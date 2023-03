Nerimaujama dėl „TikTok“ vartotojų duomenų saugumo: kai kuriems valstybės tarnautojams programėlės įdiegti negalima

Vis garsiau kalbant apie „TikTok“ grėsmes, Lietuvoje bendros politikos dėl šio socialinio tinklo naudojimo nėra. Tiesa, „TikTok“ nėra tarp darbuotojams leidžiamų įdiegti programų nei Krašto apsaugos, nei Užsienio reikalų ministerijose. Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas neatmeta, kad atsiras ir oficialus draudimas tam tikrų sričių darbuotojams naudotis „TikTok“.

Linksmi vaizdai ir pokštai tapo „TikTok“ veidu. Socialinis tinklas išpopuliarėjo žaibiškai. Per trejus metus – milijardas vartotojų visame pasaulyje. Madai buvo pasidavusi ir naujoji krašto apsaugos viceministrė.

„Aš buvau kažkada suinstaliavusi, bet nesinaudojau“, – mini krašto apsaugos viceministrė Greta Monika Tučkutė. Bet sako, dabar programėlę ištrynusi ir ne tik dėl to, kad nesudomino turinys.

„Aš žinau grėsmes, kad Kinijos produktas. Tai aišku, aš jos [programėlės – LRT.lt] nenaudojau“, – tikina G. M. Tučkutė.

Greta Monika Tučkutė / Vyr. srž. A. Čemerkos/KAM nuotr.

„TikTok“ populiarumas kibernetinio saugumo eksperto nesužavėjo.

„Gal dėl to, kad esu per daug atsargus, o gal per daug konservatyvus, kad kiekvieną naujovę atidžiai neįvertinęs įsidiegčiau į savo telefoną, kuriame visą gyvenimą savo laikau“, – sako kibernetinio saugumo ekspertas Edvinas Kerza.

Ir Vakaruose vis daugiau nuogąstavimo, kad linksmas turinys maskuoja grėsmes, nes Kinija įpareigojo privačias bendroves dalytis vartotojų duomenimis, jei to paprašo valstybė.

„Tos programėlės išnaudojamos rinkti duomenis ir siųsti į valstybes, kurios neturi pasirašiusios sutarties dėl duomenų apsaugos“, – mini E. Kerza.

Tad Vakaruose auga „TikTok“ ribojančių institucijų skaičius: tarnybiniuose telefonuose programėlės negalės turėti Europos Parlamento ir Europos Komisijos darbuotojai. Ją pašalinti turės ir Kanados bei Jungtinių Valstijų institucijų tarnautojai.

Pekinas tikina, kad „TikTok“ duomenys saugūs.

„Europa turėtų liautis piktnaudžiauti nacionalinio saugumo samprata“, – sako Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning.

Vakarai Pekinu nepasitiki. Latvijos užsienio reikalų ministras pranešė išsitrynęs „TikTok“ paskyrą. Lietuvos diplomatijos vadovas jos net neturėjo. „TikTok“ nėra tarp leidžiamų įsidiegti į tarnybinius telefonus programėlių ir Užsienio reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnautojams.

„Teoriškai gali žmonės instaliuotis, bet praktiškai siūloma to nedaryti“, – teigia G. M. Tučkutė.

Politikai svarsto, ar to neuždrausti praktiškai.

„Neatmetu, kad artimiausioje ateityje galim judėti link to, kad politikams, valstybės tarnautojams, toms grupėms, kurios priima sprendimus, <...> reikėtų uždrausti naudotis „TikTok“, – sako Seimo NSGK pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Laurynas Kasčiūnas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Ir ekspertai sutinka, kad tik rekomendacijų neužtenka.

„Čia būtų minimali riba, kur mes pasakome, kad negali būti“, – nurodo E. Kerza.

Tiesa, draudimai galiotų tik tarnautojams ir tik tarnybiniuose telefonuose. Opozicija sako, kad „TikTok“ draudimas duomenų saugumo problemos neišspręs.

„Jeigu jūsų telefonas bus saugus, o siurblys bus kiniškas, tai praktiškai jūsų telefoną vėl užkariaus“, – mini Seimo NSGK pirmininko pavaduotojas Dainius Gaižauskas.

„Daug daiktų sujungus į vieną vietą viduje, valstybės viduje, juos visus galima nukreipti piktybiniam veiksmui“, – svarsto E. Kerza.

„TikTok“ atvejis Lietuvoje būtų ne pirmas. Dėl grėsmės duomenų saugumui vyriausybė yra uždraudusi naudoti Rusijos įmonės „Kaspersky Lab“ programinę įrangą kritinės infrastruktūros kompiuteriuose.