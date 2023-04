Urbonaitė: Nausėdos narystės komunistų partijoje istorija gali tapti gera pamoka kitiems politikams

Visuomenės diskusijas dėl prezidento Gitano Nausėdos įstojimo į Komunistų partiją jau norėtųsi užbaigti, tačiau prie to turi prisidėti ir pati Prezidentūra, sako politologė Rima Urbonaitė. Kita vertus, anot jos, susidariusi situacija gali pamokyti kitus politikus atvirumo.

Pasak R. Urbonaitės, G. Nausėdos narystės Komunistų partijoje istorijoje jau derėtų padėti tašką, tačiau pats prezidentas toliau duoda pagrindo apie tai kalbėti ir net šiek tiek eskaluoja situaciją.

„G. Nausėda, kai išaiškėjo šitas faktas dar praėjusios savaitės trečiadienį, galėjo iškart viską sudėlioti, tačiau mes matėme visą savaitę tokias užkulisines diskusijas: o ką reiškia ta byla, kuri yra archyvo [fonde] K1 <...>, tada visi galvoja, o kas yra viduje? Ir tol, kol klausimai yra neišviešinami socialiniame tinkle, tol mes iš Prezidentūros matome tylą“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Laba diena, Lietuva“ dėsto pašnekovė.

Matydama tokį, jos vertinimu, prezidento komandos vilkinimą, R. Urbonaitė nesiryžta prognozuoti, kas bus toliau, tačiau akcentuoja, kad Prezidentūros komunikacijai jau turėtų būti laikas sudėlioti visus taškus taip, kad klausimų jau nebekiltų.

„Aš bijau, kad ir šiaip politiniai oponentai nepraleis progos labiau tą istoriją pavilkinti. Bet prezidentas, aišku, daro daugiausia klaidų suteikdamas pagrindo šitos istorijos tęsiniui. O iš tikrųjų, viskas būtų pasibaigę dar 2019-aisiais metais, jeigu tiesiog prezidentas būtų tai nurodęs“, – aiškina R. Urbonaitė, pridurdama, kad dabar G. Nausėdos priklausymo komunistų partijai istorija yra įgavusi visiškai kitą konotaciją ir esanti nepalanki prezidentui.

Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Prezidento situacija gali būti labai gera pamoka daugeliui kitų politikų“

Opozicinės Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis penktadienį sakė, kad vis daugiau „praeities šmėklų“ iškyla dėl laiku nepadarytos desovietizacijos.

Tuo metu politologė yra įsitikinusi, kad paprasčiausia išeitis šiai problemai yra tiesiog sąžiningumas.

„Juk klausimas [kandidatų – LRT.lt] anketoje yra ne šiaip sau atsiradęs. Kai prezidentas G. Nausėda, kad jo niekas neklausė, aš patikslinsiu – jo klausė. Anketoje šitas klausimas buvo“, – pažymi analitikė.

Todėl, jos žodžiais, svarbus ne įstatyminis reguliavimas ar draudimai, o visuomenės mentalitetas.

G. Nausėda / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Tai daugiau visuomenės ir mentaliteto klausimas – kiek mums tai yra svarbu, kaip mes į tai žiūrime, kiek mes tai toleruojame“, – teigia R. Urbonaitė.

Anot jos, tai, kad G. Nausėdos istorija sukėlė ažiotažą, rodo, kad visuomenėje būtina diskusija šiuo klausimu ieškant bendro vardiklio.

„Manau, kad prezidento situacija gali būti labai gera pamoka daugeliui kitų politikų ir aš labai tikiuosi, kad mes ne per įstatymus, bet per tokias istorijas ateisime iki to momento, kai politikai labai gerai susimąstys, ką reikėtų atsakyti į šitą anketos klausimą“, – įsitikinusi politologė.

LRT.lt primena, kad apie tai, jog G. Nausėda priklausė Komunistų partijai, feisbuke pirmasis trečiadienį paskelbė „Laisvės TV“ žurnalistas Dovydas Pancerovas.

Iš jo skelbtų archyvinių dokumentų matyti, kad 1988 metų gegužės 20 dieną G. Nausėda tik pateikė prašymą įstoti į partiją, o partinis bilietas jam išduotas birželio 27 dieną.

Prezidentūros teigimu, G. Nausėda prasidėjus Sąjūdžiui nedalyvavo Komunistų partijos veikloje.