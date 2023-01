„Partija nesugrius, bet nusiplauti šią dėmę bus labai sunku“: ką šoko ištiktiems konservatoriams reiškia Bartoševičiaus skandalas

Kristijono Bartoševičiaus skandalui sukrėtus visą Lietuvą, šoko nuotaikos ir konservatorių partijoje. Komunikacijos ekspertai teigia, kad ši istorija su politine jėga bus siejama dar ilgai. Anot jų, partijai dabar blogiausia būtų neigti prokuratūros kaltinimus K. Bartoševičiui. Savo ruožtu politologai įsitikinę – šis skandalas yra skausmingas konservatoriams, tačiau tai nereiškia, kad partija subyrės.

Kai K. Bartoševičiui pateikti kaltinimai dėl mažamečių ir nepilnamečių seksualinio prievartavimo, viešojoje erdvėje mestas šešėlis ir visai partijai. Netruko pasisakyti ir dalis konservatorių, o opozicinės jėgos pasigedo partijos lyderių aiškios ir greitos pozicijos dėl šio skandalo.

Trečiadienį su savo pozicija išstojo TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Paklaustas, ar pergalvojo savo, kaip partijos vadovo, atsakomybę, G. Landsbergis sakė sutinkantis, kad jo atsakomybės esama. Jis teigė negalintis kaip nors kitaip to įvertinti.

„Faktas, kad kviečiant žmones, sudarant taisykles ir galimybes drauge su partijos sąrašu patekti į Seimą, tai mano atsakomybė. Dėl to apgailestauju“, – sakė G. Landsbergis.

Gabrielius Landsbergis / AP nuotr.

Ekspertų manymu, nors įtarimų šešėlis krito ant vieno asmens, viešojoje erdvėje neabejotinai bus eskaluojamas ir partijos pavadinimas. Pasak jų, šis skandalas kaip politinis įrankis bus naudojamas dar ilgai.

Politinės komunikacijos ekspertas Lapinskas: tai yra visos Lietuvos tragedija

Politinės komunikacijos eksperto Mindaugo Lapinsko manymu, opozicinės partijos bent kol kas laikosi gana santūriai. Patys rinkėjai labiau analizuoja K. Bartoševičių kaip asmenį, negu kaip partijai priklausantį narį.

„Iš partijų elgesio, iš tų pagrindinių politinių lyderių, tai labiau kvepia visos Lietuvos tragedija negu konservatorių tragedija. Manau, kad visai nesvarbu, ar konservatorius daro tokio lygio nusikaltimus, ar kokios Darbo partijos atstovai, tai vis tiek yra baisūs įtarimai ir visa visuomenė nuo to kenčia, kad apskritai toks dalykas egzistuoja“, – teigė M. Lapinskas.

Ekspertas teigia, kad tokių skandalų fone konservatoriams šiuo metu nereikėtų pulti ir dalytis savo komentarais, nes taip yra pažeriama įvairiausių nuomonių. Pasak jo, geriausia būtų, kad už komunikaciją būtų atsakingas vienas asmuo, kuris kalbėtų už visą partiją ir būtų atsakingas už savo žodžius.

Raginimus partijai atsiprašinėti už K. Bartoševičiui mestus sunkius šešėlius, anot eksperto, yra neteisingi.

Seimas; konservatoriai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„<...> Jeigu tu sėdi kabinete ir kolega kitame kabinete daro kažkokį nusikaltimą, tai ar turi už jį atsiprašyti, ar ne? <...> Man atrodo, kad viešojoje erdvėje kol kas dominuoja blaivesni balsai, kurie sutinka arba supranta, nereikia atsiprašinėti žmonėms, kurie su tuo nesusiję“, – teigė M. Lapinskas.

Paklaustas, kokios komunikacinės taktikos galėtų griebtis konservatoriai, M. Lapinskas teigia, kad politikams nereikėtų kalbėti šia tema net jeigu ir esi kvalifikuotas ekspertas. Jis referuoja į ne per seniausiai konservatoriaus Lino Slušnio paskelbtą straipsnį, kuriame teigiama, kad daugelis tokių bylų baigiasi niekuo.

„Tai apskritai, ką tokie nusikaltėliai daro, kas vyksta su žmonėmis, kurie daro tokius dalykus, kas vyksta su vaikais mažamečiais, kaip jiems jaustis <...> Šitą geriausiai darytų psichologai ir čia politikams į tai kištis tikriausiai nelabai reikėtų, net jei esi diplomuotas psichiatras“, – sakė M. Lapinskas.

M. Lapinsko teigimu, konservatoriai nesikiša į teisininkų darbą ir nekomentuoja teisinių niuansų. Pasak jo, tai yra santūrus žingsnis, net jei konservatoriai norėtų ir galėtų tą daryti.

VDU doktorantas Kontrimas: skandalas turės ilgalaikį poveikį

Vytauto Didžiojo universiteto politikos mokslų doktorantas Linas Kontrimas teigia, kad visuomenės reakcija yra negatyvi ne dėl to, kad kaltinimai metami politikui iš konservatorių gretų, o dėl to, kad tema yra itin jautri visuomenei. Tokie įvykiai išlieka ilgiau atmintyje, todėl tai turi ilgalaikį poveikį, ir, tikėtina, gali turėti įtakos ateityje įvyksiančiuose rinkimuose.

Anot pašnekovo, jau po kiek daugiau nei mėnesio vyksiančiuose savivaldos rinkimuose šis skandalas bus išnaudojamas kaip pikto puolimo įrankis.

Linas Kontrimas / G. Skaraitienė/BNS nuotr.

„Neabejotina, kad prieš kitų metų Seimo rinkimus <...> kai kas mėgins šitą temą ištraukti ir mėgins ištraukti tuo atveju, jeigu pati partija nerodys labai aktyvaus savo komunikavimo šia tema: aktyvia komunikacija, pačio įvykio ir proceso stebėjimu, nenusišalinimu. „Tėvynės sąjunga“ dabar jau nebegali nusišalinti nuo K. Bartoševičiaus istorijos, nes jie yra susiję ir liks susiję istoriškai“– kalbėjo L. Kontrimas.

Pasak L. Kontrimo, toks skandalas galėjo supurtyti bet kurią partiją, tik kad šiuo atveju dėmesio centre atsidūrė būtent konservatoriai.

Paklaustas, ar dabar konservatoriai atsargiau rinksis žmones, su kuriais ketinama dalyvauti rinkimuose, ekspertas tuo abejoja. Pasak jo, partijos nėra tokios stiprios Lietuvoje, todėl jos medžioja bet kokį rinkėjo balsą.

Politinės programos nėra orientuotos į konkrečią rinkėjų auditoriją su tam tikromis vertybėmis. Bandoma programomis įtikinti „plaukiojančius rinkėjus“, apimti kuo didesnį žmonių spektrą.

„Vis dar kovojama dėl to plaukiojančio balso, o tas plaukiojantis balsas, pripažinkime, yra elementarus vartotojas, kuriam reikia duonos ir žaidimų. Kas sugeba tam momentui pateikti duoną ir žaidimus, tas laimi. Tai čia yra dėl to tas „žvaigždžių“ pritraukimas. Bet aš nematau kol kas prošvaistės, kad, pvz. kitais metais Seimo rinkimuose to nebūtų“ – LRT.lt sakė L. Kontrimas.

Ekspertas priduria, kad viešojoje erdvėje matoma daug piktdžiugos dėl šio skandalo, orientuojantis ne į konkretų asmenį, bet į visą partiją. Tačiau žmonėms reikia suprasti, kad kalbama ne apie vieną konkrečią partiją, o apie visą visuomenę.

„Čia reikia klausti, ką mes kaip kiekvienas pilietis padarome, kad aplinkui mus būtų mažiau blogio ir tokių galimybių atsirasti tokiems reiškiniams. Nekalbu vien apie vaikų išnaudojimą, bet ir lyties atžvilgiu esančius ir galimus nusikaltimus, prastą elgesį vienas kito atžvilgiu“, – kalbėjo L. Kontrimas.

Politologė Petronytė: partija dėl to nesugrius

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) dėstytoja Ieva Petronytė teigia, kad konservatorių elektoratas šį įvykį mato kaip skaudų, tačiau vargu ar tai lemtų jų nusisukimą nuo partijos.

„Tiems, kurie palaiko partiją, <...> yra nemalonu, tai yra prasta žinutė, tai yra komunikacinė krizė ir sudėtinga situacija. Bet partijos kaip tokios galbūt tai smarkiai nepaveiktų būtent tarp tų, kurie šiaip ar taip konservatorius mėgsta“, – LRT.lt teigė I. Petronytė.

Pasak jos, rinkėjai, kurie laikosi neutraliau arba nemėgsta konservatorių, į skandalą atsižvelgs priklausomai nuo to kaip konservatoriai komunikuos ir kaip ta korta bus išnaudojama opozicinių partijų ir asmenų. Taip pat prisidės ir tai, kiek skandalas bus siejamas ne su pačia partija, bet kiek konkrečiai su K. Bartoševičiumi.

Ieva Petronytė-Urbonavičienė / BNS nuotr.

Politologė sako, kad Lietuvoje tokių visuomenei jautrių skandalų per istoriją nebuvo daug, prisimenant ir Garliavos įvykius. Žmonės labai jautriai reaguoja į kaltinimus mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, bet yra natūralu, kad jie kaltę linkę priskirti ne tik konkrečiam asmeniui, bet ir visai organizacijai.

„Tarkim, apie tą pačią bažnyčią: turbūt visuomenė kartais dažniau linkusi priskirti kaltę ne atskiriems kunigams, o visai bažnyčiai kaip tokiai. Vėlgi, asmens versus kolektyvo atsakomybė. Tai yra iš tikrųjų didelė kliūtis konservatoriams kaip partijai, ir aš sakyčiau, galbūt, skandalas vidaus auditorijoje turbūt yra jautresnis ir svarbesnis negu Dainiaus Kreivio istorija, ar Kaliningrado tranzitas <...>“, – sakė I. Petronytė.

Kalbėdama apie ateityje įvyksiančius rinkimus, pašnekovė teigia, kad konservatorių partija dėl to neiširs, kadangi šios partijos elektoratas atskirų narių nusižengimus ir vertina kaip atskirų žmonių nusižengimus, o ne priskiria kaltę visai politinei jėgai.