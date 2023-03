Dar mažiau propagandos: nuo ketvirtadienio internete blokuojama prieiga prie 12 rusiškų kanalų

Lietuvos radijo ir televizijos komisija teigia, kad jau nuo ketvirtadienio internete bus gerokai sunkiau rasti draudžiamų transliuoti rusiškų kanalų. Interneto paslaugų teikėjai įpareigoti blokuoti prieigą prie 12 į sankcijų sąrašą įtrauktų kanalų.

Nors Vladimiro Solvjovo, Margaritos Simonian ir kitų propagandiniai plepalai daugiausia nukreipti į vidaus auditoriją, tikinčių jais gausu ir po sovietinėje erdvėje. Dalis jų juokėsi, kai Lietuvoje buvo nutrauktos pamėgtų kanalų transliacijos, neva juk yra internetas ir transliacijos ten. Šypsenų artėjant ketvirtadieniui turėtų likti mažiau.

Rusijos propaganda / AP nuotr.

„Kai tik įsigaliojo Europos Tarybos sankcijos vasario mėnesį, mes iškart vasario 20 d. padarėme stebėjimus visų tų kanalų, viską susisteminome ir tada visus IP adresus, kuriais rusų propagandinės televizijos transliuojamos, surašėme ir susirinkome iškart su visais interneto tiekėjais, ir radome iškart sprendimą“, – nurodo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Rimantas Bagdzevičius.

Internete 12 sankcionuojamų kanalų jau nebepavyks taip lengvai rasti. Priemonės padės bent kažkiek pažaboti ir vadinamuosius televizijos boxus, naudojamus nemokamai žiūrėti šimtus kanalų, tarp jų – ir rusiškus.

„Ar tas turinys pasiekiamas per naršyklę, ar per piratinius IP TV boxus, tai iš esmės yra tas pats šaltinis ir jo blokavimas užkirs kelią prieiti ir per naršykles, ir per piratinius priedėlius“, – aiškina „Cgates“ generalinis direktorius Tomas Burovas.

Tomas Burovas / „Cgates“ nuotr.

Interneto paslaugų teikėjų asociacijos vadovas sako, kad nors toks žingsnis reikalingas, naivu tikėtis, kad neatsiras gudraujančių.

„Kaip žinome, kompiuterių pasaulyje bet kuriam sprendimui yra kitas sprendimas, kuris gali jį įveikti. Pakeitus adresą, nelegalių paslaugų teikėjai vėl gali bandyti teikti tas paslaugas“, – komentuoja interneto paslaugų teikėjų Asociacijos vadovas Arvydas Žukauskas.

Kompiuteris / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Lietuva, kol kas, vienintelė Europos Sąjungoje įpareigojo interneto paslaugų teikėjus naikinti IP adresų pasiekiamumą.