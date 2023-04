Kaunas sieks išimčių miestą stebinčioms Kinijos gamintojo kameroms, bet ministerija žada nenusileisti

Kauno miesto savivaldybė ketina derėtis dėl išimčių miestą stebinčioms Kinijos gamintojo kameroms. Dėl rizikos nacionaliniam saugumui, Kinijos, Rusijos ar Baltarusijos gamintojų programinės įrangos reikėtų atsisakyti iki 2025-ųjų. Beveik milijoną už kameras mokėjusi Kauno savivaldybė sako, kad jos saugios ir miestui reikalingos.

Jau metus 234 Kinijos bendrovės „Hikvision“ kameros stebėjimą vykdo 30-yje Kauno vietų, jomis užfiksuota daugiau nei 120 tūkstančių pažeidimų.

„Daugiausia tai KET pažeidimai, transporto priemonės be privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, taip pat transporto priemonės, kurioms neatlikta privalomoji techninė apžiūra. Toks įdomus faktas – net apie 7 tūkstančius nustatėme atvejų, kai transporto priemonės ir be civilinio draudimo, ir be techninės apžiūros“, – pasakoja Kauno policijos skyriaus viršininkė Virginija Bagdzevičienė.

Kameros įrengtos prie pagrindinių sankryžų, tiltų, parkuose, požeminėse perėjose. Pareigūnai sako, kad jos pasiteisino, padėjo atskleisti ir nusikalstamas veikas, ieškoti dingusių žmonių.

„Kameros gali fiksuoti ir garsus – tai gali būti dideli riksmai, sprogimo, šūvio, panašūs garsai“, – nurodo V. Bagdzevičienė.

Kameras policijos prašymu nupirko savivaldybė, vaizdo stebėjimo sistema kainavo apie 850 tūkstančių eurų. Dvejus metus, užtrukus duomenų apsaugos derinimo procedūroms, jos kabojo neįjungtos. Dėl duomenų apsaugos susitarti pavyko, tačiau Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui atlikus Kinijos gamintojų kamerų analizę, jų patikimumu saugantis nedraugiškų valstybių suabejota. Nacionaliniam saugumui rizikingos Kinijos, Rusijos ar Baltarusijos techninės ar programinės įrangos turi būti atsisakyta iki 2025-ųjų. Kameras teks išjungti ir išmontuoti.

„Tai ir grėsmės patekti į valdytojų sistemas, ypatingai kritinės infrastruktūros sistemas – kalbama apie galimybes užvaldyti pačias sistemas per atnaujinimus, matyti visus siunčiamus duomenis“, – aiškina KAM kibernetinio saugumo grupės vadovas Antanas Aleknavičius.

„Hikvision“ kameros Kaune / V. Šukštos/LRT nuotr.

Savivaldybė ketina derėtis dėl išimčių. Esą miestą stebinčios Kinijoje gamintos kameros saugios, sujungtos į uždarą tinklą. Prieigą prie jo turi tik policija.

„Bandysime šnekėtis, vis tik pirkinys padaryta nemažas ir, mūsų manymu, ekspertų manymu, visiškai saugi sistema, yra uždaras tinklas, jokio pavojaus ten nėra“, – tikina Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gedeminas Barčauskas.

„Hikvision“ kameros Kaune / V. Šukštos/LRT nuotr.

Krašto apsaugos ministerija sako išimčių įstatymas nenumato, numatytas pereinamasis terminas pakankamas naujai įrangai nupirkti.

„Įstatymas nenumato atskirų išimčių, technologinių sprendimų, kaip būtų galima sujungti kameras, ar spręsti vienokiu ar kitokius būdu. Yra bendras sprendimas atsisakyti nepatikimų gamintojų įrangos“, – teigia A. Aleknavičius.

Pakeitus viešųjų pirkimų įstatymą, organizuojant naujus pirkimus, įsigyti nepatikimų gamintojų programinės įrangos, technologijų ar paslaugų negalima nuo praėjusių metų liepos.