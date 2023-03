Vilniuje gyvenantis Ivanas nerimauja dėl politikų „drakoniško plano“: mano ateitis – Lietuvoje, Rusijos pasas man nereikalingas

Pasirodžius įstatymo projektui, pagal kurį Rusijos ir Baltarusijos piliečiai metus negalėtų gauti Lietuvos pilietybės, pasigirdo kritikos, kad taip visiems užklijuojama potencialios grėsmės etiketė. Kritikuojama, kad tokiu būdu 10 metų Lietuvoje pragyvenę žmonės netektų galimybės pretenduoti gauti pilietybę, o tai – „drakoniška priemonė“. Visgi ir NSGK pirmininkas sutinka, kad tam tikri kompromisai galimi.

Ketvirtadienį Seimo salėje bus balsuojama dėl Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekto. Projekte numatomos tokios priemonės kaip Rusijos ir Baltarusijos piliečių vizų prašymų sustabdymas ir griežtesnis asmenų, norinčių kirsti valstybės sieną, patikrinimas. Tarp ribojamųjų priemonių – Rusijos ir Baltarusijos piliečiai metus negalėtų gauti Lietuvos pilietybės.

Ateitį mato Lietuvoje

Rusijos pilietybę turintis Ivanas Trunovas kartu su tėvais į Lietuvą atvyko prieš beveik aštuonerius metus. Jis LRT.lt pasakojo, kad veiksnių, nulėmusių sprendimą emigruoti, buvo daug, tačiau sprendimas priimtas po to, kai Rusija aneksavo Krymą.

„Mes negalvojome, kad Rusijoje turėsime kokią nors šviesią ateitį, mums labai nepatiko tuometinė Rusijos politika. (...) Politinė situacija šalyje paskatino mus galvoti, kad jokios geros perspektyvos ten nėra – jei norime turėti gerą gyvenimą, turime gyventi kitur“, – prisiminė I. Trunovas.

Tuomet jis su šeima atsikraustė gyventi į Klaipėdą ir čia lankė vietinę rusakalbių mokyklą. Tiesa, dabar su I. Trunovu kalbamės lietuviškai – jis mokėsi su korepetitoriumi, lankė lietuvių kalbos ir literatūros pamokas ir mokėsi kalbėti lietuviškai.

Lietuvos Respublikos pasas / E. Blaževič / LRT nuotr.

I. Trunovas portalui LRT.lt taip pat teigė savo ateitį matantis Lietuvoje – anot pašnekovo, jo ir Rusijos niekas nesieja.

„Aš savęs visiškai nematau Rusijoje, ten nematau jokių perspektyvų ir galimybių tobulėti. (...) Lietuva man yra laisvės šalis, laisvės erdvė, kurioje galiu laisvai tobulėti asmeniškai, turėti sėkmingą karjerą, tai erdvė, kur aš galiu plėtoti santykius su savo vaikinu. (...)

Aš matau, kad Lietuva yra demokratinė šalis, kurioje nesu nugalintas, kurioje turiu balsą. Tai yra šalis, kurioje turiu teisių. Tai yra vieta, kurioje turiu galimybę gyventi visavertį gyvenimą, kurį kūriau per visus aštuonerius metus Lietuvoje“, – dalijosi I. Trunovas.

Šiuo metu jis dirba nevyriausybinėje organizacijoje ir Vilniaus universitete studijuoja sociologijos magistrantūroje.

„Aš matau save kaip Lietuvos pilietį“, – sakė I. Trunovas.

Rusijos pilietybė I. Trunovui nereikalinga

Jis prisipažino, kad baiminasi dėl siūlomo įstatymo projekto, kuris metams sustabdytų Rusijos ir Baltarusijos piliečių galimybę kreiptis dėl Lietuvos pilietybės priėmimo. Šiuo metu Lietuvos pilietybė gali būti gaunama natūralizacijos tvarka, jei žmogus 10 metų teisėtai nuolat gyveno Lietuvoje, išlaikė valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų egzaminus, turi teisėtą pragyvenimo šaltinį.

„Šiuo metu egzistuojanti procedūra labai gerai parodo, kokie žmonės nori sieti savo gyvenimą su Lietuva ir nori čia asimiliuotis, integruotis“, – mano I. Trunovas.

Ivan Trunov / L. Juso nuotr.

Jis pridūrė žinantis, kodėl kyla tokio įstatymo, draudžiančio gauti Lietuvos pilietybę, iniciatyvų, tačiau sakė, kad jį priimti būtų neteisinga.

„Aš suprantu, kad šiuo metu yra ypatingos sąlygos, kad reikia saugotis šalyje neigiamų įtakų iš išorės. Tikrai pritariu, kad reikia stabdyti Rusijos propagandą, užtikrinti, kad nebūtų šalyje kokių nors veiksmų, kurie kenktų Lietuvai. Kas kenktų Lietuvai, kenktų ir man, nes gyvenu Lietuvoje. Visam tam pritariu.

Tačiau šis įstatymas sako, kad aš esu blogiukas tik dėl to, kad esu Rusijos pilietis, bet man Rusijos pilietybė iš esmės yra tarpinė. Kol kas esu Rusijos pilietis, bet mano intencija yra pilietybės atsisakyti – man ji nereikalinga. Nei noriu būti Rusijos piliečiu, nei noriu grįžti, nei turiu kokių nors ryšių su Rusija“, – pažymėjo I. Trunovas.

Juškaitė: tai nereikalinga ir drakoniška priemonė

Žmogaus teisių centro direktorė Jūratė Juškaitė įstatymo nuostatą dėl draudimo gauti Lietuvos pilietybę vertina neigiamai. Jos teigimu, suprantamas noras atpažinti Putino režimą palaikančius žmones, kurie užsiimtų antivalstybine veikla ar propaganda, tačiau, sakė J. Juškaitė, priėmę įstatymą, visiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams užklijuotume vieną etiketę, kad jie – potencialiai pavojingi.

„Lietuvoje yra daugybė žmonių, kurie pirmiausia po Baltarusijos protestų persikėlė į Lietuvą ir verslus perkėlė. Ir persikėlė ne dėl tokių pragmatinių priežasčių kaip nenoras gyventi autokratinėje valstybėje, bet buvo ir politiškai persekiojamų, žinome, kad dalis žmonių iš Rusijos persikėlė į Lietuvą po Krymo aneksijos“, – portalui LRT.lt komentavo J. Juškaitė.

Pasak Žmogaus teisių centro vadovės, į Lietuvą atsikraustė žmonės, kurie gyvenimą čia matė kaip tam tikrą pasipriešinimą, nepritarimą valdžiai ir norėjo gyventi kitokias vertybes išpažįstančioje valstybėje.

Jūratė Juškaitė / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Tuo įstatymu mes jiems pasakome, kad jie realiai neturi galimybių Lietuvoje. Jie gali metus iš metų prasitęsti leidimus gyventi, bet leidimas gyventi šalyje turi tam tikrų sąlygų (...), žmogus lieka priklausomas nuo biurokratinio aparato“, – kritikavo J. Juškaitė.

Kaip tvirtino ji, tai ne tik būtų neteisinga dalies žmonių atžvilgiu, bet ir gali pridaryti ilgalaikių problemų – nematydami perspektyvos Lietuvoje, žmonės gali neturėti motyvacijos mokytis lietuvių kalbos ir integruotis į visuomenę.

J. Juškaitė taip pat kėlė klausimą, kokiai žmonių grupei skiriama ši įstatymo nuostata: „Mes argumentuojame, kad tai yra karo Ukrainoje fone ir dėl karo Ukrainoje. Žiūrime į Pilietybės įstatymą ir matome, kad žmonės į pilietybę gali pretenduoti po 10 metų gyvenimo Lietuvoje.“

„Ši įstatymo nuostata nėra nukreipta į žmones, kurie paskutiniu metu atvažiavo į Lietuvą, ji nukreipta į anksčiau atvykusius“, – sakė Žmogaus teisių centro vadovė.

Lietuvos Respublikos pasas / E. Blaževič / LRT nuotr.

Jos vertinimu, net jei įstatymo projektas numato, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiai negalėtų gauti Lietuvos pilietybės metus, kiltų grėsmių, kad tokie apribojimai būtų pratęsti. Kaip akcentavo J. Juškaitė, ši nuostata – perteklinė.

„Saugiklių numatyta pakankamai. Mano požiūriu, tai nereikalinga, o kai kurių žmonių požiūriu drakoniška“, – teigė J. Juškaitė.

Kasčiūnas mato įstatymo prasmę, bet yra pasiruošęs kompromisams

Prasidėjus diskusijoms dėl įstatymo projekto nuostatos, abejonių pateikė ir Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija, ji siūlė palikti galimybę Rusijos ir Baltarusijos piliečiams pateikti prašymus gauti Lietuvos pilietybę. Apie išimtis prakalbo ir konservatoriai, jie sakė, kad papildomos dvi išimtys apimtų tremtinius ir jų atžalas bei natūralizacijos būdu pilietybę įgijusius piliečius.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas taip pat sakė esantis pasirengęs kompromisams, kad įstatymo projekte būtų numatyta tam tikrų išimčių. Visgi, pažymėjo jis, toks įstatymas yra reikalingas.

Laurynas Kasčiūnas / I. Gelūno / BNS nuotr.

„Pirmiausia – vertybinis klausimas, ar šalies agresorės piliečiai gali taip lengvai prieiti prie Lietuvos Respublikos pilietybės, reikia sau atsakyti į tokį moralinį, vertybinį klausimą. Kartu tai gali būti ir nacionalinio saugumo klausimas.

Mums reikia lojalių piliečių, kurie į ryšį su valstybe žiūrėtų per patriotizmo, per didesnį ryšį, o ne tik per kažkokį pragmatinį ryšį. Dėl to kartu su vidaus reikalų ministre Agne Bilotaite per svarstymo stadiją pasiūliau labai stiprią formuluotę“, – portalui LRT.lt teigė L. Kasčiūnas.

NSGK pirmininkas pabrėžė, kad, suprasdamas tam tikrus niuansus ir kitų kolegų poreikį, jis yra pasirengęs kompromisams. Pasak L. Kasčiūno, jau beveik sutarta dėl kompromisinės formuluotės, kuri padarytų išimčių dėl Rusijos ir Baltarusijos piliečių galimybės įgauti Lietuvos pilietybę.

Norima patikslinti, kad į pilietybę pretenduoti ir taip atkurti pilietybę galėtų lietuvių kilmės asmenys, taip pat tie asmenys, kurie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Tiesa, Rusijos ir Baltarusijos piliečius turėtų patikrinti Valstybės saugumo departamentas.