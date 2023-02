Kritikos dėl skaidrumo ir sklypų pirkimo debatuose sulaukęs Matijošaitis: „Už vagystę reikia sėdėt, nusipirkai – turi“

Iki savivaldybių tarybų ir merų rinkimų likus tik kiek daugiau kaip savaitei, LRT studijoje susitiko kandidatai į Kauno miesto merus. Diskusijoje netrūko kritikos dabartiniam miesto vadovui Visvaldui Matijošaičiui ir akibrokštų. Laisvės partijos kandidatas Mantas Bertulis į studiją žengė „pasipuošęs“ dirbtine plike. „Jeigu būtų nors ten kiek teisybės, ką pats kalbi šičia, tai aš turbūt jau prieš 8 metus būčiau pasodintas, atsėdėjęs ir išėjęs. Nekalbėkim nesąmonių“, – atšovė Kauno meras, sulaukęs oponento kritikos dėl sklypų pirkimo skandalo.

Burtai lėmė, kad 5 didžiųjų Lietuvos miestų merų rinkimams skirtoje antroje LRT diskusijų laidoje šįkart dalyvavo Kauno miesto vadovo posto trečiąkart siekiantis Visvaldas Matijošaitis („Vieningas Kaunas“), jam iššūkį metęs Mantas Bertulis (Laisvės partija), Nijolė Putrienė (Liberalų sąjūdis), Marijus Velička (Darbo partija), Aurelijus Veryga (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Rūta Zabielienė (Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai).

LRT žurnalistas Deividas Jursevičius laidą pradėjo klausimu apie praėjusią savaitę nugriuvusią A. Meškinio tilto konstrukciją. Jis teiravosi, ar kandidatai pritartų idėjai daugiau galių perduoti miestų valdžiai, tvarkant panašius objektus.

M. Bertulis atsakymą pradėjo sarkastišku prisitatymu: „Esu geresnis brolis dvynys Visvaldo Matijošaičio. Yra toks mitas, kad Laisvės partija yra jaunimo partija, noriu pabrėžti, kad tikrai ne <...> Ketvirtadienį buvau susitikęs su Kelių direkcija (Lietuvos automobilių kelių direkcija – LAKD), su „Kauno tiltų“ atstovais, buvom prie tilto nuvažiavę, apžiūrėjom visą situaciją. Tikrai vaizdas atrodo kaip iš kokio nors filmo apokaliptinio.“ Jis pabrėžė, kad tokių klaidų neturėtų būti ir sakė iš LAKD išgirdęs pažadą nesklandumus sutvarkyti „per keletą dienų“, tad nemano, kad šiuo atveju reikalingi rimti pokyčiai.

„Tai jeigu Bertuliui patvirtino Kelių direkcija, tai reiškia, kad taip ir padarys. Aš tikiu ir Kauno statybininkais, ir Kelių direkcija ir kad jie valdo pagrindines magistrales – tai yra labai gerai. Jie yra profesionalai“, – oponentui atsikirto dabartinis Kauno miesto vadovas ir pridūrė, kad specialistai galėjo iš anksto nuspėti nelaimės ir užkirsti jai kelio, nes sovietmečiu statant tiltą galėjo būti panaudota mažiau medžiagų negu jų iš tiesų reikėjo.

Visvaldas Matijošaitis / E.Blaževič/LRT nuotr.

N. Putrienė teigė, kad klausimas aktualus, tačiau abejojo, kad miestas turėtų perimti valstybinės reikšmės kelius savo atsakomybėn. Anot jos, miestas turi savo kelius ir gatves, kuriais turi rūpintis. Jai pritarė M. Velička sakydamas, kad tokios naštos miesto biudžetas nepakeltų.

LVŽS kandidatas į Kauno merus pritarė kolegoms ir pabrėžė, kad paprastai tokie projektai yra labai brangūs, miesto biudžetui tai būtų per didelė našta. Be to, anot jo, valstybinės reikšmės keliai aktualūs visai šaliai.

R. Zabielienė kalbėjo, kad tilto nelaimė atskleidė institucijų nekompetenciją ir džiaugėsi, kad įvykio metu žmonės nenukentėjo. V. Matijošaitis replikavo, kad darbus atliekantys bendrovės „Kauno tiltai“ specialistai – tikri profesionalai, o nelaimę galėjo lemti sovietmečiu padaryti trūkumai. M. Velička atkreipė dėmesį, kad darbus atliekantys specialistai tai turėjo įvertinti. Be to, anot jo, tikslios nelaimės priežastys dar nėra žinomos.

V. Matijošaičiui – kritika dėl korupcijos ir sklypų skandalo

„Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) paskelbė savivaldybių skaidrumo tyrimą, kuriame antras pagal dydį Lietuvos miestas atsidūrė dugne. Kaip korupcija keičia miesto gyvenimą ir kaip ją naikinti?

V. Matijošaitis sakė nesutinkantis, kad miestui trūksta skaidrumo ir pažėrė kritikos buvusiai miesto valdžiai.

Liberalų kandidatė į miesto merus priminė, kad ankstesniais metais TILS savivaldybių skaidrumo tyrime Kaunas pasirodė geriau. Ji atkreipė dėmesį, kad prasčiausiai Kaunas pasirodė vertinant informacijos bendruomenėms pateikimą apie galimybę įsitraukti į sprendimus.

Kandidatė į Kauno merus Nijolė Putrienė / Liberalų sąjūdžio nuotr.

Darbo partijos atstovas kalbėjo, kad korupcijos skandalas, kai savivaldybės administracijos vadovas Vilius Šiliauskas buvo sulaikytas su rekordinio dydžio kyšiu, turbūt yra antras pagal dydį Lietuvoje, o meras turėtų prisiimti atsakomybę. Anot jo, sunku patikėti, kad meras apie korupciją galėjo nežinoti: „Klimatas savivaldybėje nėra iki galo sveikas. Atsakomybę tokiu atveju turėtų prisiimti vadovaujantis asmuo.“

„Labai gaila, kad Kaune situacija su skaidrumu yra tokia“, – sakė LVŽS kandidatas į Kauno merus. Kalbėdamas apie korupciją Kaune A. Veryga svarstė, kad „kažkas yra negerai“.

„Matyt, kad nepasitikėjimo prideda, ką gyventojai sako, kad jie tiesiog negali prisibelsti, negali ateiti, negali pasakyti, negali gauti atsakymų. Tas, matyt, irgi verčia juos galvoti, kad yra kažkas neskaidru...“ – teigė jis.

Gėda tyrimo rezultatus vadino Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) atstovė. Ji pabrėžė, kad miesto bendruomenės „lieka už borto“.

Aurelijus Veryga / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Kaunas turi rodyti pavyzdį, o dabar išeina atvirkščiai. Bendruomenės eliminuojamos, patalpos atimamos, jos glaudžiasi kažkur pašaliuose, į jų prašymus niekas nekreipia dėmesio... Žodžiu, toks jausmas kad pas mus kažkokia tai diktatūra, vienvaldystė, ko neturėtų būti. Jūs, mere, nepykit, bet tai yra tiesa“, – kritikos V. Matijošaičiui pabrėžė oponentė.

„Kodėl aš turėčiau pykt“, – atšovė meras.

M. Bertulis pasisakė ir apie galimai neskaidrias skypų pirkimo schemas, su kuriomis susijusi V. Matijošaičio šeima. Laisvės partijos kandidatas kritikavo iš mero lūpų dažnai sklindančius kaltinimus anksčiau miestui vadovavusiems konservatoriams ir pridūrė: „Reikėtų atsisukti į save ir pažiūrėti į veidrodį“. Pasak jo, reikėtų dažniau atlikti auditą, viešinti informaciją.

„Dėl to atvejo man labai gėda, kad nesužiūrėjau, nepastebėjau, daleidau ir panašiai, bet tikrai nė vienas savivaldybės darbuotojas nėra dėl to kaltas <...> Prisiimu kaltę, čia jokių problemų“, – atsakė V. Matijošaitis.

„O tai kaip su tom schemutėm?“, – perklausė M. Bertulis. „Vieningo Kauno“ lyderis atsikirto: „Jeigu būtų nors ten kiek teisybės, ką pats kalbi šičia, tai aš turbūt jau prieš 8 metus būčiau pasodintas, atsėdėjęs ir išėjęs. Nekalbėkim nesąmonių.“

Mantas Bertulis / Asmeninio archyvo nuotr.

„Nematau prasmės replikuoti, nes jei nusiperki, tai nusiperki. Jei pavagi, tai pavagi. Už vagystę reikia sėdėt, nusipirkai – turi...“, – atsakė dėl sklypų pirkimo skandalo, Vičiūnų vandenvietės istorijos ir nenoro tartis su miesto bendruomenėmis R. Zabielienės pabartas dabartinis miesto meras.

LRT.lt primena, kad vasario 13 dieną transliuotoje pirmojoje laidoje pasisakė kiti kandidatai, siekiantys mero posto: Ieva Budraitė (Lietuvos žaliųjų partija), Vytautas Juozapaitis (Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys demokratai), Gintautas Labanauskas (Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“), Darius Razmislevičius (Lietuvos socialdemokratų partija), Darius Trečiakauskas (Krikščionių sąjunga), Dainius Varnas („Laisvė ir teisingumas“).

Plačiau šia tema skaitykite: