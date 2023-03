Sovietmečio šeima – santuoka dėl buto, seksualinė revoliucija be kontraceptinių priemonių ir mitas, kad SSRS sekso nėra

„Besituokiantieji negalėjo pasakyti, ar myli, ar nemyli, nes santuokos buvo sudaromos dėl gana praktinių priežasčių“, – portalui LRT.lt sako knygos apie sovietmečio šeimą autorė Dalia Leinartė. Jos teigimu, sovietmečiu siekta naikinti romantinę meilę ir aistrą, atskirti šeimos narius. Visgi tai, kad sovietmečiu nebuvo sekso, – tik sparnuota frazė, pažymi D. Leinartė ir priduria, kad seksualinis išsilaisvinimas vyko, tik be kontraceptinių priemonių.

Vytauto Didžiojo universiteto profesorė D. Leinartė išleido knygą „Neplanuotas gyvenimas. Šeima sovietmečio Lietuvoje“. Jos teigimu, nuo ankstyvų santuokų ir ankstyvų nėštumų Vakarų visuomenes išgelbėjo kontraceptinių priemonių revoliucija, o Lietuvoje seksualinė revoliucija vyko be kontraceptinių priemonių.

„Sovietai kontraceptines priemones pakeitė abortu – ilgus metus abortai buvo kontraceptine priemone“, – tvirtina D. Leinartė.

– Knygą pavadinote „Neplanuotas gyvenimas. Šeima sovietmečio Lietuvoje“. Kodėl neplanuotas gyvenimas?

– 1945 metais kartu su antrąja sovietine okupacija lietuviams įprastas šeiminis gyvenimas, pradėjęs klostytis tarpukario Lietuvoje, buvo labai drastiškai nutrauktas. Kartu su sovietine šeimos samprata, šeimos politika ir sovietine lyčių lygybe Lietuvoje buvo diegiamas visiškai kitas šeimyninio gyvenimo būdas.

Dalia Leinartė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Kiekvienas vyras ir moteris privalėjo dirbti valstybinį apmokamą darbą už šeimos ribų, tačiau dar ilgus dešimtmečius nebuvo suteikta jokia pagalba auginant vaikus, neegzistavo lyčių lygybės principai – tokie, kaip juos suprantame dabar, darbo ir šeimos suderinimas.

Moterys tarpukariu neturėjo tokio įsipareigojimo dirbti už šeimos ribų, darbas ir šeima buvo formuojami visiškai kitais pagrindais. Jei negalėjo to išvengti neformaliais būdais, 1945 metais moterys atsidūrė labai nepavydėtinoje situacijoje.

Moterys tarpukariu neturėjo tokio įsipareigojimo dirbti už šeimos ribų, darbas ir šeima buvo formuojami visiškai kitais pagrindais.

Iki 1967 metų moterys, kaip ir vyrai, privalėjo dirbti šešias dienas per savaitę, taip pat buvo raginamos gimdyti vaikus ir namų buityje nesulaukdavo pagalbos nei iš vyro, nei iš valstybės. „Neplanuotas gyvenimas“ reiškia, kad jos labai drastiškai ir greitai buvo įmestos į tokį gyvenimo būdą, kokio nesitikėjo. Tai buvo neplanuotas gyvenimas.

– Užsiminėte apie sovietinę lyčių lygybę. Kartais sakoma, kad sovietmečiu buvo įtvirtinta lyčių lygybė, neva moterys išėjo iš namų, buvo įtrauktos į darbo rinką, galėjo dirbti tai, ką dirbo ir vyrai. Prieš akis iškyla propagandinių plakatų vaizdai, kuriuose moteris – ir kolūkietė ant traktoriaus, ir fabriko darbuotoja.

Vis dėlto realybė buvo kitokia – realiai moterys dirbo dviem pamainomis. Viena pamaina – darbe, kita – namuose, užsiimant namų ruošos darbais. Moterų situacijos tikriausiai negerino ir tai, kad sovietmečiu vyrai nenoriai prisidėjo prie namų ruošos darbų. Kokia buvo ta sovietinė lyčių lygybė?

– Negalima visuotinai patvirtinti, kad visi vyrai neįsitraukė į buities darbus, bet knyga apibendrina įvairius šaltinius ir šeimyninį gyvenimo būdą Lietuvoje – nekalbame apie atskirų šeimų patirtis. Taip galėjo būti, bet nebuvo paplitęs toks šeimos modelis, kad sutuoktiniai dalijasi buities darbus ir vaikų priežiūrą.

Sovietinis režimas visam pasauliui ir sovietinėms moterims bandė įdiegti, kad moterys galėjo pasirinkti norimą profesiją, nors iš tikrųjų taip nebuvo. Net ir dabar kai kuriose buvusiose sovietinėse valstybėse yra sąrašas su keliais šimtais profesijų, kurios dėl įvairių priežasčių moterims neprieinamos, draudžiamos.

Kiemas sovietmečiu / Stop kadras

Jei vertinsime, kad Sovietų Sąjungoje moterys buvo įdarbintos, neklausiant, ar jos nori tokio gyvenimo būdo, ar nori būti namų šeimininkės, – tada taip, Sovietų Sąjungoje buvo lyčių lygybė. Tačiau jei lyčių lygybę vertinsime pagal tokius principus, kuriuos nuo 6 deš. pabaigos bandė įdiegti Vakaruose, viso to nebuvo.

Moterys negalėjo pasirinkti, ar nori dirbti už šeimos ribų, tie, kas nedirbo valstybei, buvo baudžiami įstatymu. Taip pat moterys neturėjo jokios galimybės derinti šeimą ir darbą, kadangi didesnis darželių prieinamumas atsirado tik 1980-ųjų pradžioje. Moterys visada uždirbo apie 30 ir daugiau procentų mažiau nei vyrai, neužėmė aukštesnių pareigų. Vadinamosios stiklinės lubos Sovietų Sąjungoje buvo labai žemos.

Dešimtmečius deklaruojama tokia sovietinė lyčių lygybė tiesiog atgrasė visuomenę tikriausiai visam laikui nuo bet kokio reikšmingo lyčių lygybės įgyvendinimo.

Iki 1955 metų prisidengiant lyčių lygybe buvo naudojamasi neapmokamu moterų darbu – jos dirbo valstybiniame sektoriuje, o kartu buvo išnaudojamos siekiant atkurti po karo sugriautą ūkį.

Pokariu su lyčių lygybės lozungu moterys buvo įtrauktos dalyvauti nacionalizuojant turtą, išnaudojamos vykdant pavojingus ir išdavikiškus darbus. Moterys buvo raginamos suteikti informacijos apie partizanus, išduoti juos ir jų šeimas, dirbti informatorėmis. Visa tai buvo atliekama prisidengiant lyčių lygybe.

Dalia Leinartė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Kartu buvo įkurtos vadinamosios moterų tarybos ir kitos institucijos, kurios užsiėmė labai didele propaganda.

Maždaug nuo 1955 metų lyčių lygybės lozungas buvo nukreiptas labai formalia vaga – tik į moterų transformavimą ir jų pavertimą dirbančiomis namų šeimininkėmis. Vadinasi, joms buvo užkrautas darbas valstybiniame sektoriuje ir šeimoje, o iš valstybės pagalba buvo labai maža.

Taip pat buvo įvestos visiškai formalios Komunistų partijos suvažiavimų deputatų kvotos moterims, jos negatyviai veikė visuomenę, ilgiems dešimtmečiams susiformavo neigiama nuomonė apie kvotas. Ir dabar net nėra kalbos apie kvotų įvedimą, nors mūsų politiniame gyvenime moterų skaičius nedidelis, o kvotų įvedimas tik padėtų tai subalansuoti. Beveik visos politinės partijos kvotų griežtai atsisako, o ir apskritai visuomenės nuomonė apie kvotas yra labai neigiama.

Taip yra todėl, kad kvotas įvedė sovietai, o tai iš esmės ir buvo lyčių lygybės pabaiga, daugiau jokių priemonių tada nesiimta. Sovietai į Aukščiausiosios Tarybos deputatų sąrašus ir kitur įrašydavo 30 proc. moterų. Tokia lyčių lygybės parodija.

Sovietmetis / Stop kadras

Dešimtmečius deklaruojama tokia sovietinė lyčių lygybė tiesiog atgrasė visuomenę tikriausiai visam laikui nuo bet kokio reikšmingo lyčių lygybės įgyvendinimo. Dėl šios priežasties moterų teisės ir lyčių lygybė taip sunkiai randa kelią arba apskritai jo neranda, šios temos lieka formalios.

– Pakalbėkime apie santuoką – valdžios požiūris į bažnytines apeigas buvo neigiamas. Čia į pagalbą atėjo propaganda – knygoje rašote, kad gyventojams buvo diegiama mintis, jog tik civilinės metrikacijos skyriuje sudaryta santuoka gali būti laiminga.

Pateikiate ir vienos kaunietės pasakojimą apie santuokos sudarymą 1947 metais: „Mes išėjom iš Metrikacijos biuro, o biuras buvo „Metropolio“ apačioj, tame pačiame name, ir nuėjom kas sau: jis – į darbą, aš – į savo kambarį.“ Kitos moters pasakojimas skambėjo taip: „Jokių vestuvių nebuvo – susirašėm ir viskas. Nusipirkom konservų dėžutę, pusę litro ir nuėjom pas tokius pažįstamus.“ Kokią reikšmę sovietmečiu turėjo santuoka?

– Civilinės metrikacijos aktas buvo komplikuotas – taip pat nelauktas. Lietuva buvo viena iš nedaugelio Europos valstybių, kuriose iki pat 1940 metų, iki pirmosios sovietinės okupacijos, nebuvo civilinės metrikacijos įstatymo. Nuo pat 17 a. galiojo tik religinė santuokos sudarymo forma. (...)

Šimtmečiais buvusi tik religinės santuokos sudarymo forma, skirtingai nuo kitų Europos valstybių, kur egzistavo ir civilinė santuoka, suformavo mentalitetą, kad vienintelė santuokos forma gali būti bažnytinė, o santuoka sudaroma iki mirties. Natūralu, kad oficialios skyrybos tarpukario lietuviui buvo sunkiai suprantamas teisinis santuokos reguliavimas.

Dalia Leinartė / D. Umbraso / LRT nuotr.

– O sovietmečiu viskas pasikeičia?

– Kodėl daugelio žmonių vestuvės pirmaisiais pokario metais buvo labai kuklios, kaip nupasakojo cituotos moterys? Žmones buvo palietęs skurdas, jie neturėjo finansinių išteklių puotai iškelti, yra labai daug liudijimų, kad santuokiniai žiedai būdavo padaromi iš varžtų – ne aukso, o paprasčiausių metalinių varžtų. Nebuvo finansinių galimybių.

Be to, šalyje vyravo visuotinis liūdesys, daugelis šeimų gyveno nedžiaugsmingomis nuotaikomis – okupacija, išvežti artimiausi žmonės, režimo teroras. Taip pat svarbu tai, kad dėl per šimtmečius sukurto supratimo, jog santuoka gali būti tik bažnytinė, žmonės neišmanė, kaip elgtis su civiline metrikacija.

Jie nežinojo, kaip elgtis: ar turi vykti balius, ar reikia kviesti svečių. Vėliau suprato, kad civilinė metrikacija ir yra pagrindinė jų santuokos sudarymo forma.

Vestuvės sovietmečiu / Laidos „Istorijos detektyvai“ stop kadras

Sovietinio įstatymo akyse visi, sudarę tik bažnytinę santuoką, buvo kohabitantai, bigamistai, o jų santuokos buvo nelegalios. Taigi 1946 metais buvo priimtas įstatymas, kad žmonės metrikacijos biure gali persiregistruoti savo ikikarinę religinę santuoką kaip civilinę, tačiau visuomenė tai darė labai labai lėtai.

– Vėliau girdime apie didesnes sovietmečio vestuves, kai, kaip rašote knygoje, santuokos registravimas transformuotas į privalomą viešą aktą, o jaunieji galėjo susituokti tik dalyvaujant rajono ar miesto darbo žmonių deputatų tarybos, visuomeninės organizacijos ar kolūkio atstovams.

Chruščiovo valdymo metais emociškai artimi santykiai vadinami egoistiškais, buvo argumentuota, kad daugumą poreikių sutuoktiniai gali patenkinti visuomenėje, o ne šeimoje, todėl „vyrai privalo susikurti vyrišką draugų ratą, o moterys – moterišką“. Taip siekta ištrinti ribą tarp privataus ir viešo gyvenimo?

– Buvo trinamos viešo ir privataus gyvenimo ribos, o tai vėl – neplanuotas gyvenimas. Tarpukario Lietuvoje, tradicinėje visuomenėje tos ribos buvo be galo aiškios. Šeima buvo uždara erdvė, ji jokiu būdu negalėjo nusitęsti į viešą gyvenimą, o tos erdvės buvo visiškai atskirtos.

Sovietinio režimo galutinis uždavinys buvo pajungti visą visuomenę, valdyti jos veiksmus, žinoti, ką kiekvienas asmuo daro.

Sovietinės šeimos politika atitiko bendrąją propagandą ir bendrą ideologijos tikslą. Sovietinio režimo galutinis uždavinys buvo pajungti visą visuomenę, valdyti jos veiksmus, žinoti, ką kiekvienas asmuo daro.

Dalia Leinartė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Pirmųjų chruščiovinių namų erdvės buvo nepaprastai mažos, virtuvėlė buvo 4 kvadratinių metrų. Galima sakyti, labai trūko gyvenamojo ploto, todėl labai mažai vietos buvo skiriama virtuvei, nors iš tikrųjų virtuvė yra ta erdvė, kuri jungia šeimą: ten gaminamas maistas, vakarieniaujama su šeima, kalbama.

Visa tai norėta sulaužyti. Per įvairius gyvenimo aspektus siekta visuomenės narius ir šeimą išskaidyti, atomizuoti. Labai greitai sovietai išplėtojo įvairias pionierių stovyklas, į jas vaikai išvažiuodavo ir leisdavo laiką atskirai nuo tėvų.

Ilgą laiką suaugusieji turėjo tik 12 darbo dienų atostogas, o mamos ir tėčio atostogų datos dažniausiai nesutapdavo. Tokia politika nusitęsė į propagandą – atsirado edukologų, psichologų, kurie tai pagrįsdavo neva moksliškai. Visa tai buvo tik tam, kad visuomenė būtų atomizuota ir išskaidyta. Tam buvo pajungtas meilės konceptas.

Vestuvės sovietmečiu / Laidos „Istorijos detektyvai“ stop kadras

– Iš tiesų – rašote, kad ideologinis vaidmuo sukurtas ir meilei, o intymūs santykiai, romantinė meilė tapo priemone šeimos politikai įgyvendinti, sovietinė šeima turėjo remtis ne aistra. Kaip tuomet turėjo atrodyti sovietinė meilė?

– Po karo sovietinė meilė tarnavo tam atomizavimo poreikiui, tam, kad būtų sukurtas naujas sovietinis žmogus, kuris iš esmės neturi intymių artimų ryšių. Keletą dešimtmečių į tai buvo įtraukti rašytojai, poetai, mokslininkai ir psichologai, jie aiškino, kad sėkminga santuoka galėjo būti sudaryta ne bažnyčioje.

Buvo kalbama, kad reikia naikinti romantinę meilę, nes ji iš esmės sulipdo žmones.

Propaganda teigė, kad bažnyčioje sudaryta santuoka nulemia nesėkmingą santuoką. Toks argumentas buvo gudriai paremtas, sakyta: „Kodėl reikia, kad trečias asmuo – kunigas – palaimintų jūsų santuoką? Vadinasi, nesate tikri dėl savo jausmų.“ Kartais neįvertiname sovietinės propagandos – ji buvo labai išradinga.

Lygiai taip pat buvo kalbama, kad reikia naikinti romantinę meilę, nes ji iš esmės sulipdo žmones, tai netiko sovietiniam režimui. Gerai sutariančių žmonių formatas prieštaravo sovietiniam režimui, tačiau sovietai suprato, kad žmonės patiria aistrą, todėl buvo sukurta visa propagandinė schema.

Dalia Leinartė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Sakyta, kad žmonės, išgyvenantys romantinės, nevaldomos fizinės aistros stadiją, yra ne viso proto, nesupranta, ką daro, o dėl savo mylimo žmogaus gali padaryti bet ką. Todėl argumentuota – patekę į tokią didelę bėdą kaip romantinė meilė ir aistra, turite ją kuo skubiau išgyventi, o tada, aistrai atšalus, pagal tam tikrus kriterijus galima pasirinkti sutuoktinį.

Kai buvo atliekamos pirmos viešosios apklausos, jauni žmonės kalbėdavo, kad tuokiasi dėl meilės, bet paklausti, kaip santykiuose pasireiškia meilė, aistros neakcentuodavo. Santuokos motyvai būdavo kiti – kalbėta tai, ką sakė sovietai, išsakytos bendrybės, kurių negali tapatinti su romantine meile, pavyzdžiui, būsimieji sutuoktiniai sakė, kad jų partneris – geras žmogus, gerbia seną žmogų.

– Knygoje aprašote, kaip tokia politika paveikė šeimas: jau iki santuokos sudarymo 60–70 proc. jaunuolių negalėjo automatiškai atsakyti, kada paskutinį kartą buvo drauge ir ką veikė, vos pusė besituokiančių porų savo šeiminę ir santuokinę laimę vertino optimistiškai, šeimų santykiai būdavo konfliktiški. Kokią įtaką tokia šeimos politika turėjo šeimai?

– Arši kova su romantine meile truko gana ilgai ir padarė įtakos supratimui, kas yra meilė ir kokie turi būti santykiai. 1970-aisiais Vakaruose vykusi seksualinė revoliucija kažkokiu būdu pasiekė ir Lietuvą – niekas nebesivadovavo tais principais, kurie buvo diegiami keletą dešimtmečių.

Bet visoje Sovietų Sąjungoje, ypač Baltijos šalyse, buvo pastebėtas labai išaugęs skyrybų skaičius. Santuokos būdavo sudaromos vis jaunesniame amžiuje, o, artėjant Sovietų Sąjungos griūčiai, mūsų akimis žiūrint, tuokėsi beveik paaugliai.

Sovietmetis. Asociatyvi nuotr. / AP nuotr.

Galime sakyti, kad tam įtakos turėjo propaganda – ji sujaukė suvokimą ir formavo lietuvių požiūrį į partnerį. 1970-aisiais, kai vyko seksualinio gyvenimo laisvėjimas, žmonės kurdavo romantines draugystes, eksperimentuodavo seksualiai, o seksualinis išsilaisvinimas vyko kaip ir Vakaruose. Tai, kad Sovietų Sąjungoje nebuvo sekso, – tik sparnuota frazė.

– Rašėte, kad Chruščiovo valdymo metais buvo itin ignoruojamas lytinis švietimas, buvo stengiamasi įtikinti, kad sovietiniai jaunuoliai seksualumu pradeda domėtis tik artėjant santuokai.

– Tai buvo dalis propagandos – kaip ir kova prieš romantinę meilę. Į šią kovą įsitraukė visų sričių specialistai, gydytojai taip pat. Jie sakė, kad jei seksualiniai santykiai nekurstomi dirbtinai, jaunuoliai jais susidomi jau būdami vyresni nei 20 metų.

Vis dėlto 1970-aisiais tai nebeveikė, žmonės gyveno seksualinį gyvenimą, tiesa, buvo skirtumų nuo Vakarų. Nuo ankstyvų santuokų sudarymo ir ankstyvų nėštumų Vakarų visuomenes išgelbėjo kontraceptinių priemonių revoliucija, o Lietuvoje seksualinė revoliucija vyko be kontraceptinių priemonių.

Sovietai kontraceptines priemones pakeitė abortu – ilgus metus abortai buvo kontraceptine priemone.

Sovietai ir čia buvo paslaugūs – buvo laisvai leidžiama atlikti abortus. Sovietai kontraceptines priemones pakeitė abortu – ilgus metus abortai buvo kontraceptine priemone. Kokia trauma visai kartai jaunų merginų, paauglių, kurios gyveno seksualinį gyvenimą ir pastodavo. Jų išeitis – būti vienišomis jaunomis mamomis arba atlikti abortą.

Dalia Leinartė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Kitaip nei Vakaruose, Sovietų Sąjungoje nebuvo jokio lytinio švietimo. Kai kurie aiškina, kad 1970–1980 metais vyko lytinis švietimas, bet tai tik dar kartą įrodo, kad dalis mūsų visuomenės iki dabar kritiškai neįvertina, kaip propaganda formavo mąstymą. Vadinamasis lytinis švietimas buvo vadinamas pasiruošimu šeimyniniam gyvenimui.

Sovietai pamatė, kad vos ne kas antra mergina laukiasi, kad abortų skaičius išaugo. Visas pasaulis žinojo, kas darosi Sovietų Sąjungoje dėl abortų darymo konvejeriu be nuskausminamųjų priemonių. Tada sovietai įvedė pamokas – pasiruošimą šeimyniniam gyvenimui, buvo aiškinama, kaip išvengti seksualinių santykių, kol sulauksi pilnametystės ir atšoksi vestuves.

1955 metais Švedijoje per lytinį švietimą jau kalbėta apie įvairias seksualumo išraiškas, apie LGBT, bet tikrai ne apie pasiruošimą šeimos gyvenimui. Sovietinėse šalyse santuokos buvo kuriamos taip anksti, o besituokiantieji negalėjo pasakyti, ar myli, ar nemyli, nes santuokos buvo sudaromos dėl daugybės gana praktinių priežasčių.

Vestuvės sovietmečiu / Laidos „Istorijos detektyvai“ stop kadras

Tuokdavosi, nes mergina laukiasi, nes materialinis visuomenės aprūpinimas buvo sufokusuotas tik į šeimą. Jei esi vienišas žmogus, eilė butui gauti tapdavo ilgesnė nei susituokusiam, o vienišiai gaudavo ne daugiau nei vieną kambarį. Visos neva išskirtinių prekių – svajonių mašinų, buitinių prekių, pavyzdžiui, skalbimo mašinų – dalybos vyko daugiau šeimos pagrindu.

Baigęs technikumą ar aukštąją mokyklą, žmogus negalėjo rinktis darbo vietos ir buvo siunčiamas trejus metus atidirbti į kitą miestą, tačiau sutuoktinių jau neišskirdavo – jie gaudavo paskyrimą kartu.

– Suderinti tėvystę ir darbą sovietinės okupacijos metais taip pat nebuvo lengva – neretai dėl to su šeima apsigyvendavo vienas iš sutuoktinių tėvų, o knygoje cituojate moters, kuri sakė neįsivaizdavusi, kad būtų galėjusi mamai pasakyti, kad norėtų kartu su vyru leisti laiką, prisiminimus: „Tai būtų šventvagiška, tai būtų per didelis egoizmas.“

Žinome ir pasakojimų apie vaikus su ant kaklo kabančiais raktais, tokie vaikai laukdavo grįžtančių tėvų ir rūpindavosi savo buitimi patys, kol būdavo vieni namuose. Kaip atrodė tėvų ir vaikų santykiai? Kaip sutuoktiniai bandydavo suderinti būtinybę uždirbti, kad šeima galėtų pragyventi, ir rūpinimąsi vaikais?

– Teiginys, kad sovietams pavyko atomizuoti šeimos narius, nereiškia mažiau meilės. Mes mylime savo tėvus net žinodami, kad jie galbūt mus išdavė ar ne visada atliko tėviškas pareigas. Tai sukuria įvairių kitų psichologinių ar emocinių problemų, depresiją, bet nereikėtų suprimityvinti mano tyrimo sakant, kad jei režimui pavyko transformuoti šeimos gyvenimą, mes mažiau mylėjome tėvus.

Sovietmečio vaikų žaislai ir žaidimai / Stop kadras

Mylėjome, bet tai mums ir mūsų tėvams kūrė įvairių traumų. Pačios laimingiausios šeimos būdavo tos, kurios turėjo senelius, kurie galėjo sugriauti tą sovietų atomizavimą, seneliai galėjo būti tuo elementu, kuris vėl sujungia šeimą.

Žinoma, tai nepaneigia to, kad tėvai vis tiek praleido labai mažai laiko su savo vaikais, bet vaikai turėjo galimybių būti su savo artimiausiais žmonėmis, seneliais. Tik toli gražu ne visos šeimos turėjo tokių galimybių. Dažna išeitis buvo savaitiniai darželiai, internatai, jie sovietų buvo nuolat plečiami.

Kadangi motinystės atostogas pradėta ilginti tik 1982 metais, o ilgą laiką motinystės atostogos tetruko kelias savaites, mamos turėjo labai anksti grįžti į darbą. Jei šeima į savo butą negalėjo pasiimti tėvų padėti prižiūrėti vaikus, neretai vaikai buvo atiduodami auginti į kaimą.

Dalia Leinartė / D. Umbraso / LRT nuotr.

Daugelis senelių kaime augintų žmonių sako: „Tai buvo gražiausias mano gyvenimo laikas.“ Taip, bet įvertinkite, kad kalbame apie šeimą. Močiutė ir senelis yra šeimos dalis, bet tiesioginis ryšys yra ir tarp tėvų ir vaikų. Tai, kad laimingai leidai vaikystę kažkur kaime su močiute, nepaneigia to, kad vyko šeimos narių izoliacija, kad tėvai ir vaikai buvo atitolinami.

– Knygoje sakėte, kad po 1990-ųjų totalitarinė ideologija šeimos atžvilgiu Lietuvoje liko nepakankamai įvertinta. Pridūrėte, kad sovietinė šeimos politika pasiekė tikslus ir įdiegė specifinius santykius ir tam tikras iki šiol sunkiai transformuojamas neopatriarchalines šeiminio gyvenimo normas. Kaip mus paveikė sovietmečiu vykdyta šeimos politika?

– Stalinmečiu vyrai ir moterys buvo paliesti žiauriuoju fizinio naikinimo būdu (tremtys, kalinimas). Vėliau atėjo chruščiovinis atlydys, padaugėjo liberalios minties ir moksle, ir meno srityje, nebuvo taip, kad naktį ateina sovietai ir išveža vagonu į tremtį.

Liberalizacija vyko, bet, mokslininkų nuomone, būtent Chruščiovo valdžios metais didžiausia propaganda veikė kaip minkštoji galia, kai buvo kalbama apie lyčių lygybę ir moterų teises, o iš tikrųjų tvirtinami neopatriarchaliniai santykiai šeimoje.

Vestuvės sovietmečiu / Laidos „Istorijos detektyvai“ stop kadras

Vyras buvo laikomas šeimos galva, nors sovietmečiu moteris ir dirbo, ir buitimi rūpinosi, neretai dirbo keletą darbų, vertėsi, kaip begalėjo. Niekaip nenuneigsi moters finansinio įnašo, bet sovietmetis užmerkė akis, nekūrė moters kaip laisvos, galinčios save išreikšti asmenybės.

Sovietai įteisino 19 a. neopatriarchalinį šeimos formatą. Istoriškai patriarchalinė 19 a. lietuvių visuomenė klostėsi kaip ir visur Europoje, bet sovietmečiu režimas dirbtinai įšaldė neopatriarchalinius lyčių stereotipus, nors demokratiniuose Vakaruose jie jau buvo eliminuojami.

Po 1990-ųjų nekalbėjome apie tai, kokią įtaką mums padarė šeimos politika ir įstatymai, kokia buvo sovietinė lyčių lygybė. Nekvestionavome to ir nekalbėjome apie sovietinę ideologiją, nukreiptą į šeimą.

Tas patriarchalinis modelis daug kur liko iki šiol. Turime daug jaunų žmonių, kurie ir organizuoja šeimos maršus. Ko nori tie žmonės? Jie sako norintys, kad būtų taip, kaip buvo. Vadinasi, kad būtų tradicinė šeima: vyras – šeimos galva, o moteris – atsakinga už namų jaukumą. Jie gali įpinti naujų žodžių, bet iš tikrųjų sako tai, ko mes nekvestionavome 1990-aisiais, ką įtvirtino sovietmetis.