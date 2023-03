Skandalingo rusų reperio koncerte – keiksmai, nepadorūs gestai ir Z raidžių demonstracija: policija žada situaciją įvertinti

Penktadienį prie kontroversiškai vertinamo Rusijos reperio Morgenshterno koncerto Vilniuje nutįso eilės gerbėjų. Prie „Pramogų arenos“ susirinko ir protestuotojai. Šie laikė Ukrainos vėliavas ir plakatus. Tuo metu socialiniuose tinkluose paplito nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į koncertą atėję asmenys keikiasi, rodo viešąją tvarką pažeidžiančius gestus, o vienas iš asmenų ant rūbų turėjo simbolį Z. Z raidė yra tapusi Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą palaikymo simboliu.

Feisbuke žmonės ėmė piktintis, kodėl šalia koncerto nebuvo nė vieno policijos pareigūno, užtikrinančio viešąją tvarką. Klausimų dėl pareigūnų nebuvimo socialiniame tinkle kėlė ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Julija Samorokovskaja LRT.lt teigė, jog policija jokių pranešimų apie incidentus neturėjo. Tik apie vieną, kuris įvyko koncerto viduje, apsaugos darbuotojai apie jį pranešė. Atvykus policijai paaiškėjo, kad buvo sumuštos dvi moterys – dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Kalbant apie rusišką simboliką, policija ketina rinkti medžiagą ir ją analizuoti.

„Informacija renkama, vertinama, ir bus priimtas sprendimas“, – trumpai pakomentavo J. Samorokovskaja.

Rusijos reperio Morgenshterno koncertas Vilniuje / E. Blaževič / LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad Rusijos reperio Morgenshterno koncertas iš „Compensa“ salės buvo perkeltas į Pramogų areną.

Šis reperis dėl grėsmės nacionaliniam saugumui Ukrainoje įtrauktas į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Jis ne viename interviu gyrė Vladimirą Putiną, vykstant karui filmavosi su kepure, papuošta penkiakampe žvaigžde, kūju ir pjautuvu.

Rusijos reperis Morgenshternas prieš kelias dienas „Youtube“ vaizdo platformoje paskelbė įrašą, kaip jachtoje prie Dubajaus krantų kartu su draugais traukia naujausią Rusijos propagandinį hitą „Aš rusas“. Šalyje agresorėje ši daina šiuo metu skamba kaip naujas himnas palaikyti tiems, kas kariauja Rusijos armijoje. „Niekas manęs nepalauš ir tik todėl, kad aš rusas, aš einu iki galo“, – įraše dainuoja Morgenshternas.

Rusijos reperio Morgenshterno koncertas Vilniuje / E. Blaževič / LRT nuotr.

Praėjusių metų spalį tą patį hitą Rusijos reperis užtraukė ir koncerte rusakalbei publikai Turkijoje. Be to, prieš 2 metus atlikėjas negailėjo pagyrų Rusijos prezidentui V. Putinui, vadino jį gražuoliu.

„Jis gražuolis ne dėl to, kad ką nors gero padarė savo šaliai ar gerai valdo, tiesiog tai šaunu. Įsivaizduok, tu Putinas, galingas vyras, tave žino visas pasaulis. (...) Sėdi Kremliuje, kai eini, visi atsitraukia. Kietai. Tiek pasiekei, koks lygis. Ir čia op, tu Putinas“, – tuomet kalbėjo jaunimo žvaigždė.

Prieš metus, kai Rusija jau žvangino ginklais, reperis Morgenshternas tvirtino, kad savo nuomonės apie V. Putiną nepakeitė.

„Tai populiariausias žmogus, jo bijo visas pasaulis. Štai kodėl. Turbūt norėtum, kad pasakyčiau, kaip jis blogai valdo šalį, kaip šalyje viskas blogai. Aš jį vertinu kaip žmogų, tai populiariausias žmogus žemėje ir aš, kaip šou atstovas, tai gerbiu. Tai žmogus, kurio visi bijo“, – teigė Rusijos atlikėjas.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo proga, kovo 11-ąją, Rusijos reperis Morgenshternas buvo suplanavęs koncertą Vilniuje, koncertų salėje „Compensa“. Vėliau data pakeista į kovo 3 d.

Rusijos reperio Morgenshterno koncertas Vilniuje / E. Blaževič / LRT nuotr.

LRT RADIJUI koncertų salės „Compensa“ atstovų komentaro prieš pasirodant reportažui gauti nepavyko.

Visgi informacijai pasirodžius, trečiadienį „Compensa“ poziciją patikslino: „Koncertų salės pozicija Rusiją palaikančių atlikėjų atžvilgiu nesikeičia. Kiekvieną užklausą kruopščiai patikriname, nei vieno atlikėjo neskirstome pagal tautybę, neretai atsisakome dirbti ir su Lietuvos bei Ukrainos abejotinos reputacijos atlikėjais. 2023 m. kovo 11 d. „Compensa“ koncertų salėje vyksiantis Richard Clayderman koncertas buvo suplanuotas ir paleistas į prekybą dar prieš Organizatoriui kreipiantis dėl Morgenstern koncerto. Mes pastebėjome ir informavome atitinkamus asmenis, jog buvo padaryta techninė klaida (t. y. įrašyta klaidinga data) ir renginio informacija buvo pataisyta.

Prieš duodami leidimą reperio Morgenstern pasirodymui „Compensa“ koncertų salėje, gavome organizatoriaus mums pateiktą oficialią atlikėjo ir su juo atvyksiančio personalo pasisakymo prieš karą poziciją raštu. Taip pat reperis pasisako prieš karą viešai, niekina prorusiškais dainas ir viešai iš jų tyčiojąsi, yra palankiai vertinamas Ukrainos žiniasklaidos. Rusijos teisingumo ministerija įtraukė Morgenstern į „užsienio agentų registrą“ dėl jo pasisakomos pozicijos apie Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą, yra oficialiai pripažintas Rusijos priešu. Taip pat atlikėjas persikėlė gyventi į Izraeilį – turi Izraelio pilietybę. Atlikėjas pastaraisiais metais koncertavo Latvijoje, Estijoje, Čekijoje ir kituose Europos šalyse, Amerikoje. 2023 m. kovo pradžioje po pasirodymo Vilniuje, atlikėjas pasirodys Lenkijoje, vėliau Latvijoje ir kituose miestuose.“

Rusijos reperio Morgenshterno koncertas Vilniuje / E. Blaževič / LRT nuotr.

Bilietus į Rusijos reperio koncertą platina bendrovė „Nacionalinis bilietų platintojas“. Su bendrovės vadovu Ramūnu Šaučikovu susisiekti nepavyko nei skambučiu, nei raštu.

Koncertą organizuoja prieš 2 metus įkurta mažoji bendrija pavadinimu „Šou“. LRT RADIJUI kreipusis į jos vadovą Julianą Tkačiovą, šis atsakė: „Jūs pagooglinkit patys, turit „Google“, kodėl jūs čia klausiat, viskas yra internete“.

Internete galima rasti informaciją, kad reperis iš Rusijos yra pabėgęs, tačiau ne dėl pasisakymų apie karą, o dėl bylos dėl narkotinių medžiagų. Morgenshternas iš gimtosios Rusijos pabėgo keli mėnesiai prieš karą, 2021 m. lapkričio 24 d. Kartu su juo išvyko ir jo žmona bei apsaugininkai.

Tada buvo pranešta, kad atlikėjui priklausančiame restorane Maskvoje prekiaujama draudžiamais alkoholiniais gėrimais. Be to, restoranas iš viso neturėjo licencijos prekiauti alkoholiu. Dėl patikrinimų jis buvo laikinai uždarytas. Visgi praėjusių metų liepos 30 d. reperis grįžo į Maskvą iš Jungtinių Arabų Emyratų reisu per Prahą. Atlikėjas pats paviešino skrydžio bilietus.

Morgenshterną Ukraina yra įtraukusi į nepageidaujamų asmenų sąrašą, kaip keliantį grėsmę šalies saugumui. Prieš 9 mėn. reperis nusifilmavo vaizdo įraše užsidėjęs kepurę su penkiakampe sovietine žvaigžde, kūju ir pjautuvu.

Bilietų pardavėjai rašo, kad dabar atlikėjas pasisako prieš karą. Prieš 2 mėn. jis nufilmavo vaizdo įrašą, neva palaikantį Ukrainą.