Lietuviškojo kaubojaus Vyganto arsenale – ne tik senoviniai ginklai: reikia ir pistoleto savigynai, Panevėžyje dar nėra ramu

Laukiniai vakarai su savo kaubojais jau patapo kultūros reiškiniu, o neabejingų jam surasti galima ir čia, Lietuvoje. Virš 100 – tiek lietuvių aktyviai puoselėja 19 a. amerikiečių kaubojų tradicijas: rengiasi jiems įprastais rūbais, kolekcionuoja ginklus, tarpusavyje rengia varžybas. Ne išimtis – ir laidos „Už Vilniaus“ herojus Vygantas Ramanauskas, dirbantis plytelių klojėju Panevėžyje.

Varžybų taisykles surašo reglamente

„Šaudau“, – paklaustas, ką veikia gyvenime, atsako panevėžietis Vygantas. Bet šaudo jis ne bet kokiais ginklais, o senoviniais, užtaisomais dūminiu paraku. Būtent tokius 19 a. naudojo ir Amerikos kaubojai.

„Šiuo metu turiu 7 senovinius ginklus. Laikau juos seife, nors kai kuriems ginklams ir nebūtinas seifas. Ginklu naudotis nėra paprasta. Jei koks vagišius ir paims, nežinos. Jam tas pats, kas žarsteklis“, – juokiasi laidos herojus.

Kaubojų tradicijų puoselėjimu Vygantas domisi jau daug metų. Kaip sako pats, susižavėjimas jų kultūra, „matomai, iš vaikystės likęs“.

„Vaikystėje kiekvienas galbūt kažką matė filmuose, vesternuose ir buvo toks noras pabandyti tapti kaubojumi ar kažkuo panašiu. Matomai, iš tų laikų kažkas užsiliko, o šiais laikais yra galimybių. Mes, kaip sakant, suaugę vaikai“, – tikina pašnekovas.

Panevėžyje tokiu hobiu užsiima ne vienas Vygantas – jo žiniomis, čia pat gyvena dar 2 kaubojais susižavėję vyrai, o apskritai Lietuvos mastu jų yra virš 100. Kaubojiškas tradicijas jie puoselėja prisijungę prie pasaulinio judėjimo „Black powder“ (liet. dūminis parakas). „Mes rengiamės, išlaikome 19 a. pab. kaubojų tradicijas. Skrybėlės, liemenės, batai – ale kaubojus. Ir rengiame varžybas“, – LRT RADIJUI pasakoja Vygantas.

Kaip aiškina lietuviškasis kaubojus, varžybas jie rengia 3 ar 4 kartus per metus, o į jas privažiuoja ir entuziastų iš kaimyninės Latvijos ir Lenkijos. Per varžybas, anot jo, šaudymų būna įvairių – vieni statiški, kiti – su judančiais taikiniais.

„Yra nustatytas reglamentas: yra tam tikras skaičius taikinių ir tam tikras skaičius šūvių. Mes turime pataikyti į taikinį, žiūrime laiko ir pataikymo santykį. (...) Tie taikiniai gali būti tiek popieriniai, tiek metaliniai – visa tai prieš varžybas apkalbame, nustatome reglamentu. Yra teisėjas, kadangi tai – vis tik ginklai, turi būti saugumo reikalavimai“, – dėsto panevėžietis.

Ant žirgų, kaip tikri kaubojai, varžybų metu jie visgi nejodinėja – pasigamina jų iškamšas, kurias įsikala į žemę, ir, ant jų užšokę, šaudo į taikinius. „Būna ir nestabilių, būna, kad ir šiek tiek pajuda, tada reikia laikytis balne“, – juokiasi vyras.

Pats Vygantas senovinius ginklus įvaldęs puikiai – kiekvienose varžybose nuskina bent po vieną medalį. Kaip patikina laidos herojus, pykčiais varžytuvės nesibaigia, o išsidalinę prizus kaubojai išsiskirstyti neskuba. „Ir pašnekame, ir pavalgome šašlykų ar kito maisto, pasidaliname įspūdžiais, pasidžiaugiame, kas nugalėjo, o kas nenugalėjo sau išvadas pasidaro, kad tobulėti reikia“, – įspūdžiais dalinasi jis.

Ginklus perka iš Lenkijos, o drabužius randa Lietuvoje

Būtent senoviniai ginklai Vygantui ir yra mėgstamiausia kaubojų kultūros dalis. Vyrui ypač patinka, kokio kruopštumo ir atidumo reikia norint juos užtaisyti. Kaip aiškina pašnekovas, 19 a. šautuvai yra vienašūviai, užtaisomi pro vamzdį, todėl šis procesas užtrunka ilgiau nei su šiuolaikiniais ginklais.

„Šautuvą, jeigu esi pasiruošęs visą amuniciją, gali užtaisyti per 20 sekundžių. Revolveriui, aišku, daugiau jau reikės laiko, nes kamerų būgne šešios. (...) Realiai galima per minutę tai padaryti, bet varžybų metu niekas neskubina, kadangi ateini į ugnies liniją jau užsitaisęs“, – LRT RADIJUI teigia panevėžietis.

Ginklus Vygantas sako atsigabenantis iš užsienio, daugiausiai iš Lenkijos, nes Lietuvoje jau retai kur galima jų rasti.

„Lenkijoje yra ne viena ginklų parduotuvė, kuri prekiauja būtent tais senoviniais ginklais. Pasirinkimas didelis, yra internetinė parduotuvė. (...) Lietuvoje irgi iki tam tikro laiko jų buvo, tik, aišku, kaina buvo aukštesnė, bet šiuo metu Lietuvoje kaip ir pasibaigė tie ginklai. Pasirodo tiktai skelbimuose, jeigu kažkam jau atsibodo ir neberanda pritaikymo. O Lenkijoje didelis pasirinkimas – nuo revolverių iki šautuvų ar net patrankų“, – tikina laidos „Už Vilniaus“ herojus.

Žinoma, panevėžiečiui taip pat svarbu ir atrodyti kaip tikram kaubojui. Vyras sako turintis 6 ar 7 aprangos komplektus, kuriuos susirinko jau Lietuvoje, dėvėtų drabužių parduotuvėse. Jose, kaip tikina, gali rasti visko, ko jam reikia – nuo avalynės iki skrybėlių ar indėniškų pakabučių. Kuo gali, padeda ir pažįstami kraštiečiai – suradę Panevėžio automobilių turguje ką nors kaubojiško, tą daiktą rezervuoja specialiai Vygantui.

Pats vyras sako, jog nesijaučia dėl savo hobio galvą pametęs. „Kol kas [ji] ant pečių. Kartais pagalvoju, ar man to reikia, kai, tarkime, ginklą pamatau. Turiu naudojamus ginklus, o ar jų bus daugiau, ar mažiau, skirtumo nebus didelio. Turiu tai, ko man reikia, ir apsiriboju“, – aiškina pašnekovas.

Panevėžyje nesijaučia visiškai saugus

Be 7 senovinių ginklų Vygantas turi ir vieną šiuolaikišką – pistoletą savigynai. „Ramiau ant dūšios. (...) Panevėžys dar toks miestas, nėra ramu. Yra atsitikimų, kur žmogų už nieką (nuskriaudžia – LRT.lt). (...) Visokių žmonių būna – būna, užmuša sportinio intereso vedami, neaišku, dėl ko“, – dėsto pašnekovas.

Visgi laidos herojus džiaugiasi, jog ginklo savigynai jam nėra tekę panaudoti – net į orą, norėdamas atbaidyti piktadarį, jis nėra šovęs. Tačiau visą gyvenimą Panevėžyje praleidęs vyras puikiai prisimena tuos laikus, kai šis miestas tikrai buvo viena nesaugiausių vietų visoje Lietuvoje. „Buvo neramu, bet jeigu nesišlaistei naktį, tai galbūt tų visų reikalų ne tiek ir matydavai“, – tvirtina jis.

Dabar gyvenimas Panevėžyje, anot vyro, yra pakankamai ramus, o turint noro, užsidegimo ir hobių, viskas išvis atrodo gana gražu ir paprasta. „Jeigu visur matai tiktai neigiamus dalykus, tai, aišku, jų ieškosi ir bus negerai, sudėtinga ir per daug sunku“, – LRT RADIJUI sako Vygantas.

Visą gyvenimą šiame mieste praleidęs laidos herojus sako niekada negalvojęs niekur kraustytis. „Čia viskas įprasta, visi pažįstami. Tiek darbai, tiek šiaip veikla – viskas tenkina“, – tikina jis.

Be to, jog užsiima savo gana netradiciniu hobiu, vyras čia dirba ir plytelių klojėju. Tai jam taip pat be galo patinka, į šį darbą jis nežiūri vien kaip į pajamų šaltinį. „Nuo mažumės buvau krapštukas, man tokie dalykai patikdavo. Plytelės, galima sakyti, yra mano sfera“, – neslepia vyras.

Plytelių klojimu Vygantas užsiima jau daug metų, todėl savomis akimis matė, kaip laikui bėgant keitėsi jų mados, technologijos ir medžiagos. Pavyzdžiui, vyras labai džiaugiasi šiuo metu patobulėjusiais klijais. „Tie patys klijai ilgiau tarnauja, nedžiūsta taip greitai, gali daugiau nuveikti, daugiau užsimaišai. Visi klijai laiko gerai, jeigu gerai ir teisingai užtepta“, – apie savo amatą pasakoja Vygantas.

Nors vyras ir pastebi, jog plytelės pastaruoju metu yra gerokai pabrangusios, panevėžietis patikina – išsisukti tikrai įmanoma. O žmonėms, kurie skundžiasi, jog meistrai dabar labai daug prašo už darbą, vyras atsako – juk šiuo metu brangsta viskas.

„Jeigu paklausa viršija pasiūlą, tai atitinkamai gaunasi ir kainos. Kartais gal kažkas ir piktnaudžiauja tuo, bet šiaip nepasakyčiau. Kaip sakant, viskas brangsta, tai nėra ko stebėtis, kad ir darbai brangsta“, – tvirtina panevėžietis.

Visos istorijos apie lietuviškąjį kaubojų Vygantą klausykitės LRT RADIJO laidos „Už Vilniaus“ įraše.

