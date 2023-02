Atleistas „Neringos vandens“ vadovas sako esąs juodinamas rinkimų fone

Iš bendrovės „Neringos vanduo“ abipusiu susitarimu atleistas vadovas Dangeras Aleksandrovas Neringos valdžios kaltinimus ir teisėsaugai perduotas jam nepalankaus audito išvadas sieja su savo sprendimu palikti mero partijos gretas bei su artėjančiais savivaldos rinkimais.

„Apie savo sprendimą kelti kandidatūrą artėjančiuose savivaldybių rinkimuose į miesto tarybą merą buvau informavęs rugsėjį. Šis faktas ir sukėlė tolimesnes pasekmes – atleidimą iš darbo ir purvo pylimą žiniasklaidoje“, – BNS raštu pateiktoje informacijoje pranešė buvęs „Neringos vanduo“ vadovas.

Neringos meras Darius Jasaitis BNS teigė, jog rinkimai čia niekuo dėti, o vadovas turi atsakyti už nesąžiningą veiklą – išlaidas atostogų metu ir jas atlyginti, be to, grąžinti daiktus, kurių pasigesta audito metu. Padarytos žalos atlyginimo savivaldybė ketina išsireikalauti per teismą civiline tvarka.

Darius Jasaitis / R. Rumšienės/ LRT nuotr.

Išgirdo apie nepasitikėjimą

Iš „Neringos vandens“ vadovo pareigų atleistas D. Aleksandrovas BNS raštu papasakojo nuo pernai spalio 10-osios išėjęs tėvystės atostogų. Po trijų savaičių, lapkričio 3-ąją, jis tvirtino buvęs iškviestas atvykti į Neringos savivaldybę, kur, jo teigimu, valdžios buvo spaudžiamas palikti pareigas „geruoju, nes kitaip gali būti bloguoju“.

„Taip pat buvau informuotas, jei nesutiksiu pareigas palikti „geruoju“ bus sukeltas skandalas žiniasklaidoje, kuris man turės labai neigiamų pasekmių. Neringos savivaldybės administracijos direktorius vardino atleidimo priežastis – „nepasitikėjimas yra ir iš politinės pusės, ir iš mūsų“. Turiu šiuos faktus patvirtinančius garso įrašus“, – informavo įrašus persiuntęs D. Aleksandrovas, kuriose girdimos minimos frazės.

Pareigas abipusiu susitarimu, inicijuojant Neringos administracijai, jis sako palikęs nuo pernai lapkričio 10-osios, atleidimo sutartį pasirašydamas keliomis dienomis anksčiau. Iki tol oficialiai kartu su Neringos meru Dariumi Jasaičiu buvo vienos partijos „Vardan Lietuvos“ nariais, tačiau lapkričio 8-ąją paliko jos gretas ir netrukus įstojo į Liberalų sąjūdį, su kuriuo kandidatuoja į Neringos tarybą.

Nida / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Auditas, mano žiniomis, pradedamas tik 2022 metų gruodį ar 2023 metų sausį“, – informavo jis.

Anot D. Aleksandrovo, būtent prasidėjus rinkiminei kovai „didžiulę audrą sukėlė žiniasklaidoje paskelbta informacija apie bendrovės „Neringos vanduo“ atliktą vidaus auditą ir jo išvadas“, o jam mesti kaltinimai „apie blogybes“.

Įtampa – dėl vestuvių darbo metu

Neringos meras D. Jasaitis anksčiau BNS minėjo, jog viena pagrindinių įtampos priežasčių tarp administracijos ir vadovo tapo vasarą D. Aleksandrovo darbo metu surengtos vestuvės neįforminant poilsio dienos.

D. Aleksandrovas BNS teigė apie tai pranešęs tiek administracijos direktoriui, tiek merui. Be to, teigė nusižengimo tyrimo išvadų taip ir negavęs, kaip ir nesulaukė ką tik atlikto audito išvadų, kuris vyko vos jam pasitraukus iš pareigų.

Darius Jasaitis prie savo būsto / N. Jankausko/LRT nuotr.

„Neturėjau galimybės perduoti darbus ir materialines vertybes pavaduojančiam asmeniui, nes šis nebuvo paskirtas. Dėl šių priežasčių perdaviau materialines vertybes ir nurodžiau jų vietą vyriausiajai finansininkei“, – BNS informavo D. Aleksandrovas.

Anot jo, mėnesį būnant vaiko priežiūros atostogose atleisti jį sumaniusi administracija turėjo pakankamai laiko inventorizacijai, tačiau ji imta įgyvendinti pasibaigus darbo įgaliojimams.

„Man būnant darbe kaltinimų fabrikavimas, dokumentų klastojimas ir naikinimas būtų buvęs neįmanomas“, – teigė D. Aleksandrovas, sulaukęs rašto apie galimai iššvaistytą turtą, kuris nerastas inventorizacijos metu.

„Visi viešai metami kaltinimai dėl materialinių vertybių trūkumų, dokumentų sunaikinimo, kažkokių nerandamų pavedimų yra nepagrįsti. Kiekvienas atliktas darbas buvo įforminamas atliktų darbų aktu. Darbų vykdymą liudija ir susirašinėjimas elektroniniu paštu, kur aptariama darbų eiga. Dokumentai buvo tvarkingai archyvuojami, pavedimai buvo tvirtinami dviem parašais“, – teigė buvęs vadovas.

Vasario 1-ąją jis teigė gavęs Neringos savivaldybės administracijos raštą, kad neturi teisės susipažinti su audito išvadomis, pasiūlyta kreiptis į teismą.

Nida / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ketina pareikšti civilinį ieškinį

Neringos meras Darius Jasaitis BNS informavo, kad „Neringos vandens“ audito išvados buvo perduotos teisėsaugai. Svarstoma žalą prisiteisti civiline tvarka.

„Mūsų paprašė Specialiųjų tyrimų tarnyba persiųsti duomenis, bet negavome daugiau atsakymo, ruošiamės civiliniam ieškiniui. Parašėme po inventorizacijos raštą direktoriui grąžinti tai, kas buvo įgyta arba nurodyti, kur yra, padengti kuro ir kitų išlaidų žalą, kuri atsirado lėšas naudojant atostogų metu“, – BNS sakė meras.

Anot D. Jasaičio, žala gali siekti apie keliasdešimt tūkstančių eurų pasigedus įmonei nupirktų daiktų – kopėčių, kompiuterių, telefonų, atmintinių ir kt.

D. Jasaitis apgailestavo, kad atleidžiant buvusį vadovą daiktų priėmimo-perdavimo aktas nebuvo pasirašytas.

„Audito išvadas pateikėme tarybai ir įmonei, jis nedirba įmonėje, pagal mūsų teisininkus neturime jam jų duoti. Su ieškiniu teisme susipažins, nes mes jam aiškiai išdėstėme, ko trūksta ir ko norime. Nesame garantuoti teisme laimėt, bet atostogų metu neturėjo teisės leisti įstaigos lėšų“, – sakė D. Jasaitis.

Meras teigė, jog susirašinėjimų su D. Aleksandrovu metu buvęs „šventai įsitikinęs, kad šis tebėra partietis“.

„Nors bando nurodyt, kad tai susidorojimas. Sužinojom, kad liberalas, ir mums buvo netikėtumas didžiulis – tegul parodo oficialų dokumentą, kada išėjo iš partijos“, – kalbėjo meras.

Paklaustas, ar buvęs įmonės vadovas per kiek daugiau kaip metus nuveikė prasmingų darbų, D. Jasaitis teigė, jog tokių darbų tikrai būta.

Darius Jasaitis / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Man atrodo, kad geras darbas, jog pradėjo Neringos vandenvietės prie aerodromo detalųjį planą, vyksta darbai išmiškinimo link, kur galėsim statyti saulės jėgainės. Labai aktyvus žmogus buvo, negalime sakyti dėl įmonės rezultatų, kad čia jis visur kaltas. Žinome, kokios elektros kainos supuolė, bet kad galėjo atsakingiau žiūrėt į nedidelės įmonės lėšų naudojimą – tikrai galėjo“, – sakė D. Jasaitis.

Anot jo, buvo sukurtas „neblogas vandenų tinklalapis, per kurį apmokėjimas geresnis“, tačiau esant tokiam laikmečiui klausimas kyla dėl prioritetų dėliojimo.

Atleidžiant D. Aleksandrovą, anot mero, šis atleido ir apie metus dirbusius keturis darbuotojus, kuriems išmokėjo išeitines kompensacijas.

Naujo „Neringos vandens“ vadovo ketinama ieškoti pasibaigus savivaldos rinkimams.