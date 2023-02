Ketvirtokų patikrinimas kelia įtūžį tėvams: matematikos teste – 36 klausimai per 45 min., tai nežmoniškas spaudimas

Nacionaliniame teste per daug užduočių, o laiko joms atlikti per mažai? Ketvirtokai per menkai pasirengę nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (NMPP) atlikti kompiuteriu? Į LRT.lt kreipęsi tėvai įsitikinę: vaikai patiria didžiulį spaudimą atlikdami testą. Visos šalies ketvirtokai testus atliko sausio pabaigoje.

„Vaikai nemokomi testus atlikti kompiuteriu. Kur gauti testų pasipraktikuoti, pasimokyti? Programa stringa darant testą. Matematikos teste – 36 klausimai per 45 minutes, tikrai nežmoniškas spaudimas vaikams. Gal ne tempą reikia tikrinti, o žinias? Kaip sužinoti kokios klaidos buvo padarytos?“, – piktinosi redakcijai parašę ketvirtokų tėvai.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tikina, kad testai ne per sunkūs, o ir laiko pakanka. Tiesa, kaip rodo praėjusių metų testo rezultatų analizė, pernai rezultatai, palyginti su padėtimi 2021-aisiais, krito, o ketvirtokams sunkiausia buvo skaitymo užduotis – kebliausia buvo daryti išvadas ir interpretuoti tekstą.

NŠA: vaikai sakė, kad laiko pakako

NMPP testus mokiniai atlieka elektroniniu būdu būdami mokykloje. Kiekvienam mokiniui skiriamas kompiuteris, prijungtas prie interneto.

Už mokinių patikrinimus atsakingos NŠA atstovai patikino, kad šiemetinis ketvirtokų patikrinimas, vadinamas nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (NMPP), vyko sklandžiai – prisijungimas prie elektroninės testavimo sistemos nestrigo.

NŠA skubėjo patikinti tėvus, kad, prieš atlikdami NMPP testus, mokiniai gali susipažinti su elektroninės testavimo sistemos aplinka, pabandyti spręsti joje testus, atlikdami ankstesnių metų NMPP užduotis užduočių banke BETA. Šį banką administruoja NŠA.

Agentūra nesutinka ir su tėvų priekaištais, kad patikrinimo apimtis per didelė, o laikas užduotims atlikti galimai per trumpas. NŠA tvirtino, kad NMPP atlikusių mokinių klausiama, ar užteko laiko užduotims atlikti. Kaip parodė apklausa, atlikta 2022 m., dauguma vaikų atsakė teigiamai.

„Pavyzdžiui, vidutiniškai ketvirtokai, atlikdami matematikos testą, užtruko 38 min. iš skirtų 45 min., o skaitymo testą – 39 min. iš skirtų 45 min. Be to, aukštesniajam pasiekimų lygiui pasiekti nebūtina atlikti visas užduotis“, – aiškino NŠA atstovė Jurgita Kažukauskaitė-Sarnickienė.

Pasak jos, tėvai galės ir susipažinti su vaikų rezultatais.

„Detalios NMPP dalyvių rezultatų ataskaitos su kiekvienam mokiniui priskirtais atitinkamais pasiekimų lygiais (nepatenkinamu, patenkinamu, pagrindiniu, aukštesniuoju) bei sėkmėmis ar sunkumais atitinkamose gebėjimų srityse bus pateiktos kiekvienai mokyklai. Mokytojas gali supažindinti tėvus su jų vaikų rezultatais“, – sakė J. Kažukauskaitė-Sarnickienė.

Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime dalyvauja ketvirtos ir aštuntos klasės mokiniai (šeštokų patikrinimo atsisakyta). Ketvirtokai atlieka skaitymo ir matematikos testus, aštuntokai – lietuvių kalbos ir literatūros skaitymo testą ir matematikos testus.

Pirmą kartą šiemet vyks gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų,) skaitymo testas. Jį atliks per 2,6 tūkst. aštuntokų.



Visuotinas, bet neprivalomas

Kam naudojami NMPP rezultatai? Anot NŠA, pagrindinis NMPP tikslas – suteikti objektyvią informaciją mokykloms apie ugdymo proceso rezultatus ir jo tobulinimo kryptis.

„Patikrinimų rezultatai mokytojams, mokiniams ir jų tėvams leidžia objektyviau įsivertinti mokinių gebėjimus ir atitinkamai nukreipti jų pastangas siekiant geresnių rezultatų.

Ketvirtų ir aštuntų klasių NMPP yra visuotinas, bet neprivalomas. NMPP testų rezultatai yra tik pasitikrinamojo pobūdžio“, – teigė J. Kažukauskaitė-Sarnickienė.

Kas būna, jei vaikas patikrinimo neišlaiko? Anot NŠA, ketvirtų ir aštuntų klasių NMPP neturi išlaikymo ribos, surinkti taškai nėra konvertuojami į pažymį.

„Šiemet pirmą kartą kiekvienam NMPP dalyviui bus priskirtas atitinkamas pasiekimų lygis: nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis. Nuo kitų mokslo metų, ketvirtokams ir aštuntokams per NMPP nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, penktoje, devintoje ar pirmoje gimnazijos klasėje bus sudaromas individualus jų mokymosi pasiekimų gerinimo planas. Numatyta, kad jiems bus skirta ne mažiau kaip 20 papildomų konsultacijų ne didesnėse nei 5 mokinių grupėse“, – apie naujoves kalbėjo NŠA atstovė.

Rezultatai krito: vaikams sunku daryti išvadas ir spręsti problemas

2022 m. ketvirtos klasės mokinių matematikos rezultatų vidurkis siekė 64,3 proc. (2021 m. – 67,5 proc.), skaitymo – 55,1 proc. (2021 m. – 71 proc.). Iš skaitymo patikrinimo užduočių ketvirtokams sunkiau sekėsi daryti išvadas ir interpretuoti tekstą.

Aštuntos klasės mokinių matematikos rezultatų vidurkis 2022 m. sudarė 42,6 proc. (2021 m. – 60 proc.), skaitymo – 67,2 proc. (2021 m. – 73 proc.). Matematikos patikrinime aštuntokams geriausiai sekėsi reiškinių, lygčių, nelygybių, sistemų, sąryšių ir funkcijų, skaičių ir skaičiavimų užduotys, prasčiausiai – problemų sprendimas ir geometrija, matai bei matavimai.