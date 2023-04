Šakalienė apie vokiečių brigados dislokavimą Lietuvoje: mūsų infrastruktūriniai projektai gėdingai vėlavo daug metų

Tam, kad Vokietijos brigada galėtų būti dislokuota Lietuvoje, daug namų darbų turi padaryti tiek lietuviai, tiek vokiečiai, tvirtina Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Šio komiteto narė Dovilė Šakalienė pabrėžė – Lietuva smarkiai vėlavo su infrastruktūriniais projektais.

– Lietuva siekia, kad Vokietija susitarimą dėl jos brigados buvimo Lietuvoje suprastų taip, kaip supranta Lietuva. Maždaug tokia yra šios dienos darbotvarkė santykiuose su Vokietija dėl jos brigados ir dėl įsipareigojimo prisidėti užtikrinant Lietuvos saugumą. Apie tai šiandien kalbėjo ir Lietuvos prezidentas su Vokietijos kancleriu. Ar tai yra normalu siekti vienodai suprasti, žinant, kad už maždaug valandos skrydžio lėktuvu Rusija bombarduoja Ukrainą, pone Kasčiūnai?

L. Kasčiūnas: Na, matote, buvo šiokių tokių nesusikalbėjimų pastarąjį pusmetį ir, be abejo, kokį gruodžio mėnesį mes jau pradėjome kartu su Dovile Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete labai aiškiai komunikuoti, kad reikia rinktis su vokiečiais žingsnis po žingsnio strategiją.

Kitaip tariant, daryti namų darbus, nes reikia pripažinti, kad ir mums juos reikia padaryti. Tai, pirmiausia, infrastruktūra – ir garažai, ir saugyklos, ir treniravimosi erdvės, ir erdvės Vokietijos kariams gyventi, ką mes esame pasirengę, įsipareigoję padaryti iki 2026 metų. Kitaip tariant, turime būti viską pasirengę iki 2026 metų.

Bet yra tarpinių stotelių, pavyzdžiui, jeigu kalbi apie priešakines pajėgas ir išankstinį tos pačios Vokietijos brigados ginkluotės dislokavimą, viską galima bandyti daryti anksčiau. Tai toks žingsnis po žingsnio priėjimas su vokiečiais, matyt, natūralus.

Reikia suprasti labai paprastą dalyką – vokiečiai irgi turi daryti namų darbus. Bundesveras dar nėra toks, kad galėtų lengvai atsiųsti brigadą į Lietuvą, nes tam reikia divizijos. Jeigu mes kalbame apie rotacinį modelį, tai šešis mėnesius brigada [būna] čia, tuo metu kita ruošiasi, kita vykdo kokias nors kitas užduotis. Kitaip tariant, reikia visos divizijos.

Bundesveras turi irgi atsistoti ant kojų, tikimės, kad taip tikrai vyksta, daromos investicijos, bet tam gali reikėti laiko. Mūsų tikslas yra susieti mūsų infrastruktūros planą su Vokietijos Bundesvero statymo ant kojų planu. Jeigu mums tai pavyks padaryti, mes tam tikru laikotarpiu galime siekti mūsų strateginio tikslo – brigados čia, Lietuvoje.

O prieš tai yra daug tarpinių stotelių, jau minėjau – išankstinis ginkluotės dislokavimas, o tai yra strategiškai svarbu, batalionio dydžio nuolatinės pratybos Lietuvoje, kad čia nuolat rotuotųsi bataliono dydžio [pajėgos], apie tūkstantį karių. Tai tų tikslų turėtų būti siekiama žingsnis po žingsnio ir jeigu mums tai seksis daryti, bus tikrai gera žinia.

Olafas Scholzas bendrauja su Vokietijos kariais Lietuvoje / AP nuotr.

– Ponia Šakaliene, prezidento patarėjas sako, kad prezidentūra susitarimą dėl vokiečių brigados vertina ir kaip NATO vidaus, ir kaip Lietuvos ir Vokietijos dvišalių santykių klausimą. Kaip jūs vertinate?

D. Šakalienė: Na, taip pat. Turiu omenyje, kad negali dvišaliai susitarimai prieštarauti bendriems NATO gynybos planams. Tačiau kartu NATO šalys turi galimybę, teisę taip pat dvišališkai susitarti dėl kažkokių papildomų pajėgų. Vokiečiai pas mus jau daugiau negu 5-erius metus vadovauja priešakinės gynybos vienetui ir tą daro labai sėkmingai, kokybiškai, mes esame jais patenkinti, jie laikosi įsipareigojimų.

Beje, vos tik prasidėjus antrai invazijos bangai į Ukrainą, tai yra pernai vasario mėnesį, vokiečiai iš karto dar papildomai keletą šimtų karių atsiuntė.

Na, ir dabar brigada yra ne eFP vieneto išplėtimas, bet papildomas didelis vienetas. Ir turime realistiškai vertinti, kad mes taip pat labai vėlavome su savo infrastruktūriniais projektais, o dabar, sakyčiau, jie juda gerokai sparčiau. Na, tikrai džiugu girdėti, kad ir Vokietija yra pasiruošusi procesą vykdyti tokiu pat greičiu.

Dovilė Šakalienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Prezidentūra dar iki šio Vokietijos kanclerio ir Lietuvos prezidento susitikimo reiškė viltį, kad po šio vizito bus aiškesnių žinučių dėl Vokietijos brigados atsiradimo Lietuvoje. Kas trukdo, kas apskritai trukdė, kad tokio aiškumo nebuvo visą tą laiką nuo tada, kai pernai buvo pasirašytas komunikatas, pone Kasčiūnai?

L. Kasčiūnas: Matyt, pirmiausia jau mano minėti abiejų pusių namų darbai. Vokietijai reikia atlikti daug namų darbų, nes, gynybos komiteto narys mūsų susitikimuose yra pajuokavęs, iki šiol Bundesveras buvo labiau panašus į socialinius darbuotojus su uniformomis negu į kariuomenę. Kariuomenę reikia statyti ant kojų. Tai pirma. Jie tai pradeda daryti, tai gali užtrukti laiko.

Be abejo, ir mūsų infrastruktūriniai darbai. Bet jūs, klausdama pirmo klausimo karo prieš Ukrainą kontekste ir Rusijos planų prieš NATO kontekste, pastebėjote, kad reikia truputėlį pabusti iš tos istorijos pabaigos sapno, kad taika jau yra amžina ir kad karo Europoje nebus, suprasti, kad jis gali būti, jeigu mes tam nesiruošime ir nestiprinsime savo gynybos.

– Pone Kasčiūnai, jis, karas, šiandien yra Europoje.

L. Kasčiūnas: Būtent, tai turiu omenyje <...>. Ir NATO viduje gali būti iššūkių dėl Rusijos, kitaip tariant, NATO šalims. Jeigu mes žvilgtelėtume dabar į Rusijos planus Vakarų apygardai, kur jie nori beveik dvigubint savo pajėgumus, kur brigadas nori transformuoti į divizijas, tai natūralu, kad mes turim viską daryti daug greičiau. Ir ne tik Vokietijos brigada čia, bet visi tie minėti gynybos planai, kad kuo daugiau aiškių konkrečių pajėgų ateitų kuo greičiau ginti Baltijos šalių, jeigu to prireiktų.

Tai reiškia, kad ne popieriniai planai, ne kažkokios virtualios brigados, bet realios brigados ateitų mums į pagalbą, jeigu to prireiktų ir, aišku, reikia patiems namų darbus daryti stiprinant savo kariuomenę, tiek įtraukiant visuomenę į gynybos planus. Tai, matyt, visas kompleksas, kurį mes turime padaryti, mes jį darysim ir darome, daug dalykų darome, bet reikia daryt dar greičiau.

Laurynas Kasčiūnas / Fot. D. Umbrasas/LRT

– NATO vadovas Stoltenbergas šiandieną nuotoliniu būdu kalbėdamas su Lietuvos žurnalistais priminė tai, ką kalbėjo ir Dovilė Šakalienė, ir jūs sakot, kad Lietuva pati turi atlikti savo namų darbus, kad ji turi garantuoti reikiamą infrastruktūrą, kad NATO pajėgos galėtų prisidėti prie Lietuvos gynybos. Iš esmės tai yra mandagus pakartojimas to paties, ką visai neseniai pasakė buvęs Jungtinių Valstijų pajėgų Europoje vadas generolas Hodgesas, kuris sakė „plakatas su užrašu 2 proc. gynybai pasienyje tankų priešų nestabdo“.

NATO generalinis sekretorius sako: „mums reikia, kad Lietuva daugiau investuotų į savo infrastruktūrą“. Ar galima kaip nors kitaip suprasti tuos jo žodžius, ponia Šakaliene?

D. Šakalienė: Ne. Tai tik pasakysiu, kad kai aš sakiau apie tą patį, kad mūsų visi infrastruktūriniai projektai gėdingai vėlavo daug metų iš eilės, tai kuo aš ten pavadinta, vokiečių atstove spaudai, berods. Tai tiesiog reikia pripažinti savo klaidas ir iš jų mokytis.

Kalbant apie tą situaciją, tai, kai pasirašinėjome nacionalinį susitarimą dėl gynybos, tai socialdemokratai visiškai buvo akivaizdžiai tie, kurie suprato, kad mums neužteks tų 2,5 proc., kad mes turėsim kalbėti apie 3 proc. ir mūsų valdyba buvo priėmusi sprendimą tokiam būtent siūlymui pritarti. Labai keista, kad kažkaip tai tie skaičiai dingo iš to susitarimo, bet akivaizdu yra tai, kad jeigu mes norime parodyti, kad mes patys adekvačiai suprantame grėsmę ir tikrai artimiausius kelerius metus, bent 3-4 ta situacija negerės, tai reiškia, kad mes turime ne grindis investuoti į gynybą, o ženkliai daugiau.

Ir, matyt, šitoje situacijoje tas toks na, mano akimis žiūrint, keistas gana konfliktų ieškoma su vokiečiais, kurie pakankamai greitai padarė tai, ką mums įsipareigojo. Priminsiu, kad Madrido viršūnių susitikimas vyko praeitų metų vasarą, jau liepos mėnesį jie priskyrė mums brigadą, rugpjūčio mėnesį atvyko valdymo elementas į Lietuvą, spalio mėnesį buvo pirmos didelės pratybos. Nuo to laiko dar dvi didelės pratybos, birželį suplanuotos brigados pratybos Lietuvoje, kuriose, beje, kaip suprantu, ir ponas Stoltenbergas žada dalyvauti.

Na, o iš mūsų pusės, tai mes jau popierizmo etapą įveikėm. Iš tikrųjų pradėjo judėti tam tikri darbai. Bet jeigu mums iš tikrųjų degtų, ar tikrai būtų reikėję keleto metų vien prieiti prie to momento, kuriam esant šiandien? Tai tikrai ne. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau, kad vietoje garsaus rėkimo – daugiau darbo ir labiau kapoti biurokratiją, tai čia yra mūsų namų užduotis.

Vokietijos ir Lietuvos kariai / Lietuvos kariuomenės nuotr.

– Noriu pacituoti prezidentą: „man patinka tokia formulė, kurią aš pasiūliau, o kancleris sutiko. Lietuva daro savo namų darbus, daro žingsnius ir yra už tai apdovanojama atitinkama Vokietijos reakcija, kitaip sakant, vis didesniu kariniu buvimu Lietuvos teritorijoje“.

Kaip ir nieko labai naujo po šios dienos susitikimo, nei paskelbta, nebuvo net bendros spaudos konferencijos ar kažkokio bendro pranešimo, bent jau kol kas negalėjome matyti. Ar tai tikrai leidžia nusiraminti, kad iš tikrųjų Vokietija ir Lietuva jau dabar vienodai supranta kaip jos vertina Vokietijos brigados atsiradimą ir laikotarpį, per kurį ta brigada atsiranda Lietuvoje, pone Kasčiūnai?

L. Kasčiūnas: Jeigu po šito teiginio būtų dar po kablelio pasakyta, kad ir sutarėm, kad mūsų tikslas abiejų valstybių yra brigada čia, Lietuvoje, tada viskas tvarkoje. Tai yra žingsnis po žingsnio, turint aiškų tikslą. Kadangi šito elemento kol kas neturime, tai ir nusiraminti nėra ko, kitaip tariant, reikia dirbti darbą, visiškai pritariu tam. Ir reikia daryti viską, kad NATO priešakinių pajėgų elementas, pajėgos, čia būtų daug didesnės.

Bet aš noriu pasakyti vieną paprastą dalyką – viena vertus, yra brigados buvimas čia, bet labai svarbu ir ne mažiau svarbu yra tie NATO gynybos planai. Tai yra per kuo trumpesnį laikotarpį, kuo aiškesnis NATO pajėgumų skaičius, tai yra tos pačios divizijos ir brigados atskirų NATO šalių, priskirtos būtent gynybai Baltijos šalių, mūsų regioniniam planui, ateitų mums į pagalbą.

Lygiai taip pat ne mažiau svarbu turėti NATO efektyvių sprendimų dėl Baltijos šalių oro gynybos. Mes gi siekiame, kad mūsų šalyje, mūsų Baltijos šalyse būtų dislokuota, bent jau rotaciniu pagrindu, kuo daugiau tolimojo nuotolio oro gynybos sistemų. Tai mus pakeltų į kitą lygį ir šitoje vietoje visą laiką akcentuoju – nepamirškim nacionalinės gynybos. Tai yra nacionalinių karinių pajėgumų stiprinimo, kariuomenės stiprinimo. Mes ją irgi statome ant kojų, stipriname jos kovinę galią. Bet lygiai taip pat ir įtraukimas visuomenės – Šaulių sąjungos stiprinimas, pilietinio pasipriešinimo kursai, visuomenės atsparumas ir valia gintis.

– Gerai, pone Kasčiūnai, nepamirškim, ir tas tikrai yra svarbu. Bet ar šiandien galima pasakyti, kad Lietuva žino, per kiek dienų, per kiek valandų jie norėtų čia pamatyti tas jūsų minimas NATO greito reagavimo pajėgas?

L. Kasčiūnas: Na, visą laiką sakėme labai paprastai. Mes turime didelį pranašumą NATO, tai yra puikią žvalgybą, kas yra įrodyta, kai prieš 3 mėnesius jau buvo identifikuoti Rusijos realūs karo prieš Ukrainą planai. Tai NATO turi. Tai, kai užsidega indikatoriai, kad yra tokios intencijos, tokie realūs planai, per 10 dienų turi atsirasti mažų mažiausiai toks pajėgų skaičius, kuris jau pakankamai galėtų atgrasyti Rusijos Federaciją nuo tų intencijų. Toks mūsų tikslas. Ar tai būtų per tris, ar per keturias dienas, ar per penkias, pavyzdžiui, paskutinės pratybos Bundesvero rodė, kad jie gali atvažiuoti per 6 dienas. Aišku, jeigu brigada būtų čia, tos rizikos išvis būtų minimalios.

– Dėkui jums, pone Kasčiūnai, tik pabrėžkime, kad jūs kalbat apie dienas nuo žvalgybos pranešimų, o ne nuo agresijos jau kertant Lietuvos sieną.