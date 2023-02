Į Trakų tarybą kandidatuojantis Rudelienės sūnėnas susilaukė nemalonumų: paaiškėjo, kad pirtis pasistatė ant valstybinės žemės

Į Trakų tarybą kandidatuojantis Liberalų sąjūdžio atstovas Julius Pipiras prie Akmenos ežero Trakuose pasistatė dvi pirtis ir pradėjo pirčių nuomos verslą. Visgi Nacionalinė žemės tarnyba sako, kad žemė yra valstybinė ir leidimas pirtims nebuvo duotas, o be to, niekas jo ir neprašė. LRT RADIJUI pradėjus tyrimą paaiškėjo, kad politikas nėra gavęs ir higienos paso, o be jo pirčių verslas negalimas.

Pats Trakų politikas, užkluptas patikrinimų, tvirtina, kad tai – rinkimų oponentų darbas. J. Pipiro teigimu, jeigu jo krikšto mama nebūtų Liberalų sąjūdžio pirmininko pavaduotoja, o jis pats nebūtų ėjęs į politiką, pirtys sėkmingai butų veikusios, kaip veikė jau pusę metų.

Kad žemė valstybinė, sako nežinoję

„Jaukios pirtelės visai šalia ežero, vos 30 minučių nuo sostinės. Rezervuoti pirtelę paprasta. Pradžiuginkite artimuosius padovanodami laiką pirtelėje ant Akmenos ežero kranto“, – tokiu skelbimu į Trakus jau kurį laiką viliojami pirties mėgėjai.

Visgi paaiškėjo, kad ant Akmenos ežero kranto pirtelės pastatytos be žemės šeimininko – šiuo atveju valstybės – leidimo. LRT RADIJUI Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) atstovas Ruslanas Golubovas sako, kad viena pirtis pastatyta ant savivaldybei naudoti perduoto sklypo, o kita – pamiškėje, kur sklypas nėra suformuotas.

„Dėl pirčių statybos tiek suformuotame, tiek nesuformuotame sklype į NŽT niekas nesikreipė ir niekas jokio sutikimo neprašė, taigi jos pastatytos be mūsų sutikimo ir be mūsų žinios. Bet kokiu atveju NŽT yra valstybinės žemės valdytoja, turime sulaukti bent jau kreipimosi dėl sutikimo išdavimo. Tame sklype, kuris yra perduotas savivaldybei naudoti neatlygintinai, ten tos pirties neturėtų būti“, – tvirtina R. Golubovas.

Ruslanas Golubovas / I. Gelūno/BNS nuotr.

Pirčių ant Akmenos ežero kranto Trakuose savininkai – du. Vienas jų, Aivaras Katkus, tvirtina, kad pirtis statė iš Trakų savivaldybės išsinuomoję prekybos vietą. „Čia yra prekybos vieta, mes už tai mokame nuomą per metus tam tikrą, tokiu būdu mūsų pirtelė ir veikia“, – aiškina vyras.

Kiek sumoka už nuomą, A. Katkus nepanoro atskleisti, tik pamini, kad „už tą vietą, kurioje prekiaujame, mokame pagal kvadratūrą tam tikrą pinigų sumą“. Paklaustas, kuo būtent ten prekiaujama, pašnekovas sako: „karštu oru prekiaujame, paslaugą tokią teikiame“.

Prie bendrovės „Akmenos pirtys“ vadovo vairo stojo kitas akcininkas – Julius Pipiras. LRT RADIJUI vyras pasakoja, kad statydami pirteles jie nenorėjo nieko blogo, ir pabrėžia, kad jų pirtelės Trakų žmonėms neša naudą.

„Būtent su ta idėja sukurta vieša pirtelė, kad kiekvienas žmogus galėtų tuo pasinaudoti ir patirti tą malonumą, ne tai kad aš apsitvėriau ir nuomojau tik savo kompanijai ar kažkokiems piniguočiams. Su trakiečių kortele teikiame dabar nuolaidą. Kažkaip iš gerumo daugiau mes čia, jokių įspūdingų pinigų nesiruošiame čia uždirbti“, – aiškina J. Pipiras.

Trakai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak jo, dabar, kuomet paaiškėjo, kad pirtelės stovi ant valstybinės žemės, „taip, tvarkomės tuos reikalus, sprendžiame teisiškai“. Vyras patikina, kad tuo metu, kai buvo statomos pirtys, nei jis, nei jo verslo partneris nežinojo, kad žemė priklauso valstybei.

„Teisiniu keliu aiškinamės toliau, kaip ir kas, ar mums reikės čia nusikelti, ar nereikės, ar duos leidimą“, – teigia J. Pipiras.

Įžvelgia rinkimų oponentų siekius

LRT RADIJUI J. Pipiras sako, kad jei ne artėjantys savivaldos rinkimai, pirtys ir toliau būtų sėkmingai veikusios. „Kažkaip keista, kad visi puola mus čia ir bando pritąsyti prie mano krikšto mamos. Kažkaip nedraugiškai“, – tvirtina vyras. Paprašytas patikslinti, kas yra jo krikšto mama, J. Pipiras įvardina Editą Rudelienę, buvusią Trakų merę.

Pasirodo, kad į politiką suka ir pats J. Pipiras – jis kandidatuoja į Trakų rajono savivaldybės tarybą, Liberalų sąraše Trakuose įrašytas 20-uoju numeriu. Kandidato ir pirtelių savininko krikšto mama E. Rudelienė – Liberalų sąjūdžio pirmininkės pirmoji pavaduotoja ir partijos Trakų skyriaus vadovė. Ji stebisi, kad jauniems verslininkams Trakuose trukdoma dirbti.

„Žinau, kad tokios pirtys tikrai yra, taip, mano sesers sūnus jas pasistatęs. Yra patvirtintos prekybos vietos Trakų savivaldybės ir jis jas išsinuomojęs pagal bendrą tvarką, kaip ir visi kiti, kurie užsiima prekyba Akmenos paplūdimyje.

Edita Rudelienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

(...) Aš tikrai smulkmenų nežinau, žinau, kad dabar ten kažkokie lygtai patikrinimai yra. Na, prieš rinkimus, matyt, kažkoks susidomėjimas pakeltas. O šiaip išsinuomoję prekybos vietą vykdo verslą jauni žmonės, sugrįžę gyventi į gimtą miestą“, – LRT RADIJUI sako Liberalų sąjūdžio Trakų skyriaus pirmininkė ir J. Pipiro teta E. Rudelienė.

Leidimą vykdyti pirčių veiklą jos sūnėno vadovaujamai įmonei išdavė Trakų seniūnė Vilma Puišienė. „Mes iš tikrųjų tik pavėluotai sužinojome apie tokią prievolę, kad turėtume derinti su NŽT. Tai, sakau, laukiame iš NŽT išvadų ir tuos trūkumus ištaisysime. Jeigu turėjo būti derinimas, tai mes tą ir padarysim“, – tvirtina ji.

„Mes tiktai išduodame leidimą toje vietoje teikti kažkokias paslaugas arba prekiauti, taip yra įvardinta. (...) Mes žinojome, kad ten bus teikiamos pirties paslaugos“, – priduria Trakų seniūnė. Ji, pasirodo, taip pat kandidatuoja į Trakų tarybą, Liberalų sąjūdžio sąraše įrašyta 12-uoju numeriu.

Teikiant prašymą prekybos vietai gauti, prašymo formoje nurodyta, kad būtina pateikti veiklos teisėtumą patvirtinančio dokumento kopiją. Prieš atidarant viešą pirtį, būtina gauti higienos pasą, tačiau tokio jaunojo politiko vadovaujama įmonė neturi.

Pirtis. Asociatyvi nuotr. / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Ta veikla apskritai negalėjo būti pradėta, nes, pagal galiojantį reglamentavimą, higienos pasas pirčių veiklai yra reikalingas. Specialistai buvo nuvykę, tikrino, operatyvioji kontrolė buvo atlikta, bus surašytas aktas ir įmonei bus taikoma atsakomybė“, – aiškina Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Justina Petravičienė.

Pagal higienos reikalavimus, pirtyje turi būti tualetas bei vandentiekis. „Su tualetu ir su dušu viskas gerai, viskas yra ten, viskas tvarkinga. (...) Vienoj pirty yra dušas su tualetu, su viskuo, o kitoj pirty nieko nėra, žmonės bėga iš pirties į eketę ir grįžta atgal“, – pasakoja J. Pipiras.

Už vietą pirtelėms politiko įmonė moka po 30 centų už kvadratinį metrą. Rinkliava renkama tik tomis dienomis, kai paslauga teikiama. Klientams pirties nuoma valandai kainuoja 50 eurų, užsisakyti galima mažiausiai 2 valandoms. Viešoji pirtis veikia 3 kartus per savaitę, bilieto kaina – 10 eurų žmogui.

Viso reportažo klausykitės LRT RADIJO laidos „Ryto garsai“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.