Neraminančios tendencijos: gyvūnų prieglaudose vietų nebeužtenka net į nelaimę patekusiems keturkojams

Gyvūnų prieglaudos teigia sulaukiančios daug prašymų priimti beglobius gyvūnus, tačiau jose vietos užtenka ne visiems. Pasak jų, pradėti spręsti problemą reikia nuo privalomos gyvūnų kastracijos prieglaudose, tam reikia finansinės valstybės pagalbos.

Pasakyti, kad naujam gyvūnui vietos jau nėra, tenka dažnai, sako prieglaudos „Tautmilės globa“ vadovė. Skambučių su prašymais priglausti gyvūną sulaukiama daug.

„Mes jau dabar mažai priimame, nes jau viskas užkaišiota. Bet bandome dar ir per globėjus. <...> Mes jau bijome kas bus dabar, nes jau viskas, startas prasidėjo – šuniukai, dar kačiukų nedaug, bet jau prasidėjo dar laukiniai paukščiai“, – dėsto „Tautmilės globos“ vadovė Tautmilė Stanevičiūtė.

Užtikrinti geras sąlygas ir priimti visus beglobius gyvūnus – neįmanoma.

Gyvūnų prieglauda „Būk mano draugas“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Gyvūnų globos organizacijos „Lesė“ vadovė Vesta Užkalnienė sako, per dieną kartais sulaukiama iki dviejų dešimčių skambučių su prašymais priimti gyvūnus.

„Kitą kartą gyvūnui reikia pagalbos, bet tu neturi vietos, kur padėti tą gyvūną. Sužeistas, ar paliktas miške kažkur“, – sako ji.

Vietos trūkumo problema tęsiasi metus iš metų, sako prieglaudos vadovė.

„Tų gyvūnų nesumažės dabar. Prieglaudos yra pasekmės, mes sprendžiame pasekmes, kurios atsiranda iš nekastruotų gyvūnų“, – pabrėžia V. Užkalnienė.

Gyvūnų prieglauda (asociatyvi nuotr.) / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Praėjusį mėnesį Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nustatė laikymo sąlygų pažeidimus prieglaudoje „Penkta koja“ ir uždraudė priimti naujus gyvūnus iki kol šie nebus pašalinti.

Prieglaudų atstovai teigia, jog tam, kad gyvūnų į prieglaudas pakliūtų mažiau, jų kastracija turėtų tapti privaloma.

„Kad visi patekę į globos namus gyvūnai, jeigu leidžia jų fiziologinis stovis, <...> būtų kastruoti. Ir žinoma, valstybė turėtų prisidėti dalinai kompensuodama bent nedidele suma kiekvieną kastraciją. Tada mes už labai mažas lėšas padarytume didžiulį proveržį ir sumažintume beglobių gyvūnų skaičių“, – įsitikinusi „Nuaro“ vadovė Jurgita Gustaitienė.

Pasak Aplinkos ministerijos, greitu metu gali atsirasti ir teisės aktas, kuris įpareigos prieglaudas kastruoti gyvūnus – dabar tai daroma ne visur. Tam žadama ieškoti ir papildomų lėšų.

Gyvūnų prieglauda „Būk mano draugas“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

„Mums nereikia prieglaudų daugiau, mums nereikia plėsti, tikslas išvis, kad jų neliktų. O ką padaryti – bandyt kovoti su priežastimis <...> kad jų [beglobių gyvūnų] neatsirastų. Dėl ko jie atsiranda? Dėl to, kad žmonės išmeta, dėl to, kad veisia daugintojai, dėl to kad veisia išvis bet kas <...> ir niekas neprižiūri, nes niekam neįdomu“, – konstatuoja aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis.

Pasak ministro patarėjo, be kastracijos problemai spręsti svarbus ir gyvūnų ženklinimas bei žmonių švietimas, kaip su gyvūnais elgtis.