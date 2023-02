Vandens autobusui – liūdnos ateities prognozė: idėją lygina su fantastika, bet kelią į pripažinimą užkirs klampi bilietų sistema?

Viena laukiamiausių šios vasaros naujienų Klaipėdoje – vandens autobusas – gali sulaukti mažiau keleivių dėmesio nei tikėtasi. Entuziastingai žinią apie naujovę priėmę turizmo sektoriaus atstovai neslepia nusivylimo ir neabejoja, kad užsieniečius atbaidys numatyta atsiskaitymo už bilietus sistema.

Dar praėjusiais metais paviešinta žinia apie tai, jog jau šį pavasarį uostamiestyje turėtų pradėti kursuoti vandens autobusas, nudžiugino turizmo sektoriaus atstovus.

Neabejota, jog ši naujiena turėtų sudominti kruiziniais laivais čia atplaukiančius svečius ir taps dar vienu Klaipėdos patrauklumą konkurencinėje kovoje su kitomis šalimis didinančiu veiksniu.

„Idėja yra fantastiška. Kai sužinojau, pamaniau, kad tai bus puiki paslauga tiems nepriklausomiems turistams, kurie neišvyksta į ekskursijas ir nori savarankiškai pažinti Klaipėdą. Aš visada maniau, kad tai bus idealus dalykas, nes Klaipėdos senamiestis iš vandens atrodo labai kitaip ir labai gerai“, – sako bendrovės „Klaipėdos mėja“ vadovė Monika Stirnaitė.

Monika Stirnaitė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Gegužę Danės upe pradėsiantis kursuoti vandens autobusas plaukios tarp miesto centro ir Tauralaukio mikrorajono, esančio šiaurinėje miesto dalyje, o pakeliui stos penkiose stotelėse. Kelionė tokia transporto priemone kainuos 3 eurus.

Numatoma, kad keleivius minėtu maršrutu plukdys du vandens autobusai. Vienas toks 12 vietų vandens autobusas, kuris kainuoja apie 130 tūkst. eurų, jau pagamintas ir nuleistas ant vandens, o antrasis dar gaminamas, ruošiamos bei tobulinamos ir prieplaukos.

Jau kiek anksčiau skelbta, kad keleivių vežimo vandens keliu paslaugos konkursą laimėjo bendrovė „Klaipėdos autobusų parkas“ – 264 tūkst. eurų vertės sutartis su bendrove pasirašyta dar spalį.

Turistus į Klaipėdą kviečiantys verslininkai kritikuoja: atsiskaitymo sistema – per daug sunki

Vis dėlto neseniai paaiškėjo, kad turistams šia naujove pasinaudoti gali būti keblu, mat už keliones atsiskaityti bus galima tik elektroniniu viešojo transporto bilietu, mobiliąja programėle arba specialiai klaipėdiečiams skirta kortele, kurią gali gauti tik šiame mieste gyvenamąją vietą deklaravę asmenys.

„Mes transporto priemonėje bilietų už grynus ar kitokius pinigus neplanuojame pardavinėti. Kapitonas, laivavedys tiesiog plukdys keleivius, o ne užsiims finansinėmis operacijomis“, – aiškino už viešojo transporto, į kurio sistemą įtrauktas ir vandens autobusas, organizavimą mieste atsakingos savivaldybės įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ laikinasis vadovas Andrius Samuilovas.

Andrius Samuilovas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Tokia atsiskaitymo tvarka kelia nuostabą turizmo sektoriaus atstovams, kurie neabejoja, kad svetimšaliams atsiskaitymo už bilietus procedūra bus per sudėtinga ir šie žmonės tokios pramogos tiesiog nesirinks.

„Absurdiškai sunki sistema padaryta. Net nekalbu apie kruizinių laivų žmogų, o apskritai apie bet kokį žmogų, kuris nėra klaipėdietis. Kad siųstumeisi programėlę, tai visų pirma, turi ją žinoti, „Klaipėdiečio kortelę“ turi tik klaipėdiečiai. Aš manau, kad čia yra labai apsunkinta sistema, kuri atbaidys žmones nuo noro pasiplaukioti tuo autobusu“, – įsitikinusi M. Stirnaitė.

Į Klaipėdą atplaukė kruizinis laivas „Artania“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Ji taip pat akcentavo, kad su itin didelėmis problemomis susidurs tokiu vandens autobusu pasiplaukioti norintys svečiai ne iš Europos.

„Mano klientai yra amerikiečiai, tai internetas jiems Europoje yra problema, nes mes Europoje esame pripratę, kad turime internetą visur nemokamą, bet kai žiūri iš ne europiečio perspektyvos, tai matai, kad to interneto visur neturi ir ieškai, kas turi „wi-fi“. Tai tie, kas norės pasiplaukioti, visų pirma turės turėti prieigą prie interneto, parsisiųsti programėlę. Žinant mūsų dabartinę visuomenę, mes nenorime dėti daug žingsnių tam, jog padarytume įprastą dalyką. Turbūt greičiausiai bus taip, kad daug klientų iš turistų nesusilauks“, – dėstė M. Stirnaitė.

Elektrinis vandens autobusas Klaipėdoje / LRT Stop kadras

Patogesnį atsiskaitymo būdą žada liepą, bet turizmo atstovai įsitikinę – bus per vėlu

Pasak gidės, patogiausia turistams būtų, jeigu būtų sudarytos galimybės atsiskaityti tiesiog banko kortelėmis. Žadama, kad tokia galimybė atsiras, tačiau anaiptol ne sezono pradžioje.

„Aš labai norėčiau anonsuoti, bet turbūt gegužę 1 d. to dar nebus, bet iki Jūros šventės visuose mūsų komposteriuose bus paleista banko kortelė, tuo pačiu ir vandens autobuse. Tai turistams, kurie nieko neturi ir nieko nežino, reikės tiesiog priglausti savo banko kortelę ir nuskaičiuos bilieto kainą“, – aiškino A. Samuilovas.

Elektrinis vandens autobusas Klaipėdoje / LRT Stop kadras

„Klaipėdos mėja“ vadovė teigė, kad sezonui įpusėjus įvesti naujoves yra per vėlu.

„Mūsų tas sezonas Klaipėdoje ir taip yra trumpas, tai nuo vidurio sezono lengvai pardavinėti bilietus, manau, yra per vėlu ir turėtų greičiau viskas vykti. Be to, kai pusę metų ta paslauga norės pasinaudoti labai nedaug turistų, tai labai gali ir patiems paslaugos teikėjams ūpą numušti“, – teigė M. Stirnaitė.