Karbauskis abejoja, ar galėtų burti koaliciją su reitinguose lyderiaujančia Skvernelio partija

Opozicinių „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis abejoja, ar susiklosčius aplinkybėms galėtų po 2024 m. Seimo rinkimų sudaryti valdančiąją koaliciją su Sauliaus Skvernelio vadovaujama partija „Vardan Lietuvos“ bei opozicijoje dirbančiais socialdemokratais.

Pasak jo, „valstiečiams“ šiuo kausimu svarbiausia yra vertybės. Tuo tarpu tiek socialdemokratai, tiek partijai „Vardan Lietuvos“ priklausantys politikai, svarsto R. Karbauskis, vargu ar patenka į jo suvokiamą vertybinį radarą.

„Sauliaus Skvernelio ir socdemų politika dabar yra liberalų politika. Tai yra akivaizdu balsuojant Seime. Jie su konservatoriais, matyt, labai nesunkiai suras kalbą. Bet kalbant apie tai, su kuo eiti ir dalyvauti... tai pirmiausiai yra vertybių klausimas. Mums tai vertybių klausimas. Mes dėl valdžios savo vertybių neišdavinėsime“, – „Žinių radijui“ sakė R. Karbauskis ir paklaustas, ar matytų savo partiją koalicijoje su S. Skvernelio bei Vilijos Blinkevičiūtės vadovaujamomis jėgomis, kartojo, kokios jam yra svarbios vertybės.

Ramūnas Karbauskis / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Viskas priklauso nuo to, kokiomis vertybėmis ta koalicija remtųsi. Mes į koaliciją su žmonėmis, kurie turi visiškai kitas vertybes nei mes, negalėtume eiti“, – sakė politikas.

„Jeigu mūsų vertybės atsirastų Vyriausybės programoje, mes Vyriausybėje be jokių abejonių būtume ir kartu dirbtume. Aišku, nė viena partija Lietuvoje be koalicijos dirbti negalėtų. Tačiau pirmiausia yra susitarimas dėl to, kokiomis vertybėmis remiamasi“, – sakė R. Karbauskis.

Jei rinkimai vyktų šį sekmadienį, daugiausiai palaikymo sulauktų ekspremjero Sauliaus Skvernelio vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, rodo portalo LRT užsakymu bendrovės „Baltijos tyrimai“ lapkričio pabaigoje atlikta gyventojų nuomonės apklausa.

Saulius Skvernelis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Lapkričio mėnesį už sąjungą „Vardan Lietuvos“ savo balsą būtų atidavę 12,5 proc. apklaustųjų. Spalio mėnesį S. Skvernelio vadovaujamą partiją būtų palaikę 8,7 proc. respondentų.

Antrojoje reitingų lentelės vietoje lapkričio mėnesį – Lietuvos socialdemokratų partija (LDSP), kurią būtų palaikę 10,7 proc. respondentų. Ši partija spalio mėnesį vykdytoje apklausoje buvo sulaukusi daugiausiai respondentų palaikymo (11,3 proc.).

Tuo tarpu trečioje vietoje – dabartiniai valdantieji Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD). Už juos lapkričio mėnesį būtų balsavę 8,1 proc. (spalį – 11,3 proc.).

Toliau reitingų lentelėje rikiuojasi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) (8,9 proc.), Liberalų sąjūdis (6,3 proc.), „Laisvė ir teisingumas“ (5,7 proc.), Laisvės partija (2,5 proc.).

Didžiausias procentas – 33,8 proc. apklaustųjų – teigė, kad nėra apsisprendę, kokią partiją palaikytų.