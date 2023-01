Paramą Ukrainai renkantis komikas Šurajevas: nenoriu, kad mano vaikai kalbėtų rusiškai

Karas Ukrainoje privertė iš naujo permąstyti savo tapatybę, vertybes ir santykį su rusų kalba, pripažįsta komikas Olegas Šurajevas. LRT RADIJO laidoje „Be kaukių“ jis teigė, kad su mama kalbasi ukrainietiškai ir taip siekia išsaugoti Ukrainos pradą šeimoje.

Šurajevas: „Apie rusus turėjau geresnę nuomonę. Tai buvo klaida“

Gimęs Kyjive, turintis tiek ukrainietiškų, tiek rusiškų šaknų, o dabar renkantis karinę paramą Ukrainai, O. Šurajevas teigė, kad karas privertė jį kvestionuoti daugelį dalykų. Pirmiausia, kardinaliai pasikeitė jo nuomonė apie Rusijos žmones.

„Su Rusija, su Ukraina gyvenu nuo vaikystės. Esu praleidęs Rusijoje ir Ukrainoje daugybę laiko. Moku ukrainiečių, rusų kalbas, žinau, apie ką tai. Man pačiam irgi buvo šokas, kad toks žiaurumas yra.

To nesitikėjau, kažkaip apie rusus turėjau geresnę nuomonę. Tai buvo klaida, naivumas. Manydavau, kad galima atskirti represijų aparatą, režimą nuo žmonių. Dabar bijau, kad net gerieji rusai man netinka“, – tikino O. Šurajevas.

Komiko teigimu, Ukraina persisotino rusifikacijos, o to pasekmė yra karas.

„Jeigu man 2012 metais būtų pasakę, kaip aš dabar galvosiu, būčiau labai nustebęs, nes galbūt pasitvirtino radikaliausi rusofobiniai spėjimai. Vadinamoji rusofobija – neigimas visko, kas rusiška – yra normalus, natūralus imuniteto procesas, kai tu kažkuo persisotini. Pavyzdžiui, išgeri per daug arbatos, per daug kofeino ir tau sukyla panika. Organizmas sako per daug, reikia mažinti. Tas pats čia, kare. Mūsų visų reakcija – gana rusifikacijos, užtenka“, – minėjo O. Šurajevas.

O. Šurajevo organizuotas mitingas prie Europos Komisijos biuro Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Mano, kad likdavo neišgirstas

Stand-up komedijos pasirodymų autorius sakė nemanantis, kad Lietuvos visuomenė ėmė jį vertinti kitaip, kai pradėjo rinkti paramą Ukrainai. Jis tvirtino, kad pats nė kiek nepasikeitė, tiesiog anksčiau likdavo neišgirstas.

„Aš visada buvau toks, koks buvau. Visą laiką ėmiausi iniciatyvos, kalbėjau, sakiau. Tik anksčiau imdavau ironišką ir netiesioginę formą. Bet labai dažnai kalbėdavau rimtai, tik niekada negirdėdavo“, – kalbėjo O. Šurajevas.

Komikas teigė visada apeliuodavęs į politines ir socialines temas.

„Nesuprantu, kaip žmonės <...> su tokia panieka, arogancija sako, kad Olegas anksčiau buvo klounas, o dabar rimtas žmogus. Ne, tai jūs klounai visą gyvenimą buvote, jeigu nesuprasdavote komedijos. Man atrodo, žmogus, nebuvęs nors viename pasirodyme, neturi teisės kritikuoti humoristo“, – sakė jis.

Palaikymo akcija Ukrainai prie Seimo rūmų / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Šeimoje kalba nebe rusiškai, o ukrainietiškai

Visgi O. Šurajevas pripažįsta: nors ir turi ukrainietiškų šaknų, augo rusakalbėje aplinkoje. Užtat vykstant karui sąmoningai renkasi keisti įpročius ir namų aplinkoje kalba ukrainietiškai.

„Ir mes darėme klaidų. Mano šeima. Mano mama yra iš Kyjivo, bet mes visą gyvenimą kalbėjomės rusiškai. Mano mama puikiai pažįsta ukrainiečių literatūrą, skaitė ukrainietiškas knygas, moka kalbą. Šie klausimai duoda peno giliai refleksijai.

Jei neužduodi klausimo apie savęs identifikavimą, kai vyksta tokie įvykiai šalia, matyt, turėtum būti labai stiprus ar jau susiformavęs žmogus. Mano atveju, mes su mama, net ir dirbtinai, bet stengiamės kalbėti ukrainietiškai. Ką reiškia dirbtinai? Aš nesu super gerai ukrainietiškai šnekantis žmogus, bet susikalbu“, – dalijosi O. Šurajevas.

Pašnekovas pabrėžia, kad šitaip stengiasi priartėti prie Ukrainos kultūros ir atsiriboti nuo Rusijos konteksto.

„Dabar surenkame iš savo praeities visas sąsajas su Ukraina, viską, kas yra ukrainietiška, ir bandome tą dalyką sulipdyti, kad neprarastume. Rusiškas kultūrinis kontekstas, kurį turėjome, griūva. Negalime juo nei pasitikėti, nei tikėti. Nėra jokio noro jį puoselėti toliau. Aš nenoriu, kad mano vaikai kalbėtų rusiškai. Man to nereikia. Sakys, kuo čia dėta kalba? Nes po kalbos ateina rusakalbių teisės“, – tvirtino O. Šurajevas.

LRT metų apdovanojimai 2022 / D. Umbraso/LRT nuotr.

LRT.lt primena, kad sausio 7 d. O. Šurajevui įteiktas LRT Metų apdovanojimas – jis pagerbtas kaip Metų valstybės kūrėjas.