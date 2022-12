Landsbergis: šiandien nėra svarbesnio valstybės saugumui uždavinio, kaip sulaukti Vokietijos brigados nuolatinio dislokavimo Lietuvoje

„Mano vertinimu, nėra svarbesnio šiandien valstybės saugumui uždavinio, kaip sulaukti Vokietijos brigados dislokavimo, nuolatinio dislokavimo Lietuvos teritorijoje.Tai yra svarbiausias mūsų saugumo uždavinys, kuris iš tikrųjų reikšmingai keistų situaciją, kaip mes galime gintis nuo galimos agresijos iš Baltarusijos arba Rusijos teritorijos“, – LRT TELEVIZIJOS laidoje „Savaitė“ sakė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

Tai ministrui D. Kreiviui ne itin sekasi su švedais sutarti dėl elektros lėšų pasidalinimo su mumis, Europos Sąjunga nesutaria dėl dujų kainų lubų, bet, žinote, toks įspūdis susidaro, kad Lietuvai nelabai pavyksta su vokiečiais susitarti dėl brigados, bet tuo pačiu ir tarpusavyje. Aš turiu pasakyti, man kyla klausimų, ar visos institucijos vienodai supranta. Tai, pirmiausia, ar mes buvome sutarę griežtai su Vokietija, kad brigada turi būti dislokuota Lietuvoje, t. y. aš noriu paklausti - tame dokumente, kurį prezidentas pasirašė su kancleriu, yra aiškiai įvardyta, kad Lietuvoje ji turi būti, o ne per 10 dienų atvykti?

Aš atsispirčiau būtent nuo to dokumento, apie kurį jūs kalbate. Tai yra komunikatas, sutartas dviejų valstybių vadovų, ir jame yra paragrafas, kuriame pirmasis sakinys teigia, kad Vokietija vadovaus brigadai Lietuvoje. Tai šios formuluotės nei aš, nei man žinomi kiti valstybės vadovai ar atstovai neskaito niekaip kitaip.

Bet dabar krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas skaito šiek tiek kitaip, aš taip suprantu, nes bent jau krašto apsaugos ministras pritaria Vokietijos gynybos ministrei, kad per 10 dienų yra normalus terminas, kariuomenės vadas irgi kalba apie infrastruktūrą, tarsi ji neparengta ir tarsi tos 10 dienų irgi būtų visai nieko tokio. Tai, kokia yra vis dėlto oficiali Lietuvos pozicija šiuo metu, ką mes sakom vokiečiams ir ne tik vokiečiams - čia jinai turi būti? Ar mes tarpusavyje vis dėlto nelabai sutariame, kas čia turi būti?

Nenorėčiau tikėti, kad yra nesutarimų Lietuvoje. Mano vertinimu, nėra svarbesnio šiandien valstybės saugumui uždavinio, kaip sulaukti Vokietijos brigados dislokavimo, nuolatinio dislokavimo Lietuvos teritorijoje.

Tai yra svarbiausias mūsų saugumo uždavinys, kuris iš tikrųjų reikšmingai keistų situaciją, kaip mes galime gintis nuo galimos agresijos iš Baltarusijos arba Rusijos teritorijos. Vėlgi dvejonės sieja dvejones galbūt ir mūsų partnerių galvose, ir t. t., todėl tą reiktų užbaigti kaip galima greičiau. Dabar – dėl ko mes turim sutarti, dėl ko reikia apsispręsti ir kur gali kilti kokie nors klausimai? Pirmas dalykas, kad mes kalbam apie galutinį tikslą.

Vokietijos kariai Lietuvoje / AP nuotr.

Koks yra galutinis Lietuvos tikslas? Tai nuolatinis dislokavimas brigados.

Kaip mes iki jo ateiname, tai čia jau techninis klausimas, kuris turi būti suderėtas atskirais susitarimais tarp ministerijų, galbūt kariuomenių, dėl to, kad iki jo reikia ateiti. Aišku, kad Vokietijai, bet kuriai kitai valstybei yra labai sudėtinga dislokuoti brigadą - 5000 karių - pilnai pasiruošusią kariauti per vieną mėnesį, netgi per vienerius metus. Tam reikalingas ir šalies pasirengimas priimti, ir čia mes kalbam apie reikalingas investicijas. Lietuva yra parengusi investicijų planą, reikalingų brigadai priimti, jos būtų baigtos iki 2027 metų.

Tai reiškia, kad mes iki 2027 metų palaipsniui galėtume brigados elementus priimti. Tai yra mūsų gyvybinis tikslas, gyvybinis uždavinys drauge su partneriais būti čia, Lietuvoje, pasiruošus ginti Lietuvos teritoriją nuo pat pirmosios sekundės, ne nuo kiek vėliau - po dešimties dienų, bet mūsų galutinis tikslas turi būti pasiruošus ginti nuo pat pirmos sekundės, nuo pirmų centimetrų.

O kaip vokiečiai tada skaito tą susitarimą, ką jie galvoja, ar jie fiziškai turi tą brigadą, kuri turėtų čia per 10 dienų atsirasti, apginkluotą, paruoštą? Yra tie žmonės, gal jų iš viso dar net ir nėra?

Šiuo metu Vokietijai užtruks pasiruošti ir tai irgi taip pat yra suprantama, norint turėti brigadą, kuri rotuotų į kitą valstybę nuolatiniam rotaciniam buvimui iš esmės reikalingos mažiausiai 3 brigados, iš viso, kurias valstybė turi turėti. Kitaip tariant, dvi yra Vokietijoje, viena rotuojama, ta viena grįžta atgal iš tų dviejų buvusių, kita važiuoja. Na ir tokia karuselė rotacinė, jinai vyksta, tai tam pasirengti tikrai reikia.

Gabrielius Landsbergis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Kokie signalai iš Vokietijos? Aišku, geriausia būtų, kad jie patys juos aiškiai pasakytų, įvardintų. Kol kas mes tokių tikslių, tikslios pozicijos neturime. Vokietijos ambasadorius prieš kurį laiką buvo socialiniame tinkle paskelbęs, kad, jo vertinimu, brigada yra ten, kur yra brigados vadovai. Na, iš tikrųjų nustebau perskaitęs šitą formuluotę, nes mano supratimu, brigada yra ten, kur yra brigada. O vadovai gali būti ir kur nors kitur, kaip kad, sakykime, į Lietuvą karts nuo karto atvyksta Vokietijos brigados vadovai, jie pabūna, bet, mano vertinimu, ir man žinomų karo ekspertų vertinimu, tai tikrai nereiškia brigados buvimo valstybėje.

Gerai, tai dabar dar noriu tuo pačiu jūsų paklausti, kad sunkiai, bet Europos Sąjungos narėms tarsi jau pavyko susitarti dėl 9 sankcijų paketo Rusijai. Savaitės pradžioje sakėte, „esame įstrigę dėl kiekvieno klausimo“, po to – skausmingai ilgos diskusijos, Lietuvai teko blokuoti netgi savo pačios pasiūlytas iniciatyvas. Bet, ar aš teisingai suprantu, kad nors ir liko išimčių rusiško maisto ir trąšų eksportuotojams, bet Lietuva ne privalės taikyti automatiškai visų išimčių? Tai yra geroji žinia, ar tai nėra gera žinia ir geriau tokio susitarimo išvis neturėjo būti?

Čia turbūt panaudočiau žinomą terminą – tarp Schilės ir Charibdės buvome atsidūrę. Išties, 9 paketas yra vertingas, jame yra daugiau kaip 100 pavardžių asmenų ir Konstitucinio Teismo teisėjai, kurie patvirtino Ukrainos okupuotų teritorijų aneksiją ir prijungimą prie Rusijos, daugybė įmonių ir kitų fizinių ir juridinių asmenų. Naudinga buvo priimti.

Tačiau, kaip jūs sakėte, nors diskusijos dėl 9 paketo buvo sunkios, jos buvo kur kas lengvesnės dėl paketo, negu dėl išimčių. Ir kuomet mes pamatėme apimtį išimčių, kurios bus taikomos, iš tikrųjų buvom lengvai šokiruoti. Ir čia prasidėjo Lietuvos noras galbūt pristabdyti tą procesą ir daugiau skirti laiko padiskutuoti, ar išties mes suprantam, kokio dydžio skylę sankcijų laive mes galim pramušti? Ir klausimas – ar tada laivas apskritai beteks prasmės?

Ir dėl to mes blokavome kartu su Lenkija, iš pradžių buvo daugiau valstybių, vėliau taip atsitiko, kad likom praktiškai tiktai dviese. Išimtis, kurią pasiūlė iš išimties, jūs teisingai suformulavote, reiškia, leista valstybėms dėl jų nacionalinio saugumo ypatumų šitų išimčių netaikyti. Tikiuosi, kad tas triaukštis paaiškinimas yra gana aiškus.

Europos Vadovų Taryba / AP nuotr.

Lietuva, kitaip tariant, galės neatlaisvinti pinigų ir įmonių, jeigu taip atsitiktų, kad tie asmenys, kurie yra išvardinti išimčių sąraše, turi turto Lietuvoje ir jis šiandien yra įšaldytas. Lietuva yra tokia suteikiama teisė.

Ir vakar aš taip pat informavau ir kolegas, ir viešai pasakiau, kad Lietuva ketina naudotis šia išimtimi ir tų lėšų neatlaisvinti, net jeigu tokie kreipimaisi iš sankcionuotų asmenų būtų. Blogoji naujiena yra tai, kad

kitom valstybėm yra suteikiama teisė vis dėlto, kiekvienu atskiru atveju pinigus sankcionuotų asmenų, privačius pinigus, ir jų šeimų narių, atlaisvinti, jeigu jiems pavyktų įrodyti, kad tai yra susiję su badu, maisto saugumu ir kitais dalykais. Kaip tai yra padaroma, kol kas taisyklių aiškių mes nematom, reiškia vis dėlto ta mano minėta skylė laive egzistuoja.

Ačiū.

Ačiū jums.