Linkevičius: visi kaip užkeikimą kartoja, kad Ukraina turi laimėti, bet kai kurie iš jų pasiruošę toliau turėti reikalų su Putinu

Antradienis – 300-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Pasak buvusio užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministro Lino Linkevičiaus, visi kartoja, kad Ukraina turi laimėti, bet kai kurie iš tai kartojančių jaudinasi, kad Rusija pralaimės, o dalis pasiruošę ir toliau turėti reikalų su Vladimiru Putinu. Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius teigia, kad šis karas rodo, jog net 21 a. galima nepastebimai pasiruošti ir sukaupus resursų užpulti kaimyninę šalį.

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – buvęs Lietuvos užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministras Linas Linkevičius ir Europos Parlamento narys Petras Auštrevičius.

– Dienos tema – 300 dienų, kurios pakeitė pasaulį. Ar pakeitė, pone Linkevičiau?

L. Linkevičius: Pamenu (...) knygą, kurioje rašė apie kelias dienas, pakeitusias pasaulį, kalbėjo apie karą, kai buvo okupuota 20 proc. Sakartvelo teritorijos. Turime pripažinti, kad nepakeitė pasaulio. Kita gal reakcija, retorika buvo labai aštri, bet faktiškai nieko neįvyko.

Agresorius, išmokęs pamokas, kad galima taip elgtis, tęsė savo veiksmus. O ar dabar tai įvyks... Dabar situacija gerokai pasikeitusi, nes reakcija yra tikrai konsoliduota, stipri, bet vėlgi mes puikiai matom, kad nepakankama. Taip kad kai matysim pabaigą, tada galėsim atsakyti į jūsų klausimą.

– Europos Sąjunga vakar susitarė dėl kainos už dujas lubų. Putino atstovas iš karto pareiškė, kad Rusija rengs atsaką ir šiandien žinome, kad Čiuvašijoje sprogo dujotiekis, kuriuo Rusijos dujos buvo tiekiamos į Vakarų Europą. Ar tai yra atsitiktinumas, ar tikrasis Rusijos veidas, kurio dalis pasaulio žmonių iki šiol sugeba nematyti? Pone Auštrevičiau?

P. Auštrevičius: Per šitas 300 dienų, kurios yra labai ilgas laiko tarpas, reikia pripažinti, bet pabaigos mes dar nematome. Ir per šitas 300 dienų mes matėme įvairiausių įvykių, kur galėtumėm užduoti daugybę klausimų, pavyzdžiui, dujotiekio „Nord Stream“ susprogdinimas beveik prilygsta tam, kas dabar įvyko štai ir Čiuvašijoje, tai dar vienas argumentas netiekti dujų, dar kartą pabandyti, kad ir su sumažėjusia derybinė galia ar apskritai spaudimu, daryti įtaką Europos energetinei situacijai.

Rusiją apskritai sunku numatyti arba prognozuoti. Viena iš šito karo išvadų man asmeniškai yra tai, kad net 21 amžiuje galima nepastebimai pasiruošti karui, sukaupti didžiulių karinių ir kitokių resursų ir staiga užpulti kaimyninę valstybę.

Petras Auštrevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Matot, Rusija tikrai ištobulino savo slapukavimą, aš sakyčiau, slėpimosi technologijas, apskritai patirties iš praeities semiasi, todėl tokių įvairiausių įvykių su neaiškiomis priežastimis ir pasekmėmis galime matyti ir ateityje.

– 300 dienų kiekvieną dieną Ukraina netenka savo žmonių, joje kenčia laidojantys savo artimuosius, kenčia sužalotieji, kenčia šąlantys ir jokios jungtinės pasaulio pajėgos nesusivienija iki tiek, kad pabaigtų tą blogio valstybę. Nenori to padaryti ar negali, jūsų manymu, pone Linkevičiau?

L. Linkevičius: Negali. Kad nenori, gal sunku taip sakyti, matyt, valia kažkokia yra, noras yra, bet kad tai iš tikrųjų taptų kūnu, reikia veiksmų. Dabar mes vėlgi matome, kad, jau pasikartosiu, bet čia turbūt tokia tezė, kuri tampa tokia tipinė, kad visi kaip užkeikimą kartoja, kad Ukraina turi laimėti, bet kai kurie iš tų kartojančių jaudinasi, kad Rusija tuo atveju pralaimės.

O dar dalis jaudinasi, kad labai smarkiai ir skaudžiai pralaimės. Ir dar yra dalis tokių, kurie (...), kai viskas baigsis, pasiruošę toliau turėti reikalų su Putinu. Tai rodo, kad mes truputėlį sukūrėme realybę, kuri tokia pusėtina, neišbaigta. Tas labiausiai glumina.

Nes čia yra pastatytas ant kortos ne tik Ukrainos nepriklausomybės klausimas, bet ir mūsų gebėjimas apginti vertybes ir gebėjimas adekvačiai reaguoti į tai, ką mes teigiam, kas svarbu mums, Europai. Ir iš tikrųjų negali sakyti, kad niekas nedaroma.

Linas Linkevičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vėlgi kartu reikia pabrėžti, kad tikrai daug kas daroma. Jei šios paramos nebūtų, situacija būtų žymiai liūdnesnė. Bet glumina tai, kad ji ne iki galo išbaigta, su kažkokiais savęs apribojimais – ne Rusija [kūrė] tuos apribojimus, o patys Vakarai kūrė sau apribojimus, kad neva neprovokuotų Rusijos.

Žinoma, tai labai primena iš mano NATO laikų laikotarpį, kai NATO negalėjo rengti 5-ojo straipsnio pratybų, nes buvo kolegų, kurie teigė, kad tai yra provokacija. Mes tokia saujelė naujų narių sakėme, kad kaip tai gali būti provokacija, – tai yra mūsų sutartis, mes turime ruošti savo pajėgas, vykdyti NATO sutartį. Čia jokia ne provokacija, bet vis tiek to nebuvo ilgą laiką.

Dabar jau tai ne problema, bet man primena būtent tokį mąstymą, savęs įsivarymą į kampą ir Rusijai belieka tik pasinaudoti silpnybėmis ir problemomis, kurias patys sau susikuriame. Na, ir dar išlieka galimybė išgyventi ir išlieka galimybė išlaikyti savo ekonomiką, išlaikyti įtaką ir galbūt viltį kažką pasiekti šitame kare. Ta viltis, aišku, stipriai mažėja, bet ją dar jie turi.

– Iš tų jūsų laikų prie NATO, kaip jūs sakėte, tuo metu, kai jūs buvote Lietuvos atstovas prie NATO, Rusija, jeigu neklystu, dalyvavo partnerystės su NATO programoje. Dabar jau nebelabai kartu ką nors planuoja ir strateguoja, bet Rusijos dujos ir nafta vis dar tebėra perkama Vakaruose, yra perkamas nikelis ir kiti dalykai, ir taip yra finansuojama Rusijos karo pramonė. Pone Auštrevičiau, kaip reikėtų čia elgtis Europai, kad ji netaikytų sau kažkokių apribojimų, apie kuriuos kalba ponas Linkevičius?

P. Auštrevičius: (...) Vakarai privalo laimėti šitą karą kartu su Ukraina. Kitu atveju Vakarų patikimumas labai susvyruos. Matot, šiuo metu išbandoma Vakarų politinė sistema, kuriai nori priklausyti ir beveik priklauso Ukraina.

Mes suteikėme viltį toms valstybėms, kad jeigu jos atitiks kriterijus, darys reformas ir atitinkamai vyks pokyčių jose, tiek politinių, tiek ekonominių ir socialinių, jos galės tapti visateisėmis Vakarų visuomenės dalimis.

Todėl jeigu Vakarai šį kartą nepadarys to, ką jie privalo padaryti, kad suteiktų visas galimybes, visų pirma, karines galimybes, o vėliau ir politiškai paremtų Ukrainą tiek, kiek reikia derybose, kad Ukraina būtų laiminčioji pusė, mes labai rizikuojame savo patikimumu ir apskritai pasaulio sistema, saugumo sistema, jeigu iš tikrųjų laimės požiūris, kad reikia daugiapoliariškumo, kuris reiškia, kad atskirose pasaulio dalyse gali būti visiškai skirtingos sistemos, nebūtinai suderinamos su Jungtinių Tautų konvencijomis, kitaip tariant, autokratai nori tvarkytis, kaip nori, ir daro viską, kad taip atsitiktų.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Todėl aš manau, kad Vakarai šiuo atveju turi būti labai inovatyvūs ir kurti naujas reikalingas finansines priemones ar sprendimus, nes šis karas brangiai kainuoja. Nefinansuodami atitinkamai Ukrainos gynybos, Vakarai nepasieks to, ką mes privalome pasiekti, todėl šalia politinio supratimo mes turime galvoti, kokie sprendimai turi būti priimti, nes šios lėšos turi būti sukauptos, investuojamos ir karinis Ukrainos, taip pat NATO, Europos Sąjungos pajėgumas turi būti palaikomas.

– Negalima būtų sakyti, kad Vakarai neskiria finansavimo ir nepadeda Ukrainai – padeda ir pinigais, ir ginkluote, ir amunicija, – bet, iš kitos pusės, Vakarai finansuoja Putino režimą, kitaip tariant, Vakarai finansuoja abi karo puses. Tai kaip čia galima suderinti interesus, norint padėti Ukrainai, pone Linkevičiau?

L. Linkevičius: Sunku suderinti, nes reikia truputėlį apsispręsti. Ir žinoma, kad paradoksalu tai, kad šita žiema, kaip sakom, lemiama, bet jos didžiausia kaina yra pačiai Ukrainai. Tai yra gyvybės [klausimas], tai yra išgyvenimas žiemą be elektros, be kuro. Ir mažiausiai abejonių, kad jie išlaikys egzaminą.

Ir tie, kurie turi mažiau tokio krūvio ir naštos, yra daugiausia abejonių, ar išlaikys. Šitą puikiai žino Kremlius ir todėl tuo naudojasi. Tai todėl visas sistemas, kurias mes šiandien esam sukūrę – ne mes kūrėme, čia dar iki mūsų jas sukūrė – viso pasaulio saugumo sistemą, gal teisinę, (...) Jungtinės Tautos visiškai sukompromitavo.

Šalis, kuri pažeidinėja daugybę kartų per dieną Jungtinių Tautų chartiją, naudojasi veto teise ir stabdo visus bent kiek reikšmingesnius sprendimus, kuriuos organizacija gali priimti. Ir kol Vakarai, atsakingi pareigūnai ragins sukurti kažkokias saugumo garantijas šaliai, kuri veikia teroristiniais metodais, tikėtis sėkmės tikrai sunku.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Bet tai vis pasigirsta ir mes, aišku, esame mažuma kaip įprasta, bet turim kantriai aiškinti tą situaciją. Čia nieko bendro neturi su emocijomis, tiesiog jeigu sugrius visas tas namas, tas pastatas, kurį mes esame kartu sukūrę kaip patikimą sistemą, tai ji veiks tiek, kiek veikia silpniausia grandis, ir jeigu silpniausia grandis subyrės, viskas subyrės.

Toks ir yra Kremliaus režimo tikslas – parodyti, kad Vakarai nieko nesugeba padaryti. Taip kad čia yra tikrai daug pastatyta ant kortos. Ar visi tai supranta, labai abejoju. Bet kad privalom suprasti, nes kito kelio nėra, nė kiek neabejoju.

– Baltarusija yra atskiras klausimas. Per visą šitą karą ir šiandien, kai yra 300-oji šio karo diena, pasaulis tarsi džiaugiasi kalbėdamas, kad Baltarusija nedalyvauja tiesiogiai kare, nepaisant to, kad iš jos teritorijos ir iš jos lėktuvų yra žudomi Ukrainos žmonės, yra naikinama civilinė infrastruktūra. Pone Auštrevičiau, ar yra planų ką nors dėl to daryti, kai Lietuvoje pilna baltarusiškų automobilių, pilna žmonių, atvykusių apsipirkti Lietuvos prekybos centruose?

P. Auštrevičius: Aš manau, kad ne vien tik Lietuva privalo daryti. Aš, tiesą sakant, labai kritiškai vertinu ir 9-ąjį sankcijų paketą, kuriame nėra nė žodžio, nė vieno pareigūno, nė vieno Baltarusijos politiko, nė vienos valstybinės karo pramonės įmonės, kurios dabar pradėjo gaminti tiesiogiai Rusijos karo mašinai.

Ir štai ir Šoigu, ir Putino vizitai. Jeigu ne apie susijungimus ar kažkokius karo veiksmus, tai jie kalba apie tai, kaip įdarbinti Baltarusijos ekonomiką ir konkrečiai tam tikras įmones, kad aprūpintų Rusijos karinę mašiną amunicija ir nauja ginkluote.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Bet iš tiesų mums reikia galvoti, kaip elgtis, nes aš tik priminsiu klausytojams, – Lietuva turi daugiau kaip tūkstančio kilometrų bendrą sieną su Baltarusija ir Karaliaučiaus sritimi. Tai yra dvi kariaujančios valstybės prieš Ukrainą, tai valstybės, kurios derina veiksmus ir bando numatyti tam tikrą, sakyčiau, ateitį, nebūtinai mums gerą.

Ir ne vien apie sankcijas mums reikėtų mąstyti. Man, pavyzdžiui, asmeniškai nepatinka tie nuolatiniai Lietuvos piliečių važinėjimai į Baltarusiją ir panašiai. Galėtumėme tai riboti, nes jokios naudos iš to, sakyčiau, ir šalis, ir tie asmenys negauna, o jeigu gauna, tai ji labai simboliška, tačiau tai panaudojama daugeliu atvejų prieš Lietuvą ir prieš Vakarus – žmonės indoktrinuojami ir panašiai, todėl manau, kad mes nepanaudojame visų priemonių, kurias reikėtų panaudoti šio karo metu.