Anušauskas: visa Europa yra saugumo vartotoja, visoms senosioms valstybėms reikia atkurti pajėgumus

„Aš supratau, kad Vokietija pasiruošusi sutikti, neprieštarautų“, – taip apie Vokietijos poziciją dėl tankų „Leopards“ perdavimo Ukrainai sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Pasak jo, šiuo metu Rusija į kovos lauką meta suremontuotus senus tankus, kurie yra „pats prasčiausias pasirinkimas“.

„Dienos temoje“ – Lietuvos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

– Leopardai ir parama Ukrainai bus pagrindinė mūsų pokalbio tema, bet pagrindinė šios dienos tema daugeliui žmonių yra įtarimai jūsų frakcijos kolegai. Kaip jūs sutikote šią žinią?

– Na, be abejonės, šokiruotas ne aš vienas. Šokas dar ir nėra praėjęs. Ir šioje situacijoje, tiesą sakant, daugiau negalėčiau nieko komentuoti.

– Gerai, einam tada prie gynybos reikalų. Ar Lietuva jungsis į vadinamąją leopardų koaliciją atlikdama labiau palaikančiojo vaidmenį, nes pati jų neturi?

– Tiesą sakant, iš dalies mes prisijungėme. Estijoje prieš kelias dienas buvo priimtas pareiškimas, kur 11 valstybių tiesiog deklaravo savo palaikymą šalims, kad teiktų visokeriopą paramą Ukrainai, tarp jų – ir tankus. <...>

Leopardų koalicija, jei taip galima ją pavadinti, apėmė tas valstybes, kurios nusiteikusios apie tai diskutuoti ir perduoti Ukrainai paramą. Tos, kurios neturi šių tankų, į ją neįtraukiamos. Bet kiek teko kalbėtis Ramšteino formate, mes vis tiek savo poziciją išsakydavome.

Man net teko su gynybos sekretoriumi [JAV gynybos sekretoriumi Lloydu] Austinu keliais žodžiais persimesti, sakau: „Tankai bus?“ O jis sako: „O jūs turite?“ Na, taip, mes neturime tankų, bet mes turime nuomonę dėl tankų. Lietuva jau yra pateikusi 62 šarvuotus transporterius, kurie vertinami ukrainiečių kariuomenėje labai gerai dėl jų paprastumo, turiu pasakyti, kariuomenėje pervežinėti mūšio lauke jie labai tinka.

Vokiški tankai „Leopard-2“ / AP nuotr.

– Leopardai irgi jiems labai tiktų dėl logistinių įvairių dalykų, jeigu lygintume su amerikiečių tankais, kurie yra ir per sunkūs, ir turbūt per brangūs, per sudėtingi naudoti. Ką pakeistų, jeigu Jungtinės Valstijos atsilieptų į ligi šiol girdėtą Vokietijos raginimą ir atvežtų vieną „Abrams“ pastatyti kur nors miesto centre?

– Iš tiesų, jeigu žiūrint iš karinės prasmės, atrodo, lyg ir nieko nepakeistų, tai būtų daugiau signalas. Tačiau technologiniai lygiai visiškai skiriasi – ir leopardai, abramsai, net ir senesnės modifikacijos, yra pranašesni už tuos dabar mūšio lauke Rusijos labai intensyviai naudojamus T-72 ir T-80. Nėra ką lyginti, tai yra visai kitos technologinės kokybės tankai.

Rusija dabar meta į kovos lauką iš savo arsenalo suremontuotus senus tankus, jie neturi tinkamos optikos, naktinio matymo. Visai kitos technologijos.

– Realiai tai yra šarvas ir patranka.

– Taip, iš esmės taip, atlieka, sakyčiau, artilerijos pabūklo vaidmenį. Tai yra pats prasčiausias pasirinkimas, kurį gali Rusija padaryti, tai ji jį ir padarė. Tiesą sakant, kitų pasirinkimų ne tiek daug ir turi. Ukrainiečiai sunaikino didelę dalį jų tankų.

Arvydas Anušauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kodėl Vokietija neduoda tų tankų ir leidimų kitoms šalims vežti juos į Ukrainą, jeigu viešai Vokietijos užsienio reikalų ministras sako, kad Vokietija tam neprieštarauja? Ar jūs turite paaiškinimą?

– Tas pareiškimas buvo jau po Ramšteino, bet ir Ramšteine, turiu pasakyti, gynybos ministrų jau aš paklausiau tiesiai šviesiai, ir ukrainiečių, sakė, kad nuotaikos kitos. Vadinasi, toje leopardų koalicijoje apie tai jau buvo pašnekėta ir Vokietija savo prieštaravimus ankstesnius, kurie buvo, panaikino.

Dabar gi kiekviena valstybė, kuri nusiteikusi tą paramą tankais suteikti, turėtų, matyt, kreiptis, nes susitarimai dėl šios technikos įsigijimo numato, kad turi gauti leidimus. Aš supratau, kad Vokietija pasiruošusi sutikti, neprieštarautų.

– Bet Lenkija, Lenkijos atstovai yra sakę, kad net jeigu ir nepritars, jie vis tiek teiks tą ginkluotę. Kiek tai galėtų pastūmėti Vokietiją vis dėlto licencijuoti šios ginkluotės tiekimą?

– Aš manau, jau pastūmėjo, nes pareiškimas buvo anksčiau, dabar jis buvo pakartotas ir, matyt, tik laiko sutapo su Vokietijos užsienio reikalų ministrės pareiškimu, kad Lenkijai ir kitoms valstybėms Vokietija nedarys kliūčių.

Vokiški tankai „Leopard-2“ / AP nuotr.

– Prieš Ramšteino susitikimą jūs vylėtės, kad šimtai tankų pasieks Ukrainą.

– Šarvuotosios technikos.

– Kada galima tikėtis, kad jau tikrai pasieks tie šimtai vienetų šarvuotosios technikos?

– Šarvuotoji technika pasieks artimiausiu metu. Neturiu galvoje tankų, nes tuo metu sakiau, kad kalbu tik apie šarvuotąją techniką, t. y. šarvuotieji transporteriai, pėstininkų kovos mašinos, šarvuotieji automobiliai. Ramšteinas šitoje srityje davė stiprų postūmį, nes deklaruotos technikos skaičius – tūkstantis ir daugiau. Labai daug, palyginti su ankstesne parama Ukrainai.

– Estijos parama Ukrainoje jau yra pasiekusi 1 proc. bendrojo vidaus produkto. Ar Lietuva neturi priežasčių sekti tokiu Estijos pavyzdžiu, ar turi priežasčių kažkaip kitaip remti Ukrainą?

– Mes remiam ir kitaip. Šiaip Lietuvos bendra parama yra tikrai didelė, nes, jeigu įskaičiuotume energetikos srities, sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ministerijos, kur iš viso didžiulė parama ir pabėgėliams, iš viso parama sudaro per 700 milijonų.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr

Taip, tai didelis BVP procentas, tiesą sakant, daugiau negu procentas, tačiau karinėje paramoje mes dabar esame suteikę per 400 milijonų. Gal to 1 proc. BVP nesiekiame, bet, turiu prisipažinti, nesiekiame dirbtinai sukelti išlaidų jokiais būdais, nes paramą Ukrainai dovanojame.

<...> Europos Sąjunga dalį tų išlaidų padengia, bet turiu pasakyti, kad mūsų, Latvijos, Estijos kompensuojamos išlaidos, kurios bus kompensuotos iki 2027 metų už tą paramą Ukrainai, labai panašios.

– Kovo 11-osios akto signataras ir buvęs užsienio reikalų viceministras, prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Albinas Januška sako, kad Lietuva yra patekusi į spąstus su prisirišimu prie Vokietijos brigados kaip Lietuvos saugumo garanto, nes pati Vokietija yra saugumo vartotoja Europoje, kaip yra ir Lietuva.

A. Januška sako, kad reikia siekti ir kitų saugumo garantijų – nuolatinių didesnių (arba rotacijos, arba nuolatinių) oro pajėgų ir žymiai greičiau, negu per planuotus dvejus metus, pritaikyti savo infrastruktūrą NATO kariams Lietuvoje. Kiek tai yra pagrįsta ir kiek tai yra realu?

– Pirmiausia, taip, Vokietija irgi saugumo vartotoja, tiesą sakant, visa Europa yra saugumo vartotoja, palyginti su Jungtinėmis Valstijomis. Ir dabar remiant Ukrainą, mes matome, kad didelę dalį paramos vis tiek teikia Jungtinės Valstijos.

Arvydas Anušauskas / L. Balandžio/BNS nuotr.

Ir Europa, aš manau, turi ką permąstyti apie savo galimybes, savo pajėgumus, savo gynybos išlaidų didinimą. Tai čia, manau, dalis tiesos tikrai yra.

Nuo 2017 metų Lietuvoje yra Vokietijos priešakinės NATO pajėgos, ji sugeneravo tas pajėgas, pasikvietė kitas valstybes. Ir nesakyčiau, kad tai yra spąstai, tai yra tikrai didelė parama mūsų saugumui. Kita vertus, Europoje nėra valstybių, kurios sugeneruotų brigados ir kito dydžio vienetus remti konkrečias regiono valstybes.

– Bet ar nėra valstybių, ar nėra užtektinai pastangų, kad tai būtų padaryta?

– Turiu pasakyti, kad pirmiausia nėra valstybių, deja. Deja, Europos valstybėms NATO narėms savo pajėgumus reikia atkurti – Vokietijai reikia atkurti, ji pasiruošusi tai daryti, Prancūzijai, Didžiajai Britanijai.

Tiesą sakant, visoms senosioms Europos valstybėms pajėgumus reikia atkurti, kad jie būtų adekvatūs situacijai. Aš nesakau, kad pasieks šaltojo karo laikų pajėgumus, bet bent jau bus adekvatūs dabartinėms grėsmėms.

– Nes dabar turime ne šaltąjį karą Europoje. Ar būtų realu kalbėti apie amerikiečių nebūtinai brigadą, bet kokį nors dalinį?

– Mūsų susitarimas su amerikiečiais yra toks, kad iki 2026 metų tos pajėgos, kurios dabar padidintos, bus visą laiką, be jokių pertraukų.

Garantijos amerikiečių suteiktos ir aš manau, kad mes tikrai turim gerą perspektyvą, stiprindami savo pajėgumus. Turiu pasakyti, kad šalys, kurios teikia paramą, visada žiūri, kaip pačioms stiprinti savo pajėgumus. Stiprindami savo pajėgumus, mes turime galimybę gauti ir kitų šalių papildomą paramą, tarp jų ir amerikiečių.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kaip Lietuva pati stiprina savo pajėgumus ir galimybes priimti kitų NATO šalių karius? Ar tikrai dveji metai yra optimalus laikas infrastruktūrai pritaikyti, turint galvoje situaciją, kurią mes turime Ukrainoje?

– Na, tai yra realu. Anksčiau buvo 5–8 metai, dabar mes įstatymais sutrumpinome parengiamąjį laikotarpį iki minimumo, jis vos pusmečio dabar, kai mes sutvarkome visus dokumentus, pradedame statybas.

Aš matau, kaip Rūdninkų poligonas ir kiti poligonai keičiasi, nes buvo įstatymai pakeisti – iš viso vienas priimtas įstatymas, šeši įstatymai pakeisti, ir tai leidžia labai dinamiškai plėtoti karinę infrastruktūrą. Matau, kad tai yra tikrai realu.

– Bet grėsmė yra reali šiandien, ne po dvejų metų.

– Tiesą sakant, vis tiek mes statybų darbų negalime kaip nors kitaip apeiti, tam tikrų procedūrų pagreitinti. Jau labai pagreitinome, vien treji metai popierių vartymo ir tvarkymo išsibraukė. Bet statybų darbai, pavyzdžiui, įrenginėjame Rūdninkų poligoną, reikia iškirsti medžius, reikia išminuoti, o tai užima laiko. Galima, aišku, išminuotojus skubinti, bet žinome, kad klaidos brangiai kainuoja.

– Galima tiesiog turėti daugiau išminuotojų toje vietoje.

– Bet juos reikia irgi paruošti. Mes dabar užimti, tiesą sakant, ukrainiečių rengimu, tarp jų ir išminuotojų.