Virtuali kiniška akis kauniečius stebi jau metus, policijos lūkesčius pateisino, bet kiek jų tebeveikia – paslaptis

Jau metus įvairias Kauno vietas stebi dėl saugumo spragų kritikuotos kiniškos „Hikvision“ kameros. Anksčiau skelbta, kad įrengta daugiau kaip 200 tokių stebėjimų įrenginių, tačiau paprašius patikslinti, kiek jų šiuo metu veikia, o gal naudojamos ir kitokios – policija tyli, tačiau tikina, kad lūkesčiai pasiteisino, o duomenų saugumas sėkmingai užtikrinamas.

Užfiksavo daugiau nei 120 tūkst. nusižengimų

Kauno miesto vaizdo stebėjimo sistema nuo įrengimo iki 2023 metų kovo 15 dienos užregistravo daugiau nei 120 tūkst. nusižengimų, LRT.lt nurodė Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (Kauno AVPK) Komunikacijos poskyris.

Nustatyta daugiau nei 73 tūkst. atvejų, kai transporto priemonei neatlikta privalomoji techninė apžiūra, ir daugiau nei 56 tūkst. atvejų, kai neapdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu. Komentare LRT.lt atkreipiamas dėmesys, kad fiksuota beveik 7 tūkst. atvejų, kai ta pati transporto priemonė buvo ir neapdrausta, ir neturėjo techninės apžiūros dokumentų.

Kaip pernai skelbė Kauno policija, visi vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti vaizdo duomenys ir transporto priemonių duomenys saugomi sistemos duomenų bazėje ne ilgiau kaip 30 parų. Į klausimą, kiek tiksliai duomenų šiuo metu saugoma ilgiau kaip mėnesį, Kauno policija neatsakė argumentuodama, esą taip siekiama nepakenkti tyrimams.

„Hikvision“ kameros Kaune / V. Šukštos/LRT nuotr.

Policija nurodė, kad, remiantis Vaizdo stebėjimo viešose vietose informacinės sistemos (VSIS) nuostatais, duomenys apie užfiksuotus transporto priemonių valstybinius registracijos numerius, kurie įvertinti kaip Kelių eismo taisyklių pažeidimai, saugomi 24 mėnesius.

„Kai VSIS duomenys naudojami kaip duomenys, turintys reikšmės atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas ar administracinius nusižengimus, jie gali būti perkeliami ir saugomi kitose informacinėse sistemose, registruose ar duomenų saugyklose teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, kol yra reikalingi tyrimui. Kai duomenys tampa nereikalingi, jie nedelsiant sunaikinami“, – dėstoma toliau.

Kiek ir kokios kameros stebi kauniečius – policija nenurodo

LRT.lt paklausus, ar per šiuos metus nepasikeitė „Hikvision“ kamerų skaičius Kaune, ar 31 miesto vietoje jų tebėra kiek daugiau kaip 200, o gal yra ir kitokių vaizdo stebėjimo įrenginių, policija neatsakė nurodydama, kad „Vertinama Kauno miesto kriminogeninė situacija, esant poreikiui, bus numatyta kamerų plėtra.“

„Daugiau duomenų pateikti negalime“, – dar kartą paprašius patikslinti, kiek kamerų veikia iš viso, teigė Kauno AVPK Komunikacijos poskyris.

Komentare rašoma, kad, pareigūnų teigimu, nuo kamerų veikimo laikotarpio pradžios nekilo duomenų saugos ir kamerų veikimo problemų.

„Hikvision“ kameros Kaune / V. Šukštos/LRT nuotr.

„Stebėjimo sistema prisideda prie saugesnio miesto kūrimo. Tobulintinų vietų yra, nes miestas vystosi, atsiranda naujų gatvių, išvažiavimų iš miesto, naujų tiltų“, – paklausus, ar per šiuos metus pastebėta kitų „Hikvision“ kamerų trūkumų ir kaip dažnai pasitaiko gedimų, nurodė Kauno policija.

Kauno AVPK Komunikacijos skyrius nedaugžodžiavo paklausus, ar šie įrenginiai išpildė lūkesčius ir ar 2025-aisiais, kai baigsis „Hikvision“ kamerų palaikymo sutartis, norėtų tęsti jų naudojimą, jeigu tik bus tokia galimybė: „Naudojamos kameros lūkesčius pateisina.“

Atsakyme LRT.lt taip pat rašoma, kad Kaune įrengtos kameros fiksuoja mieste esančius tiltus, judrių gatvių sankryžas ir kitas viešąsias erdves. Kai kurios jų fiksuoja ne tik vaizdus, bet ir stiprius garsus, pavyzdžiui, riksmus, sprogimus, šūvius. Kita dalis kamerų fiksuoja valstybinius numerius, transporto priemonių registracijos valstybių kodus, transporto priemonių judėjimo duomenis – datą, laiką, vietą, judėjimo kryptį. Vaizdo stebėjimo kameros fiksuoja įrašus, susijusius su fiziniais asmenimis, transporto priemonėmis ar kitais materialiais objektas.

„Statistika, kurios mieste įrengtos kameros padėjo išaiškinti nusikalstamas veikas, nėra vedama. Įvykus nusikalstamai veikai, pareigūnai maksimaliai ir visomis įmanomomis priemonėmis (įskaitant ir vaizdo stebėjo kameras) siekia išsiaiškinti įvykio aplinkybes“, – nurodė Kauno policija.

„Hikvision“ kameros įrengtos Kauno AVPK iniciatyva, jų technine priežiūra rūpinasi miesto savivaldybė. Vytautas Augonis, Kauno savivaldybės E. paslaugų ir informacinių technologijų skyriaus vedėjas, LRT.lt sakė, kad sistema veikia taip, kaip ir tikėtasi, saugumo spragų nepastebėta. Pasak jo, kritinių gedimų taip pat nepasitaikė, o „Einamieji klausimai / gedimai sprendžiami taip, kaip numatyta paslaugų teikimo sutartyje.“

V. Augonis teigė, kad norėtų, jog 2025-aisiais būtų pratęsta kamerų naudojimo sutartis ir pabrėžė, kad tai jo asmeninė nuomonė.

„Hikvision“ kameros Kaune / V. Šukštos/LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad anksčiau dėl šių kamerų saugumo institucijoms kilo klausimų, o Krašto apsaugos ministerija (KAM) rekomendavo jų nenaudoti. Ar per šiuos metus požiūris pasikeitė?

KAM ragina nelaukti 2025-ųjų ir perėjimą planuoti kuo greičiau

KAM Visuomenės informavimo skyriaus vedėja Asta Galdikaitė LRT.lt teigė, kad Kauno policija su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru (NKSC) prie Krašto apsaugos ministerijos yra suderinusi visus reikiamus dokumentus.

„2021 m. rudenį buvo suderinti Vaizdo stebėjimo viešose vietose informacinės sistemos (VSVV IS) nuostatai ir VSVV IS duomenų saugos nuostatai. 2022 m. vasario mėn. VSVV IS saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, VSVV IS naudotojų administravimo taisyklės ir VSVV IS veiklos tęstinumo valdymo planas“, – vardijo ji ir pabrėžė, kad sistemų diegėjas neprivalo su NKSC derinti techninių specifikacijų ar kitų dokumentų, leidžiančių identifikuoti nepatikimus gamintojus.

Be to, priminė, ji, pernai įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pataisos, kurios nacionaliniam saugumui svarbioms valstybės institucijoms ir sektoriams draudžia įsigyti informacinių ir ryšių technologijų įrangą ir paslaugas iš nepatikimų gamintojų ir šalių. Tiems informacinių sistemų valdytojams, kurie iki įstatymo įsigaliojimo buvo įsigiję tokios įrangos, iki 2025 m. sausio 1 dienos nustatytas pereinamasis laikotarpis, leidžiantis įsigyti techninės ar programinės įrangos priežiūros ar palaikymo paslaugas.

„Todėl raginame valstybės institucijas suskubti ir suplanuoti šį perėjimą kuo greičiau, nelaukiant galutinio termino“, – nurodė A. Galdikaitė.

Kaunas / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Duomenų apsaugos inspekcija: kiniškas kameras naudoti galima, bet būtina užtikrinti saugumą

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja Raminta Sinkevičiūtė-Šečkuvienė priminė, kad anksčiau vaizdo stebėjimo „Hikvision“ įrenginių vertinimą atlikęs NKSC identifikavo šių įrenginių saugumo spragas ir „Nustatė rekomendacijas įrenginius naudojantiems subjektams, pavyzdžiui, vaizdo stebėjimo kameras izoliuoti atskirame fiziniame arba specifiškai parametrizuotame loginiame tinkle, neturinčiame prieigos prie tarnybinių, vietinių ar viešųjų interneto tinklų; nesisiųsti atnaujinimų iš nutolusių serverių, nepriklausančių NATO ar ES; blokuoti perteklines užklausas ar srautus, naudoti ugniasienes su konkrečiam kameros modeliui verifikuotomis prieigos instrukcijomis (angl. White-list); specialiomis priemonėmis užtikrinti kameros kuriamų srautų (audiovizualinio turinio ir tarnybinio trakto) šifravimą iki informacijos priėmimo įrenginio ir t. t.“

Pasak R. Sinkevičiūtės-Šečkuvienės, NKSC yra nurodęs, kad „Nustatytos saugumo rizikos gali būti valdomos technologiniais sprendimais, o organizacijų vadovai turėtų skirti daugiau dėmesio IT ūkio valdymui ir kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui“.

Tai reiškia, sakė ji, kad duomenų valdytojai tokius vaizdo stebėjimo įrenginius gali naudoti, tačiau turi imtis reikiamų priemonių tinkamai asmens duomenų, tvarkomų tokiais įrenginiais, apsaugai užtikrinti.

„Policijos departamentas, įvertinęs NKSC rekomendacijas ir aktualių teisės aktų reikalavimus, priėmė sprendimą palaipsniui pakeisti naudojamą nepatikimų šalių gamintojų įrangą. Tuo metu, kol bus tęsiamas šios įrangos naudojimas, policijos įstaigos, kaip duomenų valdytojai, turinčios pareigą užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, turės taikyti būtinas saugumo priemones NKSC nustatytiems pažeidžiamumams suvaldyti“, – LRT.lt paaiškino ji.

„Hikvision“ kameros Kaune / V. Šukštos/LRT nuotr.

Ministerija nežino, kiek ir kokią stebėjimo įrangą naudoja vidaus reikalų tarnybos?

Vidaus reikalų ministerijos (VRM) portalas teiravosi, ar, be Kauno, Lietuvoje dar kur nors kitur naudojamos tokios kameros, tačiau tikslaus skaičiaus, kiek ir kokios stebėjimo įrangos yra įsigijusios vidaus reikalų tarnybos, ministerija nepateikė.

„To reiktų atskirai teirautis pačių įstaigų, kurios atsakingos už savo biudžeto planavimą ir valdymą“, – teigė ministerija.

Komentare LRT.lt pabrėžiama, kad nuo 2022 kovo, pasikeitus tvarkai, visos vidaus reikalų sistemos įstaigos pirkti kinų, rusų gamybos ar kitos įrangos, kuri gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, nebegali.

„Viešųjų pirkimų įstatymas numato pereinamąjį laikotarpį, kad perkančiosios organizacijos iki 2025 01 01 gali pirkti techninės ar programinės įrangos, įsigytos iki 2022 04 01, priežiūros ar palaikymo paslaugas“, – nurodė VRM, ir atkreipė dėmesį, kad Kaune naudojamos kiniškos kameros pirktos anksčiau, prieš įsigaliojant šiems pokyčiams.