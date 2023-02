Vilniaus mero posto siekiantis Gedvilas – apie mistišką apsisprendimą ir chaosą sostinės gatvėse: padarytos nesąmonės

Į savivaldos rinkimus planavęs eiti kaip Darbo partijos atstovas Aidas Gedvilas galiausiai į rinkimų kovą žengė kaip nepriklausomas kandidatas. Tai jis pats vadina mistiška istorija, bet sako, kad būtent tai jam suteikia šansų laimėti, jei pavyktų įveikti pirmojo turo varžytuves.

A. Gedvilas sako, kad Vilniuje derėtų keisti automobilių stovėjimo apmokestinimo sistemą, kad už dalį laiko nebūtų imamas mokestis, siūlo sutvarkyti eismą sostinės gatvėse, atkreipia dėmesį į būtinybę stiprinti tautinių bendrijų ryšius, juolab kad Vilniaus rusai, anot kandidato, pastaruoju metu jaučiasi atstumti. O apie savo šansus rinkimuose teigia: „Jei būsiu tarp kandidatų antrame ture, manau, turiu šansą laimėti.“

– Skelbiate, kad rinkimuose dalyvaujate kaip nepriklausomas kandidatas, turintis tik žmonių palaikymą. Kas tie žmonės, jūsų akimis, kurie jus palaikys?

– Nusprendžiau dalyvauti tokia forma ne iš karto. Sakyčiau, mano apsisprendimas toks truputį mistiškas. Aktyviai ruošiausi dalyvauti rinkimuose kaip Darbo partijos kandidatas. Tačiau yra toks geras posakis „Žmogus planuoja, o Dievas juokiasi“. Nuoširdžiai tikėjausi, kad partija su naujuoju pirmininku pasuks atsinaujinimo, bendrystės, abipusės pagarbos, palaikymo keliu, tačiau kartą netikėtai gavau žinių, kad partijos pirmininkas mane kompromituoja, apkalbinėja mane ir mano komandą. Ir tai vyksta ne tarp partiečių, o dalyvaujant kitų partijų atstovams, politiniams oponentams.

Aidas Gedvilas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Sužinojęs, kad Andrius Mazuronis apie mane kalba blogiau negu apie ideologinius oponentus – konservatorius, laisviečius, liberalus ar net socialdemokratus, ir, turėdamas to neginčijamų įrodymų, supratau, kad jis niekaip negali būti mano partijos pirmininku. Todėl buvau priverstas trauktis.

Neturėtume mes rusų nekęsti dėl jų tautybės ir dėl to, kas vyksta Ukrainoje. Jie juk daugelį metų gyvena tarp mūsų, vadovaujasi šalies įstatymais, galų gale ta pačia Konstitucija. A. Gedvilas

Tačiau tai nebuvo istorijos pabaiga. Kai užsimezgė idėja, kad turiu dalyvauti kaip nepriklausomas kandidatas, sulaukiau ne tik milžiniško sekėjų palaikymo, bet ir buvusių partijos kolegų, oponentų raginimo dalyvauti rinkimuose. Taip ir atsidūriau tarp kandidatų ir nesu niekam įsipareigojęs, neturiu atidirbti. Esu visiškai laisvas. Ir esu toks praktiškai vienintelis.

Nuo Seimo kadencijos pradžios turėjau aiškią poziciją svarbiausiais valstybės gyvenimo klausimais. Šią poziciją visuomet gyniau Seime iš tribūnos, viešojoje erdvėje. Ir per pandemiją, ir po jos stovėjau žmonių pusėje. Tikiuosi, kad atsiras žmonių, palaikančių mane. Žmonių, kurie nenori taikstytis su regresiniais metodais, nori būti laisvi spręsti patys.

Aidas Gedvilas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Esate kilęs iš Šiaulių, Vilniuje gyvenate jau beveik 20 metų. Esate pasirengęs valdyti Vilnių?

– Nežinau, kaip galima būti dar geriau pasirengusiam, kadangi jau sukaupta amžiaus, darbinės, gyvenimiškos patirties. Ir versle užgyventi tam tikri įgūdžiai, ir valstybės sektoriuje įvairiais lygiais. Tikrai nesijaučiu prastesnis tarp kandidatų ir manau, kad savo išmintį, gebėjimus galiu tikslingai panaudoti Vilniui valdyti ir vilniečių labui.

– Teigiate, kad dalyvauti rinkimuose paskatino ir įvykiai, susiję su sostinės viešojo transporto vairuotojų streiku. Jūs tuomet kalbėjotės su vairuotojais?

– Taip, aš turbūt vienas iš nedaugelio sureagavau į šią problemą. Aš ją mačiau ne kaip šou elementą. Manau, kad tos problemos, kurių kilo protestuojant viešojo transporto vairuotojams, apėmė ir kitus Vilniaus gyventojus, miesto svečius, išbalansavo visą miesto gyvenimą. Pirmomis dienomis ir spūstys padidėjo, ir žmonės vėlavo į darbą, vaikai – į mokyklą, todėl negalėjau stebėti stovėdamas nuošalyje, kaip nereaguoja ir kokiu neveiklumu pasižymi dabartinis meras ir jo visa aplinka.

Vilnius – kažkoks eksperimentų poligonas. Tai, kas vyko, neturi tęstis ir nebus palaikoma ta tvarka nė vieno mero. A. Gedvilas

Manau, kad mano moralinis palaikymas buvo svarbus, ir ne tik moralinis, – dėjau pastangų, derybos vyko intensyviau, siūliausi ir pats į derybinę grupę, pakviečiau viešojo transporto įmonės direktorių ir profsąjungos lyderius atvykti į Seimą ir aptarti problemą Seimo salėje.

Vairuotojai skundžiasi neturintys tualeto, normalių pertraukų, ir tai vyksta šiame amžiuje vienoje iš ES šalių sostinių. Šimašius nesitaria, padavė į teismą vairuotojų profsąjungą. Sakykite, kaip tai dera su demokratija?

– O gatvių klausimas? Siaurinti ar platinti?

– Man keisčiausia, kodėl gatvės siaurinamos, koks čia naujas standartas ir kodėl jį įgyvendiname net be konkursų, traktuodami tai kaip smulkų gatvių remontą? Tvirtinama, kad iš visų Vilniaus gatvių, t. y. 1100 kilometrų, yra susiaurinta 20,3 kilometro. O tai yra apie 1,8 proc. visų gatvių. Nelabai suvokiu šio dalyko. Klausiau, atsakymas buvo gana paprastas. Kuo sudėtingesnės eismo sąlygos, tuo labiau žmonės bus priversti išlipti iš automobilių. Buvau priblokštas. Niekaip su logika nesueina toks paaiškinimas, argumentai. Viską bandoma daryti per trukdžius, per baudimą. Manau, kad tai neteisinga.

Aidas Gedvilas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Pirmiausia – apeinama bendroji tvarka. Ir specialiosios tarnybos piktinosi, kad pablogintos sąlygos važiuoti specialiajai technikai, jei kiltų kokių įvykių.

Ne tik gatvių siaurinimas, bet ir kilpinis eismas Senamiestyje yra problema. Taip pat eismo ribojimo sprendimai. Tiesiog didžiausios nesąmonės padarytos, kokias tik galima buvo sugalvoti didmiestyje. Tapęs meru, aš sieksiu, kad žala, padaryta vilniečiams dėl tokių keistų ir neatsakingų sprendimų, būtų išieškoma ir galbūt net ir atlyginta iš juos priėmusių žmonių kišenės.

Švietimo įstaigų išsidėstymas, infrastruktūra kartais yra labai nepatogi, tai daro įtaką ir eismo sąlygoms mieste. A. Gedvilas

Ne taip seniai eksperimentas buvo Islandijos gatvė: iš pradžių stovėjimą organizavo dešinėje pusėje, praėjus keliems mėnesiams, gal pusmečiui, viską nugriovė, padarė stovėjimą kairėje pusėje, paskui gal net ir trečias pertvarkymas buvo, kai išvis uždraudė sustojimą automobiliams ir padarė dviračių eismą. Žodžiu, kiek nori, tiek eksperimentuoja. Vilnius – kažkoks eksperimentų poligonas. Tai, kas vyko, neturi tęstis ir nebus palaikoma ta tvarka nė vieno mero. Aišku, girdėjau vieną, kuris siekia to posto ir yra apsisprendęs tęsti gatvių standartą, bet tikėkimės, kad tai nenutiks.

Būčiau linkęs pertvarkyti parkavimo mokesčių tvarką. Dabartinė valdžia orientuojasi tik į žmones, kurie gyvena Vilniaus centre, kurie visus svarbiausius miesto objektus gali pasiekti pėsčiomis, bet atokiau nuo centro gyvenantys žmonės kartais nuosavu automobiliu net nesistengia važiuoti į centrą dėl didelių parkavimo mokesčių.

Dabar brangiai apmokestinamas parkavimas suskirstytas pagal zonas ir tai žmones savotiškai segreguoja, neleidžia senjorams ar mažesnes pajamas turintiems žmonėms atvažiuoti į centrinę miesto dalį. Kyla klausimas, kuo jie prastesni už kitus.

Aidas Gedvilas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Dar žalingesnis apmokestinimas prie paplūdimių ar parkų. Kai ten apmokestinamas parkavimas, automobiliai statomi ant miško paklotės. Dar būdamas savivaldybės tarybos nariu šį klausimą kėliau, bet šiai valdžiai svarbu susirinkti pinigus, o kokios pasekmės, negalvoja.

Vilniuje reikia atsisakyti brangaus apmokestinimo tvarkos. Manau, pradėčiau nuo to, kad reikėtų padaryti pirmą parkavimo valandą nemokamą, tai leistų žmonėms drąsiau atvažiuoti į miestą, aplankyti kultūrines įstaigas, kavines, parduotuves.

Pasižvalgykime į kitas Europos šalis, pirmiausia – į kaimynus latvius. Mūsų valdžia daro viską, kad žmogui būtų kuo nemaloniau ir nepatogiau, o supaprastinimas lemtų, kad žmonės galėtų mėgautis paprastais dalykais. Verslas galėtų labiau atsikvėpti, nes turistų srautai po pandemijos ir nesugrįžo.

Klausiau „Susisiekimo paslaugų“, kiek jie surenka mokesčių už parkavimą Vilniaus mieste, 2022 metais surinkta, atrodo, 16,7 mln. eurų, tačiau 3,5 mln. eurų kainuoja to mokesčio administravimas. Kai Vilniaus biudžetas milijardinis, tai nėra didžiuliai pinigai. Jei mes pradėtume nuo pirmos nemokamos valandos, manau, būtų gero oro gurkšnis.

Aidas Gedvilas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Apibendrindamas pasakysiu, Vilniaus valdžiai trūksta fantazijos. Tas švaistymasis pastaruoju metu visokiems renginiams, susijusiems su Vilniaus gimtadieniu ir ne tik... O taupoma kartais ne ten, kur reikia.

Priminsiu, kad iš tų surenkamų pinigų per daug metų neatsirado nė viena požeminė ar antžeminė automobilių aikštelė. Nors projektų, kiek žinau, yra seniai parengtų, pinigai nepanaudojami tikslingai.

– Sakėte, kad gali matyti, „kaip blogąja prasme keičiasi miesto aplinka, važiuojant iš centro link pakraščių. Tai yra ne šiaip atsitiktinumas, o sisteminio sostinės valdžios požiūrio į gyventojus pasekmė.“ Kurie mikrorajonai atrodo prasčiausiai, kaip juos keistumėte?

– Turbūt būtų galima iš eilės vardyti visus, kurie nutolę nuo centro. Tai Balsiai, Salininkai, ten buvau nuvykęs susitikti su žmonėmis. Atotrūkis demonstruoja dabartinės valdžios požiūrį į miestiečius.

Beje, toks pat požiūris yra būdingas ir mūsų centrinei valdžiai: vieni žmonės laikomi geresniais už kitus. Tokią praktiką, būdamas meru, tikrai stengčiausi išgyvendinti. Negali būti tokio disbalanso tarp centro, senamiesčio ir atitolusių mikrorajonų, nes susidaro įspūdis, lyg ten gyventų antraeiliai žmonės.

Turime globoti prieglobsčio pasiprašiusius ukrainiečius ir kitus žmones, atvykusius į mūsų šalį. A. Gedvilas

Labai reikalingas kelias pro Verkių malūną, nuo Santariškių Balsių link, jau prieš daug metų buvo bandomas suprojektuoti, platinamas, tačiau bendruomenės vis dar nesulaukia projekto įgyvendinimo. Tai ne tik pavojingas kelias, jis turi gana didelius transporto srautus, ten gyvena daug žmonių.

Apie bendruomenes norėčiau pasakyti – reikalingas valdžios decentralizavimas. Seniūnijos, NVO, bendruomenės turi būti įgalintos labiau dalyvauti miesto gyvenime. Bendruomenės vis dar neturi savo koordinatoriaus. (…) Savivaldybei, matyt, patogiau, kai bendruomenės silpnos, leisgyvės.

Bendruomenes, jei su jomis diskutuotum ir ieškotum bendrų tikslų, sprendimų, galima įgalinti ir infrastruktūros priežiūros klausimais, sniego valymo klausimais.

– Koks būtų jūsų pirmasis darbas tapus meru?

– Turbūt nebūna taip, kad vienas darbas. Darbų yra labai daug. Bet pirmiausia reikėtų suburti tinkamą komandą iš kvalifikuotų specialistų, savo srities žinovų, pradėti glaudesnį darbą su bendruomenėmis, gyventojais. Tik atsiradus toje pozicijoje bus galima geriau matyti ir užčiuopti, kas būtina atliekant tiesiogines pareigas, reikia audituoti padarytus darbus, kad būtų galima pagal poreikį kai kurių tęstinumą užtikrinti, o kai kuriuos nedelsiant perorganizuoti, kad nebūtų tęsiama žala.

Aidas Gedvilas / BNS nuotr.

– Vilnius – tarptautinis miestas?

– Taip.

– Vilnius įvairiomis priemonėmis palaiko Ukrainą. Kaip tęstumėte šią liniją?

– Turbūt neišvengiamai turėtų būti tas palaikymas iš mero, iš valdžios pusės. Aš asmeniškai, kaip žmogus, nuolat teikiu paramą. Manau, kad valdžia tuo labiau turi prie ko prisidėti. Artėja metai, kai prasidėjo karas. Turime globoti prieglobsčio pasiprašiusius ukrainiečius ir kitus žmones, atvykusius į mūsų šalį.

– Savo rinkimų tinklalapyje rašote apie prevenciją, grėsmių konvertavimą į galimybes. Kokias grėsmes turėjote galvoje ir kaip jas galima konvertuoti į galimybes?

– Reikia nelaukti, kol nutiks incidentas, reikia užbėgti tam už akių. Pedagogai yra pervargę nuo pandemijos, vaikai net vadinami pandemine karta. Sveikatos apsaugos ministras po COVID-19 sakė vaikams užtikrinsiantis psichologo pagalbą, tačiau to nėra. Tai tie dalykai taip pat susiję su prevencija.

Kai Vilniuje dingo vaikas, atsiskleidė daug problemų – trūksta psichologų, auga narkotinių medžiagų vartojimas ir pasiekiamumas. Turime tuos dalykus stebėti ir prognozuoti. Jie darys įtaką tolesniam mūsų gyvenimui.

– Į kokias bėdas orientuotumėtės švietimo srityje?

– Švietimo įstaigų išsidėstymas, infrastruktūra kartais yra labai nepatogi, tai daro įtaką ir eismo sąlygoms mieste. Turime kompleksiškai pasižiūrėti, kaip plėtojamas švietimo įstaigų tinklas. Kartais atrodo, kad jei tėvams būtų sudarytos sąlygos vaikus leisti į darželius šalia namų, galėtume išspręsti eismo problemą.

Sostinėje ruošiami pedagogai, trūkumo neturėtų būti, bet jis yra. Net yra tokia praktika, kad studentai moko mokinius. Žinau, kad kartais studentai būna motyvuotesni, bet patirties stoka turi savo kainą. Būtina pagalvoti apie gerą mokyklos vadovo motyvaciją, nes nuo jo priklauso vaikų rezultatai. Manau, kad visi šie dalykai gali būti sprendžiami, bet dažnu atveju tai požiūrio ir prioritetų klausimas.

Aidas Gedvilas / BNS nuotr.

– O kaip pritrauktumėte pedagogų?

– Manau, esame ne tik savo miesto patriotai, mes esame ir savo šalies patriotai. Todėl reikėtų žiūrėti giliau. Jei mes tampysime paklodę vienas nuo kito, galiausiai ją tiesiog suplėšysime. Galbūt reikia pagalvoti, kaip tuos jaunus žmones pritraukti, gerąja prasme užkardyti galimybę išvykti iš šalies.

Atsivertę savivaldybės puslapį matome, kad keliolika įstaigų neturi vadovų, o ir pačių mokytojų beveik 200 trūksta. Esu tikras, kad tai dėl nepakankamai sutelkto dėmesio ir vadybos dalykų. Tad reikėtų kelti šios profesijos prestižą, motyvaciją, kad mokytojai, kurie pasirinko pedagogo profesiją, didžiuotųsi, kad jiems būtų deramai atlyginama ir kad būtų sukurtos tinkamos sąlygos dirbti. Paprasti žmogiški dalykai. Sėkmę garantuoja ne tik kokia nors materialinė paskata, kartais užtenka paprasčiausių žmogiškų santykių.

– Pabrėžiate, kad Vilnius yra daugiakultūris miestas. Kaip reikėtų stiprinti ryšius tarp tautinių bendruomenių?

– Vilnius visuomet buvo ir bus atviras visų tautybių, tikėjimų ir kultūrų žmonėms, kurie atvyksta, žinoma, tik su gerais norais ir ketinimais, nori čia laisvai gyventi, kurti ir puoselėti mūsų miestą. Ne be reikalo šiemet minime 700-ąsias Gedimino laiškų metines, juose buvo pabrėžiama, kad mes – laisvi žmonės. Mes kviečiame visus geros valios žmones lankyti Vilnių. Vilnių įsivaizduoju kaip daugiasluoksnį, unikalų Europos miestą, kuris realiai neturi analogų. Čia susiduria įvairių kultūrų, kalbų, tikėjimų, tautybių, pažiūrų žmonės, kurie kuria Vilnių.

Vilniaus paveikslas yra tarsi marga antklodė, kurią siuva ir perduoda iš kartos į kartą jo gyventojai. Deja, mūsų politikams dažnai trūksta supratimo, kad įvedami įvairūs draudimai supriešina visuomenę ir silpnina pačią valstybę.

Neturėtume mes rusų nekęsti dėl jų tautybės ir dėl to, kas vyksta Ukrainoje. Jie juk daugelį metų gyvena tarp mūsų, vadovaujasi šalies įstatymais, galų gale ta pačia Konstitucija. Pavyzdžiui, vis dažniau pasigirsta idėjų atsisakyti rusų kalbos mokymo programose, idėjų atsisakyti tautinių mažumų mokyklų. Manau, kad šis klausimas nėra pakankamai diskutuotas visuomenėje, taip visuomenė yra priešinama. Ne kalba kalta, o ir negali būti ji siejama tik su vienu nusikaltėliu.

Aidas Gedvilas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

15 proc. Lietuvos gyventojų, kurie priklauso tautinėms mažumoms ir kurie kasdieniame gyvenime vartoja savo gimtąją kalbą, puoselėja savo tradicijas ir kultūrą, yra visaverčiai Lietuvos piliečiai. Šiuo metu jie jaučiasi atstumti.

Tai rodo ir neseniai darytų apklausų rezultatai. Padaugėjo žmonių – rodos, nuo 6,2 iki 16 proc., kurie nenorėtų gyventi šalia rusakalbių. Niekas net nesusimąsto, kad vietiniai rusai sudaro 5 proc. Lietuvos gyventojų. Tai yra nuo seno čia gyvenantys žmonės, visaverčiai Lietuvos Respublikos piliečiai, o jie dabar pradeda jaustis svetimi mūsų valstybėje. Manau, kad tai nėra normali situacija, ir sakau, kad reikia užkardyti tą neapykantą, blogį ir agresiją, neskaidyti žmonių ir rasti būdų spręsti kylančias problemas.

– Ar leistumėte LGBT bendruomenei eitynes?

– Manau, kad kiekviena bendruomenė turi turėti galimybę, tik ne kitų žmonių sąskaita. Pasisakau prieš kažkokį diegimą švietime apie LGBT. Manyčiau, tam visuomenė nėra pribrendusi, tam nėra poreikio. Bet jei tai yra kažkoks natūralus elgesys, tai turi ir ta visuomenė turėti tam tikras savo veikimo galimybes. Bet kai dabar daromi įvairiausi šou ir masiniai pasirodymai, prisikviečiama iš kitų šalių dalyvių ir taip trikdomas miesto gyvenimas, eikvojami didžiuliai policijos, finansiniai resursai, kad tos eitynės įvyktų (turiu omenyje Kauno atvejį), manau, tai pertekliniai, ne pirmo būtinumo dalykai. Neturi būti provokacijų.

Pamenu, kai LGBT bendruomenei buvo išduotas leidimas, o kitiems kažkodėl ne. Ar LGBT kažkuo svarbesnė, reikšmingesnė nei tas pats Šeimų sąjūdis? Nesu kažkoks šalininkas, bet, kiek pamenu, jis piktinosi, skundė tuos sprendimus?

Aidas Gedvilas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

– Kaip vertinate savo šansus rinkimuose?

– Jeigu nagrinėtume apklausas, kurių aš neužsakinėjau, bet kurias kartais pastebiu, sunku susivokti. Priklausomai nuo užsakovo, būna, kad nepatenki į reitingų lentelę, bet kai užsakovo nėra, tai balsavimuose buvau antras.

Manau, paskutinis tikrai nebūsiu. O jei būsiu tarp kandidatų antrame ture, manau, turiu šansą laimėti. Nes, kaip minėjau, esu vienintelis nepriklausomas kandidatas.

– Kas laimės rinkimus?

– Stengsiuosi laimėti aš. Bet žmonės nuspręs. Ką žmonės pasirinks, tą. Gerbsiu jų pasirinkimą.