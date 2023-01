Sekmadienį Vilniuje, Palydovų gatvėje esančiame name kilo gaisras. Bendrasis pagalbos centras (BPC) 16.25 val. gavo pranešimą, kad atvira liepsna dega medinis namas. Į įvykio vietą nuvykę gelbėtojai name aptiko žmogų be gyvybės požymių, medikai konstatavo jo mirtį, pranešė BPC.

Įvykio vietoje dirba Vilniaus valdybos priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos.