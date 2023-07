Rusijos agresija randus paliks ne tik kūnuose, ukrainietė užsimena apie psichologines traumas: „žmonės jau nebekreipia dėmesio į raketas“

Prieš beveik pusantrų metų Rusijos pradėtas karas Ukrainoje aukštyn kojomis apvertė Marinos, kaip ir milijonų jos tautiečių, gyvenimą. Nuo praėjusių metų kovo vidurio su dukra Klaipėdoje gyvenanti ukrainietė stengiasi kuo geriau išmokti lietuvių kalbą, nes taip nori parodyti pagarbą nuo karo baisumų, apie kuriuos be ašarų kalbėti vis dar sunku, priglaudusiai mūsų šaliai. Marina akcentuoja – šis karas atnešė ne tik daugybę aukų ir sužalojimų, bet ir psichologinių traumų, kurios ukrainiečius lydės dar ilgai.

Nuo Rusijos agresijos į kitas šalis pabėgo milijonai ukrainiečių. Okupantų žiaurumai namus pastūmėjo palikti ir iki karo pradžios Charkive gyvenusią Mariną, kuri į Klaipėdą kartu su savo vaiku ir šunimi atvyko praėjusių metų kovo 10 d.

Marina / R. Rumšienės / LRT nuotr.

Apie tai, kad uostamiestyje moteris praleido jau ne vieną mėnesį, byloja ir jos tariamos frazės lietuvių kalba. Marinai pavyko gauti ir darbą Lietuvoje – moteris dirba vienoje pervežimo įmonių.

„Mano vyras čia, Lietuvoje, dirbo tolimųjų reisų vairuotoju ir ta kompanija savo darbuotojų šeimoms labai padėjo. Jie padėjo mums čia atvažiuoti, apgyvendino mus viešbučiuose. Dabar aš esu įdarbinta personalo vadove būtent toje kompanijoje, kur dirbo mano vyras. Dirbu su darbuotojais iš Ukrainos, Baltarusijos, Kirgizijos. Esu labai dėkinga, nes mane priėmė dar nemokant valstybinės kalbos“, – pasakoja Marina.

Moteris sako norinti kuo geriau išmokti lietuvių kalbą, nes tai yra tarsi pagarbos ženklas šaliai, kuri priėmė nuo karo bėgantį žmogų.

„Rusų kalba yra rusų. Kai kurie iš mūsų ir rusų kalba kalbame nelabai taisyklingai. Noriu išmokti kalbėti lietuviškai, ką dabar ir bandome padaryti. Galėtume numoti ranka ir sakyti, kad viskas gerai, nes pavyksta susikalbėti ir rusiškai, bet mūsų požiūris yra ne toks. Lietuvių kalba yra labai sunki kalba, bet nieko baisaus“, – ryžto vis sklandžiau kalbėti lietuvių kalba nestokoja ukrainietė.

„Charkive liko viskas“

Vis dėlto prieš daugiau nei metus užgriuvusi rusų agresija, tų dienų išgyvenimai atmintyje dar labai skaudūs ir vos apie tai prabilusi Marina nesulaiko ašarų, tenka stabdyti pokalbį.

„Mus pradėjo atakuoti jau pirmosiomis dienomis. Buvo beprotiškai baisu. Mes su dukra išvykome, tačiau ten liko tėvai, kurie nenori išvažiuoti, nes jie ten visą gyvenimą praleido ir išvykti, pradėti viską iš naujo būtų labai sunku. Charkive liko namai, liko viskas“, – ašarodama sako karo pabėgėlė.

Charkivas per Rusijos pradėtą karą / AP nuotr.

Marina pasakoja, kad kelionė į Lietuvą evakuacijos traukiniais nebuvo lengva: pirmiausia iš Charkivo vyko į Lvivą, tuomet žmonės buvo perskirstyti ir kelionės maršrutas jau suko link Lietuvos.

„Žinoma, namai yra namai, tačiau čia jaučiamės saugiai. Tiesa, pirmosiomis dienomis gyvenome viešbutyje „Aurora“, o šalia jo yra geležinkelio bėgiai ir važiuoja traukiniai. Pirmosiomis paromis mes net negalėjome miegoti, nes tas dundėjimas traukinių priminė sprogimus. Bet per savaitę pripratome“, – apie vis nepaleidusį siaubą pasakoja Marina.

Jau artinantis Rusijos plataus masto karo Ukrainoje metinėms, anot pašnekovės, itin daug ukrainiečių buvo apsisprendę grįžti namo, nors okupantai vis dar aktyviai puola šalį.

„Net kai išvažiuoji atostogų, paskutinėmis dienomis tu jau nori namo, atsiranda tas ilgesys, o čia tu išvažiavai ir nežinai, nei kada grįši, nei kas bus toliau. Tai yra sunku“, – dėsto Marina.

Oleksandras atsisveikina su savo dukra Ana, kuri kovo 4 d. traukiniu išgabenama iš Kyjivo į Lvivą. Nuo invazijos pradžios Ukrainą paliko 10 mln. karo pabėgėlių / AP nuotr.

Gyvenimas pasikeitė per vieną naktį: atmintyje išliko pasivaikščiojimas mylimame parke karo išvakarėse

Jau daugiau nei metus daugybė žmonių bando atsakyti į klausimą, kodėl Rusija nusprendė pradėti karą prieš taikią kaimyninę šalį ir imasi itin žiaurių veiksmų prieš civilius žmones. Atsakymo sako ieškanti, tačiau vis dar neradusi ir Marina.

„Niekas turbūt negali atsakyti į klausimą, kodėl karas prasidėjo. Paprastam žmogui turbūt toks klausimas yra per sudėtingas. Kažkas galbūt užsinorėjo daugiau valdžios, galbūt tai kažkoks Napoleono sindromas, kuris yra viename žmoguje“, – svarsto pašnekovė.

Rusijos smūgių nuniokotas Charkivas / Unian nuotr.

Marina akcentuoja, kad Rusija Ukrainą pulti ir niokoti pradėjo ne praėjusių metų vasario pabaigoje, o dar 2014-aisiais, tačiau tuomet niekas nesuprato, koks gali būti plataus masto karas. Dabar tas ramus metas, kai kovos virė tik Luhanske ir Donecke, liko prisiminimuose.

„Prisimenu vasario 23 d. – vaikščiojau su šuniuku po mylimą parką, taip gražiai snigo, buvo nuostabus vakaras. Žinojau, kad grįšiu namo, eisiu miegoti, o ketvirtadienio rytą atsikėlusi eisiu į darbą, važiuosiu metro. Tačiau viskas per vieną naktį apsivertė dėl vieno sprendimo. Ir aš nekalbu apie materialinius praradimus. Tiesiog sunku palikti viską, ką tu tiek daug metų kūrei mieste. Čia atvykome su viena nedidele rankine daiktų. Mums buvo labai svarbu pasiimti šunį, jo negalėjome palikti. Todėl jis atvažiavo su mumis“, – kaip per vieną naktį aukštyn kojomis apsivertė gyvenimas prisimena Marina.

Karas daugybei ukrainiečių paliks sunkias psichologines traumas

Ištisą žiemą ukrainiečiai demonstravo nepalaužiamą heroizmą ir patriotiškumą, kai okupantai sąmoningai taikėsi į strateginius objektus ir jiems vis pavykdavo žmones palikti be elektros, šildymo ar vandens, tačiau gyventojai nepasidavė bandymui juos palaužti. Internetą vis apskriedavo vaizdo įrašai, kaip ukrainiečiai išmoko prisitaikyti prie gyvenimo tamsoje arba elektrą turint vos kelias valandas per parą.

Vis dėlto, kad ir kokie stiprūs Ukrainos žmonės beatrodytų, Marina pabrėžia, kad civiliai jos tėvynėje labai kenčia ir tikrai yra pavargę nuo vis nesiliaujančių sproginėjimų, smurto ir atakų, o karas neišvengiamai palieka psichologines traumas.

Charkivas per Rusijos pradėtą karą / AP nuotr.

„Kai kurie žmonės jau susitaikė ir net nebekreipia dėmesio į tas raketas: „Atskris, tai atskris, bus, tai bus.“ Psichika yra tiesiog sugriauta, sugadinta. Kai viskas pasibaigs, tai turės labai ilgai trunkančias pasekmes, kol žmonės galės grįžti į normalų gyvenimą. Turiu omenyje psichologines traumas. Apie fizines nė nekalbu“, – teigia Marina.

Itin sunku šį laikotarpį ištverti vyresnio amžiaus žmonėms, kurie kategoriškai atsisakė išvykti iš šalies. Susikaupusi psichologinė įtampa atsiliepia ir fizinei sveikatai – senjorai kenčia dėl širdies problemų, suserga įvairiausiomis kitomis ligomis.

„Juk ir sakoma, kad visos ligos prasideda nuo nervų. Tai šitai ir matome“, – priduria pašnekovė.

Charkivas / AP nuotr.

Moteris neslepia, kad net ir būnant toli nuo tėvynės, kur neaidi oro pavojaus signalai ir nekrenta bombos, psichologiškai ištverti karą – sunku.

„Ir šį rytą, kai mes kalbame, 10 raketų atlėkė į mūsų miestą. Ten yra žmonių, kurie gyvena be dujų, be elektros, be vandens, bet jiems jau tiesiog „vienodai“. Ir tai yra įrodymas, kad tai yra tos psichologinės traumos, kurias reikės gydyti, kai viskas pasibaigs“, – pokalbį baigia Marina.