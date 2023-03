Į Klaipėdos merus besitaikantys politikai – apie situaciją uoste ir sveikatai kenkiančią miesto taršą

Kandidatai į Klaipėdos miesto merus žada imtis taršos uostamiestyje, kuria kone nuolat skundžiasi šio miesto gyventojai. Vienas jų kalba apie poreikį spręsti taršą kvapais, kitas tikinia – didžiausi nuodai yra miesto šalikelėse.

Prieš beveik dvi savaites vykusio pirmojo rinkimų turo metu rinkėjai daugiausia palaikymo išreiškė politinio komiteto „Ištikimi Klaipėdai“ iškeltam kandidatui Arvydui Vaitkui ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovui Audriui Petrošiui. Trečiadienį jie dar kartą susitiko debatuose.

Uostas mieste ar miestas uoste?

Kalbėdamas apie miesto santykį su uostu, A. Vaitkus teigė, kad Klaipėdos negalima dalinti teritorijomis ar verslo grupėmis. Anot jo, Klaipėda yra vientisa ir pati didžiausia klaida daroma bandant supriešinti bendruomenes, o ne jas vienijant.

„Problema uosto atžvilgiu visada pakyla, kai artėja rinkimai. Pusę metų iki rinkimų būna daug triukšmo, daug baksnojio pirštais į vieną iš teritorijų mieste veikiančių. [Bet] praeina mėnuo po rinkimų ir atvažiuoja tie patys, kurie keiksnojo ir sako „gyvenkime draugiškai, mes gi čia visi klaipėdiečiai“. Tai yra nelabai graži politika“, – debatuose kalbėjo A. Vaitkus, pats buvęs Klaipėdos uosto vadovu.

Pasak kandidato, neretai buvo baksnojama pirštu dėl to, kad uoste kyla didžiausios ekologinės problemos, tačiau pačios savivaldybės ataskaitose rašoma, jog didžiausios problemos yra miesto gatvėse, dėl transporto sistemų netobulumo.

„Aš labai tikiu, kad jeigu klaipėdiečiai patikės man tapti meru, tikrai stengsiuosi visus suvienyti. O tie, kurie elgiasi netinkamai, kurie veikia į ekologiją ar elgiasi prieš miesto bendruomenės nuomonę, su jais bus kovojama“, – tikino A. Vaitkus.

Paklaustas, kiek, jei taptų meru, leistų uostui dar plėstis į miestą, A. Vaitkus teigė, kad uostas net ir ilgalaikėje strategijoje neturi planų plėstis į miestą. Be to, kaip sakė kandidatas, geopolitinė situacija rodo, kad uosto padėtis, Lietuvos transporto padėtis tragiškai blogėja.

„Taip, kad apie plėtra, turbūt, galėsime kalbėti po 10, 15, o gal net ir 20 metų. Jeigu apskritai kalbėsime“, – sakė kandidatas.

Konservatorių kandidatas A. Petrošius, reaguodamas į A. Vaitkaus žodžius, teigė, kad kalbos apie vienybę ir bendrus planus galėjo virsti kūnu, tačiau nuvažiavo visiškai priešiška linkme.

„Ir būtent Arvydui vadovaujant uosto direkcijai uostas įgijo, pasinaudodamas specialia teise, galimybę rengti savo bendrąjį planą. Matyt čia yra tos skirtys, kurios iššaukia nemažai konfliktų ir trukdo žiūrėti bendrai, turėti bendrą požiūrį, bendrai planuoti ir bendrai veikti.

Arvydas, matyt, yra teisus sakydamas, kad į miestą uostas gal ir neplanuoja plėstis. Jeigu taip žiūrėti ir buvusius planus, tai buvo kalbama apie išorinį uostą, bet tai nereiškia, kad visa infrastruktūra, kuri būtų reikalinga tokiam uostui aptarnauti, nesidriektų per miesto teritoriją“, – kalbėjo A. Petrošius.

Atsakydamas A. Vaitkus teigė, kad miesto ir uosto bendrieji planai nebuvo jo, kaip tuomečio uosto direkcijos vadovo, idėja ar siekiamybė. Jis dėstė, kad kai reikėdavo Klaipėdoje veikiančiam verslui padaryti detalųjį planą ar korektūrą planavimo dokumentuose, uostamiestyje tai užtrunka 7 ar 10 metų.

„Tai yra labai blogai. Per ketverius metus kai jūs vadovavote miestui, jūs irgi neišsprendėte šitos problemos. Sakau labai aiškiai – jei man patikės miesto vairą, tai bus per 1,5 detalus planas ir per vieną mėnesį statybos leidimas, o ne per 10 ar 12 metų“, – teigė A. Vaitkus.

Žada taršos suvaldymo

Diskutuojant apie problemas pietinėje miesto dalyje, konservatorius A. Petrošius teigė, kad viena opiausių problemų ten yra tarša kvapais. Jis dėstė, kad ne vienerius metus subjektai, kurie priklauso nuo savivaldos, diegė kvapų valdymo priemones, kurios yra gana brangios. Todėl situacija, anot A. Petrošiaus, yra valdoma.

„Problemų šaltinis egzistuoja rajono teritorijoje ir dažnai mes turime reikalą su privačiais subjektais. Ir ten iškyla tos problemos, kurias spręsti yra sudėtingiau, nes jos tiesiogiai nuo tavęs nepriklauso.

Tai mes įsipareigojame reikalauti, derėtis ne tik, kad laikytųsi teisės aktų reikalavimų, nes dažnu atveju jų ir taip laikosi. Tos kvapų valdymo priemonės yra brangus malonumas ir nenorima, nepageidaujama investuoti į tuos dalykus, bet ieškosime sprendimų, kad būtų paskatos ir problemos būtų sprendžiamos“, – kalbėjo A. Petrošius.

A. Vaitkus kalbėjo, kad nuolatinė jo komandos kritika miesto valdžiai privertė nupirkti keturis automobilius, kurie valytų miesto gatves:

„Čia yra pats didžiausias nuodas. Jūs galite kaip norite kalbėti apie uostą, apie LEZ ar dar kažką, bet pats didžiausias nuodas yra šalikelėse. Ir šiandien tose šalikelėse yra pilna purvo, kuris yra nepaprastas purvas, o turi krūvą nuodų.

Nuo čia viskas prasideda, kas liečia žmonių sveikatą. Tai patvirtino Klaipėdoje veikiančios net kelios medicinos institucijos, specialistai, daktarai, kurie paaiškino, kad jei nebus tvarkos čia, nebus tvarkos niekur.“

Tiesa, A. Petrošius teigė, kad gatvių valymo mašinos buvo įsigytos ne dėl kritikos, o dėl skirto europinio finansavimo. Tokio tipo mašinas, jo tvirtinimu, įsigijo ne viena šalies savivaldybė.

