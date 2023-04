Tomilinas apie vaikų rūkymą: jei jie tai daro, tai reiškia, kad pas tėvus ne viskas gerai

Vis dažniau girdime apie moksleivių apsinuodijimus parūkius elektroninių cigarečių, į ligonines be sąmonės gabenami narkotikais apsinuodiję nepilnamečiai. Kokio masto tai problema? Apie tai LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ kalbamės su Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovu Robertu Badaru, Seimo Priklausomybių komisijos vicepirmininku Tomu Tomilinu iš Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ ir Alytaus meru Nerijumi Cesiuliu.

– N. Cesiuli, noriu pradėti nuo jūsų. Papasakokite, kas nutiko prieš keletą dienų. Jūs socialiniame tinkle „Facebook“ vaizdingai aprašėte, kai norėjote pagelbėti vaikui, kuriam kažkas iškrito iš kišenės.

N. Cesiulis: Prieš porą dienų Jaunimo parke, Alytaus mieste, su vaikais išėjome į tokią mūsų naujai suformuotą vaikų žaidimų aikštelę. Tiesiog sūnus bėgiojo, suposi ir vaikinukui, šokinėjančiam per tam tikrus įrenginius, kažkas iškrito iš kišenės ir pasirideno prie mano kojų. Tiesiog pakėliau, nes galvojau, kad gal flešiukas (USB atmintinė – LRT.lt), gal raktai, gal dar kažkas ir reikia vaikui perduoti, tačiau supratau, kad tai – elektroninė cigaretė. Iš tikrųjų pamačiau, kad vaikinukas nubėgo gal po minutės ir pradėjo versti savo kišenes, ieškoti kažko, kaip supratau, jis ieškojo tos elektroninės cigaretės. Ir kas būtų keista, arba net ne keista, tam vaikui yra gal 9, 10, 11, 12 metų, jis yra tiesiog ketvirtokas, nes augindamas vaiką antroką galiu palyginti, kaip atrodo ketvirtokai. Tai įsivaizduokite, jau nuo tokių metų vaikai labai visavertiškai rūko, garina. Tai yra mūsų visuomenės problema, rykštė, kurią mes turėsime spręsti.

Nerijus Cesiulis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Aš nekalbu tik apie Alytų, aš manau, kad ta situacija, tas kietumas rūkyti yra panašus visoje Lietuvoje ir mums reikia spręsti, mąstyti, ką mes darome, kokių priemonių imamės. Be abejo, mes savivaldybėje daug diskutavome ir ne pirmą kartą diskutuojame, nebijome apie tai garsiai kalbėti ir apie tai reikia garsiai kalbėti, nes kol kas mokyklų bendruomenės nori nutylėti, jeigu kažką pamatė, surado, nes tai nepatogu, galbūt po to tėveliai nesirinks mokyklos ir panašiai, bet tai yra visos Lietuvos problema. Mes labai dažnai girdime „Prisisek saugos diržą“, „Nešiok atšvaitą“ akcijas, „Rūšiuok“, „Nešiukšlink“, bet ar mes girdėjome nors vieną visuomeninę akciją „Nerūkyk, negarink“ ir panašiai? Ir akciją ne per LRT TELEVIZIJĄ, per „Panoramos“ laidą, o socialiniuose tinkluose „TikTok“, „Instagram“ ar dar kažkur, kuo naudojasi jaunimas, kad jį pasiektume, kad jis pamatytų, kokių yra priemonių. Yra daugybė priemonių, kurias reikės siūlyti, apie kurias reikės galvoti, bet aš manau, kad tai yra šio mūsų amžiaus rykštė. Jeigu jau ketvirtokai ar trečiokai pradeda garinti, tai iš tikrųjų yra problema.

– R. Badarai, iš to, ką girdime žiniasklaidoje, ką kalba meras, ar galima sakyti, kad elektroninės cigaretės tapo tokia nauja epidemija?

R. Badaras: Skambus žodis epidemija, bet vartojimas iš tiesų yra paplitęs. Tik tiek, kad kartais daiktus reikėtų vadinti tikraisiais vardais – ne tik pačios elektroninės cigaretės, kiek tie priedai, kurie į jas dedami. Elektroninės cigaretės Lietuvoje yra keliolika metų, tos problemos, kai vaikai netenka sąmonės, prasideda traukuliai, vėmimas, prasidėjo prieš porą metų. Kolegos pediatrai pradėjo apie tai šnekėti, kreiptis netgi į toksikologus, prašydami patarimo ir paskaitų, ką daryti, kai vis plačiau pradėjo plisti toks, sakyčiau, žalingas įprotis, kuris, beje, ne mūsų sugalvotas, atėjo iš Jungtinių Amerikos Valstijų, per visą Vakarų Europą priėjo iki mūsų – dėti tuos nelegalius priedus.

Robertas Badaras / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kaip suprantu, ne tiek kenksminga ta pati tradicinė elektroninė cigaretė, bet tai, kas pilama į ją, kas iš jos išgarinama. Ar teisingai supratau?

R. Badaras: Ne visai taip. Pati elektroninė cigaretė nėra, kaip sakyti, vyšnaitė ant torto. Tam tikras pavojus neabejotinai yra, bet jis padidėjo kartais, o gal net dešimtis kartų, kai prasidėjo vadinamojo „Smile“ priedo mada. Toks romantiškas pavadinimas gana proziškiems dalykams – sintetiniam kanabinoidui, medžiagai, kuri žinoma jau nuo 1970 metų, tik ji keičia savo patekimo formą. Anksčiau <...> įvairios arbatėlės, mišiniai būdavo papildomi šitais kanabinoidais. Po to pradėjo jais purkšti įvairių rūšių kanapes, kad sustiprintų jų poveikį. Tai yra sintetinės medžiagos, veikiančios tuos pačius receptorius, kaip ir kanapių preparatai, bet su kanapėmis neturi nieko bendro, tik veikia tuos pačius receptorius. Dabar naujasis jų šeimininkas ir platinimo būdas yra elektroninės cigaretės. Aš sakau, kad jos kaip filmo herojus iš filmo „Kalnietis“ Dankanas Maklaudas – amžiai keičiasi, rūbai keičiasi, o žmogus viduj yra tas pats. Formos, kuriomis šitos medžiagos yra naudojamos, keičiasi, bet esmė nesikeičia – tai medžiagos, kurių Europoje užregistruota per 200–220, – sukurti nauji sintetiniai preparatai.

Elektroninė cigaretė / T. Biliūno / BNS nuotr.

– Pone Tomilinai, noriu kreiptis į jus. Seimas karštai iki šiol ginčijasi dėl kanapių, dėl vadinamosios marihuanos arba žolės, kitaip tariant, dekriminalizavimo. Tačiau panašu, kad problemos yra kur kas opesnės ir kitokios. Kalbame dabar apie elektronines cigaretes, jų priedus ir negebėjimą sukontroliuoti, nes matome, kai pas gydytojus patenka moksleiviai iš mokyklų jau be sąmonės?

T. Tomilinas: Visiškai su jumis sutinku, kad ta mada, kuri atsirado pastaruoju metu, kad mes liberalizuosime kanapes ar kažką kitą, sklindanti iš kai kurių valdančiųjų, tikrai nieko gero neduos. Yra tam tikras prieštaravimas – ilgą laiką politika dėl elektroninių cigarečių kiekvienais metais vis griežtėjo ir kartu mes girdime kažkokius pasiūlymus liberalizuoti narkotikų platinimą iš esmės. Čia aš laikausi griežtos pozicijos, neturi būti einama dekrimo (dekriminalizavimo – LRT.lt) link, lygiai taip pat šitoje srityje reikia aiškios kovos. Narkotikų ir tabako departamentas turi pakankamai rekomendacijų, ką turėtų daryti mokyklos, ką turėtų daryti policija, tiesiog reikia tų rekomendacijų laikytis ir žiūrėti labai rimtai į šią problemą, kaip jūs pavadinot, epidemiją. Tikrai gerai, kad praeitoje kadencijoje mes įvedėme licencijavimą šitų medžiagų, kurios naudojamos elektroninėse cigaretėse, gerai, kad nepasidavėme elektroninių cigarečių gamintojų lobizmui, kad sumažintume įvairias prievoles ir elektroninę cigaretę traktuotume kur kas laisviau negu tradicinę cigaretę. Tai nebuvo klaida ir jokiu būdu negalima čia jokių liberalizacijų priimti ir, kaip minėjau, reikia laikytis rekomendacijų, jos ką tik yra pasiekusios mokyklas.

– Bet mes puikiai žinome, kad mokyklos nenori apie tai šnekėti. Niekam nemalonu skaityti apie savo mokyklą, kad vaikus, rastus tualete be sąmonės, išgabeno į ligoninę.

T. Tomilinas: Aš turiu omeny, kad yra tokia politika. Yra institucijų, kurios tikrai rūpinasi, kad pati mokykla, sudarydama sutartį su mokiniu ir tėvais, numatytų tam tikras papildomas sąlygas, kol kas tų rekomendacijų mokyklos nesilaiko, nes jos visiškai naujos. Labai svarbu nepamiršti, kad priklausomybės turi socialinę prigimtį. Karo, pandemijos, įvairiausio ekonominio nestabilumo pasekmė yra priklausomybių didėjimas. Jeigu vaikai pasiduoda tai madai, vadinasi, tėvams ne viskas gerai. Mes turime nustoti vaidinti, kad Lietuvoje gyvenimas tik gerėja, viskas yra tik puiku, ir pažiūrėti realią priklausomybių, gyvenimo trukmės, gimstamumo statistiką.

Tomas Tomilinas / J. Stacevičius / LRT nuotr.

– Daktare, ką daryti? Štai Seimo narys sako, kad yra programų, yra rekomendacijų, mokyklos gal nespėjo su jomis susipažinti, bet jūs jaučiate, matote tokią valstybės politiką, kad šita problema būtų sprendžiama? Ar tas pats vaikas, kuris rūko, pabando rūkyti, žino, kur kreiptis, ar kažkaip įtaigiai jam kažkas galėtų paaiškinti, ką tai reiškia, kuo gresia?

R. Badaras: Dievas ir Sveikatos ministerija mane saugo nuo to, kad nedirbu su vaikais, aš dirbu su suaugusiaisiais. Su vaikais dirba pediatrai, bet iš tiesų negali sakyti, kad nėra kur kreiptis. Prieš keletą metų buvo problema, o dabar pradedama nuo šeimos gydytojų, nuo socialinių darbuotojų mokyklose, nuo socialinių pedagogų, nuo visuomenės sveikatos specialistų ir kylama aukštyn prie Priklausomybės ligų centrų, kurių yra 5. Lietuvoje tikrai yra kur kreiptis. Ir dabar Lietuvoje yra 3 vaikų centrai. Tik kad dažnai tai nesuvokiama kaip problema.

– Kuo gresia elektroninių cigarečių rūkymas ir priedų maišymas? Mes kalbame apie pasekmes, kai vaikas pakliūva į ligoninę be sąmonės ir gydytojai jį atgaivina. Paaiškinkit tėvams, nes vaikai kartais netiki, nes įprasta, kad suaugę nuolat sako: „Negalima, nedaryk.“

R. Badaras: Pasekmės galėtų būti suskirstytos į du tokius segmentus – ūmines, kai pavartoję nukrito tualete ar dar kažkur, pateko į ligoninę, ir mes daugiausiai kreipiame dėmesį į juos, tačiau yra atokios, lėtinės pasekmės, pasireiškiančios po ilgo vartojimo. Jos pasireiškia visai kitose srityse. Tam, kad išaiškėtų, kad cigaretės, tabakas sukelia vėžį, reikia 20 metų stebėjimo. Dabar baiminamasi jų tokio poveikio, nes jau pernai buvo atliktos studijos apie kancerogeninį poveikį, kad 2,2 karto dažniau sergama onkologinėmis ligomis nei bendraamžiai. Tai tokie labai revoliuciniai pareiškimai. Ir po kurio laiko, ko gero, bus dar duomenų. Bėda, kad mokslui, kad jis darytų išvadas ir rekomendacijas, reikia laiko, stebėjimų. Negali pasakyti, kad „man taip atrodo“. Ekspertų nuomonė yra paskutinis įrodymas.

– Ką daryti tėvams, nes jie dažnai neužuodžia, jie gali net neįtarti, kad jų vaikas rūko?

R. Badaras: Manau, kad jeigu taip trumpai, tai tėvai bent jau neturėtų patys pirkti elektroninių cigarečių, nes iki šiol kai kur vis dar pasitaikydavo manymas, kad jeigu garins, tai nerūkys. Tai yra visiškai paneigta – dvigubai daugiau rūko tokie paaugliai.

Robertas Badaras / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Tarsi manoma, kad elektroninės cigaretės yra mažesnė blogybė nei tradicinės.

R. Badaras: Čia yra kaip paralelinės visatos, nes iš tiesų suaugę žmonės mažai susiduria su tais produktais, nes rinka, gamyba ir rinkodara yra orientuota būtent į tą paauglių ir jaunų suaugusiųjų segmentą. Kodėl taip bandyta išsaugoti skonius? Studijomis yra įrodyta, kad 81 proc. vartoja todėl, kad yra gausi malonių skonių įvairovė. Jie tiesiog kolekcionuoja tuos skonius. Suaugusieji net nepastebi to, kas vyksta šalia.

– Kitaip tariant, šitoje situacijoje labai svarbų vaidmenį atlieka lobistų šešėlis.