Sumušti, nužudyti mažamečiai: net ir pakeista Vaiko teisių apsaugos sistema neapsaugo vaikų nuo smurto

Vienas po kito rezonansiniai įvykiai artimoje aplinkoje – mergaitės iš Raseinių daugybiniai sumušimai, vos kelių dienų kūdikio nužudymas – paskatino Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją aiškintis, ar veikia prieš kelerius metus pakeista Vaiko teisių apsaugos sistema.

Paaiškėjo, kad Vaiko teisių apsaugos tarnyba per mažai dalyvauja teikiant pagalbą vaikams ir šeimoms, nėra sklandaus institucijų bendradarbiavimo. Nevyriausybinės organizacijos ir politikai sako, kad reikia daugiau pokyčių – skirtingų sprendimų dėl paslaugų savivaldybėse, švietimo ir sveikatos bendruomenių įsitraukimo, prevencinių programų visoms šeimoms.

Po keturmečio Mato nužudymo praėjo beveik šešeri metai. Tada visuomenę sukrėtęs rezonansinis įvykis nepasimiršo ir šiandien, nugulė į dokumentus ir strategijas. Vaiko teisių apsaugos reforma uždraudė bet kokias smurto formas prieš vaikus, pasikeitė vaiko teisių apsaugos sistema.

Smurtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Per šiuos metus, akivaizdu, kad visuomenė tapo jautresnė. Tarnyba sulaukė gerokai daugiau pranešimų įtarus, kad vaikui gresia pavojus. 2019-aisiais tokių pranešimų buvo per 32 tūkstančius, o pernai per 45 tūkstančius.

„Smurto uždraudimas kaip auklėjimo priemonės buvo tikrai didelis žingsnis valstybei“, – sako vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė.

„Nužudymų skaičius sumažėjo drastiškai. Jeigu turėdavom per metus nuo 6 iki 16, pagal mūsų institucijų skaičiavimus, ir iki 28 nužudymų, pagal tarptautinių institucijų skaičiavimus, dabar turime 2-3 nužudymus per metus, taip pat vaikų paėmimo iš šeimų skaičius sumažėjo bene perpus“, – kalbėjo Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos narė Dovilė Šakalienė.

Bet draudimas skriausti vaikus vis dar ne visiems suprantamas. Smurto atvejų artimoje aplinkoje, ypač fizinių bausmių, net padaugėjo.

Smurtas prieš moteris / Pixabay.com nuotr.

Nuo 2017-ųjų, kai buvo fiksuota pusantro tūkstančio fizinio smurto atvejų, kelerius metus situacija gerėjo, tačiau nuo 2019-ųjų, kai tokių atvejų buvo tūkstantis šimtas, mušamų vaikų užfiksuota vis daugiau ir pernai šis skaičius pasiekė 2200.

Neišvengiama ir rezonansinių įvykių. Šiuo metu jau beveik mėnesį Kauno klinikose dėl daugybinių sumušimų vis dar gydoma dvimetė iš Raseinių. Žiauriu elgesiu įtariama 19-metė motina ir draugas. Pirmomis metų dienomis nužudytas ir 6 dienų kūdikis, įtariamoji taip pat motina.

Sistema, panašu, gerai atrodo popieriuje, bet realybėje veikia ne visada. Ypač, kaip sako socialiniai darbuotojai, kai tėvai turi nepakankamus socialinius įgūdžius, yra neišsilavinę.

Dovilė Šakalienė / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Kai mes kalbame apie plačiąją visuomenę, ypač pažeidžiamą sluoksnį, apie žmones, kurie galbūt kitaip mato tą gyvenimą, pakeisti jų nuostatas nėra taip paprasta, lengva ir greita“, – aiškino Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė Valentina Demidenko.

Tą pripažino socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ištyrusi Raseinių atvejį. Ministerija patvirtino, kad Vaiko teisių apsaugos tarnyba per mažai dalyvauja pagalbos vaikams ir šeimoms procese.

Smurtas / Shutterstock nuotr.

„Labai išsigrynino ir, sakyčiau, per daug išsigrynino savo veiklą ir funkcijas Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir jie dabar yra daugiausia identifikatoriai, kurie patvirtina, kad tai yra problema, o toliau jų pagalba ir dalyvavimas procese yra ne toks, kokio mes tikimės“, – kalbėjo Jonavos rajono socialinių paslaugų centro direktorė.

Bet ir savivaldybių darbas kartais per formalus, sako vaiko teisių apsaugos kontrolierė.

„Viena, yra biurokratinė pusė. Žiūrėti, ką mes turim, duosim iš to, ką turim, arba kokias paslaugas susikūrėm, tokias ir duosim, kitas dalykas – orientuotis, identifikuoti, ko reikia bendruomenei, ir individualizuoti, suteikti paslaugas, ko iš tikrųjų reikia“, – sakė E. Žiobienė.

Edita Žiobienė / BNS nuotr.

„Tarnybos turi veikti išvien, dalintis, atrasti glaudesnį ryšį. Matyt, tokie atvejai tik parodo, kad to glaudaus bendradarbiavimo turbūt niekada nebus per daug“, – kalbėjo Seimo TS-LKD frakcijos narys Mindaugas Lingė.

Ministerija įpareigojo vaiko teisių apsaugos ir savivaldybių socialinius darbuotojus bei atvejo vadybininkus dirbti atsakingiau, keistis informacija, kelti kvalifikaciją.

Viena iš reformos iniciatorių pabrėžia, kad esminė klaida padaryta dar įgyvendinant pakeitimus – nepakankamai ir netinkamai informuota visuomenė, todėl reikia keisti ir jos požiūrį.

Smurtas artimoje aplinkoje / Pixabay nuotr.

„Labai neigiamas buvo susiformavęs požiūris į vaiko teisių apsaugos specialistus. Tai reiškia, kad mes praradom dalį gerų specialistų ir labai sunku pritraukti gerus specialistus, nes tikrai niekam nemalonu nuolat būti pravardžiuojamam, menkinamam ir t.t. Tai tarnyba pati tikrai dar turi tobulėti, bet mes turime ir gerbti jos darbą, nes priešingu atveju mes stokosime žmonių, kurie gali pastebėti tuos signalus“, – apibūdino Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos narė D. Šakalienė.

Pastebėti rizikas turėtų ne tik socialinėje grandyje dirbantieji, sako buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministras.

„Šiuo metu svarbu praplėsti sąveiką su kitom sistemom, ne tik su socialinėm, bet ir sveikatos, ir švietimo, kad ligoninėje gimdant arba ruošiantis gimdymui pastebėtos rizikos iš karto būtų identifikuojamos vaiko teisių ir socialinei sistemai“, – kalbėjo Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narys Linas Kukuraitis.

Visuomet reikėtų pranešti dėl nepilnamečių gimdyvių ir, pasak šeimos planavimo asociacijos, užtikrinti lytinio švietimo programas mokyklose.

Linas Kukuraitis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Nepilnamečių nėštumai yra rizika ir kodėl taip yra? Mes visi suprantam, kad jaunas žmogus, dar per jaunas turėti vaikų, pirmiausia turėtų būti iš sveikatos srities, kad nepastotų“, – aiškino Šeimos planavimo, seksualinės sveikatos asociacijos vadovė Esmeralda Kuliešytė.

Esmeralda Kuliešytė / L. Balandžio/BNS nuotr.

Dirbantys su šeimomis sako, kad problema, kad valstybės pagalba per daug orientuota tik į socialiai pažeidžiamas šeimas, tačiau šis metas sudėtingas visiems, todėl net ir pavyzdingiausias šeimas gali užklupti sunkumai.

„Svarbu žiūrėti ir į prevenciją, kad šeimos galėtų gauti paslaugą, visos šeimos, o ne tik tos identifikuotos kaip sudėtingos, turinčios bėdų, bet visos“, – įsitikinusi J. Matulaičio šeimos pagalbos centro vadovė Rimantė Eidukevičiūtė.

Smurtas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Karo situacija įnešė nemažai nerimo ir galbūt mūsų fokusas nuėjo nuo vaikų ir kartais su pykčiu ar destruktyviu elgesiu grįžtame pas juos“, – svarstė Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.

Nuo 2017-ųjų Lietuvoje buvo įgyvendinamas kompleksinių paslaugų šeimai projektas, per kurį valstybė finansavo psichologo paslaugas ne tik rizikos šeimoms, bet visoms, kurioms tos pagalbos reikėjo.

„Daugiau žmonių išdrįsta ateiti pas psichologą, kai yra įtampa šeimoje ar sunkumai auklėjant vaikus. Tik tiek, kad labai svarbu užtikrinti tęstinumą, nes dabar tas projektas baigiasi vasario mėnesį ir iki galo nėra aišku, kaip bus toliau“, – kalbėjo Rimantė Eidukevičiūtė.

Vaiko teisių gynėjai prašo kaimynų, senelių, mokytojų, gydytojų ar kitų artimųjų nebūti abejingų ir informuoti tarnybą visais atvejais, kai kyla įtarimų dėl vaiko saugumo šeimoje.