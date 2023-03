Daugiausiai klaipėdiečių palaikymo sulaukęs Vaitkus: rinkimams ruošėmės ketverius metus

Mero rinkimai Klaipėdoje žadą intrigą. Suskaičiavus mažiau nei pusę apylinkių aiškėja, kad antrajame ture dėl rinkėjų palankumo gali susirungti partijos „Laisvė ir teisingumas“ kandidatas Remigijus Žemaitaitis ir komitetą „Ištikimi Klaipėdai“ vedantis Arvydas Vaitkus. Jis tvirtina, kad rinkimams rengėsi nuo pat praėjusių rinkimų.

Suskaičiavus 32 apylinkes iš 54, naujausiais duomenimis, R. Žemaitaitis yra antras, o pirmoje vietoje išlieka A. Vaitkus.

Pats R. Žemaitaitis neslepia, kad tokie balsavimo rezultatai nustebino ir jį patį.

„Nerealios nuotaikos. Tikrai to nesitikėjau. Sau kėliau uždavinį, kad tik žemiau nei 4–5 nenukrisčiau. Mintis buvo, kad 3 tarybos narius turėčiau. Matyt, kad per tuos tris mėnesius pavyko suburti gerą žmonių komandą. Į rinkimus atėjo beveik 4 proc. daugiau žmonių nei prieš tai atėjo. Formuojasi naujas sąjūdis Klaipėdoje, kurie nori pasikeitimo ir naujo miesto arba to miesto, kuris buvo mano vaikystės, kuris klestėjo, buvo gyvas“, – sakė R. Žemaitaitis.

Remigijus Žemaitaitis / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Anot politiko, pastarieji 10–15 metų buvo sąstingio metai uostamiestyje.

Realiausią savo varžovą antrame ture – A. Vaitkų – R. Žemaitaitis vertina kaip itin stiprų ir akcentuoja, kad šis politikas turi didelį finansinį palaikymą.

„Ten pinigų tikrai, ko gero, matote, kad neskaičiuoja. Bet aš manau, kad žmonės ateis tų kitų politinių partijų, kurie balsavo ir nori pasikeitimų. Žino, kad mes esame nauji, nauja jėga – mūsų nariai nėra buvę tarybos nariai, neturi verslų, susietų su savivalda. Tai tikėčiausi, kad jie pasirinks mus“, – dėstė R. Žemaitaitis.

Politikas tvirtina, kad net ir netapęs meru liktų dirbti Klaipėdoje ir taptų savivaldybės tarybos nariu.

Kol kas panašu, kad partija „Laisvė ir teisingumas“ gaus 7 mandatus, tačiau pats R. Žemaitaitis netiki, kad toks skaičius ir išliks.

Paklaustas, su kuo norėtų formuoti valdančiąją daugumą, R. Žemaitaitis teigė daugiausia bendradarbiavimo galimybių matantis su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partijos nariais.

Remigijus Žemaitaitis / R. Rumšienės / LRT nuotr.

A. Vaitkaus R. Žemaitaičio pasirodymas nenustebino

Kol kas užtikrintai pirmaujantis A. Vaitkus teigė, jog R. Žemaitaičio pasirodymas pirmajame rinkimų ture nenustebino ir rinkiminiame štabe šio politiko vardas buvo minėtas ne kartą.

„Šiandien ši politinė jėga, mūsų akimis, paėmė pagrindinius balsus, kurie yra „iš principo prieš“, bet antrame ture to nepakaks, reikės įrodyti ką tu darysi, ir kaip darysi“, – teigė politikas.

Arvydas Vaitkus / R. Rumšienės/ LRT nuotr.

Pats A. Vaitkus tvirtino, kad šiems rinkimams ruošėsi ilgai.

„Mūsų pasiruošimo laikotarpis rinkimams prasidėjo prieš 4 metus. Vadovavomės klasikinėmis formulėmis: baigėsi rinkimai, rinkimai prasideda. Aišku, kad kai tiek laiko ir pajėgų yra įdėta, tikiesi geriausio rezultato ir aš esu dėkingas klaipėdiečiams, kurie tu patikėjo“, – sakė A. Vaitkus ir prabrėžė, kad jo vedama politinė jėga paruošė išsamiausią rinkiminę programą, kurioje įvardijama ne tik tai, ką reikia daryti, bet ir tai, kaip tą padaryti.