finale. Pavyzdžiui, pasakojo jis, žinoma, kad Graikijos, Serbijos ar Izraelio krepšinio sirgaliai paskui komandas seka net jeigu arenose negali stebėti rungtynių.

Jo nuomone, Kauno „Žalgirio“ arena nenusileidžia kitų šalių arenoms, bilietai išperkami net ir reguliariojo sezono metu. Vis dėlto, pasak jo, išryškėjo kita problema – apgyvendinimo vietų trūkumas.

„Žalgirio“ arena / D. Umbrasas/LRT

„Viešbučiai iš karto buvo iššluoti, Eurolyga iš pat pradžių pasiėmė didžiąją dalį Kauno miesto viešbučių tiesiog savo techniniam apgyvendinimui. Labai gerai, kad turime visai šalia kitų miestų, ar tai būtų Prienai, Jonava, Kėdainiai, kurie gali sėkmingai priimti. Taip pat sėkmingai rezervuojami Vilniaus viešbučiai“, – kalbėjo M. Vedrickas.

LRT.lt jis taip pat priminė, kad bilietai į svarbiausias Eurolygos rungtynes buvo akimirksniu iššluoti, tačiau paaiškėjus finalininkams rasis įvairaus plauko perpardavinėtojų. Pašnekovas ragina pasitikėti tik oficialiu platintoju – bilietai.lt platforma, kuri suteikė galimybę bilietus saugiai perparduoti.

Krepšinio aistruolius bandys sudominti miestu

Viešosios įstaigos „Kaunas IN“ direktorius Tadas Stankevičius įsitikinęs, kad galimybė surengti Eurolygos finalo ketvertą Kaunui reiškia labai daug.

„Iš mūsų perspektyvos – miesto ekonominės plėtros ir turizmo virtuvės – tikimės, kad tokio mąsto renginių vyks tik daugiau. Ažiotažas ir užimtumas, tiek restoranų, tiek ir viešbučių, jau dabar matome, kad yra labai didelis“, – kalbėjo jis.

Tikimasi, kad į miestą atvyks apie 60 tūkst. žmonių, tačiau ar pavyks iš to gauti naudos ir užsidirbti? Tuo LRT.lt pašnekovas neabejoja. Pasak jo, skaičiuojama, kad užsienio turistai per parą Lietuvoje išleidžia apie 120 eurų.

Kaunas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

„Kiek pats miestas uždirbs – čia jau yra išvestinis klausimas. Natūralu, kad pajamas gaus restoranai, viešbučiai. Aišku, dalis bus iš pagalvės mokesčio ir keliaus tiesiai į miesto biudžetą. Vėlgi, miesto biudžetas susideda iš gyventojų pajamų mokesčio, tai jeigu viešbučiai ir restoranai gaus pajamas, jos mokesčių pavidalu pasieks ir miesto biudžetą“, – paaiškino jis.

Įprastai turistai įsivaizduojama kaip žmonės, aktyviai besidomintys lankomiausiomis vietomis, užsukantys į muziejus ar parodas. Sporto turistai, pastebėjo T. Stankevičius, kiek kitokie.

„Dažniausiai fanai ne taip gausiai eina į kultūrines vietas ar muziejus, jiems aktualiau tos emocijos, kurias sugeneruoja rungtynės. Mūsų tikslas, kad apart krepšinio jie mieste rastų ir daugiau to, ką Kaunas turi – nuo Europos kultūros sostinės palikimo, modernizmo architektūros ir panašiai“, – kalbėjo jis.

Paklaustas, kaip tikisi to pasiekti, LRT.lt pašnekovas teigė, kad atvykstantiems svečiams ruošiami specialūs informaciniai paketai, vaizdo medžiaga. Be to, anot jo, šiomis dienomis Kaune važinės „Hop-on Hop-off“ autobusai.

Anot T. Stankevičiaus, gegužės 19–21 dienomis Kaune lankysis ne tik krepšinio aistruoliai, bet ir verslininkai, investuotojai, kurie žiūrės ne vien rungtynes, bet ir viliasi susipažinti su miesto ekonomine aplinka.

Kaunas / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Atsivėrė miesto problema – viešbučių trūkumas ir stringantis pasiekiamums

LRT.lt pašnekovas atkreipė dėmesį, kad ruošiantis Eurolygos finalo ketvertui išryškėjo kita aktuali problema – viešbučių trūkumas, tą rodo ir smarkiai išaugusios kainos. Pasak jo, dalis svečių apsistos Kauno regione, pavyzdžiui, Prienuose ar Birštone, o kiti trumpam įskurs Vilniuje. T. Stankevičius įvardijo ir kitą iškilusią problemą – miesto pasiekiamumą.

„Fanams pasiekti Kauną tikrai ne visais būdais yra labai paprasta. Tikimės, kad ateityje pasiekiamumas gerės“, – kalbėjo jis.

„Mes į tai žiūrime ir kaip į labai didelę šventę ir kaip į didelį edukacinį projektą, iš kurio mes išsinešime daug naudos ateities renginiams ir tokio pobūdžio šventėms“, – apibendrino LRT.lt pašnekovas.