Dėl Tomaszewskio kalbų apie mistiškai „dingusius 100 balsų“ – stebėtojų atsakas: pažeidimų nefiksuota, rinkimus sekė ir jūsų atstovas

Organizacijos „Baltosios pirštinės“, kurios atstovai stebėjo rinkimus ir Vilniaus rajone, vadovas Laimonas Petreikis sako, kad, jų duomenimis, rinkimai čia vyko sklandžiai: buvo nustatyta nedaug pažeidimų, o nustatytieji ne tokie, kurie lemtų rinkimų baigtį.

Atsakė į Tomaszewskio kaltinimus dėl neva pradangintų 100 balsų

„Bendrai vertinant ir turint galvoje, kad mes aplankėme tris ketvirtadalius apylinkių ir kai kuriose buvome ne po kartą – tarkime, pirmoje dienos pusėje ir vakare, kai kurie stebėtojai dirbo pusę dienos ar visą dieną, pažeidimų yra nedaug. Be to, buvo daug stebėtojų, tad automatiškai rinkimų komisijos dirbo sklandžiau ir skaidriau“, – LRT.lt sakė L. Petreikis.

Anot jo, Vilniaus rajone nebuvo pažeidimų, kurie vienoje ar kitoje rinkimų apylinkėje lemtų rinkimų baigtį.

Balsavimas Vilniaus rajone / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tiesa, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) lyderis Waldemaras Tomaszewskis pirmadienio rytą sakė, kad rinkimų negalima pavadinti laisvais.

„Šiandien VRK skelbia rezultatus tokius, o randami pažeidimai. Vienas pavyzdys – Rudaminoje buvo paslėpti 100 balsų, o persvara yra keli šimtai balsų apylinkėje. Žmonės prabalsavo W. Urbaną, bet buvo sudėti (biuleteniai

– ELTA) į kito kandidato, socialdemokrato kandidato krūvą. Pastebėjo po pusvalandžio atstovai kiti, bet čia yra ryškus pavyzdys nesąžiningų rinkimų“, – ELTAI pasakojo W. Tomaszewskis.

Waldemaras Tomaszewskis / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

L. Petreikis, reaguodamas į W. Tomaszewskio pareiškimą, sakė, kad Rudaminoje dirbo „Baltųjų pirštinių“ stebėtoja.

Jis pacitavo stebėtojos ataskaitą: „Viskas vyko sklandžiai pagal seką, pažeidimų nepastebėjau“.

„Balsų skaičiavime stebėtojai privalo dalyvauti nuo pradžios iki pabaigos. Matau, kad stebėtojos atsakymas iš Rudaminos pateiktas 1 val. 3 min. nakties. Tad išbūta iki galo. Mūsų nepriklausoma stebėtoja nefiksavo nė vieno pažeidimo šioje apylinkėje“, – sakė L. Petreikis.

Jis pabrėžė, kad Rudaminoje stebėtojais dirbo ir socialdemokratų bei LLRA-KŠS atstovai.

Pasak L. Petreikio, Vilniaus rajone per antrąjį turą buvo pasitelktos didesnės pajėgos. „Baltosios pirštinės“ antrąjį rinkimų turą stebėjo 45 apylinkėse iš 54-ių. Be to, čia stebėtojais dirbo ne tik „Baltųjų pirštinių“ atstovai, bet ir politinių partijų atstovai, šauliai.

Sekmadienį, per antrąjį turą, „Baltosios pirštinės“ nustatė nedaug pažeidimų. Pasak L. Petreikio, užfiksuoti keturi atvejai, kai balsuoti į kabiną ėjo daugiau nei po du žmones, buvo 3 netinkamo balsadėžių plombavimo atvejai.

„Taip pat turėjome porą fiksuotų atvejų, kai apylinkių komisijos netikrino asmens tapatybės, porą atvejų, kai rinkimų komisijos nenaudojo juodųjų antdėklų uždengti rinkėjų duomenims“, – kalbėjo „Baltųjų pirštinių“ vadovas.

Balsavimas Vilniaus rajone / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat nustatytas 1 atvejis, kai arčiau nei 50 metrų nuo apylinkės galėjo būti politinė agitacija. Taip pat nustatytas atvejis, kai apylinkės patalpose vyko kitas renginys – išsiaiškinta, kad ten vyko koncertas.

Pasak L. Petreikio, didelių pažeidimų neužfiksuota ir skaičiuojant balsus. Buvo pora atvejų, kai galimai biuletenių krūvelę perskaičiavo ne dviejų skirtingų partijų deleguoti rinkimų komisijos nariai, kas yra privaloma.

„Trimis atvejais balsų skaičiavimo procedūra gal vyko ne pagal VRK nustatytą tvarką. Mes šią situaciją analizuojame. Bet, bendrai žiūrint, nėra kažko labai rimto, ką mes būtume apskundę. Vilniaus rajone antrasis turas vyko gana skaidriai, pažeidimų fiksuota kur kas mažiau, lyginant su pirmuoju turu“, – sakė L. Petreikis.

„Baltosios pirštinės“ nustatė keletą pažeidimų išankstinio balsavimo metu, kai komisijos, organizacijos manymu, netinkamai vykdė balsavimo procedūrą, t.y. nepaaiškindavo rinkėjams balsavimo instrukcijos. Taip pat neužtikrino balsavimo slaptumo.

Balsavimas Vilniaus rajone / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Kai kuriais atvejais, net ir mūsų stebėtojo akivaizdoje, komisijos žiūrėdavo, kaip rinkėjas namuose balsuoja, nenusisukdavo ir panašiai. Keletą tokių atvejų turime, bet nebuvo, kad taip būtų kiekvienoje mūsų stebėtoje apylinkėje. Tuos atvejus esame užfiksavę, kai kuriais atvejais esame ir pateikę protestus apylinkių komisijoms. Vienu atveju esame gavę apylinkės komisijos neigiamą atsakymą, esą mūsų protestas nepagrįstas, jį vakar apskundėme Vilniaus rajono apygardos rinkimų komisijai“, – pasakojo L. Petreikis.

Į Didžiąją Riešę kviesta policija

Į Vilniaus rajoną sekmadienį buvo kviesta policija, tačiau nuvykę pareigūnai pažeidimų nenustatė.

Kaip LRT.lt sakė Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja, sekmadienį, apie 18 val., policija sulaukė pranešimo iš Didžiosios Riešės Vilniaus rajone. Pranešta, kad apie dvi valandas prie rinkimų apylinkės stovi kandidatas Stasys Mušeikis, kuris „kalbina rinkėjus ir stebėtojus, vaikšto ir pačioje apylinkėje, ir prie jos“.

„Pranešėjas įtarė, kad jis bando papirkti rinkėjus arba juos įkalbinti balsuoti už jį. Kiek suprantame, kad jis vakar nebuvo kandidatas“, – sakė J. Samorokovskaja.

Pasak policijos atstovės, atvykusius pareigūnus pasitiko stebėtojų koordinatorius S. Mušeikis, greta jo buvo kiti stebėtojai.

„Jokių pašalinių asmenų nebuvo, S. Mušeikis jų nekalbino, papirkti nepageidavo. Tokį pranešimą mes turime“, – sakė J. Samorokovskaja.