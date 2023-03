Kaltinimai vilkinimu ir tyliu įmonių protegavimu: tarpmiestinių autobusų reformos įkaitu taps stotelėje laukiantis žmogus?

Seime buvo pradėta skambinti pavojaus varpais – jei iki kovo 31 d. nebūtų priimta tarpmiestinių autobusų reforma, nuo balandžio 1 d. keleiviams nebebūtų galimybės keliauti tarp miestų autobusais. Politikai baksnojo vienas į kitą, vežėjai teigė nesuprantantys, kodėl vienu metu buvo dirbama prie tarpmiestinių autobusų vežėjų konkurso ir prie reformos, o keleiviai net neturi galimybės nusipirkti išankstinių bilietų. Vis dėlto Ekonomikos komitetas trečiadienį bendru sutarimu priėmė pataisas ir artimiausioje Seimo sesijoje tikimasi reformą galutinai patvirtinti.

Ekonomikos komitetas bendru sutarimu patvirtino Kelių transporto kodekso (KTK) pataisas, projektas bus svarstomas artimiausioje Seimo sesijoje, tačiau iki šiol tiek Seimo koridoriuose, tiek keleivių ir vežėjų gretose buvo kilę chaoso ir ginčų.

Dar 2022 m. gruodžio mėnesį Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) organizavo tarpmiestinių autobusų vežėjų konkursą, atsižvelgdama į Konkurencijos tarybos įpareigojimą leisti daugiau vežėjų įsilieti į rinką. Nebuvo laukta, kol Seimas priims reikiamas KTK pataisas, kurios po ilgų diskusijų buvo suderintos su vežėjais, jų atstovais ir Susisiekimo ministerija.

Vežėjai konkursą apskundė ir Vilniaus apygardos teismas įpareigojo LTSA laikinai sustabdyti tarpmiestinių autobusų vežėjų konkurso procedūras. Šių metų kovo 31 d. baigia galioti 2018 m. pratęstos sutartys, dabar jas pratęsti teisinio pagrindo nėra, reformos Seime tuo metu dar nebuvo priimtos, o kai kurie politikai kėlė klausimus, ar reikiami Kelių transporto kodekso pakeitimai nėra tyčia vilkinami, nes tai naudinga didiesiems vežėjams ir tiems, kuriems tiko senoji tvarka.

Seimo narė Pakarklytė sviedė kaltinimą konservatoriui: projektas vilkinamas

Laisvės partijai priklausanti Seimo narė Ieva Pakarklytė LRT.lt tvirtino, kad jai atrodo keistas tarpmiestinių autobusų reformos vilkinimas, kai visi žino, jog kovo 31 d. yra svarbi data. Pasak jos, Susisiekimo ministerija derino viską su institucijomis, Vyriausybe ir įstatymo projektas Seime buvo pateiktas dar 2022 m. lapkričio 3 d. Kad projektas būtų priimtas, jį turėjo apsvarstyti Ekonomikos komitetas.

„Iki [Ekonomikos] komiteto ilgai keliavo projektas ir buvo pradėta svarstyti gruodžio 14 d., tačiau labai įdomiomis aplinkybėmis nei iš šio, nei iš to komiteto pirmininkas [Kazys Starkevičius] staiga paprašo pertraukos ir pasako, kad perkeliame klausimą ir sugrįšime per kitą posėdį. Tai buvo gruodžio 14 d., dabar mes turime kovo vidurį tuoj ir prie to klausimo nebuvo sugrįžta“, – LRT.lt kalbėjo Seimo narė.

Ieva Pakarklytė / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Jos teigimu, jeigu greitai nebus priimtas įstatymo projektas, nėra teisinio pagrindo pratęsti sutartis, todėl atėjus balandžio 1 dienai autobusai gali nebevažiuoti tarp miestų.

Politikei taip pat pasirodė keista, kad per posėdį K. Starkevičius be priežasties padaro pertrauką, neva reikia pereiti prie kito klausimo, ir kad laikas baigiasi.

„Matyti iš pirmininko kūno kalbos ir reakcijos, kad tai nenatūraliai yra padaryta, labai keistai atrodo. Ekonomikos komitetas dirba dvejus su puse metų ir tikrai darbotvarkės klausimai labai dažnai būna ne laiku, vėluoja, turbūt kiekvienas posėdis užtrunka ilgiau, nei suplanuota. <...> Ir turime 3 mėnesius nuo gruodžio vidurio, niekas neperkelta, niekas neapsvarstyta. Tai tiesiog labai keistai atrodo toks vilkinimas, juolab kad visi žino, kad kovo 31 yra aiški data, kada galime turėti didelių problemų valstybėje ir nepatogumų keleiviams“, – kalbėjo politikė.

Laisvės frakcijos narei kelia klausimų vežėjų įmonės „Kautra“ vadovo Lino Skardžiuko ryšys su konservatorių partija. Tarpmiestinių autobusų rinkoje Kauno įmonė „Kautra“ yra didžiausia žaidėja, o jos vadovas L. Skardžiukas, sako I. Pakarklytė, yra konservatorių partijos narys.

Jis „taip pat kandidatavęs su Kauno skyriumi ir savivaldoje [2002 m.] ir taip pat šiuose savivaldos rinkimuose parėmęs būtent TS-LKD Kauno skyriaus sąrašą 1500 eurų. Čia VRK viešai prieinama informacija. Tai tų sąsajų tikrai galima įžvelgti ir tai kelia klausimų iš tiesų“, – savo pastebėjimus išreiškė Seimo narė.

Ekonomikos komiteto pirmininkas Starkevičius: tai neetiška ir nepagrįsta

Ekonomikos komiteto pirmininkas, konservatorius K. Starkevičius Seimo narės I. Pakarklytės įtarimus vertina kaip neetiškus ir visiškai nepagrįstus.

„Aš noriu pasakyti, kad prieš tai, kai įžeidinėja kitą žmogų, tegul pasižiūri. Aš, deja, turėjau nelengvą operaciją, buvau reabilitacijoje. Taip kad jeigu kaltina Starkevičių, tai pirmiau tegul pasižiūri į etiškumą“, – kalbėjo Seimo narys.

Į klausimus apie „Kautros“ vadovo L. Skardžiuko ryšius su konservatorių partija ir 2002 m. vykusius rinkimus K. Starkevičius atsakė, kad tai jau seniai įvykęs dalykas ir nieko bendro neturi su Ekonomikos komitete turimu svarstyti projektu. Paties projekto nespėta aptarti ir priimti, anot jo, dėl to, kad projektas buvo pateiktas pavėluotai.

Kazys Starkevičius / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Klausimas labai vėlai atkeliavo į Seimą. Mes paprasčiausiai rudens sesijoje nespėjome, nes buvo energetiniai klausimai svarstomi ir kitus klausimus komitetas turėjo svarstyti. Paprasčiausiai laiko tam nebuvo“, – aiškino politikas.

Kovo 15 dieną Ekonomikos komitetas renkasi į pirmą pavasario sesijos posėdį ir, kaip teigė K. Starkevičius, klausimas dėl įstatymo projekto bus apsvarstytas būtent tada.

Bendrovės „Kautra“ vadovas: esi nubėgęs maratoną ir tave vėl stato bėgti

Savo ruožtu bendrovės „Kautra“ generalinis direktorius L. Skardžiukas pamąstymus, kad K. Starkevičius galimai proteguoja bendrovę, vertino skeptiškai. Jo teigimu, tiek priklausymas konservatorių partijai, tiek 2002 m. vykę Kauno savivaldos rinkimai su šia partija jokios reikšmės neturi.

„Pelėsiais apaugę viskas, dvidešimt metų. Kažkas, matyt, pakelia tą klausimą su kokia nors intencija. <...> Turbūt visi turime kokias nors politines pažiūras, aš turiu vienokį ar kitokį matymą, bet tai niekaip nesusiję su verslu, kurį darome“, – apie abejonių keliančius ryšius atsiliepė L. Skardžiukas.

Kalbėdamas apie senąją keleivių vežimo tarp miestų praktiką, L. Skardžiukas sako, kad sudarę sutartis vežėjai turėjo laikytis tam tikrų taisyklių, dokumentacijų, įstatymų, nepadaryti pažeidimų. Jeigu viskas daryta tvarkingai, po penkerių metų sutartis buvo pratęsiama.

Bendrovės vadovas sako, kad po visų skundų dėl konkurencijos nebuvimo ir teismų sprendimų užsimezgė ilgos diskusijos, kaip turėtų atrodyti tarpmiestinių maršrutų tinklas. Jo teigimu, buvo deramasi, diskutuojama, kad reikia palikti senąjį tinklą, tačiau sudaryti galimybes įsilieti naujiems vežėjams.

„Tai buvo toks sutarimas visų, kad reikia išlaikyti tą tinklą ir kartu atidaryti jį pagal tam tikras taisykles, kad nebūtų taip, jog sušoktų visi vežėjai į maršrutus Vilnius–Klaipėda, bet kad ir mažesni miesteliai turėtų tiesioginį susisiekimą“, – savo poziciją LRT.lt aiškino L. Skardžiukas.

Kauno autobusų stotis / V. Skaraičio / BNS nuotr.

Pašnekovas tikina, kad vežėjai per tiek metų buvo prisitaikę prie tokio tinklo, žinojo, kiek keleivių važiuoja iš tam tikro miestelio, veikė pagal tuo metu nustatytus reglamentus. Anot jo, didžioji dalis vežėjų nesutiko panaikinti tiek metų veikusios sistemos ir viską perkurti iš naujo pagal iš pradžių siūlytus liberalizacijos principus.

„Tam tikra prasme tada naujai ateinantiems [vežėjams] sudaromos geresnės sąlygos. Taip mes argumentavome, kad įmonės yra prisiėmusios ir finansinių įsipareigojimų ir galų gale COVID-19 buvo, per kurį viską laikėme ant savo pečių. O dabar <...> tu esi nubėgęs maratoną ir tave vėl stato bėgti maratono už penkių minučių“, – nuogąstavo L. Skardžiukas.

„Kautros“ vadovas pabrėžė, kad, Seimui nepriėmus dabar jau kartu su ministerija ir su vežėjų asociacijomis derinto įstatymo projekto, konkursai sukeltų suirutę dėl juose keliamų reikalavimų. Tam, kad atitiktum konkurso reikalavimus, reikia laiko pasiruošti, sako L. Skardžiukas, o konkursas buvo paskelbtas gruodžio mėnesį, kai ankstesnės sutartys galioja iki kovo 31 d.

„Kol nėra aiškumo, tiek ministerija, tiek Transporto saugos administracija natūraliai turbūt pratęstų tuos maršrutus, nors teismas pasisakė, kad nebegali būti pratęsiami. <...> Bet koks teisinis pagrindas iš viso nevažiuoti?“ – stebėjosi jis.

Susisiekimo viceministras: buvo svarstomi du modeliai

Susisiekimo viceministras Mindaugas Tarnauskas teigė, kad LTSA buvo įpareigota iki 2022 m. gruodžio 31 d. padaryti rinką konkurencingesnę. Susisiekimo viceministras LRT.lt teigė, kad ministerija svarstė du modelius, kaip turėtų atrodyti ta konkurencinga procedūra: konkursai arba liberali tvarka.

Pasak jo, buvo pasirinktas liberalusis variantas. Projektui Vyriausybė pritarė spalio mėnesį, o lapkričio 3 d. jis buvo pateiktas Seime, ten liberaliam modeliui taip pat buvo pritarta. Po pateikimo projektas buvo pateiktas svarstyti Ekonomikos komitetui ir nuspręsta, kad prie klausimų Seime reikėtų grįžti gruodžio 8 d.

„Matydama, kad gruodžio 8 d. svarstymas yra neatliktas ir sprendimai nepadaryti, LTSA, valdydama riziką, ėmėsi atsarginio plano, kas būtų, jeigu tos pataisos nebūtų priimtos. Ir taip būtent atsirado konkursai, LTSA turėjo teisę juos skelbti. Gruodžio 9 d. ji pradėjo konkurso procedūras. Šiandien galime konstatuoti faktą, kad Ekonomikos komitetas vis dar nėra apsvarstęs ir priėmęs sprendimų dėl to liberalaus modelio <...>. O kartu konkursai vežėjų yra apskųsti teismui ir teismas šiandien yra pritaikęs laikinąsias saugos priemones“, – kalbėjo jis.

Mindaugas Tarnauskas / Asmeninio archyvo nuotr.

Viceministro teigimu, jeigu susiklosto tokia situacija, kad Seimas nepriima Kelių transporto kodekso pakeitimų projekto, yra realu, kad nuo balandžio 1 d. nebus naujos tvarkos ir naujų sutarčių.

„Jeigu susiklosto tokia situacija, kad Seimas nepriima Kelių transporto kodekso projekto, o tokia situacija yra gana reali, matant, kaip vyksta šio klausimo svarstymas <...>, yra realu, kad balandžio 1 d. paprasčiausiai neturime naujos tvarkos, neturime naujų sutarčių ir nematome teisinio pagrindo pratęsti dabar galiojančias sutartis, kas iš esmės prieštarautų tikriausiai tam pačiam Konkurencijos tarybos tyrimui“, – sakė M. Tarnauskas.

Vienu metu buvo dirbama prie konkurso ir prie reformos

Lietuvos keleivių vežėjų asociacijos prezidentas (LKVA) Gintaras Nakutis kilusius ginčus tarp vežėjų ir Susisiekimo ministerijos aiškina tuo, kad vienu metu buvo dirbama prie dviejų dalykų – konkurso ir reformos. Anot jo, LTSA, vadovaudamasi Konkurencijos tarybos išvadomis, konkurso nuostatus parengė 2021 m. pabaigoje, o 2022 m. balandžio mėnesį Susisiekimo ministerija parengė KTK pakeitimų projektą, jame yra numatytas liberalus patekimas į rinką.

„Vyksta du [dalykai]: vienas – pradėtas, bet netęsiamas konkurso variantas, kitas – Susisiekimo ministerija formuoja transporto politiką tolimojo susisiekimo srityje, formuoja kitą patekimo į rinką modelį. Vien dėl to, kad Seime klausimas praėjusiais metais nebuvo priimtas, perkeltas į pavasario sesiją, susidaro situacija – balandžio 1-oji jau artėja, gruodžio 9 d. paskelbtas konkursas“, – aiškina LKVA prezidentas G. Nakutis.

Gintaras Nakutis / BNS nuotr.

LRT.lt žurnalistams raštu pateiktame atsakyme LTSA teigė, kad Konkurencijos taryba įpareigojo administraciją dar 2020 m. organizuoti konkursą, o 2021 m. buvo patvirtinti ir konkurso nuostatai. Tuo metu Vyriausybė dar nebuvo pateikusi KTK pataisų Seimui, todėl projekto niuansai nebuvo žinomi.

Vilniaus apygardos administracinis teismas administraciją įpareigojo įvykdyti konkurencingas vežėjų atrankos procedūras iki 2022 m. gruodžio 31 d., o teismo sprendimus LTSA sakosi privalanti vykdyti.

„2022 m. gruodžio 9 d. LTSA pradėjo organizuoti tarpmiestinių autobusų vežėjų konkursą, nes ilgiau laukti tiesiog nebegalėjome. Kodekso pakeitimo eigą stebėjome ir matėme, kad stringa. Supratome, kokia rizika gresia, jeigu ilgiau delsime, todėl įsivertinę, kiek laiko užtruks visa konkurso procedūra, ir norėdami laiku pasirašyti naujas sutartis su vežėjais, nieko nelaukdami pradėjome pirmąjį konkurso etapą“, – teigė LTSA.

Antrasis konkurso etapas paskelbtas 2023 m. vasario pradžioje, tada LTSA paskelbė ir maršrutų grupes. Pasak G. Nakučio, tai ir sukėlė didžiausias problemas. Jis sako, kad Lietuvoje anksčiau buvo 173 maršrutai ir kiekvienas vežėjas galėjo siūlytis aptarnauti bent po vieną maršrutą, pvz. maža įmonė, neturinti pajėgumų aptarnauti didesnį maršrutą, galėjo aptarnauti mažesnį maršrutą.

Dabar, sako G. Nakutis, tie 173 maršrutai yra suskirstyti į 21 maršrutų grupę, o tą 21 maršruto grupę sudaro 3–16 maršrutų. Visi vežėjai pagal konkurso nuostatus turi teikti konkursinius pasiūlymus dalyvauti visoje 21 maršruto grupėje, t. y. vežėjas negali siūlytis aptarnauti vieną maršrutą, jis turi siūlytis aptarnauti visus 21 maršrutus.

„[Pagal ankstesnę tvarką vežėjas – red.] aptarnauja 3 maršrutus, yra padaręs įdirbį, žino, kaip ten kas, logistika visa sudėliota, viskas padaryta su mažiausiomis sąnaudomis, kad tik galėtų teikti tas paslaugas keleiviams“, – apie naujus konkurso nuostatus atsiliepė G. Nakutis.

Tarpmiestiniai autobusai / BNS nuotr.

Kuris vežėjas kuriuos ruožus iš tos 21 grupės galėtų aptarnauti – vežėjams reikia susitarti tarpusavyje, jungtis į potencialių vežėjų grupes.

„Bet ką reiškia per mėnesį susitarti? Maršrutų grupei, kurioje yra 16 maršrutų, kokiems penkiems vežėjams susitarti, sudaryti jungtinės veiklos sutartį, susitarti, kas bus pirmas, susitarti dėl kainų, o jeigu dar kurio nors vežėjo transporto priemonė yra senesnė arba nepritaikyta vežti neįgaliuosius? <...> Ir pasakoma, kad jūs per mėnesį turite pateikti konkursinius pasiūlymus ir dar po mėnesio, nuo balandžio 1 d., pradėti vežti keleivius. Bet lygiagrečiai Seime vyksta KTK pakeitimai, todėl mums nesuprantamas variantas, kam iš viso tas konkursas buvo reikalingas, kam jį reikėjo iš viso skelbti“, – kalbėjo G. Nakutis.

LTSA taip pat pabrėžė, kad maršrutų grupės yra pagrindinė konkurso sąlyga, kuri ir kelia nepatogumų vežėjams.

„Žinome, kad ne visi maršrutai yra vienodai patrauklūs pajamų atžvilgiu, todėl maršrutų grupė yra geriausias sprendimas, kuris, mūsų manymu, leidžia užtikrinti visų maršrutų egzistavimą ir vežėjo pajamas. Leidus vežėjui konkuruoti tik dėl daugiausia pajamų generuojančių maršrutų, nukentėtų keleiviai, kurie važiuoja ne tik vežėjams patraukliais pelningais maršrutais. Turėtume situaciją, kai nepelningų maršrutų vežėjai tiesiog neimtų“, – savo poziciją aiškino LTSA.

Administracija tikino, kad konkurso nuostatus vežėjams ji pristatė dar 2021 m. rugsėjį, o 2021-ųjų gruodį jie buvo galutinai suderinti, patvirtinti ir viešai įsipareigota 2022 m. vasarą paskelbti viešą konkursą.

Pasak G. Nakučio, niekas nėra suinteresuotas, kad keleiviai liktų be maršrutų, o pagrindinė bėda, anot jo, yra tai, kad šiuo metu vežėjai negali pardavinėti išankstinių bilietų.

„Praktiškai nuo balandžio 1 d. išankstiniai bilietai neparduodami. Tai čia yra toks niuansas, yra nepatogu keleiviams, nes jie įpratę iš anksto įsigyti bilietus ir užsitikrinti sau kelionę“, – sakė G. Nakutis.

Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas: nėra čia jokios dramos

Seimo Ekonomikos komitetas trečiadienį svarstys kai kurias Kodekso nuostatas, tačiau, G. Palucko teigimu, dėl pagrindinių nesutarimų kompromisai jau pasiekti, o likę klausimai bus išspręsti ir teisės aktas bus priimtas laiku.

„Buvo pasiekti visi kompromisai, dar liko pora nuostatų, reikės rytoj posėdyje pabaigti ir išgryninti, nes tikslas visų vis tik yra vienodas – kad būtų kokybiškos ir įperkamos tarpmiestinio transporto paslaugos ir neatsirastų kažkokių iškraipymų, kad pelnas subyra vežėjams kai kuriems, o vadinamieji socialiniai ar nepelningi maršrutai krinta ant valstybės pečių“, – BNS antradienį sakė socialdemokratas Gintautas Paluckas.

Gintautas Paluckas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

„Išspręsime mes tuos klausimus ir pats įstatymo projektas pasieks Seimo salę be stabdymo“, – pridūrė jis.

Anot jo, Seimas dar turi pakankamai laiko priimti pataisas.

„Aš manau, pirmas dalykas – nėra čia jokios dramos ir nereikia iš to daryti dramos, kad sustos kokie nors vežimai, antra – iki balandžio turime pakankamai laiko, kad Seimas priimtų reikalingus sprendimus“, – sakė G. Paluckas.