Narkotikai, vagystės, smurtas ir ginklai: sėkmę rinkimuose bando net ir 6 kartus teisti kandidatai

Dalyje Lietuvos savivaldybių į merų postus ir savivaldybių tarybas kandidatuojančių politikų biografijose mirga įvairiausi nusikaltimai. Valdžios siekiantiems asmenims į teisiamųjų suolus teko sėsti už disponavimą narkotinėmis medžiagomis, kūno sužalojimus, vagystes, dokumentų klastojimą, veikimą organizuotose grupėse ir dar daug kitų nusikaltimų. Dalis politikų pasižymėję ir užsienyje.

LRT.lt jau skelbė, kad vasario 9 d. duomenimis, tarp artėjančiuose rinkimuose į savivaldybių tarybų narių ar merų postus iš viso kandidatavo 513 teistų asmenų.

Panašu, jog kone kiekvienos politinės partijos sąrašuose yra kandidatų, kuriems kažkada yra tekę sėsti į teisiamųjų suolą ir būti pripažintiems kaltais. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, daugiausia tokių – 80 – į rinkimus eina nešdami Darbo partijos vėliavą.

Vis dėlto ir kai kurių kitų politinių jėgų kandidatų į savivaldybių sąrašai primena kiekvieną parą skelbiamas policijos užfiksuotų įvykių suvestines, kur – ne po vieną įvykdytą nusikaltimą.

Sąraše – nusikaltimų daugiau nei kandidatų pavardžių

Išskirtino paminėjimo vertas Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) kandidatų į Šilutės rajono valdžią sąrašas. Iš viso jame yra įtraukta 17 kandidatų, o reikalų su teisėsauga turėjo ir nuteisti dėl įvairių nusikaltimų – 9 šio sąrašo asmenys.

Nusikaltusiųjų eilė rikiuojasi nuo pat šios politinės jėgos keliamo kandidato į mero postą Tomo Dulkio.

Tiesa, aukščiausio politinio posto Šilutės rajone siekiantis politikas nusprendė neatvirauti apie tamsias biografijos dėmes ir savo anketoje VRK tinklapyje nurodė tik tiek, kad 2002 m. Šilutės rajono apylinkės teismas jį buvo nuteisęs pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 271 str. 2 d. Už ką tiksliai T. Dulkys buvo nuteistas – pasakyti sunku, nes šiuo metu viešai prieinamo minėto BK straipsnio redakcija yra įsigaliojusi tik nuo 2012 m.

Antruoju numeriu šios politinės jėgos sąraše pažymėtas Andrius Beitas 2014 m. pabaigoje į teisiamųjų suolą sėdo ir buvo nuteistas už viešosios tvarkos pažeidimą. Trečiasis numeris sąraše buvo suteiktas Mariui Šulcui, kurį 2000 m. Klaipėdos rajono apylinkės teismas kaltu buvo pripažinęs dėl dviejų BK minimų nusikaltimų. Tiesa, kandidatas VRK anketoje nepatikslino už ką tiksliai buvo įkliuvęs teisėsaugai.

Vienas sąrašo lyderių pagal patirtį teisme – ketvirtuoju numeriu kandidatuojantis Andrius Gabrionis. Šiam žmogui prieš teismą dėl blogų darbų teko aiškintis ne kartą ir ne tik Lietuvoje. A. Gabrionį 2006 m. Šilutės rajono apylinkės teismas nuteisė už viešosios tvarkos pažeidimą ir kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą.

2018 m. pabaigoje dabartinis kandidatas į Šilutės rajono tarybą A. Gabrionis teisėsaugos dėmesio sulaukė užsienyje – Didžiojoje Britanijoje buvo nuteistas už neteisėtą narkotinių medžiagų vartojimą ir įsigijimą, laikymą ir gamybą tik asmeniniam vartojimui.

Nepraėjusius nė metams – 2019 m. liepą – A. Gabrionis Didžiojoje Britanijoje užsidirbo ir dar gyvenimo aprašymo nepuošiančių inkliuzų: šįkart – už vagystę po neteisėto patekimo į privačią valdą, taip pat už tyčinį nuosavybės sugadinimą ar sunaikinimą, už nusikaltimą valstybei, viešajai tvarkai, teisingumo vykdymui arba prieš valstybės pareigūnus ir dar už nusikaltimą viešajai tvarkai, visuomenės rimties sutrikdymą.

Teistas ir penktuoju numeriu sąraše pažymėtas Rimantas Jaruškevičius. Tiesa, kandidatas informacijos pateikia nedaug – tik tiek, kad 1999 m. buvo nuteistas Vokietijoje.

Nusikaltusių Tautos ir teisingumo sąjungos kandidatų sąrašą tęsia 12 numeris – Andrius Pakštys, kuris 2007 m. teismo buvo pripažintas kaltu dėl poveikio liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui, taip pat dėl melagingo įskundimo ar pranešimo apie nebūtą nusikaltimą ir dėl melagingų parodymų, išvadų ir vertimo.

13 numeris sąraše – Valdas Jonušas – nurodo, kad 1995 m. Šilutės rajono apylinkės teismas jį nubaudė pagal du BK straipsnius, tačiau tiksliai įvardyti kandidato padarytus nusikaltimus šiuo metu sunku dėl straipsnių redakcijų pokyčių.

14 sąrašo pozicijoje – šiuo metu nedirbantis Povilas Bidva dukart teistas Vokietijoje. 2020 m. P. Bidva buvo nuteistas už nesunkų kūno sužalojimą, o 2021 m. – už įžeidimą, šmeižtą, garbės ir orumo įžeidimą, nepagarbą.

Šiuo metu niekur nedirbančiam 15 sąraše Mantui Kurui taip pat nepavyko išvengti nusikaltimų. Vyras buvo nuteistas 1999 m., darkart jam nepalankaus teismo sprendimo sulaukė 2008 m. už tyčinį nesunkų nusikaltimą – įkliuvo dėl vagystės, o 2012 m. teisėsaugai jau teko aiškintis dėl tyčinio apysunkio nusikaltimo. Tais metais M. Kuras buvo pripažintas kaltu dėl neteisėto namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo turint tikslą realizuoti ar realizavimo.

Tomas Dulkys (pirmas viršuje), Andrius Beitas, Marius Šulcas, Andrius Gabrionis, Rimantas Jaruškevičius (pirmas apačioje), Andrius Pakštys, Mantas Kuras, Povilas Bidva, Valdas Jonušas (per vidurį)) / VRK nuotr.

Trukdymas pasinaudoti rinkimų teise, dokumentų klastojimas, „naminukė“

Šilutės rajone į valdžią su kitomis politinėmis jėgomis nori ir daugiau teistų kandidatų. Pavyzdžiui, partijos „Laisvė ir teisingumas“ keliama kandidatė Rimutė Vismantienė 2018 m. buvo nuteista už trukdymą pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise.

Su šia partija į valdžią nori patekti ir dar keli Lietuvoje ir užsienyje teisti kandidatai.

Juodosios buhalterijos byla pagarsėjusi Darbo partija ir Šilutės rajone turi kandidatę, kuri buvo įkliuvusi dėl to, jog jos elgesys su dokumentais peržengė įstatymų ribas. 2010 m „darbietė“ Aušra Butvilienė buvo nuteista už bendrininkavimą ir dokumento suklastojimą ar suklastoto dokumento panaudojimą arba realizavimą.

Dokumentai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Lietuvos regionų partijos kandidatas ūkininkas Vytautas Buivydas prieš beveik dešimtmetį nuteistas už neteisėtą namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimą, laikymą, gabenimą ar realizavimą.

Jo kolegė Inga Tautrimienė 2009 m. teismo pripažinta kalta už viešosios tvarkos pažeidimą ir nesunkų sveikatos sutrikdymą.

Teistų kandidatų į Šilutės rajono savivaldybės tarybą yra ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, Liberalų sąjūdžio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) sąrašuose.

1 kandidatas – 6 nuosprendžiai Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje

Tiesa, būtent vienas „valstiečių“ kandidatų į Kelmės rajono savivaldybės tarybą taip pat pastebimai išsiskiria iš kitų teismais praeityje pasižymėjusių kolegų. Raimondo Jankausko anketoje – 6 teismų Lietuvoje ir užsienyje nuosprendžiai.

Raimondas Jankauskas / VRK nuotr.

2003 m. Kelmės rajono apylinkės teismas R. Jankauską kaltu pripažino dėl vagystės. 2008 m. Didžiojoje Britanijoje vyras buvo nuteistas už sukčiavimą, įskaitant apgaulę ir eismo taisyklų pažeidimą.

2012 m. kovą taip pat Didžiojoje Britanijoje R. Jankauskas įkliuvo dėl prekybos vogtomis prekėmis, taip pat dėl neteisėto narkotinių medžiagų vartojimo ir įsigijimo, laikymo ir gamybos tik asmeniniam vartojimui, taip pat dėl neteisėto ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų valdymo ir panaudojimo.

Ginklai (asociatyvi nuotr.) / Vida Press nuotr.

Tų pačių metų rugsėjį įsiteisėjo ir dar vienas R. Jankauskui nepalankus teismo Didžiojoje Britanijoje sprendimas, kuriuo vyras buvo pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, įskaitant apgaulę, eismo taisyklių pažeidimo, su narkotinėmis medžiagomis arba prekursoriais susijusių nusikaltimų ir kitų nusikaltimų visuomenės sveikatai bei neteisėto narkotinių medžiagų vartojimo ir įsigijimo, laikymo ir gamybos tik asmeniniam vartojimui.

Po kurio laiko R. Jankauskas nusikaltėlio karjerą tęsė Lietuvoje. 2017 m. dabar valdžios siekiantį žmogų Kelmės rajono apylinkės teismas nuteisė už neteisėtą aguonų ar kanapių auginimą, bendrininkavimą, pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką, melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą, sukčiavimą.

Paskutinį kartą R. Jankauskas buvo nuteistas 2018 m. – bausmės jis sulaukė už viešosios tvarkos pažeidimą.

Palangoje – bėdos dėl narkotinių medžiagų, padirbtų dokumentų ar neteisėto verslo

Kandidatų, kurie nepriekaištinga reputacija pasigirti negali, neišvengta ir viename populiariausių Lietuvos kurortų – Palangoje.

Čia į valdžią norintis Lietuvos žaliųjų partijos sąraše esantis Deimantas Aleksandrovas 2019 m. nuteistas už tai, kad suklastojo dokumentą arba juo disponavo ir už apgaulingą apskaitos tvarkymą.

Paskutinis šios partijos sąraše palangiškiams į miesto tarybą deleguoti siūlomas elektrikas Vytautas Nykontas 2017 m. nemalonumų turėjo dėl narkotinių medžiagų – buvo nuteistas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašą Palangoje į teistų kandidatų turinčiųjų gretas deleguoja 15 sąraše Raimundas Kubilius, kuris 2004 m. nuteistas už turto sunaikinimą ar sugadinimą.

Valdžios Palangoje siekiantis „valstietis“ Deimantas Juškevičius 2006 m. teisėsaugai buvo įkliuvęs Suomijoje, tačiau už ką – rinkėjams nedetalizuoja.

Apie praeities bėdas nedaugžodžiauja ir Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) kandidatas Darius Stankevičius, 2002 m. nuteistas pagal tuomečio BK 246-1 straipsnio 2 dalį.

Prieš teismą stoti yra tekę ir dar vienam Tautos ir teisingumo sąjungos atstovui šiuose rinkimuose – 2007 m. Romualdas Narmontas buvo nuteistas už tai, kad suklastojo dokumentą ar jį panaudojo arba realizavo bei dėl to, kad neteisėtai vertėsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla.

Laisvės partijos kandidatas Alenas Grigalauskas kartą teistas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.

Rekordininkas pagal teismo nuosprendžius Palangoje – paskutinis partijos „Laisvė ir teisingumas“ sąrašo kandidatas Edgaras Puleikis, nuteistas 5 kartus.

Edgaras Puleikis / VRK, LRT nuotr.

Pirmąjį teismo nuosprendį E. Puleikis išgirdo 2002 birželį, kai Plungės rajono apylinkės teismo buvo nuteistas pagal tuomečio BK 271 straipsnio 2 dalį, po kelių mėnesių – rugsėjo pabaigoje už tą patį buvo nuteistas ir Palangoje.

2012 m. E. Puleikis sulaukė teismo sprendimo už tai, jog disponavo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Taip pat tais pačiais metais buvo nuteistas ir už vagystę.

2014 m. vyras įkliuvo už tyčinį apysunkį nusikaltimą ir buvo nuteistas už nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą arba realizavimą bei pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką.

Šis kandidatas nėra vienintelis teistas „Laisvės ir teisingumo“ sąraše – už piknaudžiavimą 2012 m. buvo nuteistas Algimantas Domarkas.

Prieš teismą stojusių kandidatų yra ir kitame pajūrio kurorte. Rinkėjų palankumo tikisi sulaukti ir į Neringos savivaldybės tarybą patekti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Zigmantas Raudys, kuris 2000 m. Klaipėdos miesto apylinkės teismo kaltu buvo pripažintas pagal BK 275 straipsnio 1 ir 2 dalis, tačiau pats nepatikslina, kokį tiksliai nusikaltimą padarė.

Liberalų sąjūdžio kandidatas Darius Bergaudas 1996 m. buvo nuteistas pagal du BK straipsnius.

Tos pačios partijos kandidatas Mantas Velička 2006 m. nuteistas už vagystę. Su teisėsauga reikalų 1996 m. turėjo ir liberalų kandidatas Marius Marcinkus.

Klaipėdos rajono kandidatai: nuo suklastotų dokumentų iki disponavimo dideliu kiekio narkotinių medžiagų

Tarp Klaipėdos rajone valdžios siekiančių politinių jėgų taip pat nemažoje dalyje pasitaiko su teisėsauga reikalų turėjusių kandidatų. Dalis jų, kaip ir kai kurie minėti anksčiau, teisti, tačiau pasikeitus straipsnių, pagal kuriuos jie buvo nubausti redakcijoms, sunku tiksliai įvardyti, už ką kandidatams buvo tekę stoti prieš teismą. Dalis įvykdė nesunkius nusikaltimus, tačiau pasitaiko ir sunkiai praeityje nusikaltusiųjų.

Pavyzdžiui, socialdemokratų atstovas Robertas Mockus 2011 m. buvo nuteistas už sunkų tyčinį nusikaltimą – atsakomybė teko už darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimą.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas Vilius Kapočius 2014 m. buvo nuteistas už dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu ir melagingos informacijos pateikimą siekiant įgyti dokumentą.

Darbo partijos kandidatas Sergejus Ivanovas 2003 m. buvo nuteistas Latvijoje. Užsienyje – Danijoje – 2019 m. už eismo taisyklių pažeidimą buvo nuteistas Liberalų sąjūdžio kandidatas Nerijus Gavanauskas, o Haroldas Dalangauskas už tokį patį nusikaltimą 2004 m. teisėsaugai įkliuvo Lenkijoje.

Dar vienam šios partijos kandidatui į savivaldybės tarybą – Simonui Mockui – 2021 m. teko prisiimti atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą.

2020 m. pabaigoje teismo sprendimo sulaukė ir dar vienas liberalas, siekiantis posto Klaipėdos rajono valdžioje – Karolis Mažeikis. Jis buvo nuteistas už turto pasisavinimą ir transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimą, neteisėtą sunaikinimą ar pakeitimą.

Už sunkų tyčinį nusikaltimą bausmės yra sulaukęs ir politinio komiteto „Bendrai geriau“ narys Robertas Vaitkus. 2010 m. šis žmogus buvo nuteistas už pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką ir neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.

Kretingos rajone rinkėjų palankumo tikisi Algimantas Šoblinskas, priklausantis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatų sąrašui. Politikas 2014 m. sulaukė Klaipėdos apygardos teismo sprendimo už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą.

Dar vienas šio sąrašo atstovų – Saulius Jockus 2013 m. sulaukė nuosprendžio dėl tyčinio apysunkio nusikaltimo ir buvo nuteistas už papirkimą.

Nusikaltusieji siekia ir mero kėdės

Tarp teistų kandidatų į merus – ne tik jau minėti politikai Šilutės rajone, bet ir kitose savivaldybėse. Palangoje į mero kėdę sėsti norėtų Lietuvos regionų partijos kandidatas Eimutis Židanavičius. Politikas apie savo praeities „žydarbius“ nedaugžodžiauja ir rinkėjus informuoja tik apie tai, jog 1996 m. buvo nubaustas pagal BK 150 straipsnio 2 dalį.

Dar vienos kadencijos mero poste siekia dabartinis Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas. 2005 m. gerai žinomą politiką Kauno miesto apylinkės teismas nuteisė dėl tyčinio apysunkio nusikaltimo – riaušių. Tiesa, B. Markauskas nėra vienintelis teistas LVŽS kandidatas į Klaipėdos rajono valdžią. Prieš teismą yra tekę stoti ir dar dviem kandidatams: Robertui Marcinkevičiui bei Alvydui Stoniui.

Eimutis Židanavičius, Bronius Markauskas, Sigitas Karbauskas / VRK nuotr.

Mero posto Klaipėdos rajone siekia ir dar vienas su teisėsauga reikalų turėjęs šio krašto politikas Sigitas Karbauskas, kurį kelia Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai). S. Karbauską 1996 m. buvo nuteisęs Klaipėdos rajono apylinkės teismas. Tarp šios politinės jėgos kandidatų yra ir daugiau teistų asmenų – Lietuvoje ir Vokietijoje bausmių yra sulaukęs Virginijus Šacauskas.

Politinės jėgos jaučia žmonų stygių, todėl kartelę nuleidžia žemiau?

Tai, jog įvairių partijų ar komitetų sąrašuose aptinkama itin spalvingų asmenybių, kurių biografijas žymi ne tik teigiami pasiekimai, specialistai linkę vertinti kaip ženklą, kad politikoje susiduriama su į valdžią norinčių kandidatuoti žmonių trūkumo problema.

Vis dėlto Klaipėdos universiteto (KU) politologė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili atkreipė dėmesį ir į tai, kad žmogus turi teisę būti išrinktas nepaisant to, ar jis yra teistas, tad rinkėjams pasiūlius tokius kandidatus viskas ir yra atiduodama į jų rankas.

„Jeigu tokie kandidatai tenkina rinkėjus, tai tada, matyt, neturėtume kelti to kaip labai didelės problemos. Bet tada yra dar vienas „bet“. Pirmiausia, mes stebime labai didelę įvairovę. Be abejonės, yra žmonių, kurie prieš daugybę metų padarė kažkokį nusižengimą, buvo teisti ir tikrai jau yra išpirkę šią nuodėme ir per kiekvienus rinkimus jiems tenka teisintis ir iš naujo aiškintis. Tai mes tą tikrai matome ir tokių žmonių tikrai yra. Bet matome ir pagausėjusias gretas tokių žmonių, kurie yra ne kartą teisti ir tai jau kelia susirūpinimą“, – dėstė G. Burbulytė-Tsiskarishvili.

Gabrielė Burbulytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pašnekovė abejoja, ar apie tokius kandidatus politinių jėgų vadovybės galėjo nežinoti ir tie kandidatai, kurie buvo teisti ne kartą, kelia susirūpinimą moralumu, nes tai signalizuoja, kad žmogus, tikėtina, nusikalto ne atsitiktinai, o sąmoningai.

Neatmetama, kad rinkėjai su kandidatų biografijomis susipažįsta ne itin nuodugniai

Be to, politologė akcentavo ir tai, kad ne pačios skaidriausios reputacijos asmenys kartais nukeliami į sąrašo pabaigą ir nepatenka į pirmąjį dešimtuką, kuris prieš rinkimus yra pristatomas plačiausiai.

„Tada yra klausimas, ar rinkėjai tikrai susipažįsta su visu sąrašu. Ir čia yra labai didelė tikimybė, kad nesusipažįsta ir tada išeina toks lyg švelnus rinkėjų apgaudinėjimas. Sudaromas ilgas sąrašas siekiant parodyti politinės jėgos galią, kad ta politinė organizacija, partija ar komitetas turi tikrai daug žmonių, bet apie tų žmonių „kokybę“ linkstama nutylėti. Ir čia atsiranda erdvės spekuliacijoms ir manipuliacijoms, ir nėra visai sąžininga rinkėjų atžvilgiu“, – akcentavo G. Burbulytė- Tsiskarishvili.

Kaip tam tikrą gudravimą politologė išskiria ir tuos atvejus, kai politikai tiksliai nevardija už kokį nusikaltimą buvo sulaukę bausmės, o tik nurodo kodekso straipsnį, kuris šiuo metu jau yra gerokai pasikeitęs.

„Tada atsiranda prielaida spekuliuoti: jeigu žmogus nutyli šitai, ką dar nutylėjo arba ką dar gali nutylėti? Man kelia labai daug abejonių tokio žmogaus patikimumas“, – pastebėjo politologė ir pridūrė, kad galbūt reikėtų keisti ir teisinį reguliavimą, numatantį, kaip kandidatai apie save turėtų pateikti informaciją.

Politologas Mažvydas Jastramskis teigė pastebėjęs, kad partijos gerokai mažiau kontroliuoja jų skyrius savivaldybėse.

„Per Seimo rinkimus arba į Europos Parlamentą, tai partijos viršūnės – centrinis štabas ir jo atitikmenys – peržiūri kandidatus ir juos reitinguoja, jeigu būna partijų vidinis reitingavimas. O čia mes kalbame apie tai, kad jeigu partija turi 60 savivaldybių skyrius, tai ten vietoje yra sąrašai formuojami. Tai tokia nacionalinio lygmens kontrolė leidžia pralįsti daugiau kandidatų, kurie turi neskaidrią praeitį“, – dėstė M. Jastramskis.

Mažvydas Jastramskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Jis taip pat pastebėjo, kad tikėtina, jog retas rinkėjų nuodugniai domisi kandidatais ir aiškinasi už kokius tiksliai nusikaltimus tie politikai galėjo būti nuteisti.

„Teistumo faktas turi būti žinomas rinkėjams, o dėl straipsnio, tikriausiai, net jeigu ir būtų kažkaip atnaujinta pagal dabartinę teisinę bazę tas įstatymo straipsnis, niekas labai ir nesidomi papildomai. Rinkėjams svarbiausia yra teistas ar neteistas. Daliai, tikriausiai, net ir tai nėra labai svarbu“, – teigė M. Jastramskis.