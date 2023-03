Užpuolikai gąsdina labiau nei baudos – tėvai vaikus apginkluoja dujų balionėliais

Siekdami apsaugoti savo vaikus nuo užpuolikų, tėvai vis dažniau jiems parūpina dujų balionėlių. Nors šias savigynos priemones nepilnamečiams draudžiama nešiotis, tėvai sako baudų nebijantys. Tuo metu savigynos kursais taip pat susidomi vis daugiau žmonių – dabar norinčiųjų kelis kartus daugiau nei pernai.

Metų pradžioje viešojoje erdvėje pasirodžius pranešimams apie nepilnamečių užpuolimus, sostinės gyventojai suskubo aprūpinti savo vaikus dujų balionėliais. Prekybininkai skaičiuoja, per dieną teko parduoti po keliasdešimt šių savigynos priemonių.

„Tėvai ateidami perka lyg ir sau, bet paklausus, kam bus naudojamas, sako, va, duosim vaikams. <...> Lyginant kitų miestų dujų balionėlių pardavimus su Vilniumi, tikrai matome ženklų padidėjimą ir tas padidėjimas 3 ar 4 kartai“, – tikina „Vollit“ vykdantysis direktorius Nerijus Rimša.

Tačiau balionėliai priskiriami D kategorijos ginklams, todėl nepilnamečiai jų nešiotis ar laikyti negali. Nors prekybininkai perspėja tėvus, kad už tai gali grėsti atsakomybė, jie pasiryžę susimokėti baudas.

„Dauguma žino, kokia administracinė atsakomybė jų laukia už nepilnamečiui perduotą balionėlį, tai jie yra su tuo susitaikę ir vaikų saugumas jiems yra aukščiau už šitas nuobaudas“, – pastebi parduotuvės vadovas.

Seime – taip pat kalbos apie savigyną. Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai įregistravo Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisas, kurios leistų dujų balionėlius nešiotis nuo 14 metų. Tačiau specialistai siūlymą kritikuoja.

„Vertinu ypatingai neigiamai, kad yra pateikiamas įstatymo projektas be jokios analizės, be jokio tyrimo, be pagrindimo“, – teigia Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto docentas Gintautas Sakalauskas.

Apie grėsmes perspėja ir policija.

„Manome, kad tai gali turėti atvirkštines pasekmes, gali būti žalojami nepilnamečiai, žaloti vieni kitus. Gali būti įvairių bandymų, eksperimentų, kaip tai veikia“, – akcentuoja Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Šiuo metu pusėje Europos sąjungos šalių dujų balionėliai uždrausti. O Jungtinėse Valstijose jau skelbiama apie nelaimingus atsitikimus.

„Kitoje pusėje šalių yra leidžiama dažniausiai nuo 18 metų, kai kuriose šalyse reikia leidimo. <...> Yra pora išimčių, kurios leidžia nuo 16 metų. Latvija ir <...> Vokietija iš tikrųjų yra tos šalys, kurios leidžia nuo 14 metų“, – sako G. Sakalauskas.

Tuo tarpu VU mokslininkė pastebi, kad ten, kur nepilnamečiai dujų balionėlius turėti gali, jie dažniau panaudojami ne pagal paskirtį.

„Tam tikrose [JAV] valstijose, kur yra leidžiama nešiotis juos, yra daugiau atvejų, kai yra jie panaudojami, pavyzdžiui, mokykloje arba už mokyklos ribų“, – teigia VU psichologijos instituto lektorė dr. Lauryna Rakickenė.

Tačiau savigynos specialistai siūlo taip greitai idėjos nelaidoti. Sako, gyventojai gatvėse nebesijaučia saugiai. Nuo šių metų pradžios trigubai išaugo ir susidomėjimas savigynos seminarais. Į juos vis dažniau tėvai veda paauglius.

„Tarkime, mūsų klube visi laikai užpildyti asmeninėms treniruotėms, grupinėms. Jei nauji žmonės ateitų, reikėtų žiūrėti, kur laiko atrasti“, – pastebi Savigynos akademijos vadovas Žilvinas Šriubša.

Savigynos akademijos vadovas pataria, jog norint apsiginti, būtina atidžiai stebėti aplinką, o visuomenėje dažniau kalbėti apie užpuolimų prevenciją.