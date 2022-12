Manevringumas ir greitis – ką Lietuvos saugumui reikš 18 „Ceaser“ haubicų?

Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad arsenalą papildys 18 antrosios kartos savaeigių ratinių haubicų „Caesar Mark II“. Ketvirtadienį Paryžiuje krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas patvirtino susitarimą su Prancūzijos gynybos ministru Sebastienu Lecornu dėl prisijungimo prie „Caesar Mark II“ vystymo programos ir šių haubicų įsigijimo.

Ukrainiečiai „Caesar“ patenkinti

Ukrainos kariai Rytinėje šalies dalyje skubiai tikrina koordinates. Už 29 kilometrų nuo šios pozicijos – Rusijos artilerija. Haubica užtaisoma ir sviediniai skrieja su linkėjimais okupantams – 53 sekundės ir viso gero. Prancūziškoji haubica „Caesar“ – lengva ir manevringa, todėl greitai pakeis savo poziciją, kol rusų kariai bandys atsekti vietą, iš kur suduotas smūgis.

Kol haubica manevruoja, Ukrainos kariai sulaukia naujausios informacijos iš žvalgybinių dronų – kaip sako, minus 7 priešai, pozicijos sunaikintos.

Viso 18 „Caesar“, kaip karinės paramos, iš Prancūzijos sulaukę ukrainiečiai sako, kad 155 mm haubica liaupsinama dėl tikslumo ir lengvai perprantamo naudojimo. Iš prancūzų tikimasi dar nuo 6 iki 12 haubicų.

„Man ji be galo patinka dėl to, kaip greitai galima iššauti. Be to, galime lengvai keisti savo pačių poziciją ir toliau dirbti ties taikiniais. <...> Haubica labai paprasta naudotis. Nepalyginsi su ankščiau naudotomis sovietinėmis. Viską perpratome labai greitai“, – teigia su „Caesar“ dirbančios ukrainiečių karių grupės vadovas Andrejus.

Praėjusį balandį Andrejus ir kiti su haubicomis dirbantys kariai sulaukė mokymų Prancūzijoje. Pakako savaitės.

„Caesar“/Asociatyvi / AP nuotr.

Lietuviai lauks 5 metus

„Caesar“ atkeliaus ir į Lietuvą. Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas Paryžiuje ir ką tik iš Ukrainos sugrįžęs Prancūzijos gynybos ministras Sebastienas Lecornas sudėjo parašus ant sutarties, pagal kurią Lietuva įsigyja 18 „Caesar MKII“, turinčių į Lietuvą atvykti po penkerių metų.

„Jie užpildys vis dar trūkstamą sunkiosios artilerijos pajėgumą. Tiesiog priminsiu, kad kiekviena brigada, kuri yra Lietuvoje, turi turėti mažiausiai vieną batalioną su sunkiosios artilerijos pajėgumu. Mes, kol kas turime, tik tai vieną“, – sako krašto apsaugos ministras.

Arvydas Anušauskas. / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuva perka naujos modifikacijos, antrosios kartos „Caesar“, turėsiančius šarvą. Krašto apsaugos ministerija planuoja skirti apie nuo 110 iki 150 mln. eurų. Karinės technikos ekspertas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos dėstytojas Arturas Plokšto sako, kad tai laiko patvirtintas variantas.

„Ta haubica, apie kurią šnekame, jau yra antrasis variantas. Sunkesnė, nes nėra reikalavimo skraidyti su lėktuvu. Atsiras šarvuota kabina, atsiras šiokia tokia priedanga, priešmininė apsauga ir atrodytų, kad būtent toji nauja – idealus variantas, jeigu šnekame apie ratines haubicas“, – teigia A. Plokšto.

Artur Plokšto / Patrulio bazės nuotr.

Pasak A. Plokšto, „Caesar“ stiprybė – manevringumas ir greitis. Bet ne tik.

„Jos pagrindinis privalumas yra būtent didelis ugnies atidengimo greitis, aišku, šūvio nuotolis. Paskutiniai bandymai parodė, kad ji šovė beveik iki 50 km. Tai, Lietuvos mastu, yra labai gerai. Faktas tas, kad jos turi manevruoti, jos turi nesiduoti sugaunamos bepiločių-savižudžių. Čia toks yra ir šioks toks žaidimas. Vadinasi – pagauk mane, jeigu sugebėsi“, – aiškina ginkluotės ekspertas A. Plokšto.

Prancūzišką artilerijos sistemą „Caesar Mark II“ Krašto apsaugos ministerija teigia nusprendusi pirkti įvertinusi šiuo metu Lietuvos kariuomenėje naudojamas ir planuojamas įsigyti ginkluotės sistemas. Taip pat šis sprendimas priimtas atsižvelgus į Lietuvos kariuomenės parengtus operacinius reikalavimus naujoms 155 mm savaeigės artilerijos sistemoms.

Pasak ministerijos, atlikus rinkos analizę buvo nuspręsta, kad 155 mm CAESAR (6x6) artilerijos sistema labiausiai atitinka Lietuvos kariuomenės keliamus reikalavimus. „Caesar“ yra bene vienintelė savaeigė ratinė 155 mm artilerijos sistema gaminama NATO arba Europos Sąjungos šalyje, kuri išbandyta praktikoje realiomis mūšio sąlygomis. Kitas svarbus argumentas, lėmęs šios prancūziškos sistemos pasirinkimą Lietuvos kariuomenei, yra tai, kad artilerijos sistema „Caesar Mark II“ ir Lietuvos kariuomenėje naudojamų vikšrinių 155 mm artilerijos sistemų PzH2000 amunicija yra suderinama.

Naujosiomis artilerijos sistemomis bus aprūpintas Lietuvos kariuomenės pėstininkų brigados „Žemaitija“ brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos batalionas. Jos pakeis šiuo metu brigados „Žemaitija“ vieneto turimas 105 mm tempiamas haubicas, jau nebeatitinkančias šiuolaikinio mūšio mobilumo ir ugnies galios reikalavimų.