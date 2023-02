Tilto griūtis keičia Kėdainių gyvenimą: svarsto apie budinčius medikus ir policiją, tilto tvarkymas gali trukti net dvejus metus

Laikinasis tiltas bei budintys greitosios pagalbos ir policijos ekipažai – tokias alternatyvas po to, kai Kėdainiuose apgriuvo tiltas, svarsto rajono valdžia. Tuo metu gyventojai susiduria su sunkumais, mat kelionė į darbą kai kuriems prailgėjo ir geru pusvalandžiu.

„Dirbame intensyviai“, – paklaustas apie tai, kokia naujausia informacija dėl antradienį apgruvusio tilto, portalui LRT.lt sakė Kėdainių vicemeras Paulius Aukštikalnis.

Portalas LRT.lt primena, kad antradienį, prieš pat prezidento Gitano Nausėdos vizitą į Kėdainius, įgriuvo vieno iš skirtingus Nevėžio krantus jungiančio tilto dalis. Laimei, niekas nenukentėjo – ant tilto tuo metu nebuvo nei pėsčiųjų, nei transporto priemonių.

Dėl tilto griūties kritikos Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD) pažėrė šalies vadovas.

„Deja, LAKD nevykdė sutartinių įsipareigojimų savivaldybės atžvilgiu ir tie darbai, kurie buvo numatyti tiltui renovuoti, atstatyti, nebuvo įgyvendinti.

Jei būtų įgyvendinti, šiandien būtume baigę tik dokumentus tvarkyti, o pats tiltas stovėtų kaip stovėjęs“, – dar antradienį po to, kai apžiūrėjo įgriuvusį tiltą, teigė prezidentas G. Nausėda.

Gitano Nausėdos darbo diena Kėdainiuose; Kėdainiuose įgriuvo dalis tilto / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

Tuo metu Kėdainiai ieško sprendimų, kaip gyventi toliau, mat tiltas, anot vicemero, gali būti uždarytas ir dvejus metus.

Akivaizdu, kad gyventojai jau susiduria su sunkumais – kelionės į darbus kai kuriems jų prailgėjo pusvalandžių, o viešojo transporto maršrutai gali tapti ir 25 kilometrais ilgesni.

Svarstoma ir apie laikinąjį tiltą

Trečiadienį priešpiet vicemeras P. Aukštikalnis portalui LRT.lt kalbėjo, kad nors antradienį buvo svarstoma, kad pagalbos tarnybos – greitoji ir policija – galėtų judėti pėsčiųjų tiltu, galiausiai nutarta tokios idėjos atsisakyti.

„Per pėsčiųjų tiltą tikrai nebus leidžiami automobiliai – nei greitosios, nei policijos. Vis dėlto, tai pėsčiųjų tiltas, jo danga medinė ir ji labai greitai susidėvėtų, nes nėra pritaikyta tam, nors vakar [antradienį] kaip alternatyvą, kaip galimybę nagrinėjome, kad per pėsčiųjų tiltą būtų galima leisti greitosios ir policijos automobilius“, – komentavo P. Aukštikalnis.

Kadangi uždarius apgriuvusį tiltą susidaro papildomų 10 kilometrų kilpa, kurią tenka įveikti tiek gyventojams, tiek tarnyboms, ieškoma būdų, kaip užtikrinti, jog gyventojus policija ir greitoji pagalba pasiektų efektyviai.

Kėdainiuose įgriuvo avarinės būklės tiltas / Kėdainių savivaldybės nuotr.

„Dabar sprendžiame, kad greitosios pagalbos automobilis su komanda galėtų budėti anapus Nevėžio, Aukštaitijos pusės krante – Vilainių seniūnijoje arba Pelėdnagiuose.

Pirminio sveikatos priežiūros centro vadovė pasitars su komanda ir duos žinoti, ar jie steigs vieną ekipažą kitoje Nevėžio pusėje tam, kad įvykdytų atvažiavimo iki paciento normatyvus“, – kalbėjo Kėdainių vicemeras.

Svarstoma, kad tokiu pačiu principu galėtų budėti ir policijos ekipažas. Tuo metu dėl ugniagesių gelbėtojų problemų nekyla, nes jų stotys yra abiejuose upės krantuose.

Tikėtina, kad tiltas, pasak P. Aukštikalnio, gali būti uždarytas dvejus metus. Visgi darbus reikia skubinti, nes, kaip sakė vicemeras, jau apgruvusio tilto konstrukcijos gali toliau irti, ypač atsiradus ledonešiui.

Kėdainiuose įgriuvo avarinės būklės tiltas / Muge.eu nuotr.

Visgi, kol apriuvusio tilto ateitis lieka neaiški, savivaldybė svarsto dar vieną alternatyvą – laikinojo tilto statybas.

„Galvojame apie laikinojo tilto statybas, ieškome variantų. Jei pasitvirtins, kad tiltas bus uždarytas dvejus metus, tai laikinąjį tiltą galima pastatyti per pusmetį. Manau, tikrai pastatytų.

Dabar kol kas nėra nuspręsta, kokių konkrečiai veiksmų imsimės, bet alternatyvūs variantai yra statyti laikinąjį tiltą, skubinti statybą, kur pradėtas link Vilainių tiltas, kuris prieš tai buvo išrinktas ir turėjo būti gruodį sutvarkytas, arba steigti greitosios pagalbos ir policijos bazę kitoje Nevėžio pusėje“, – vardijo P. Aukštikalnis.

Vicemeras taip pat kalbėjo, kad gyventojams kelionės į darbus jau prailgėjo apie 20-30 minučių. Tiesa, jis teigė, kad tai, kas Kėdainiuose laikoma spūstimi, didesniame mieste tokio pavadinimo negautų.

„Yra judantys kamščiai. Žinoma, per tiltą, per tarpmiestinį kelią apkrova padidėjo, nes likęs vienintelis tiltas, kuriuo važiuojama. Tai žinoma, mašinų gausa žymiai didesnė, bet tos spūstys nestovi vietoje, juda. Tačiau į darbą tie, kurie važiavo aplinkui, važiavo 20-30 minučių ilgiau, o tai Kėdainiams yra daug“, – portalui LRT.lt kalbėjo Kėdainių vicemeras P. Aukštikalnis.

Maršrutų neatšaukė

Kėdainių autobusų parko „Kėdbusas“ direktorius Remigijus Naujokas portalui LRT.lt teigė, kad kol kas dėl apgriuvusio tilto nė vienas viešojo transporto maršrutas atšauktas nebuvo. Anot R. Naujoko, maršrutai yra perdėliojami siekiant užtikrinti, kad dirbantieji laiku nuvyktų į darbus, o moksleiviai laiku pasiektų ugdymo įstaigas.

„Maršrutų nesumažėjo. Aišku, mes juos pakoregavome, kadangi per Tilto gatvėje esantį tiltą pravažiuoti negalime. Todėl maršrutus, kurie turėjo važiuoti per tiltą, apsukome ir dabar mes juos siunčiame per kitą tiltą, kuris yra aplinkkelyje.

Kėdainiuose įgriuvo avarinės būklės tiltas / Muge.eu nuotr.

Stengiamės pakoreguoti tvarkaraščius, kad keleiviai laiku atvažiuotų į darbą, kad moksleiviai laiku atvyktų į mokyklą. Lygiai taip pat žiūrime, kad jie laiku galėtų ir sugrįžti iš darbo bei mokymo įstaigų. Taip susidėliojome prioritetus“, – kalbėjo R. Naujokas.

Tiesa, naujieji maršrutai kol kas yra preliminarūs. „Kėdbuso“ darbuotojai, pasak direktoriaus, prie jų rengimo dirbo iki pat paryčių, tačiau jei jie nepasiteisins, gali tekti juos koreguoti dar kartą.

„Kol kas nežinome ar reikės, didelių nusiskundimų dar negauname. Tvarkaraščius savo elektroninėje svetainėje jau esame paviešinę, dabar vykdome tvarkaraščių pakeitimus ir autobusų stotelėse. Stebėsime situaciją ir jei prireiks, tvarkaraščius koreguosime“, – tikino R. Naujokas.

Tiesa, viešuoju transportu keliaujantiems Kėdainių rajono gyventojams reikia nusiteikti, kad kelionės bus ilgesnės nei įprastai. R. Naujokas sakė tiksliai kol kas negalintis pasakyti, kiek prailgėja maršrutai, tačiau preliminariai skaičiuojama, kad vienas reisas arba, kitaip tariant, kelionė į abi puses gali pailgėti ir 25 kilometrais.

Ministras: tiltas buvo sulaužytas

Susisiekimo ministras Marius Skuodis prieš trečiadienio Vyriausybės posėdį žurnalistams komentavo, kad nuo šio ministrų kabineto darbo pradžios ne kartą buvo didintas finansavimas, kad būtų tvarkomi prastos būklės objektai, tarp kurių – ir tvarkomas tiltas Kėdainiuose. Tiesa, tai ne tas tiltas, kuris įgriuvo antradienį.

„Tai tikrai niekas nepasikeitė dėl vakarykščio [antradienio] įvykio. Faktas, kad yra labai aiškus planas, yra 72 objektai, kurie yra prastos būklės. Dalis, tiesą pasakius, iš to sąrašo jau yra sutvarkyta, dalis yra tvarkoma, dalis yra projektuojama ir bus tvarkoma.

Tuose pačiuose Kėdainiuose blogiausios būklės tiltas, na, šiuo metu yra tvarkomas. Nepaisant tos tikrai liūdnos vakarykštės situacijos“, – kalbėjo ministras.

Mano pamoka, kurią aš iš šių įvykių paimu, kad tikėtina, jog ženklų neužtenka. M. Skuodis

Anot M. Skuodžio, valstybėje veikia atsakingos institucijos ir pareigūnai, kurie įvertina kiekvieną prastos būklės objektą, nustato tam tikrus apribojimus, kurių reikia laikytis, jei tie objektai dar gali būti eksploatuojami.

„Jei kažkoks tiltas yra avarinės būklės, jis yra uždaromas. Nepaisant to, vakarykštė situacija parodė, kad, manau, grupė, kuri dirba, atsakys į klausimus, kodėl tas įvykis įvyko, nes, kaip žinote, ekspertizė buvo atlikta prieš savaitę ir po tos ekspertizės buvo leista tiltą eksploatuoti. Tikėtina, kad jis buvo paprasčiausiai sulaužytas sunkiasvorių transporto priemonių“, – dėstė M. Skuodis.

Jis teigė, kad viena vertus yra blogai, kad apskritai turime tokios būklės tiltų, kurie negali atlaikyti didelio svorio. Tačiau kita vertus, anot ministro, jeigu tokie objektai yra eksploatuoami, o tokių tiltų Lietuvoje yra daugiau, reikia numatyti, kad jų nebūtų galima sulaužyti transporto priemonėmis.

„Mano pamoka, kurią aš iš šių įvykių paimu, kad tikėtina, jog ženklų neužtenka. Reikia kitokio pobūdžio apribojimų, kad sunkiasvorės transporto priemonės tiesiog neįvažiuotų ir LAKD šiuo metu vykdo visų tokių objektų, kurių turime sąraše, papildomą apžiūrą ir žiūri, ar tikrai nereikia papildomų tam tikrų kontrolės, apsaugos priemonių.

Marius Skuodis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tai galėtų būti <...> fizinis barjeras kažkoks, įsivaizduokite, nuleistas kažkoks barjeras, pro kurį sunkiasvorė transporto priemonė nepravažiuotų, galėtų pravažiuoti tik lengvosios mašinos. Bet čia jau ekspertai atsakys, ne ministrui filosofiškai aiškinti, kaip tai turėtų būti padaryta“, – vertino susisiekimo ministras.

M. Skuodis kalbėjo, kad Kėdainiuose įgriuvus tiltui pasipylė kritika ir Vyriausybei, tačiau jis pabrėžė, kad dauguma Lietuvoje esančių tiltų yra statyti sovietmečių, o jų būklė suprastėjo ne per metus ar dvejus.

„Kėdainių tiltas statytas, berods, kartu su „Lifosa“, nežinau prieš kiek dešimčių metų. Į ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad jei žiūrėtume į finansavimą, tai per paskutinį šešerių metų laikotarpį žvyrkelių asfaltavimui buvo išleisti šimtai milijonai eurų. Tuo tarpu tiltų ir viadukų tvarkymui, žiūriu 2018-2019 metų duomenis, tai 8 milijonai ir panašios sumos“, – komentavo M. Skuodis.