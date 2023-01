Žiobienė apie tyrimą dėl Bartoševičiaus: tiems vaikams viešumas yra mažiausiai reikalingas

Lietuvos politiką krečiant su Seimo nariu Kristijonu Bartoševičiumi susijusiam ikiteisminiam tyrimui dėl prievartavimo ir tvirkinimo, atsiranda vis daugiau svarstymų dėl tokių bylų rezultatų. Pastebima, kad iš kelių šimtų panašaus pobūdžio bylų per metus verdikto sulaukia tik dalis. Bylos sunkios ir sudėtingos tiek teisiniu, tiek moraliniu aspektu. Kaip gali atrodyti šios bylos teisinis procesas ir baigtis?

Apie tai LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ kalba advokatas Valdemaras Bužinskas ir Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.

– Pone V. Bužinskai, jūs esate dalyvavęs ne vienoje tokioje panašioje byloje. Kodėl iš kelių šimtų panašaus pobūdžio bylų ne visos, o tik dalis pasibaigia kažkokiu verdiktu? Kuo jos sudėtingos?

V. Bužinskas: Yra sudėtingas įrodymų surinkimas ir jų vertinimas, nes paprastai tie visi veiksmai nėra vieši, jie dažniausiai vyksta labai uždaroje aplinkoje. Bylos prasideda arba nuo nukentėjusio asmens, arba nuo jo artimųjų – tėvo, motinos – pranešimo apie padarytą nusikaltimą. Dėl to įrodinėjimo procese dalyvauja labai nedaug asmenų, o jeigu asmuo dar yra mažametis ar nepilnametis, jeigu jis yra sutrikusios brandos, turi psichinių problemų, labai sunku išsiaiškinti, ar šita situacija yra tikra, ar pramanyta, ar iš dalies pramanyta, ar įtraukta į visiškai kitą kontekstą, ar šita problema nesiekiama spręsti kitos problemos, kaip dažnai pasitaiko šeimos bylose.

– Kadangi prokurorai atėjo į Seimą prašyti Seimo nario neliečiamybės panaikinimo, kiek jie turėjo surinktos medžiagos, jūsų nuomone, žinodami, kad iš tikrųjų bus skandalas?

V. Bužinskas: Jūs mane, aišku, verčiate spėlioti. Jeigu verčiate spėlioti, tai paspėliosiu. Mano supratimu, jeigu jau generalinė prokurorė ėjo į Seimą su prašymu panaikinti neliečiamybę, tai jos turimi duomenys turėjo atitikti kiekį duomenų, kurie sudaro pagrindą prokurorui ar ikiteisminio tyrimo tyrėjai pareikšti asmeniui įtarimus.

– O sėkmei duomenų užtenka, ar ne? Sakykime, kalbant apie bylos baigtį, kad prokurorui neatrodytų, jog baltais siūlais siūta byla?

V. Bužinskas: Matot, tokios bylos pakrypti į vieną ar kitą pusę gali bet kurioje ikiteisminio tyrimo stadijoje, nes vertinant ir renkant įrodymus turi dalyvauti labai daug asmenų, turinčių aukštą kvalifikaciją arba tiesiog profesinį įdirbį tokio pobūdžio bylose, dirbant su mažamečiais, nepilnamečiais arba apskritai asmenims, kurie patyrė ne tik fizinį smurtą, bet ir didžiulę moralinę žalą. Tiems žmonėms kalbėti, detales aiškinti, o jos yra svarbios, psichologiškai yra labai sudėtinga.

– Ponia Žiobiene, jeigu kalbam apie surinktą medžiagą, prokuratūros teisininkai dažniausiai sako, kad jau buvo apklausti ir vaikai. Kas, jūsų akimis žiūrint, sudėtingiausia tokiose bylose, kai dalyvauja vaikai, kurie yra apklausinėjami? Ar pakanka specialistų, kurie būna kartu su jais?

E. Žiobienė: Šios bylos iš tikrųjų yra labai sunkios ir sunkios moraline, psichologine prasme, todėl daug diskusijų vyko ne tik dėl Baudžiamojo kodekso ir jo įgyvendinimo, bet taip pat ir paties proceso, kaip reikėtų tai padaryti. Dėl to buvo nuspręsta eiti skandinavišku pavyzdžiu ir įkurtas vaiko namas. Tai yra institucija, kurioje vaikui turėtų būti geriausia atmosfera, kur visi specialistai ateitų į vieną vietą ir vaikas galėtų būti apklausiamas, dalyvaujant psichologui. Beje, baudžiamasis procesas irgi buvo pakeistas tokio pobūdžio bylose, kad vaikai būtų apklausiami tik teisėjo per psichologą, kad jis matytų kuo mažiau žmonių, turėtų kuo mažiau kontakto, kad apklausa būtų viena arba kiek įmanoma mažiau kartų. Žodžiu, siekiama kiek įmanoma viską palengvinti ir tuo pačiu galvojant toliau, ką vaikui po to suteikti, nes jam reikės psichologinės pagalbos.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Šitas viešumas dabar, jūsų akimis žiūrint, kaip gali daryti įtaką bylai ir vaiko būsenai?

E. Žiobienė: Žinot, aš nesprendžiu šiuo metu apie suaugusį žmogų ir visą tą kontekstą, nekaltumo prezumpcija yra, galų gale. Bet žiūrint iš vaiko perspektyvos – tiek vaiko, tiek vaiko artimųjų, – mamai, tėčiui ir visiems artimiesiems tikrai skauda širdį ir galvą šitoje situacijoje. Aš labai norėčiau tikėtis, kad mūsų žurnalistai turės sąžinės ir neieškos tų konkrečių vaikų, kurie nukentėjo, nes jiems viešumas yra mažiausiai reikalingas, jiems kaip tik, kaip ir po bet kokios kitos galimos nusikalstamos veikos, reikia sugrįžti į gyvenimą ir kiek įmanoma normalesnį.

– Pone V. Bužinskai, kai kurie teisininkai mano, jog ištyrus šią bylą gali paaiškėti, kad tokio nusikaltimo net nebuvo. Kaip jūs komentuotumėte?

V. Bužinskas: Be jokios abejonės, visko gali būti. Teisingumą pas mus vykdo tik teismas ir kol pirmos instancijos teismo nuosprendis neįsiteisėja, yra galimybė peržiūrėti teismo nuosprendį apeliacine tvarka.

– Toks gali būti teismo verdiktas, bet kodėl jis gali būti toks?

V. Bužinskas: Matot, net ir esant tikram įvykiui ne visada pavyksta surinkti įrodymų, kurie tikrai būtų pagrindas žmogų apkaltinti ir nuteisti už vienokį ar kitokį nusikaltimą.

– Nes čia yra seksualinio prievartavimo nusikaltimas, kuris turi labai plačias ribas – nuo prisilietimo, glostymo iki jau aktyvių fizinių veiksmų? Tai galėtų būti?

V. Bužinskas: Tokio pobūdžio nusikaltimų tyrime yra paties fakto buvimo ar nebuvimo įrodinėjimas. Ar tokie veiksmai buvo, ar tokių veiksmų nebuvo, ar buvo kažkokių kitokių veiksmų. Niekas gi šitų veiksmų nefilmuoja, nefotografuoja, aišku, kartais būna ir kitaip, dėl to beveik viskas susideda iš kitokių įrodymų rinkimo. O juos vertinti visada reikia labai atsargiai. Be to, kaip sakė ir ponia E. Žiobienė, dalyvauja labai didelis skaičius specialistų. Daug kas priklauso nuo tų specialistų kvalifikacijos. Juk kartais šitose bylose mes gauname visiškai priešingas įvairių institucijų išvadas, kartais iš tos pačios institucijos gauname visiškai priešingas išvadas, todėl jų vertinimas yra labai sudėtingas. Tai vienas momentas. Antras momentas yra tai, kad jeigu mes žiūrėsime visus seksualinio pobūdžio nusikaltimus, yra labai sudėtinga atskirti vieną nuo kito – išžaginimą nuo privertimo lytiškai santykiauti. Čia pat yra teisminis ginčas, kuris nesibaigė ir, matyt, dar labai ilgai nesibaigs.

– Kiek šita byla galėtų trukti?

V. Bužinskas: Ji gali trukti ir neilgai, bet gali trukti ir labai ilgai.

– Labai ilgai tai kiek?

V. Bužinskas: Šitos bylos trunka maždaug trejetą metų, aš kalbu su nuosprendžiu pirmoje instancijoje, o tai yra pirmos instancijos teisme. Mano manymu, nuo jos pradžios iki nuosprendžio – mažiausiai treji metai.

Smurtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ponia Žiobienė, vertindama šitą bylą ir apskritai seksualinio pobūdžio bylas, ką dar matote, ką reikėtų galbūt keisti teisinėje sistemoje, švietimo sistemoje, kad būtų aiškiau, kad žmonės daugiau žinotų, į ką kreiptis, kada yra kokių precedentų?

E. Žiobienė: Turbūt pirmas dalykas yra visgi ekspertizių terminai, kad kiek įmanoma greičiau vaikai būtų paleisti iš tos sistemos, kad greičiau įvyktų ekspertizės, bet čia įgyvendinimo dalykai. Kitas dalykas, kuris pas mus labai sudėtingai skinasi kelią, – lytinis švietimas ir mes visi kažkaip šitos temos dar labiau išsigąstame, atrodo, kad nereikėtų jo, bet atkreipčiau dėmesį, kad viena iš lytinio švietimo dalių yra apsaugoti vaikus – išmokyti, kad yra dalykų, kurie yra neleistini kitam žmogui, kad kitas negali liesti, kad yra tam tikrų privatumo dalykų, kurių kitas negali žinoti ir taip toliau. Tiesiog akivaizdžiai, kad pats vaikas nors kiek galėtų apsisaugoti, kad jo neįviliotų į nusikalstamą veiką, aišku, aš nekalbu apie fizinę prievartą.

– Drąsa kreiptis į tėvus, paskui jau teisėsaugos institucijas – ji egzistuoja? Kaip jūs ją pastebite, kiek vaikai išdrįsta tai daryti?

E. Žiobienė: Vaikai yra labai sudėtinga grupė. Paprastai seksualinio pobūdžio bylose, kas yra pastebima ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, jie būna dažnai išgąsdinti arba prigrasinti, jie dažnai nepasako iš karto. Labiausiai seksualinėse bylose nemaloniai nustebina, kai vaikai būna išnaudojami ilgą laiką arba ne vieną kartą. Tai iš tikrųjų rodo, kad yra baimės jausmas, galbūt išgąsdinimas, galbūt aiškinimas, kas atsitiks, jeigu paaiškės, arba tos veiklos pateikimas kaip normos. Paprastai vaikai nepasako iš karto.

– Jeigu vis dėlto nusikaltimas nebus įrodytas, tyrimas nutrauktas, kaip turėtų, jūsų akimis, elgtis asmuo, šiuo atveju turbūt buvęs Seimo narys, kuris jausis neteisėtai tampomas po teismus, apkaltintas, nes dėmė lieka didžiulė? Mes jau turbūt neabejojame, kad liks dėmė. Ką jis turėtų daryti?

V. Bužinskas: Aš nesu jo advokatas ir neimsiu jam patarinėti, gink Dieve, nesisiūlau. Mano supratimu, apšmeižtas, apjuodintas, nepelnytai apkaltintas žmogus savo reputaciją turėtų ginti visomis įmanomomis įstatymų numatytomis priemonėmis iki galo. Tokių dalykų naudojimas žmogaus reputacijai griauti yra, mano supratimu, neleistinas. Ir jeigu kas nors bando imituoti šituos procesus, turi sulaukti tikrai griežtos atsakomybės.