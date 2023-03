Ministerijos idėjai pradėti mokslo metus anksčiau nepritaria mokiniai: vasarą norime pailsėti nuo mokslų

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) siūlo mokykloms pasirinkti - pradėti mokslo metus rugsėjo pirmąją ar dviem savaitėmis anksčiau. Tokiu atveju pailgėtų mokslo metai. Mokiniai nepritaria, kad į klases reikėtų grįžti vasarą. Be to, kai kurie sako, kad prarastų galimybę ir daugiau užsidirbti per atostogas.

Mokiniai jau skaičiuoja dienas iki vasaros atostogų, tačiau sunerimo, išgirdę ŠMSM pasiūlytą idėją – mokslo metus pradėti anksčiau. Tai yra, jiems į mokyklos suolą tektų grįžti rugpjūtį.

„Mokiniai tikrai nepritartų, nes vasara visgi yra laikas, kai norime pailsėti nuo mokslų. Tai nebūtų efektyvu, nes mokiniai labiau nori džiaugtis saule, negu sėdėti pamokose. Manau, kad užtenka 10 mėnesių pilnai išmokti, ką mes turime mokėti“, – mano Velžio gimnazijos mokinė Kamilė Kronytė.

Mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ministerija yra parengusi ugdymo planų projektą ateinantiems 2 metams. Jame numatyta, kad mokyklos pačios galėtų pasirinkti, kada pradėti mokslo metus – kaip įprasta, rugsėjo 1-ąją, ar anksčiau. Panevėžio rajono Velžio gimnazijos mokytojas sako, pritartų pokyčiams, jei tai suteiktų naudos mokiniams.

„Rugsėjo pirmoji yra Mokslo ir žinių diena, tai tada reikėtų tą dieną perkelti, lygiai taip pat, jeigu analogijas darytume, kaip perkelti Naujus metus. Jeigu Naujais metais pavadintume ne sausio pirmą dieną, o, tarkime, kitą dieną pagal kinų kalendorių, aš nežinau, ar rezultatas pasikeistų“, – teigia Velžio gimnazijos mokytojas Viktoras Samoilovas.

Pasak Panevėžio šeimų asociacijos vadovės, tėvai bendrai sutaria, kad mokslo metų nereikėtų ankstinti, juolab leisti mokykloms pačioms nuspręsti dėl datos. Tai sudarytų nepatogumų tėvams, kurių atžalos eina į skirtingas švietimo įstaigas.

„Dar kitas dalykas yra moksleivių darbas. Kada po 16 metų jau norima užsidirbti ir susitariama su darbdaviais, kad ilgiau truputį padirbėtų, tai vėl gi būtų sudėtinga jaunimui užsidirbti ir vasarą darbuotis“, – pasakoja Panevėžio šeimų asociacijos vadovė Ieva Grigaitė.

Mokykla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak švietimo, mokslo ir sporto viceministro, toks siūlymas atsirado kai kurioms šalies mokykloms paprašius turėti galimybę rinktis, kada pradėti mokslo metus. Todėl tai ir buvo įtraukta į ugdymo planų projektą. Tačiau apklausos parodė, kad pritariančių tam beveik nėra.

„Ministerija buvo sulaukusi prašymų įvertinti tokią galimybę ir tikrai tiek tėveliai, tiek švietimo visuomenė gali būti ramūs, kad, kaip ir iki šiol, rugsėjo pirmąją prasidės naujieji mokslo metai“, – mini viceministras Ramūnas Skaudžius.

Europoje mokiniai skirtingai pradeda mokslo metus. Pavyzdžiui, Prancūzijoje į mokyklos suolus grįžtama rugsėjo–spalio mėnesiais, Vokietijoje ir Suomijoje – rugpjūčio viduryje.