Kritikuoja sumažintą finansavimą skaitmeniniam ugdymo turiniui: kai kurioms mokykloms neužtenka lėšų net kompiuteriams atnaujinti

Edukacinių technologijų bendruomenė kritikuoja Švietimo ministerijos sprendimą nuo metų pradžios tris kartus mažinti lėšas skaitmeniniam ugdymo turiniui ir sako, kad tai žingsnis atgal. Ministerija nesutinka ir teigia, kad valstybės dėmesys skaitmeniniam švietimui – kaip niekada didelis.

Pandemijos metais buvo sunkumų, bet atsivėrė ir naujos galimybės – tokios nuomonės laikosi ne viena mokykla.

„Patobulėjome per tuos pandemijos mėnesius daugiau nei per pastaruosius 15 metų“, – tikina Vilniaus Maironio progimnazijos direktorė Lina Bairašauskienė.

Pernai mokykla įsigijo planšetinių kompiuterių, išmaniųjų lentų, mokymosi programų licencijų, tačiau dabar svarbiausia, pasak mokyklos direktorės, inovatyvus, atnaujintas ugdymo turinys.

„Mūsų jau dabar kai kurios pradinės klasės yra atsisakiusios popierinių vadovėlių, ypač pasaulio pažinimui naudojamės planšetes, „Edukos“ platformą. Norėtųsi, kad tas ateinantis atnaujintas turinys irgi būtų skaitmenizuotas“, – aiškina L. Bairašauskienė.

Tačiau yra mokyklų, kurioms neužtenka pinigų net ir kompiuteriams atnaujinti.

„Informacinių technologijų klasėje kompiuteriai yra pasenę. Mokykloje mokosi beveik 200 vaikų ir kiekvienam mokiniui yra skirta 10 eurų. Ir tai tikrai nėra labai dideli pinigai, iš kurių būtų galima čia ir dabar atnaujinti visą skaitmeninę bazę“, – sako Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinės mokyklos direktorė Daiva Morkūnienė.

Pernai skaitmeninio ugdymo turiniui Švietimo ministerija skyrė 10 milijonų, tačiau šiemet lėšos sumažintos tris kartus – nuo 30 iki 10 eurų vienam mokiniui per metus.

Edukacinių technologijų bendruomenė sako, kad tai stabdys švietimo progresą, tačiau ministerija tikina, kad valstybės dėmesys skaitmeniniam švietimui – didelis kaip niekad.

„Tai buvo laikina priemonė pandemijos laikotarpiu. Pandemija baigėsi, tačiau ministerija toliau tęsia šią programą šiek tiek kitokiu mastu, tačiau taip pat yra skiriama net 3,4 mln. eurų būtent įsigyti skaitmenines mokymo priemones, o pridėjus visas kitas numatytas lėšas, Tūkstantmečio mokykla, EdTech projektas, tos lėšos išauga kelis kartus“, – dėsto Švietimo, mokslo ir sporto ministrės patarėjas Dainoras Lukas.

Mokykla (asociatyvi) / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tačiau bendruomenė laikosi kitos nuomonės.

„Mes sumažinom vis tiek tris kartus tuos pinigus. Ir iš tų 3 milijonų vėl dalinsimės su kompiuteriais, projektoriais, išmaniom lentom ir kartu su skaitmeniniais produktais. Problema ta, kad mokyklos neturės pinigų įsigyti skaitmeninius produktus“, – įsitikinęs „EdTech Lithuania“ vadovas Šarūnas Dignaitis.

Tačiau švietimo bendruomenės nuomonės dėl perėjimo prie skaitmeninio mokymosi ir jo veiksmingumo išsiskiria.

„Tas skaitmeninimo procesas vaikams yra priimtinas ir įdomus“, – teigia L. Bairašauskienė.

Tuo metu VU Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto dėstytoja doc. Dr. Eglė Jasutė abejoja tokių priemonių realia nauda.

„Skaitmeninės priemonės motyvuoja, tai tiesa. Su tuo viskas gerai, bet kiek tai duoda naudos? Jei pažiūrėtume į pandeminį laikotarpį, kai mokiniai masiškai tada naudojo skaitmenines priemones, prie kompiuterio praleisdavo visą dieną, mes turime pasekmes viso to“, – sako ji.

Š. Dignaitis sako, kad moksleiviai turi turėti galimybę mokytis jiems priimtinais būdais – per programėles, per kompiuterį, per žaidimus, per įvairiausius būdus įtraukti moksleivį.

„Tai neatsiejama dalis, nematau ateities be technologijų“, – teigia jis.

Asociacijos teigimu, sprendimas mažinti lėšas skaitmeniniam ugdymo turiniui taip pat kelia riziką, kad švietimo proveržį kuriančios įmonės nutrauks investicijas Lietuvoje.