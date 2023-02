Šimonytė tikina informacijos apie Bartoševičių negavusi: su Seimo pirmininke aptarė neeilinės sesijos poreikį

Seimo pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen užsiminus, kad sausio 20 d. po susitikimo su generaline prokurore Nida Grunskiene ji turėjo susitikimą su ministre pirmininke Ingrida Šimonyte, premjerė tikina – jokia informacija apie Kristijoną Bartoševičių susitikimo metu perduota nebuvo. Vis tik, I. Šimonytė pripažįsta, kad su V. Čmilyte-Nielsen aptarė neeilinės Seimo sesijos poreikį.

„Galiu patvirtinti, kad jokios informacijos apie Kristijoną Bartoševičių Seimo pirmininkė man minimo susitikimo metu neperdavė“, – Eltai perduotame komentare nurodo I. Šimonytė.

„Sausio 20 d. susitikime aptarinėjome neeilinės sesijos poreikį Vyriausybei. Ne paslaptis, kad dalis svarbių Vyriausybės projektų buvo pateikta žiemos sesijos pabaigoje ar per sesiją nebaigta svarstyti, nors yra aktualūs, ir mano pačios buvo tikimasi vasario mėnesį gebėti organizuoti neeilinę sesiją šiems projektams bent apsvarstyti, jeigu komitetai parengtų projektus svarstymui. Aptarinėjome šiuos projektus ir jų situaciją Seime ir galimybes projektus artimu metu parengti svarstymo stadijai“, – pažymi premjerė.

Be to, ministrės pirmininkės biuro vadovė Ieva Skarelytė atkreipia dėmesį, kad I. Šimonytės ir V. Čmilytės-Nielsen susitikimas sausio 20 d. yra įprastas, kadangi premjerė ne Seimo sesijos metu paprastai susitinka bent kartą per savaitę.

„Premjerė ne Seimo sesijos metu paprastai bent kartą į savaitę susitinka su Seimo pirmininke aptarti einamųjų reikalų, klausimų, reikalingų Vyriausybės ir Seimo vadovybės koordinavimo (pvz. Baltijos šalių, Baltijos šalių ir Lenkijos formatais), ir kitų aktualijų. Tokie susitikimai, priklausomai nuo savaitės darbotvarkės vyksta paprastai penktadieniais, o jeigu kuri nors iš mūsų komandiruotėje, tuomet kitą dieną“, – nurodo I. Skarelytė.

ELTA primena, kad praėjusį trečiadienį prokuratūra paskelbė, jog iš Seimo pasitraukusiam K. Bartoševičiui pareikšti įtarimai dėl seksualinio prievartavimo ir nepilnamečio asmens tvirkinimo. Kaip skelbė prokuratūra, turimi ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia įtarti, kad nusikalstamos veikos buvo įvykdytos įtariamajam esant Seimo nariu. Šiuo metu nukentėjusiais yra pripažinti 4 asmenys, tuo metu buvę mažamečiais arba nepilnamečiais.

Tačiau daugiau nei prieš savaitę konservatorių atstovas parlamente K. Bartoševičius pranešė, jog pats atsisako Seimo nario mandato. Politikas teigė sprendimą priėmęs dėl asmeninių priežasčių. Netrukus po to, kai parlamentaras paskelbė pasitraukiąs iš Seimo, generalinė prokurorė N. Grunskienė kreipėsi į parlamento pirmininkę V. Čmilytę-Nielsen dėl K. Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo.

Viktorija Čmilytė-Nielsen / E.Blaževič/LRT nuotr.

K. Bartoševičiaus pasitraukimo iš politikos aplinkybės sukėlė daug klausimų Seimo opozicijai, todėl nutarta šaukti neeilinę Seimo sesiją, kurios metu būtų siekiama aiškintis, ar buvusiam konservatorių bendražygiui galėjo būti nutekinta informacija apie jo atžvilgiu vykdomą ikiteisminį tyrimą. Norima inicijuoti ir laikinąją parlamentinio tyrimo komisiją.

Antradienį opozicijai pavyko surinkti 47 parašus neeilinės sesijos šaukimui. Projektą dėl neeilinės sesijos šaukimo pasirašė visos opozicinės frakcijos, išskyrus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovus Seime, taip pat palaikymo buvo sulaukta ir iš Mišrios Seimo narių grupės.