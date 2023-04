„Vaiką į mokyklą nešu ant pečių ir apsiavusi žvejybiniais batais“: Vilniaus rajono gyventojai su baime laukia net didesnio lietaus

„Tampame kaimu, kuris, laikui bėgant, išnyks po vandeniu ir problema tokiu būdu išsispręs savaime. Ankstesnė valdžia nieko nedarė arba darė blogai, o mūsų kaimas – puikus to pavyzdys“, – sako susirūpinę Vilniaus rajono Keturiasdešimt Totorių kaimo gyventojai, kiekvienais metais susiduriantys su potvynio išbandymu.

Totorių gatvė Pagirių seniūnijoje išasfaltuota prieš dvejus metus. Džiaugsmas dėl naujos dangos greitai virto pykčiu ir bejėgiškumu, žmonės drebėjo nuo minties, kas nutiks jų namams ir garažams pavasarį, kai prasidės sniego tirpsmas. Kelio danga paklota neįrengus drenažo sistemų. Dešinioji gatvės pusė nuolat apsemiama tirpstančio sniego ir lietaus.

„Keturiasdešimt Totorių kaimas – puikus pavyzdys, apibendrinantis baigiančios Vilniaus rajono merės Marijos Rekst kadenciją ir jos artimiausios aplinkos valdymą – jie arba nieko nedarė, arba darė blogai“, – mintimis su LRT.lt apie kasdienybę dalijasi kaimo gyventojas.

„Bijome ne tik pavasario ir rudens, bet ir kiekvieno didesnio lietaus. Su nerimu tikriname kitos dienos orų prognozę. Čia susidaro užtvanka, vanduo paprasčiausiai neturi kur išeiti. Formuojasi ežeras, išsiliejantis į gatves, užliejami privatūs namai“, – pasakoja vienas gatvės gyventojas.

Skęsta ištisi kiemai, vaikus į mokyklas tenka nešti ant pečių

Gyventojai kaltina rajono valdžios institucijas, kad darbai atlikti netinkamai, paskubomis. Paaiškėjo, kad kelininkai kelią nutiesė gerokai aukščiau sklypų, kur dabar kaupiasi vanduo.

Kaimo gyventojas Aleksandras aiškina, kad jo sklypas užliejamas vandeniu, nes nėra drenažo vamzdžių.

„Matote, pažymėjau ant pastato – vanduo užtvindė beveik visą pamatų aukštį“, – sako vyras ir žurnalistams rodo nutekėjimų žymes.

Kaimo gyventojai tikina: jaučiasi palikti likimo valiai, rajono valdžia nebendradarbiauja ir nerodo jokio supratimo.

Anot jų, rajono administracijos atstovai vengia susitikimų.

Keturiasdešimt Totorių kaimo gyventojai skęsta purve ir balose / A. Grigoit / LRT nuotr.

„Klausiame, kodėl šis projektas patvirtintas, nors akivaizdu, kad kelių tiesimas taip nevyksta? Su gyventojais juokaujame, kad tampame kaimu, kuris, laikui bėgant, išnyks po vandeniu ir problema išsispręs savaime. Jei Vytautas Didysis būtų pamatęs, kokios būklės šis kaimas, jis būtų puolęs ant kelių ir prašytų visų totorių atleidimo už tai, kad kažkada juos čia atgabeno“, – sako buvęs Pagirių seniūnijos seniūnaitis Algimantas Kavaliauskas.

Kiti gyventojai taip pat suirzę, įkalinti namuose.

„Vaikai negali išeiti žaisti į lauką. Į mokyklą juos nešu ant pečių, apsiavusi žvejybiniais batais. Gydytoja pas močiutę nenuėjo, nes neturėjo tinkamos avalynės. Pažiūrėkit, vanduo iki kelių“, – apgailestauja kita pašnekovė.

Gyventojai pripažįsta, asfaltuoti kelią šioje vietovėje buvo būtina, jiems nebereikia klimpti smėlyje, be to, vasarą mažiau dulkių. „Tačiau tai tapo priežastimi, kad dabar, 21 amžiuje, žmonės skęsta kieme“, – pabrėžia gyventoja.

Dar viena tokios padėties pasekmė – gyventojai negali nieko sėti ar sodinti.

„Sunkūs laikai. Žemė visada padėdavo mums išgyventi įvairias krizes. Nieko negalime pasodinti, bulvės supuvo vandenyje, net vasarą žemė neišdžiūsta. Turiu išmokti auginti ryžius, kiek pamenu, jie auga vandenyje“, – ironizuoja Aleksandras.

Keturiasdešimt Totorių kaimo gyventojai skęsta purve ir balose / A. Grigoit / LRT nuotr.

Kaimo gyventojai sako, ne kartą kreipėsi į rajono ir apskrities valdžios institucijas ir prašė pagalbos. Daugelis jų taip pat baiminasi dėl saugumo – ant senų stulpų kabo elektros laidai.

„Nerimą kelia elektros laidai, nutiesti virš stovinčio vandens netoli namų. Elektros stulpai vos laikosi, nežinai, ar atrama laiko stulpą, ar stulpas laiko atramą. Nedaug trūksta iki nelaimės“, – sako vyras.

Kaimynas aiškina: žmonės rajono administracijos prašė išvalyti melioracijos griovius, kad būtų užtikrintas pralaidumas.

„Gavome atsakymą, kad nėra prasmės tai daryti, pasak seniūno, tai problemos neišspręstų. Valdžios institucijų teigimu, galėtų padėti pralaidų vamzdžių patikrinimas. Jie įrengti viename privačių sklypų, kurio savininkas nenori bendradarbiauti. Aš jį net suprantu. Jis baiminasi, kad dėl atstatomųjų darbų ateityje bus užliejamas ir jo žemės sklypas. Savo ruožtu Vilniaus rajono savivaldybė teigia, kad be savininko leidimo niekas neturi teisės įeiti į jo sklypą“, – sako Anna. Ji priduria, kad gyventojai prašo supratingumo ir kompromiso, kad kiekvienas gyventojas būtų patenkintas.

Situacija seniūnijai žinoma, bet greito sprendimo nebus

LRT.lt susisiekė su Pagirių seniūnijos administracija. Vyresnysis specialistas Ričardas Semaško teigia, kad ir rajono seniūnija, ir Vilniaus rajono valdžia žino apie esamą problemą.

„Nežinau, kas ir kaip patvirtino tokį projektą, dirbu čia tik metus. Bandėme savais būdais padėti gyventojams – kelis kartus pumpavome vandenį, deja, tai labai trumpalaikis sprendimas. Vanduo kaupiasi po kiekvieno lietaus“, – sako seniūnijos darbuotojas.

Keturiasdešimt Totorių kaimo gyventojai skęsta purve ir balose / A. Grigoit / LRT nuotr.

Jis priduria, kad kiekvienas gyventojas turėtų pats pasirūpinti papildomais nuotekų ar specialiais lietaus vandens rezervuarais.

„Suprantu, toks sprendimas susijęs su papildomomis išlaidomis ir ne visi gali sau tai leisti. Taip pat verta siekti susitarimo su kaimynu, kurio sklype yra pralaidos vamzdis, tada rajono tarnyba galės jį išvalyti. Bet net ir šis būdas man atrodo menkai efektyvus“, – neslepia abejonių R. Semaško.

Pasak jo, šiuo metu visi dokumentai ir gyventojų skundai perduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai.

„Sprendimo turi ieškoti rajono valdžia. Bet kokiems pakeitimams, įskaitant ir pakelės remontą, reikalingi vietos valdžios institucijos patvirtinti projektai. Be to, negalime dirbti privačiuose žemės sklypuose be atitinkamų leidimų. Deja, mes, kaip seniūnija, daugiau nieko negalime padaryti“, – aiškina Pagirių seniūnijos vyresnysis specialistas.

Gyventojai pasakoja, kad su vandens pertekliumi kiemuose susiduria ne tik jų gatvės gyventojai. Kaimyninė Ramunių gatvė taip pat skęsta.

„Esame palikti vieni ir priklausome nuo dangaus malonės. Prašome, maldaujame pagalbos. Nieko. Po kiekvieno skambučio, išsiųsto laiško valdžia mus nustumia. Nuo Piloto iki Erodo ir vėl atgal pas Pilotą – tokia mūsų vietinės valdžios valdymo sistema“, – sako Janina.

Buvęs Pagirių seniūnijos seniūnaitis Algimantas patvirtina, kad bendravimas su rajono administracija kartais būna gana sudėtingas.

„Stovi ant seniūnijos biuro laiptų ir lauki jų geranoriškumo. Jei problema atrodo nereikšminga, gali tavęs net neįsileisti“, – sako Algimantas. Jis atkreipia dėmesį ir į kitas regiono problemas, su kuriomis gyventojai susiduria kasdien.

„Prasta elektros srovė, nėra kanalizacijos ir vandentiekio, prastas interneto greitis. Asfaltą matote. Tai istorinis kaimas, bet čia nėra net vaikų žaidimų aikštelės. Jauni žmonės bėga iš kaimo, nes nemato jokių perspektyvų, valdžios institucijos nesidomi gyventojų likimu“, – apgailestauja buvęs seniūnaitis.

LRT.lt susisiekė su Vilniaus rajono savivaldybės atstovu. Viršininko pavaduotojas, laikinai einantis Statybos skyriaus vedėjo pareigas Michailas Kunickis pripažįsta, kad lietaus vandens surinkimo sistemų tinklai rajone – retenybė.

„Regionas sparčiai auga, keičiasi ir kaimų reljefas. Todėl kai kuriose vietovėse kyla tokių problemų, pavyzdžiui, Keturiasdešimt Totorių kaime“, – sako savivaldybės darbuotojas.

Jis pabrėžia: užterštas pralaidos vamzdis taip pat prisideda prie kaimo užtvindymo.

Paklaustas, kodėl Vilniaus rajono savivaldybė leido susiklostyti tokiai situacijai, jis atsakė, kad „šiandien sunku komentuoti, kas ko ir kada nepadarė“.

„Taip, turiu pripažinti, kad reikėjo padaryti bent jau pakelės griovius, jog toje gatvės pusėje, kur problema, vanduo galėtų kauptis kaip tik tuose grioviuose. Jau kalbėjau su seniūne. Matome, kad susidarė avarinė situacija. Kartu su rangovu jau organizuojame darbus palei kelią, tikėdamiesi, kad tokie grioviai kokiu nors būdu nutekins vandenį nuo sklypų“, – aiškina M. Kunickis.

Keturiasdešimt Totorių kaimo gyventojai skęsta purve ir balose / A. Grigoit / LRT nuotr.

Jis priduria: rajono administracija nedelsdama kreipsis į Nacionalinę žemės tarnybą, prašys išsiaiškinti, ar visi veiksmai, įskaitant tvoros įrengimą ir gyventojo, kurio teritorijoje yra pralaidos vamzdis, įrengti pamatai, yra tinkami ir atitinka patvirtintas ribas.

„Kitas svarstomas žingsnis – įrengti drenažo šulinius. Su sąlyga, kad tai – valstybinė žemė. Jei paaiškėtų, kad sklypai privatūs, vėl susiduriame su konkrečių savininkų leidimų problema“, – komentuoja savivaldybės darbuotojas.

Jis pripažįsta: dėl nelygaus reljefo, kuriame įsikūręs kaimas, surinkti lietaus vandenį labai sudėtinga.

„Tam reikėtų papildomo projekto, ir labai abejoju, ar tokius tinklus būtų įmanoma padaryti“, – sako M. Kunickis.

„Deja, kai kas neatliko darbo iki galo. Negalima kaltinti šio kelio remontuojančio rangovo. Visada iškyla finansinių problemų klausimas. Seniūnijos biudžetas – ribotas. Šio vandens nuleidimo klausimas turbūt nenagrinėtas. Rangovas darė tiek, kiek privalėjo“, – aiškina pašnekovas ir priduria: „Šios vietovės problemą imuosi kontroliuoti asmeniškai.“