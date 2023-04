NATO viršūnių susitikime Vilniuje – neregėti saugumo mastai: apie 100 atšauktų skrydžių, pareigūnai iš visos Lietuvos ir keli tūkstančiai karių

Vis labiau artėja NATO viršūnių susitikimas, Vilniuje vyksiantis liepos 11–12 d. Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) direktoriaus pirmasis pavaduotojas Paulius Nemira sako, kad Lietuva ir iki šiol yra turėjusi saugumo prasme tikrai svarbių vizitų, visgi šis NATO viršūnių susitikimas Vilniuje bus išskirtinis.

„Galime prisiminti ne tik paskutinį popiežiaus vizitą, pirmąjį popiežiaus vizitą, galime atskirai paimti JAV prezidento G. Busho vizitą į Vilnių. Jeigu kas tuos laikus prisimena, jau tada be galo daug tekdavo sutelkti resursų iš visos Lietuvos teisėsaugos pareigūnų į sostinę, jau tada uždarinėjom senamiestį.

Šiai dienai mes turėsime apie 50 delegacijų, delegacijų vadovų. Delegacijų vadovai šio formato renginyje dažniausiai [yra] ir tikėtina, kad bus valstybių vadovai. Be valstybių vadovų – dar žemesnio rango kitų valstybių pareigūnai, kurie irgi laikytini saugomais asmenimis. Tai sumuojant viską, tai yra be galo didelis renginys, be galo daug delegacijų, be galo daug saugomų asmenų ir nemažai saugomų asmenų, kuriems taikomi aukščiausi saugumo reikalavimai tiek jų šalyje, tiek keliaujant po pasaulį“, – LRT RADIJUI tvirtina P. Nemira.

Bene daugiausiai dėmesio Vlniuje sulauks JAV vadovas Joe Bidenas / AP nuotr.

„Tai iš tiesų iššūkių nusimato daug ir Lietuva tokio renginio dar nėra turėjusi, kad vienoj vietoj būtų tiek daug saugomų asmenų ir delegacijų“, – priduria jis.

VAT atstovo teigimu, saugumui šio renginio metu užtikrinti taipogi bus pasitelkiami pareigūnai iš visos Lietuvos.

„Apskritai bus šitam renginiui paskirta teisėsaugos visi pareigūnai, kuriuos tik įmanoma sutraukti iš visos Lietuvos į sostinę. Nepaisant to, dar planuojama apie 3 tūkst. Lietuvos kariuomenės karių pasitelkti saugumo užtikrinimo priemonėms“, – aiškina P. Nemira.

Be to, priduria pašnekovas, prie sklandžios ir saugios renginio eigos svariai prisidės ir Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC), mat tikėtina, jog bus susiduriama su daugiau kibernetinio saugumo iššūkių, bandymų šnipinėti, nutekinti informaciją.

Paklaustas, kas diktuoja saugumo reikalavimus liepos viduryje Vilniuje vyksiančiam renginiui, VAT direktoriaus pirmasis pavaduotojas tikina, kad tam tikrus standartus pateikia NATO, tačiau kaip jie bus įgyvendinti, priklauso nuo pačios Lietuvos.

„Atsakomybė tenka šaliai, kuri tą renginį organizuoja, kuri yra šeimininkė. (...) Bet NATO yra kaip renginio organizatorius pagrindinis. Jie turi tam tikrus savo, sakykim, reikalavimus, kas turėtų būti minimaliai. (...) Tačiau kiekviena valstybė nusprendžia, kiek ji turi resursų, galimybių, kaip ji mato grėsmes. Galutinis sprendimas, bet kokiu atveju, yra nacionalinis, kokias priemones taikyti ir kaip, nes atsakomybė teks prisiimti būtent mums, ne jiems“, – komentuoja P. Nemira.

Rytų Europos studijų centro vadovas Linas Kojala įsitikinęs, kas su nusimatančiais iššūkiais Lietuvos pareigūnams susitvarkyti pavyks puikiai. Politologo teigimu, galimybė organizuoti tokio masto renginį atspindi ir Lietuvos progresą, ir suteikia progų pasireklamuoti.

„Tai, kad Lietuvai tenka ši garbė ir atsakomybė, yra geriausias įrodymas, kaip mes toli jau nuėjome kaip NATO narė, kaip Europos Sąjungos (ES) valstybė, kuria pasikliaunama net ir sudėtingame geopolitiniame kontekste.

Manau, kad tai yra, be abejo, sudėtingas logistinis iššūkis, bet taip pat ir puiki proga šaliai pasireklamuoti visame pasaulyje, atsidurti dėmesio centre, parodyti, kad čia yra saugu ir kad čia priimami, tikėkimės, istoriniai politiniai sprendimai“, – LRT RADIJUI sako L. Kojala.

Linas Kojala / D. Umbraso / LRT nuotr.

LRT.lt primena – Vilniaus valdžia perspėja, kad liepos 11–12 dienomis, kai vyks NATO viršūnių susitikimas, miestiečiams kils nepatogumų.

Viešasis transportas, o greičiausiai ir visi kiti automobiliai, negalės judėti senamiestyje ir aplink parodų rūmus „Litexpo“, kur ir vyks susitikimas.

Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugas atvykstančioms delegacijoms, tomis dienomis bus mažinamos planinių sveikatos paslaugų ligoninėse apimtys.

Be to, liepos 11–12 d. atskristi ar išskristi iš Vilniaus nepavyks – tomis dienomis bus draudžiami visi skrydžiai. Oro uostas skaičiuoja, kad tai paveiks apie 100 skrydžių.

Tarptautinis Vilniaus oro uostas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.