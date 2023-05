Siūlyta ir į ministres, ir į prezidentes: spaudos magnatė, kurios laidotuvių bijojo net NKVD – Felicijos Bortkevičienės istorija

Tylus žmogus, daręs milžinišką įtaką – Felicijos Bortkevičienės pavardė nėra ta, kurią istorijos puslapiuose būtų galima sutikti dažniausiai, tačiau juos nuopelnus galime justi ir šiandien. Vilniaus universiteto (VU) Kauno fakulteto istorikė, profesorė Virginija Jurėnienė tikina, kad apie Felicijos Bortkevičienės atminimo įamžinimą reikėtų diskutuoti ne mažiau nei diskutuojama apie prezidento Antano Smetonos paminklą.

„Didmoterės“ – LRT.lt portalo projektas, skirtas moterų veiklai Lietuvos istorijoje įprasminti. Žinote išskirtinę Lietuvos moterį? Atsiųskite pasiūlymą redakcijai adresu pasidalink@lrt.lt.

1873-ieji. Dvarininkų Povickų šeimoje gimsta duktė, kuriai tėvai suteikia Felicijos vardą. Šeima tarpusavyje kalba lenkiškai, bet lietuvybė jiems – nesvetima. Tai tampa šaknimis, vedusiomis F. Povickaitę (vėliau Bortkevičienę) visuomeninės, politinės ir valstybinės veiklos keliu.

„Jai nebuvo taip, kaip buvo, tarkime, Vincui Kudirkai, kad tarsi atėjo nušvitimas. Ne, Felicijos gyvenime tokių lūžio taškų nematome, tai įvyksta natūraliai“, – apie F. Povickaitės-Bortkevičienės santykį su lietuvybe pasakoja profesorė V. Jurėnienė.

Felicija Bortkevičienė / Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Po streiko organizavimo – išmetimas iš gimnazijos

„Ji buvo bajoraitė“, – sako V. Jurėnienė, pasakodama apie F. Bortkevičienės kilmę. Žymi visuomenininkė, spaudos veikėja gimė Linkaučių dvare, bajorų Juozo ir Antaninos Onos Povickų šeimoje. Be Felicijos šeimoje augo dar du vaikai – sesuo ir brolis.

Povickų šeimoje kalbėta lenkiškai. Tiesa, tada tai nebuvo išimtis. Kaip pasakoja V. Jurėnienė, lenkų kalba 19 amžiaus pabaigoje buvo laikoma kilmės požymiu.

Virginija Jurėnienė / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Bajorišką gyvenimą 19 amžiaus antrojoje pusėje turime vertinti nevienareikšmiškai, nes bajorai buvo skirtingo turtingumo. Turtingiausi bajorai, be abejo, turėjo dvarelius, juose gyveno, puoselėjo lenkų kalbą kaip kilmingos tautos dalies kalbą.

Tačiau bajorai nebuvo vienalyčiai, dalis jų 19 amžiuje buvo nusigyvenę, kai kurie net tarnavo kitų bajorų dvaruose, pavyzdžiui, ūkvedžiais“, – aiškina profesorė.

Iš tikro, F. Bortkevičienės (tada dar Povickaitės) tėvai įspūdingų turtų neturėjo. Jos tėtis bandė būti teisininku, bet mokslų dėl sveikatos silpnumo nebaigė, uždirbdavo nuomodamas dvarus, o vėliau dirbo banke.

Nors šeimoje kalbėta lenkiškai, V. Jurėnienė pabrėžia, kad lietuvių kalba jiems nebuvusi svetima: „Ja nebuvo kalbama, bet tai nebuvo svetimas dalykas. <...> Felicijos perėjimas į lietuvių tautinį judėjimą, įsiliejimas į partiją 20 amžiaus pradžioje rodė, kad lietuviška mintis, skleistos lietuviškos idėjos jai nebuvo svetimos. Sakyčiau, visa tai atėjo iš namų, iš jos šaknų.“

Felicija Bortkevičienė / Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Iki 13-os metų Felicija Povickaitė gavo namų mokymą, o vėliau mokslus tęsė Kauno mergaičių gimnazijoje. Tiesa, šios gimnazijos ji nebaigė – už streiko organizavimą buvo pašalinta iš ketvirtos gimnazijos klasės.

„Dėl ko ji streikavo, tai faktas – prieš Rusijos, prieš carinę mokymo sistemą. Negalima pasakyti, kad tai buvo politinė akcija, bet jos brendimas ir sąmoningumas tuo metu, manau, [buvo] labai didelis. Pagalvokime – tuo metu buvo daugių daugiausia 17 metų.

Tai [metas kai] žengiama iš paauglystės į jaunystę. Tokie akcentai rodo, kad Felicija ir namuose, ir savo aplinkoje veikta tautinio judėjimo, tėvų padėties, o jie nebuvo stambūs bajorai“, – kalba profesorė.

Po pašalinimo iš mergaičių gimnazijos Kaune, mokslus Felicija Povickaitė baigė Vilniaus mergaičių gimnazijoje, po to išvyko į Varšuvą, kur metus studijavo slaptuose Moravskos moterų kursuose. Ten ji mokėsi istorijos, prancūzų kalbos.

Felicija Bortkevičienė / Lietuvos centrinis valstybės archyvas

„Mokymasis Varšuvoje tolesnei brandai (ir politinei, ir feministinei) turėjo, manau, labai didelį poveikį. Iš ten ji parsivežė labai stiprių idėjų, Lenkijos moterų judėjimas buvo labai stiprus“, – sako V. Jurėnienė.

Ėmėsi ir visuomeninės, ir politinės veiklos

Į aktyvią visuomeninę ir politinę veiklą Felicija žengė kartu su sutuoktiniu Jonu. Tuomet dar Povickaitės pavardę turėjusi Felicija su Jonu Bortkevičiumi susipažino tėvų namuose – Jonas buvo jos tėvų ekonomo sūnus. 1899-aisiais pora susituokė ir išsikėlė gyventi į Vilnių.

Kai pramoko lietuvių kalbos, abu nėrė į aktyvią visuomeninę ir politinę veiklą. Pavyzdžiui, abu įsitraukė „Dvylikos Vilniaus apaštalų“ – slaptos lietuvių inteligentų kultūrinės draugijos – veiklą. J. Bortkevičius – vienas Lietuvos demokratų partijos steigėjų, platino uždraustą lietuvišką spaudą.

Taip pat skaitykite Ledlaužiu medicinoje tapusi Barbora – pirmoji lietuvė gydytoja, pacientus raginusi praustis

„Kartu apsigyvenę Vilniuje jie žingsnis po žingsnio pradėjo politinį gyvenimą. J. Bortkevičius irgi buvo labai aktyvus, buvo tarnautojas, užėmė gana aukštas pareigas carinėje Rusijoje, baigė Sankt Peterburgo universitetą.

Jų namai Vilniuje – lietuvybės židinys. O dėka J. Bortkevičiaus, dėka jų bendrystės atsiranda toks lyderiavimas, trauka ir aktyvi, plati veikla lietuvių tarpe, taip pat politinė veikla“, – dėsto V. Jurėnienė.

Tiesa, šeimyninė Bortkevičių laimė ilgai netruko – būdamas vos 37-erių, 1909-aisiais, mirė F. Bortkevičienės vyras Jonas. Tęsti veiklą Felicijai teko vienai.

Dar Jonui būnant gyvam, Felicija prisijungė prie Lietuvos demokratų partijos, o 1905-aisiais ją jau buvo galima išvysti Didžiajame Vilniaus Seime, kur buvo pakviesta į organizacinį komitetą.

Felicija Bortkevičienė / Lietuvos centrinis valstybės archyvas

„Tai labai retas dalykas, kalbėti apie 1905-uosius ir moteris politinėse veiklose net ir Europos mastu buvo pažangu“, – teigia profesorė.

Tada buvo sričių, kur moterys ir pirmavo prieš vyrus. Pavyzdžiui, kalbant apie labdaringą veiklą – labdaros organizaciją „Žiburėlis“ Gabrielė Petkevičiaitė-Bitė ir Jadvygą Juškytė įsteigė dar 1894-aisias, o vyrai panašią organizaciją įsteigė kone dešimtmečiu vėliau.

1903-aisiais F. Bortkevičienė įsiliejo į „Žiburėlio“, šelpusio gabius studentus ir rašytojus, veiklą. Kaip kalbėjo V. Jurėnienė, dažnai sakoma, kad ji su šia organizacija veikė nuo pradžių, tačiau tai nėra visiška tiesa: „1903-aisiais, kai vyksta „Žiburėlio“ susirinkimas, Felicija pakviečiama tapti valdybos nare ir, žinoma, perimti vairą.

Bet čia yra geras dalykas, nes ji, perėmusi vairą, vadovauja organizacijai iki pat 1914 metų. Pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu „Žiburėlis“ buvo uždraustas, o kai 1921-aisiais vėl atkurtas, F. Bortkevičienė jam toliau sėkmingai vadovavo.“

„Spaudos magnatė“

Profesorė V. Jurėnienė pasakoja: ko F. Bortkevičienei nestigo, tai valstybinio mąstymo, o juo išsiskyrė jau 20 amžiaus pradžioje. Anot istorikės, jau Didžiajame Vilniaus Seime F. Bortkevičienė dalijosi tokiomis įžvalgomis, kurių vyrai tada nė nematė.

„Pirmiausia, greta Lietuvos demokratų partijos įkuriama Lietuvos ūkininkų sąjunga, o ją įkurti paskatino Felicija. Ji per suvažiavimą pamatė, kad valstiečiai protingi, su jais galima šnekėtis ne tik apie ūkį, bet ir apie valstybės ateitį.

Per suvažiavimą pasiūlė Lietuvos demokratų partijai steigti ūkininkų sąjungą, pradėti dirbti būtent su kaimo žmonėmis.

Felicija Bortkevičienė / Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Siūlymas sukurti Lietuvos ūkininkų partiją ir toliau steigti skyrius – labai toliaregis jos žvilgsnis, nes partijai to reikėjo, reikėjo plėsti skyrius, stiprinti partiją“, – F. Bortkevičienės idėjas vardija V. Jurėnienė.

Be to, profesorė vadina F. Bortkevičienę ir spaudos magnate – be F. Bortkevičienės, istorikės tvirtinimu, apie spaudą nuo 20 amžiaus pradžios apskritai neišeitų kalbėti. Jos dėka iš Rytų Prūsijos buvo gabenami uždrausti lietuviški leidiniai „Varpas“, „Ūkininkas“, „Naujienos“.

„Ir taip leidiniai plinta Lietuvoje, tų leidinių kūrėja yra Felicija“, – sako profesorė.

Siūlyta ir į ministres, ir į prezidentes

Politinėje padangė F. Bortkevičienės vardas garsiai suskambėjo 1918-aisiais. Tada antrąją Vyriausybę formavęs Mykolas Sleževičius nutarė siūlyti ją į ministres – suteikti jai maitinimo ir viešųjų darbų ministrės postą.

„Jie, kaip bendrapartiečiai, vienas kitą puikiai pažinojo ir sudarant Vyriausybę M. Sleževičius pasiūlė Lietuvos tarybai tvirtinti, ji buvo numatyta ministre“, – patvirtina V. Jurėnienė.

Tiesa, tapti ministre F. Bortkevičienei nebuvo lemta – tuomečiai tarybos nariai vyrai nepritarė, kad į tokį postą būtų skiriama moteris. Kalbėta, kad tam dar per anksti, moteris gali sugadinti šalies įvaizdį tarp kitų valstybių.

„Viskas paprasta – patriarchalizmas ir neieškokime proveržio. Aišku, būtų buvę ypatinga, bet pažiūrėkime į Latviją ir Estiją. Tuo metu moterys buvo ir diplomatiniame korpuse“, – pasakoja profesorė.

Politinis kelias F. Bortkevičienę atvedė ir į Steigiamąjį Seimą. Kaip kalba V. Jurėnienė, 1920-aisiais jau buvo galima laikyti Lietuvą pažangia valstybe, nes F. Bortkevičienė Marijampolės rinkimų apygardoje į partinį sąrašą įrašyta antruoju numeriu.

Tiesa, nors į Steigiamąjį Seimą ir buvo išrinkta, iš pradžių dėl darbų gausos Felicija mandato atsisakė. Į parlamentą ji grįžo vėliau, kai mirė kitas pagal sąrašą išrinktas Steigiamojo Seimo narys.

Būdama Steigiamajame Seime, kai rengta 1922-ųjų Konstitucija, F. Bortkevičienė pasisakė prieš prezidento institucijos įteisinimą. Pagrindinis šios idėjos rėmėjų argumentas – valstybei kainuotų per daug, o Lietuva gali būti visiškai parlamentinė šalis, kuriai vadovautų Seimo pirmininkas.

Tačiau prezidento institucija Konstitucijoje buvo numatyta, o jau 1926-aisiais į šį postą pasiūlytos dvi moterys – G. Petkevičaitė-Bitė ir F. Bortkevičienė.

„Prezidentą rinko Seimas, o jos Seimo narėmis tuo metu nebuvo. Bet abi buvo valstiečių liaudininkų sąjungos partijos iškeltos narės. Įdomiausia, kad jas iškėlė vyrai“, – pasakoja V. Jurėnienė.

Taip pat skaitykite Kunigaikštienė Ona istorijos puslapiuose nedingo – gelbėjo įkalintą Vytautą Didįjį, o jos vardas skambėjo ir už Lietuvos ribų

Vis dėlto, tada moterims tapti valstybės vadovėmis nebuvo lemta – tiek G. Petkevičaitė-Bitė, tiek F. Bortkevičienė gavo po vieną balsą.

F. Bortkevičiene su G. Petkevičaite-Bite politikoje žengė koja kojon. 1937-aisiais jos pateikė Antrajam moterų suvažiavimui didelės apimties kreipimąsi dėl naminės degtinės ir alkoholio prekybos Lietuvoje uždraudimo, nes manė, kad Lietuva prasigers.

Pati F. Bortkevičienė itin prisidėjo prie moterų socialinių sąlygų gerinimo ir dar per Steigiamąjį Seimą parengė įstatymo projektą, kuriuo dirbančioms moterims leista išeiti apmokamų motinystės atostogų.

„Per tą laiką ši moteris buvo partijos iždininkė, įsivaizduojate, ja partija patikėjo. Kas yra iždininkas? Tai kaip pelė ant aruodo. Atsidavimas, teisingumas, tikslumas – viskas yra“, – apie F. Bortkevičienę kalba V. Jurėnienė.

NKVD bijojo viešų F. Bortkevičienės laidotuvių

Aktyvi F. Bortkevičienės veikla tęsėsi ir okupacijų metais. Profesorė V. Jurėnienė pasakoja: „Buvo vokiečių okupacija, <...> šiuo laikotarpiu jį tokį patį darbą dirbo.

Ji lygiai taip pat gelbėjo žydus, gelbėjo Lietuvos politikus, kurie nepabėgo iš Lietuvos arba nesuspėjo pasitraukti iš Lietuvos, juos šelpė, gelbėjo visaip kaip. Tai buvo tylus žmogus, kuris turėjo milžinišką įtaką ir milžinišką autoritetą.“

O žmonės, kaip pabrėžia istorikė, F. Bortkevičienę mylėjo. Kai 1945-ųjų spalį Felicija iškeliavo Anapilin, NKVD bijojo leisti surengti viešas laidotuves. Ji buvo pašarvota „Varpo“ spaustuvės salėje, ten atvykti bei atiduoti pagarbą, anot V. Jurėnienės, būtų norėjusi visa jūra žmonių.

„Tai buvo moteris, kuri gyvenimą nugyveno labai kukliai, nors buvo labai įtakinga. Ji valdė visą spaudą, Smetona ją ne kartą buvo uždaręs į kalėjimą. Ji atiduodavo vargingiesiems tai, ką tik turėdavo, jei galėdavo, visada šelpdavo.

Tai nebuvo pobūvių moteris, nors tarpukariu organizuota daug labdaros balių, kad surinktų lėšų. Nors ji užėmė postą ir turėjo gal, kaip kitos moterys, siųstis medžiagas iš Paryžiaus, eiti pas siuvėjus, ji [to nedarė]. Ji dėvėdavo juodą apdarą, gerokai padėvėtą, bet tai rodė, kokia ji buvo. Žmonės ją mylėjo, gerbė, <...> ji turėjo didelį autoritetą“, – aiškina profesorė.

Felicija Bortkevičienė

Pasak jos, daug žmonių būtų norėję ateiti ir paskutinį kartą atiduoti pagarbą F. Bortkevičienei. O kadangi jų, kaip minėta, būtų buvusi visa jūra, NKVD bijojo situacijos nesuvaldyti.

„Tik ką prasidėjusi reokupacija ir čia miršta toks žmogus, manote, nebūtų atėję? Būtų daug atėję, o kaip tą minią valdyti? Juk esi okupantas, atėjai nelauktas ir dar tokią moterį, kuri apskritai yra simbolis [laidoja].

Taip pat skaitykite „Nepriklausomybės sąsiuviniai“. Nepriklausomybės punktyras Felicijos Bortkevičienės biografijoje

Nuo pat 19 amžiaus pabaigos – kiek „Žiburėlio“ vaikų išauginta, tapusių valstybės vyrais ir manau, kiekvienas būtų atėjęs galvą nulenkti, nesvarbu, su gėle ar be gėlės, bet pagarbą atiduoti, tai nebūtų valdomas procesas. Štai ko bijojo“, – pasakoja V. Jurėnienė.

Amžinojo poilsio F. Bortkevičienė atgulė Troškūnų kapinėse greta sesers Juzefos. Tačiau profesorė mano, kad F. Bortkevičienė nusipelnė ir ryškesnio įamžinimo. V. Jurėnienės manymu, mūsų istorijoje jai skiriama per mažai vietos.

„Įsteigta F. Bortkevičienės premija, bet galbūt, kai diskutuojama apie Smetonos įamžinimą, reikėtų kalbėti ir apie Felicijos atminimo įamžinimą.

Kurią sritį bepasirinksite, visur rasite Feliciją. Švietime – Felicija, pilietinėje visuomenėje – Felicija, politikoje – Felicija, jei filantropinė veiklą, rasite Feliciją, net ir komunikacijoje rasite Feliciją“, – apie F. Bortkevičienės palikimą Lietuvai kalbėjo profesorė V. Jurėnienė.