Tomaševskis: kvaila politika leido įstumti Baltarusiją į Rytų imperijos glėbį

Nemokamas viešasis transportas, Vilnius sakralinės turistikos žemėlapyje ir užtikrinta Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos pergalė Vilniaus rajone jau pirmajame ture. LRT.lt pokalbyje kandidatas į Vilniaus mero postą, LLRA-KŠS pirmininkas Valdemaras Tomaševskis taip pat kalba apie taikos Ukrainoje užtikrinimą ir neatsakingą politiką Baltarusijos atžvilgiu.

Nuo 2009 m. esate europarlamentaras, dirbate Briuselyje. Kaip manote, ar gerai suprantate vilniečių poreikius?

Europos Parlamente lankausi penkias dienas per mėnesį. Per metus tai sudaro 50–55 dienas. Visą likusį laiką praleidžiu Vilniuje. Kai buvau Lietuvos Seimo narys, iš Lietuvos išvykdavau dažniau.

Kokie vis dėlto yra vilniečių poreikiai? Su kokiais pasiūlymais kandidatuojate?

Mūsų programinį paketą galima dalyti į tris dalis. Pirmąjį sudaro ekonominiai reikalai – Vilniaus infrastruktūra, keliai bei viešasis transportas. Siūlome nemokamą susisiekimą ir pabrėžiu, kad tai nėra populistinis šūkis, kadangi toks sprendimas jau pasiteisino Baltijos šalyse, pavyzdžiui, Taline. Norėčiau išskirti keturis pozityvius aspektus. Vienas iš jų yra mažesni kamščiai. Situacijos pagerėjimas turėtų teigiamos įtakos žaliajai politikai. Svarbu pabrėžti, kad viešojo transporto sektorius yra remiamas sostinės savivaldybės lėšomis. Mokestis už bilietus – 20 mln. eurų – keliauja į savivaldybės biudžetą. Visas sektorius sudaro 80 mln. eurų. Taigi, tie 20 mln. eurų liktų vilniečių kišenėse. Tai yra ne pinigų švaistymas, o pagalba gyventojams sunkiais ekonominiais laikais.

Vilniaus miestas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Mūsų programa apima ir priemiesčius - Panerius, Grigiškes, Naująją Vilnią, Verkius ir Rasas. Šiuose mikrorajonuose infrastruktūra neretai yra blogesnė nei rajonuose, nors tai ir miestas ir dabar XXI a. Daug pastatų neturi kanalizacijos bei vandentiekio. Matome, kad net centras yra dalinai apleistas ir šią situaciją būtina kuo greičiau keisti. Tam juk ir yra skirti Europos Sąjungos pinigai. Dėmesį skirsime ir miegamiesiems rajonams, kuriuose gyvena vis daugiau vilniečių. Jie susiduria su automobilių stovėjimo aikštelių trūkumu, neturi galimybės privažiuoti prie namų.

Dar vienas programos punktas apima kultūrą bei švietimą, trečias – dvasinius reikalus, ką nuolat akcentuojame savo rinkiminiuose šūkiuose. Mums rūpi krikščioniškos vertybės, tradicinė šeima bei sąžininga politika.

Ką turite omenyje, kalbėdamas apie sąžiningą politiką?

Sąžininga politika yra mūsų visuma. Visas gyvenimas. Mūsų šūkiai nėra laikini, jais remdamiesi veikiame jau daugelį metų. Netapome skandalų herojais. Sąžininga politika, visų pirma, rūpinimasis paprastu žmogumi, nesinaudojimas aukštomis pozicijomis, galvojimas apie rinkėją, atsakomybė jam, angažavimasis, jėgų ir talentų skyrimas žmonėms. Visi šie aspektai apima sąžiningos politikos esmę.

Kas yra tas Jūsų minimas „paprastas žmogus“?

Yra žmonių, kurie užima tam tikras pozicijas visuomenėje – valdo verslą, bendroves arba apskritai puikiai gyvena. Dalis jų netgi remia kitus. Sąžiningų politikų pareiga – galvoti apie tuos, kurie neturi galimybių gerai gyventi. Tokių žmonių yra daug, pavyzdžiui, pensininkai. Pastaruoju metu daug kalbama apie kompensacijas už šildymą. Pusė šalies gyventojų dar negavo pinigų, žmonės nervinasi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija veikia prastai. Kalbame apie žmones, kurie negeba savimi pasirūpinti, nemoka taisyklingai užpildyti prašymų. Turėtumėme rūpintis tokiais žmonėmis ir prie jų pritaikyti sistemą. Juk gali būti sunku – dėl išsilavinimo stokos, valstybinės kalbos nemokėjimo ar kitų priežasčių. Dėl to žmonėms reikia padėti per valdžios struktūras. Pagalbą galima organizuoti ir Vilniaus regiono savivaldybių pagrindu. Geras pavyzdys yra pasėlių deklaravimas. 2004 m., Lietuvai įstojus į ES, tai buvo naujovė, žmonės panikavo. Į savivaldybes pasikvietėme žemės ūkio specialistus. To šalyje dar niekada nebuvo. Tik po 10 metų ministerija pasiūlė taip veikti ir kitoms savivaldybėms. Tai yra rūpinimasis eiliniu piliečiu, kuris šiandien ne visada gali rasti sprendimą šiose transformacijose.

Senjorai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Norėčiau grįžti prie krikščioniškų vertybių, nes mūsų programoje yra konkretūs bendradarbiavimo su parapijomis pasiūlymai, parama parapijoms. Taip pat norime pritraukti turistus į Vilnių, Dievo gailestingumo miestą, sakralinio turizmo kūrimo pagrindu. Antakalnyje turime šv. Faustinos namelį.

Kodėl, būdamas LLRA-KŠS lyderiu, nesate rinkimų sąrašo Vilniuje lyderis?

Tokį sprendimą priėmėme bendru sutarimu. Edita Tamošiūnaitė turi nemažą patirtį, kurią reikia pristatyti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mūsų programa yra mūsų ankstesnio darbo tąsa. Vilniuje ponia Edita yra mero pavaduotoja, turi daug pasiekimų.

Buvęs Vilniaus meras ir Jūsų varžovas rinkimuose Artūras Zuokas interviu LRT.lt teigė, kad negalima nuvertinti LLRA-KŠS kandidatūros. Ar dirbtumėte koalicijoje su Zuoku?

Koalicijos vietos valdžios institucijose dažniausiai kuriamos remiantis ne griežtai politiniais, o programiniais panašumais. Taigi, visų pirma, pažiūrėsime į programą ir ar tam tikra partija nusimano apie miesto problemas.

Kaip vertinate savo kandidatūrą?

Man atrodo, kad mūsų pasiekimai tikrai puikūs. Kai kuriais atvejais net įspūdingi, pavyzdžiui, švietimo srityje, kurią šiuo metu kuruojame Vilniaus mieste. Yra dinamika, yra plėtra. Mokytojai irgi turi geresnes sąlygas, ypač Vilniaus rajone. To negalima nepastebėti. Be abejo, mūsų šansai daug didesni nei tų, kurie nedirbo Vilniuje ir nepažįsta šio miesto. Kai kurie remiasi tik nacionalinio masto apklausomis. Man atrodo, kad rinkėjas Vilniuje ieško žmonių, kurie yra gerai žinomi ir žino, ką ir kaip reikia daryti. Mes esame tokios valdžios pavyzdys. Žinome, kaip daryti, ką daryti, ir turime žmonių, kurie tai padarys.

Užsiminėte apie Vilniaus rajoną. Esate ne tik kandidatas į Vilniaus merus, bet ir LLRA-KŠS pirmininkas. Minėtame rajone į mero postą kandidatuos Valdemaras Urbanas, kuris, kaip ir Jūs, neatveria rinkimų sąrašo. Pirmu numeriu į vietą taryboje kandidatuoja dabartinė merė Marija Rekst. Kodėl? Ar partija nepasitiki jaunuoju politiku?

Panašią situaciją turime daugelyje savivaldybių – Vilniuje, Visagine ar Švenčionių rajone. Kalbame apie ankstesnių darbų tąsą ir didelius pasiekimus. Ateina tam tikras laikas, vyksta kartų kaita ir tai yra didelė vertybė. Sąraše turime daug jaunimo, net vos aštuoniolikos metų sulaukusių kandidatų. Yra ir patyrusių žmonių. Tai stipri komanda. Kalbant apie Vilniaus rajoną, čia laimėsime pirmajame ture. Jaučiame didžiulį rinkėjų palaikymą.

Grįžkime prie Švenčionių rajono. Apie tai daug nekalbama, tačiau tai nekeičia fakto, kad šiame regione įvyko LLRA-KŠS skilimas. Buvę Jūsų partijos nariai startuos iš socialdemokratų sąrašo.

Ką vadiname skilimu? Skilimą stebime, kai lūžis įvyko pagal panašias proporcijas. Tačiau situacija, kai du asmenys palieka partiją, o joje lieka šimtai narių, neprivalo būti komentuojama. Dabar LLRA-KŠS gretose yra 400 narių, iš jų 370 lenkų. Apie kokias proporcijas galime kalbėti?

Valdemaras Tomaševskis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjunos rinkimų štabe / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šie skaičiai įspūdingi, tačiau Švenčionių rajone yra 25 nariai. Verta prisiminti Šalčininkų rajoną. Ten buvusios LLRA-KŠS narės Renata Cytacka ir Beata Petkevič bandė įkurti opozicinį rinkiminį komitetą.

Tam, kad komitetas galėtų dalyvauti rinkimuose, reikia 30 rinkėjų parašų. Ponios negebėjo surinkti ir tiek. Šis klausimas yra juokingas.

Esate ilgametis LLRA-KŠS pirmininkas, didžiausios lenkus vienijančios organizacijos – Lietuvos lenkų sąjungos – lyderis. Ar nemanote, kad atėjo laikas pokyčiams? Demokratinėms sistemoms būdinga tai, kad prezidentai ir partijų vadovai kartais keičiasi.

Paskutiniame LLRA-KŠS suvažiavime sakiau, kad nekandidatuosiu, bet nariai nusprendė, kad tai nėra geras sprendimas ir buvau išrinktas. Šis klausimas tikrai skirtas ne man. Ne dėl to, kad aš įkyriai laikyčiausi šios pozicijos, o atvirkščiai. Visai kaip su Vilniaus miestu. Aš neprivalėjau kandidatuoti, bet tokia buvo žmonių valia. Siekėme sustiprinti mūsų gretas.

Šiuo metu Lenkijos ir Lietuvos santykiai išgyvena renesansą. Ar tai ir Jūsų nuopelnas?

Nenoriu girtis, bet faktas, kad mūsų aplinka vykdo labai racionalią politiką ir neaštrina situacijos ten, kur to nereikia, o siekia dialogo ir susitarimo. Taigi galime sakyti, kad galime prisiimti dalį nuopelnų. Čia verta pasižiūrėti į lietuviškas partijas – valdžią turime keturiose, anksčiau turėjome penkiose savivaldybėse, bet Trakai iškrito. Anksčiau buvo Širvintai, ten turėjome administracijos direktoriaus pavaduotoją.

Dienos tema: Andrzej Duda / E.Blaževič/LRT nuotr.

Šiose savivaldybėse su mumis bendradarbiauja visos Lietuvos partijos. Ką tai reiškia? Kad jos nori dirbti su mumis. Jos žino, kad mes vykdome sąžiningą politiką, neaštriname situacijos ten, kur nereikia. Žinoma, ten, kur smogiama stipriausiai, pavyzdžiui, švietimo sektoriuje, taip lemiant asimiliaciją – visai kaip Kauno apskrityje – stovime tvirčiau. Apvaizdos dėka mums pavyko apginti šias mokyklas. Šiandien turime 35 gimnazijas lenkų kalba, tai yra 10 proc. nacionaliniu mastu. Švietimo reformos pradžioje mums siūlė tik 13. Tai mūsų didžiulė sėkmė. Ši racionali politika lėmė taip pat ir geresnius Lenkijos–Lietuvos santykius. Bet, neduok Dieve, šių nuopelnų priskirti tik sau.

Anksčiau LLRA-KŠS turėjo atstovų Trakų, Širvintų rajono savivaldybėse. Ar mąstote apie tai, kad kada nors galite netekti valdžios ir Vilniaus rajone?

Mūsų tikslas nėra valdymas. Tai tik instrumentas, skirtas realizuoti rinkiminę programą ir padėti žmonėms. Vilniaus rajonas tą ir daro. Gyventojai moka 30 proc. mažesnes kainas už darželius. Užtikriname kompensacijas už šildymą. Savo politikoje remiamės šv. Jono Pauliaus II žodžiais. Politika – tai veikimas siekiant užtikrinti bendrą gėrį. Žmonių, siekiančių bendro gero tikslo, subūrimas. Suprantame, kad tai instrumentas, bet ne tikslas, dėl to ir liekame labai populiarūs, nepaisant nuolatinių puolimų.

Rusijos karas Ukrainoje. / AP nuotr.

Kaip vertinate įvykius Ukrainoje?

Pasisakome prieš karinius konfliktus XXI a. Baisu, kad vyksta tokie dalykai. Kovoti už taiką galime už ją melsdamiesi, ką ir darome. Pirmosiomis karo dienomis užsakėme mišias. Tačiau skirčiau globalią ir vietinę politiką. Nepaisant to, taika yra didžiausia vertybė.

Ar vis dar manote, kad reikėjo ir toliau užtikrinti gerus santykius su Lukašenka?

Situacija pasikeitė, tačiau ir dėl mūsų kaltės. Vykdydami neprotingą, o netgi sakyčiau kvailą politiką įstūmėme artimą kaimyninę šalį į Rytų imperijos glėbį. Tai padarė ir mūsų politiniai veikėjai – Landsbergis ir kiti. Tai Lietuvos, ypač čia gyvenančių lenkų tragedija, kad nebeliko jokių ryšių su kaimynine šalimi. Jei prasidės konfliktas, atsidursime jo pagrindinėje linijoje. Kodėl? Juk šalia Baltarusijos sienos gyvena lenkai. Prašykime Dievo taikos, vykdykime protingą politiką ir jos negadinkime.