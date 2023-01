Atsargos pulkininkas: mūsų tauta turi kovinį geną, kuris pasireiškia nuo seniausių laikų

Pirmadienį Seime vyko tarptautinė konferencija, skirta apžvelgti piliečių rengimą ginkluotam ir neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui, atsižvelgiant į Lietuvos situaciją ir remiantis Ukrainos patirtimi. Konferencijos metu buvo teigiama, kad keliasdešimt tūkstančių lietuvių yra pasirengę pilietinei rezistencijai. Kiek ir kokių namų darbų padarė ar turi padaryti Baltijos šalys ir Lietuva?

Apie tai LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ kalbėjo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas ir buvęs specialiųjų operacijų vadas atsargos pulkininkas Saulius Guzevičius.

– Pone Kasčiūnai, jau 10 mėnesių vyksta karas Ukrainoje, mes taip pat jau seniai esame parengę nacionalinį susitarimą dėl gynybos. Ar ten yra numatytas toks pilietinis pasipriešinimas, ar vėluojame su juo?

L. Kasčiūnas: Be abejo, susitarime yra paragrafas apie tai, kad mes turime ruošti ir visuomenę rezistencijai, nes iki šiol krašto apsaugos sistemoje buvo rengiami žmonės, buvo rezistencijos kursai, pavyzdžiui, Krašto apsaugos savanorių pajėgose, kituose segmentuose, čia reikia išskirti Specialiųjų operacijų pajėgų sukurtą kursą, pradėta tai organizuoti ir Šaulių sąjungoje. Tai yra be galo svarbu, bet kiek tai integruota į gynybos planus, reikia atsakyti į klausimą, ir iš krašto apsaugos sistemos reikia išeiti į platesnius visuomenės sluoksnius.

Kaip tai galima būtų padaryti? Suteikiant (galimybę – LRT.lt) žmonėms įsitraukti į tam tikras platformas, pavyzdžiui, tai galėtų būti Šaulių sąjunga. Mes per šituos 10 mėnesių 5 kartus padidinome finansavimą Šaulių sąjungai, įtvirtinome įstatymu poreikį turėti mokymų centrą, dabar jis kaip tik yra kuriamas, kad šauliai jau galėtų ruoštis įvairiems scenarijams, tarp jų ir rezistencijai. Bet tą dalyką, pasirengimą pilietiniam ginkluotam ir neginkluotam pasipriešinimui, galima daryti įvairiuose segmentuose – tiek mūsų karinį rezervą apmokyti, jis čia turi tam tikrų pajėgumų ir įgūdžių, tiek Vidaus reikalų ministerijos struktūrai, kurios karo padėties atveju būtų ginkluotųjų pajėgų dalimi, irgi reikia rengti šituos kursus. Kitaip tariant, mes turime turėti koordinuojančią instituciją, kuri būtų atsakinga už pasirengimo rezistencijai kūrimą, nes valstybės gynyba yra ne tik NATO reikalas, ne tik mūsų kariuomenės reikalas, <...> bet ir visos visuomenės reikalas. Kai paklausiame, kas gins Lietuvą, atsakymas būtų mes visi, visa tauta. Turime sukurti bent jau aktyviems piliečiams, bent 2–3 tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių, galimybę įsitraukti į mūsų valstybės saugumo ir gynybos architektūrą.

– Pulkininke, politinės valios tam pakanka, bet vis dėlto, jeigu žiūrėtume į konkretų asmenį, kuris gali laikyti ginklą, ir staiga, neduok Dieve, karas. Kur žmogui eiti? Ar yra vadų, ar yra kažkokių ginklų rezervų, kur jis galėtų pasiimti konkretų ginklą ir taip toliau? Ką jis turėtų daryti, kokia šio žmogaus užduotis?

S. Guzevičius: Istorija mus moko, kad kiekvienas karas būna kitoks. Ir mes iš tiesų visiškai aiškiai negalime pasakyti, koks bus karas, neduok Dieve, jeigu jis bus. Aš manau, tada reikės gebėjimo orientuotis pagal situaciją. Ir lietuvių karo istorija, mūsų karo istorija, labai aiškiai parodo, kad mūsų tauta tą sugeba. 1918 metais tarsi iš niekur plūstelėjo savanorių bangos – jos atėjo, registravosi, prašė ginklų ir stojo į kovą.

1964 metais tarsi iš niekur susiformavo tiesiog miško kariuomenė, tada atsiranda Specialiųjų operacijų pajėgų užuomazga, kur susirenka žmonės net niekieno nekviesti, kaip buvo 1918 metais, jie tiesiog ateina patys, ieško karininkų, tarnavusių Smetonos laikais, ir prašo jų tapti jų būrių vadais, tiesiog elgiasi, atsižvelgdami į situaciją.

1991 metai – vėl lygiai tas pats, tarsi iš niekur atsiranda tiek ATAS (Aukščiausiosios Tarybos apsaugos skyrius – LRT.lt), tiek KAD (Krašto apsaugos departamentas – LRT.lt) tuometinis, tiek savanoriai. Visuomenės įsitraukimas sausio 8-ą dieną parodė, kad ne tik parlamento gynėjai atsilaikė, bet esminį persilaužimą ir galutinį „Jedinstvo“ maištininkų išstūmimą atliko visuomenės dalis, todėl, aš manau, visuomenė tiesiog turi būti pasirengusi. Kaip ji padėjo žaliukus po karo aprūpindama informacija, maistu, stodama į kovotojų gretas, suteikdama prieglobstį ir drabužius, svarbiausia – moralinį palaikymą, todėl reikia būti pasirengusiems, reikia atkreipti dėmesį į savo istoriją ir situacija pasufleruos, kur reikia ateiti.

Dramatiški sausio įvykiai 1991 m. / AP nuotr.

– Pone Kasčiūnai, kadangi buvo nagrinėjama mūsų pasipriešinimo situacija Ukrainos kontekste, tai ar galima, pavyzdžiui, remiantis Ukrainos patirtimi, pasakyti, ką mes, ką mūsų žmonės, rezistentai, partizanai turėtų daryti, kokias konkrečias užduotis vykdyti?

L. Kasčiūnas. Pradėsiu nuo to, kad pirmiausia ir Ukrainoje buvo suvokta, koks yra svarbus visuomenės įsitraukimas. Jie organizavo vadinamąjį užnugarį, kalbu apie Ukrainos, Kyjivo kontroliuojamas teritorijas. Tai yra Ukraina, kuri nėra okupuota, tai, pavyzdžiui, blokpostų organizavimas, objektų apsauga, kova su diversinėmis grupėmis, kas yra be galo svarbu.

Tų komendantūrų kūrimas Lietuvoje irgi prasidėjęs, mes turime 60 paskirtų komendantų, 60 savivaldybių. Jie kūrė savo komandas, vadinkim taip, kad galėtų žmonės, turintys ginklą ar įgūdžių, prisidėti būtent prie to užnugario formavimo, čia viena.

Kai kalbame apie jau laikinai ir dalinai okupuotas Ukrainos teritorijas, ypač kai matėme, kas vyko Chersono srityje, mes matėme daug įvairių partizaninės kovos pavyzdžių, kuri vėliau neleido Chersone rusams įtvirtinti savo pozicijų. Kaip matėme, tai vėliau prisidėjo prie to, kad ukrainiečiai atgavo žemes. Ką jie darė? Jie rinko informaciją ir perduodavo Ukrainos pajėgoms, kur yra priešas, jie netgi nuodydavo bandeles, alkoholį, kadangi mes žinome, kad Rusijos Federacija yra linkusi į alkoholį, kad visa valstybė turėjo labai rimtų problemų. Tai platus spektras.

Laurynas Kasčiūnas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Tai nėra vien tik šaudymas?

L. Kasčiūnas: Tikrai nėra vien tik šaudymas. Kai aš paklausiau Charkivo mero, kuris atlaikė spaudimą, kas lėmė jų galimybę išsaugoti miestą Ukrainos sudėtyje, jis sakė, kad, be karinių pajėgų, viską darė civilinės pajėgos. Civilinė gynyba irgi be galo svarbi – šiukšlių išvežimas, maisto gaminimas, sveikatos paslaugos, gebėjimas suteikti medicininę pagalbą. 400 ligoninių yra subombarduota, rusai visiškai nesilaiko jokių konvencijų, jiems visiškai tai nerūpi, todėl reikėjo tuos dalykus užtikrinti. Viskas, kas gyvenime yra svarbu, gali tapti ginklu, gali tapti gynybos objektu.

– Pulkininke, sakote, iš niekur tie žmonės atsirado. Su tais iš niekur atsiradusiais turbūt daugiausia vargo todėl, kad jie bus mažai apmokyti? Tie, kas yra šauliai, kas vienaip ar kitaip rezerve yra tarnavę, daugiau ar mažiau žinos, kaip elgtis, o su tais, kurie iš niekur, ką su jais reikės daryti, kas juos apmokys? Ar jau dabar yra tos bazės, ką sako NSGK pirmininkas, kuriose jau dabar galbūt galėtų mokytis?

S. Guzevičius: Aš turėjau omenyje tarsi iš niekur, nes iš tikrųjų mūsų tauta turi kovinį geną, kuris pasireiškia nuo seniausių laikų, ir savanoriai visada stoja ginti savo valstybės. Nepasakyčiau, kad su tais žmonėmis bus vargo, nes atsiras poreikis tiems žmonėms būti parengtiems, apginkluotiems, iškelti jiems uždavinius, kokius jie turėtų vykdyti. Čia bus tiesiog iššūkis, ką reikia numatyti iš anksto, skirti tam resursų ir lėšų. Bet iš tiesų, kaip rodo istorija, tą dieną X ateina žmonės, kurie nėra prisijungę prie jokių struktūrų, kurie daro savo darbus, bet kai jie pamato, kad iškilo realus pavojus ir egzistencinė grėsmė, jie ateina ir paprašo: „Duokit man ginklą, aš noriu padaryti viską, kad apginčiau savo šalį.“

Norėčiau pridurti, kam paruoštos Specialiųjų operacijų pajėgos. Yra 4 užduotys. Viena užduočių yra vadinama karine parama, kai nedidelės specialiųjų operacijų grupės tam regione, kuriame veikia, suburia būtent tokius savanorius, jos turi būti pasiruošusios aprūpinti juos ginkluote, sprogmenimis, įvairiais gerųjų diversijų, kaip minėjo pirmininkas anksčiau, būdais, metodais ir ekipuote. Ir būtent specialiosios pajėgos yra klasika, ką daro „Žaliosios beretės“ nuo Vietnamo karo laikų. 12 „Žaliųjų berečių“ paruošė batalioną vietos gyventojų kovai ir atliko didžiules užduotis. Specialiosios pajėgos taip turėtų elgtis ir pas mus.

– Kada galima būtų tikėtis, kad visa tai bus išdėstyta kažkur, strategija integruota? Užsiminėte, kad yra vėluojama, kad reikėtų greičiau visa tai daryti.

L. Kasčiūnas: Visada galima padaryti daugiau. Aš tikiu, kad su Šaulių sąjungos stiprėjimu visuomenėje plis ir pasirengimas rezistencijai. Tikrai bus proveržis, aš tuo neabejoju, ir tada, be jokios abejonės, su mūsų visais gynybos planuotojais turime matyti, kaip tai dėliojasi į mūsų gynybos planus. Komendantų sistema, apie kurią kalbėjau, ta užnugario sistema irgi jau yra kuriama. Be abejo, ne taip greitai viskas padaroma, bet jau metų gale turėsime matyti didesnį proveržį ir matysime bendrą ir labai aiškų integruotą paveikslą. Priminsiu, kad Ukrainoje už pasirengimą rezistencijai buvo atsakingos ir tebėra atsakingos specialiosios operacijų pajėgos.

Šaulių sąjungos metinės / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ir paskutinis klausimas dar jums, pone Kasčiūnai. Iš tikrųjų čia dabar daug diskutuojama, ar reikėtų trumpinti šauktiniams tarnybos laiką iki 6 mėnesių, taip įtraukiant daugiau asmenų į rezervą, kad jie būtų greičiau apmokyti, būtų platesnis tas rezervas. Kaip jums atrodo?

L. Kasčiūnas: Man pasiūlyta idėja diskutuoti apie šauktinių skirtingus modelius yra įdomi. Manau, tai mąstymas gera kryptimi. Aš keisčiau klausimą: ne ar 6 mėnesiai per greitai ar pakanka, bet kaip tai padėtų mums padidinti karinį rezervą, jį organizuoti ir suteikti žmonėms funkcijas, tą patį užnugarį organizuoti ir kitas funkcijas, remiančias Lietuvos kariuomenę? Dar viena alternatyva, kuri yra siūloma, kad gali tarnauti, atlikdamas pareigą Krašto apsaugos savanoriškose pajėgose, savaitgaliais, derindamas tarnybą ir darbą. Taip mes didintume savo KASP (Krašto apsaugos savanorių pajėgos – LRT.lt) pajėgumus, kurie irgi be galo svarbūs gynyboje. Mąstant šiomis kryptimis, idėjos yra pozityvios. Tik, aišku, diskusijos pobūdis turi būti toks, kad mes idėjas pirmiausia turime išdiskutuoti su ekspertais, tada, be jokios abejonės, Vyriausybės viduje ir tada išeiti į opoziciją ir bendrauti su visomis politinėmis jėgomis, nes tai reikalauja viso ir kiek įmanoma labiau sutelkto sprendimo.