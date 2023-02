Nobelio premiją laimėjusios organizacijos vadovė Matvičiuk: galvokite apie ukrainiečius bent valandą per dieną ir to pakaks

„Neturėtume nuvertinti simbolinių gestų galios“, – sako Nobelio premija apdovanotos organizacijos „Pilietinių laisvių centras“ vadovė Oleksandra Matvičiuk. Pasak jos, pilietinė visuomenė turi gerokai didesnį poveikį, nei gali įsivaizduoti, o karas parodė, kad paprasti žmonės gali nuveikti nepaprastus darbus.

2022-aisiais Oleksandros Matvičiuk vadovaujama Ukrainos žmogaus teisių organizacija „Pilietinių laisvių centras“ tapo Nobelio taikos premijos laureate. Šių metų knygų mugėje nuotoliu dalyvavusi O. Matvičiuk sako – pilietinės visuomenės vaidmuo kovojant su agresoriumi yra ypatingai svarbus.

„Per šiuos metus mes išmokome, kad mūsų žmonės yra žymiai stipresni nei antra pagal dydį armija pasaulyje. Priminsiu, kai prasidėjo plataus masto invazija, ne tik Putinas, bet ir civilizuotas pasaulis manė, kad Kyjivas bus užimtas per tris ar keturias dienas, o tarptautinės organizacijos evakuavo savo darbuotojus.

Tačiau paprasti žmonės liko. Ukrainoje likę paprasti žmonės nuveikė nepaprastus darbus. Jie gelbėjo pastatų griuvėsiuose įstrigusius žmones, jie gelbėjo žmonės iš nušluotų miestų, jie padėjo žmonėms išgyventi po artilerijos ugnimi“, – apie neįtikėtiną ukrainiečių stiprybę kalbėjo O. Matvičiuk.

Oleksandra Matvičiuk / AP nuotr.

Pasak jos, būtent Ukrainos žmonių solidarumas ir drąsa buvo svarbiausi atremiant priešo bandymus pasisavinti šalies teritorijas.

Knygų mugės diskusijoje nuotoliu dalyvavusi O. Matvičiuk sakė karo siaubo nelinkinti nė vienai tautai, tačiau pastarieji metai, anot jos, parodė, kokia drąsi Ukrainos visuomenė, ir paskatino ją priimti sunkius, bet teisingus sprendimus.

„Tai paskatino prisiimti atsakomybę ir padėti vienas kitam“, – sakė O. Matvičiuk.

Jos teigimu, pilietinė visuomenė yra lygiavertė partnerė siekiant pakeisti pasaulį. Ji gali spausti politikus ir institucijas greičiau siekti užtikrinti tiek Ukrainos, tiek ir kitų šalių saugumą tiekiant ginklus ir karinę techniką Ukrainai.

„Bet tiesa ta, kad mums reikia daugiau nei tik ginklų, kad apgintume savo žmones, savo teritoriją, savo teisę į demokratiją. Pilietinė visuomenė gali išreikšti palaikymą Ukrainos žmonėms ir neturėtume nuvertinti simbolinių gestų galios.

Mums labai svarbu jausti, kad nesame vieni, nes tai suteikia drąsos toliau stengtis, toliau kovoti. Žmonės turi daug didesnį poveikį, nei gali įsivaizduoti“, – kalbėjo O. Matvičiuk.

Vilniaus knygų mugėje – diskusija „Pilietinės visuomenės vaidmuo“. Dalyviai: Giedrius Sakalauskas, Olegas Šurajevas, Oleksandra Matvičiuk / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kaip sakė O. Matvičiuk, kiekvienas žmogus turėtų suprasti, kad „vien jo pastangos karo nesustabdys, tačiau be jo pastangų karas niekada nesiliaus“.

„Natūralu, kad žmonės gali ir pavargti, nes mes esame žmonės, bet mes turime tęsti kovą ir mes, ukrainiečiai, nesitikime, kad žmonės kitose šalyse apie mus galvoja 24 valandas per parą. Prašau, galvokite apie mus reguliariai bent valandą per dieną ir per tą valandą ką nors nuveikite, kad padėtumėte mums. Ir to pakaks“, – kalbėjo O. Matvičiuk.

Padėti galima ne tik aukojant

Diskusijoje dalyvavęs „1K paramos fondo“ įkūrėjas Olegas Šurajevas sakė, kad visuomenė turi ne vieną kelią padėti Ukrainai kovoti su agresore. Jis teigė, kad pilietinė visuomenė pati negali, tarkime, nupirkti tankų ir siųsti jų į Ukrainą, tačiau ji gali taikyti spaudimą sprendimų priėmėjams.

„Mes, pilietinė visuomenė, galime taikyti spaudimą, politinį spaudimą. Kartais Lietuvoje matau, kad mes labiausiai didžiuojamės rinkdami pinigus „Bayraktarui“, bet nesididžiuojame, kai vyksta protestai, tarkime, prie Vokietijos ambasados.

Tačiau kartais yra daug svarbiau protestuoti prie ambasados, nei rinkti pinigus „Bayraktarui“. <...> Mes turėtume didžiuotis, bet mes taip pat turėtume žinoti, kur ir kada turime būti aktyvūs, kur pilietinė visuomenė yra efektyvesnė“, – kalbėjo O. Šurajevas.

Vilniaus knygų mugėje – diskusija „Pilietinės visuomenės vaidmuo“. Dalyviai: Giedrius Sakalauskas, Olegas Šurajevas, Oleksandra Matvičiuk / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis pabrėžė, kad protestai yra labai svarbūs ir lietuviai turi siekti, kad jų balsai būti išgirsti. Organizacijos „Res Publica“ vadovas Giedrius Sakalauskas taip pat sakė, kad nors itin svarbu finansiškai prisidėti prie paramos Ukrainai akcijų, ne ką mažiau svarbu ir garsiai kalbėti apie tai, kas vyksta Ukrainoje bei dalyvauti protesto akcijose.

„Labai svarbu, kad mus išgirstų Vakarų pasaulis, išgirstų kitos demokratijos, tingios demokratijos, kurios yra teisingoje pusėje, bet yra tiesiog per lėtos“, – sakė G. Sakalauskas.

O. Šurajevas vardijo, kad ir tie, kurie galbūt negali paremti Ukrainos kovos finansiškai, turi kitų galimybių prisidėti: „Pirmiausia, žinoma, jei galite, paaukokite. Jei paaukoti negalite, skelbkite įrašus. Jei negalite jų skelbti, dalinkitės jais. Jei negalite dalintis, galite paspausti „patinka“.

Viskas gana paprasta – mums reikia skleisti žinią. O dabar tai gerokai paprasčiau nei buvo net ir 2014-aisiais.“