Singapūrą įsimylėjusi Indrė čia jau 13 metų: žavi „kultūrų katilas“, bet vieno tikslo neišsižadės – mano dukros kalbės lietuviškai

Singapūre planavusi praleisti kelerius metus, dabar Indrė Riley šioje šalyje skaičiuoja jau 13 metus. Lietuvė atvirauja, kad čia sužavėjo žmonių tolerantiškumas, kultūrų įvairovė ir galimybės keliauti. I. Riley taip pat pasakoja, kad nemažai singapūriečių yra girdėję apie Lietuvą ir norėtų aplankyti mūsų šalį, kadangi jiems patinka atrasti naujas vietas.

Prieš atvykdama į Singapūrą, Indrė kartu su dabartiniu vyru, tuomet – sužadėtiniu, gyveno Londone. Gyvenimas Londone Indrei nebuvo artimas, tad ji partnerį prikalbino kuriam laikui išvykti pagyventi į Aziją ir ten pakeliauti. Kadangi studijų metais ji buvo nemažai girdėjusi apie Singapūrą, sprendimas nebuvo sudėtingas.

„Lietuvoje susituokėme ir nusipirkome bilietą į vieną pusę – į Aziją. Išvažiavome medaus mėnesio – planavome tris mėnesius keliauti po Aziją su tikslu, kad nusileisime Singapūre ir čia bandysime susirasti darbus“, – kalbėdama su portalu LRT.lt prisimena Indrė.

Išvyko keleriems metams, bet ir po 13 metų grįžti neplanuoja

Tokį sprendimą sutuoktiniai priėmė 2009 metais, kai visame pasaulyje buvo finansų krizė. Indrė su šypsena pasakoja, kad į tokį sprendimą tėvai žiūrėjo gana kreivai, kadangi tiek ji, tiek vyras paliko gerus darbus.

„Entuziazmo ir jaunatviško optimizmo bei naivumo apimti išvažiavome į Aziją. Pakeliavome tris mėnesius, nusileidome Singapūre ir pradėjome ieškoti darbo. Darbus susiradome gana greitai, per tris savaites, tuo metu tai atrodė labai greitai“, – sako Indrė.

Indrė Riley su dukra / Asmeninio archyvo nuotr.

Sutuoktiniai tikėjosi Singapūre pagyventi metus, daugiausiai – dvejus, o tada grįžti gyventi į Angliją ar kitą Europos šalį.

„Praėjo 13 metų – du vaikai, šuo ir niekur mes nesikraustome“, – juokiasi Indrė.

Lietuvė pasakoja, kad priprasti prie gyvenimo Singapūre nebuvo sunku: „Man Anglijoje buvo sunkiau priprasti nei Singapūre. Anglijoje labai jaučiau kultūrinį skubėjimą, (...) Londone dideli atstumai, traukinių atidėjimai, žmonių lėkimas... Man tai buvo didesnis kultūrinis šokas nei čia.“

Indrės manymu, Singapūras – „labai gera stotelė tarp Azijos ir Europos“. Singapūras turi daug kultūrinių šaknų, yra Azijos miestas, bet kartu yra gana vakarietiškas miestas, kuriame gyvena daug užsieniečių.

Singapūras / D. Platūkytės/LRT nuotr.

„Patys singapūriečiai labai vertina, kai atvažiavęs gerbi jų kultūrą, bandai kažko išmokti, jei tau jų maistas patinka. Jiems tai labai svarbu, jie tai vertina ir tuo džiaugiasi. Singapūriečiai yra gana atviri, tolerantiški“, – sako Indrė ir priduria, kad patys singapūriečiai pasinaudoja proga ko nors išmokti iš užsieniečių.

Daug karjeros galimybių ir progų keliauti

Po 13 metų, praleistų Singapūre, lietuvė teigia, kad čia gyventi lengva, jei tik turi darbą. Visų pirma, vardija ji, Singapūre yra daug karjeros galimybių, čia įsikūrę daug tarptautinių kompanijų, galima dirbti su viso pasaulio rinkomis, nebūtinai susikoncentravus į Singapūrą ar Aziją.

Indrė taip pat džiaugiasi, kad Singapūre saugu, o šalis geroje geografinėje zonoje, nes galima lengvai pasiekti daug kitų valstybių ir pakeliauti.

Indrės Riley dukros Singapūre / Asmeninio archyvo nuotr.

„Gali visą Aziją, Australiją, Naująją Zelandiją, Japoniją pasiekti per trumpiau nei 10 valandų. Bet ir per dvi valandas gali aplankyti labai daug šalių. Bent jau prieš kovidą buvo nebrangu keliauti, tad visada savaitgalį kur nors keliauji, per mėnesį bent kartą kažkur išskrendi.

Tai gera proga patirti Aziją ir pagyventi, aplankyti kuo daugiau šalių. Norėjome pagyventi ir pakeliauti, mus Azija sužavėjo – ir kultūriškai, ir tuo, kiek čia daug galima pamatyti ir aplankyti“, – atvirauja lietuvė.

„Kultūrų katilas“ ir vietinių tolerancija

Indrė žavisi, kad Singapūras – „kultūrų katilas“, kuriame sugyvena įvairūs žmonės. Lietuvės vaikai lanko darželį, kuriame beveik visi darželinukai yra iš skirtingų šalių ir kalba skirtingomis kalbomis.

„Prasiplečia vaikų akiratis. Kiek religijų – mes švenčiame visas šventes – tiek musulmonų, tiek induistų, katalikiškas šventes... Singapūre mane žavi tolerancija ir gebėjimas priimti kitas šalis, draugystė tarp šalių. Nežinau, ar kažkur pasaulyje dar yra kita tokia šalis, kur kultūrinis gyvenimas ir tautų mišinys yra taip sugyventas, egzistuoja tokia tolerancija“, – LRT.lt pasakoja lietuvė.

Indrės Riley dukros / Asmeninio archyvo nuotr.

Pasiteiravus, kas Singapūre nepatinka, Indrė pagalvoja ir nusijuokia: „Jis yra toli nuo Lietuvos.“ Toks atstumas itin jautėsi karantino metu, kuris čia buvo itin griežtas.

„Trejus metus nemačiau savo šeimos, mano dukra gimė čia ir pusantrų metų mano tėvai su ja nesusipažino, kol šią vasarą sugebėjome nuvažiuoti į Lietuvą. Per tą laiką daug žmonių išvažiavo, nes nebegalėjo – buvo per didelis atstumas ir nesimatė to pabaigos, kada visi apribojimai pasibaigs.

Mes nesvarstėme apie išvažiavimą, bet svarstėme, kada tai baigsis – jei užsitęs metus ar dvejus, tiesiog nebeturėsi pasirinkimo, turėsi kažką galvoti, nes nori matyti savo šeimą, kad vaikai augtų šeimoje ir kalbėtų su močiutėmis ir seneliais, bendrautų, kalbėtų lietuviškai“, – pažymi Indrė.

Indrė Riley atsisveikina su šeima Lietuvoje / Asmeninio archyvo nuotr.

Išsaugoti lietuvių kalbą Indrei itin svarbu. Žinoma, sutinka ji, tai sudėtinga, kai vyras – anglas, o šeimoje ji viena kalba lietuviškai, tačiau Indrės dukros lanko sekmadieninę mokyklėlę, su mama bendrauja lietuviškai.

„Daug pastangų įdedame – sunku, bet aš užsispyriau, kad mano vaikai kalbės lietuviškai. Kol kas, manau, neblogai sekasi. Vyrui pasakiau, kad man labai svarbu išlaikyti lietuvišką identitetą, kad labai didžiuojuosi būdama lietuve ir mano vaikai turės išmokti lietuvių kalbą.

Mano vyras supranta buitinę lietuvių kalbą ir beveik viską supranta, ką kalbu su savo dukra. Jis labai gerbia mano apsisprendimą, dukrą skatina, kad ji kalbėtų lietuviškai, ir tai labai vertina“, – pasakoja Indrė.

Indrė Riley su šeima / Asmeninio archyvo nuotr.

Singapūriečiai teigiamai atsiliepia apie lietuvius

Gyvendama toli nuo Lietuvos, Indrė sako pradėjusi švęsti daugiau tradicinių švenčių nei būdama Lietuvoje.

„Man Lietuva yra mano silpnoji vieta. Visada sakau, kad grįšiu gyventi į Nidą, kai išeisiu į pensiją. Bet iki tol į Lietuvą tikriausiai negrįšiu gyventi. Su Lietuva turiu labai daug sąsajų, mano visa šeima, geriausi draugai gyvena Lietuvoje, todėl stengiuosi per metus bent kartą grįžti, o tėvai, draugai ir brolis atvažiuoja čia.

Man svarbu, kad mano vaikai žinotų, kad jie yra iš Lietuvos, galbūt kažkada dukros norės stoti į Vilniaus universitetus eiti ir gyventi Lietuvoje. Svarbu, kad jos žinotų, jog yra pusiau lietuvės, vertintų tai ir kalbėtų lietuviškai. Dukroms daug pasakoju apie Lietuvą, skaitome lietuviškas knygas, žiūrime lietuviškus filmukus, grįžtame pas močiutę ir senelį“, – pasakoja Indrė.

Indrės Riley dukra Singapūre / Asmeninio archyvo nuotr.

Darželyje, kurį lanko įvairių kultūrų vaikai, švenčiamos įvairios šventės, vaikai ateina apsirengę tradiciniais rūbais. Kai būna visų valstybių diena, Indrės dukros taip pat ateina apsirengusios tradiciškai – supintomis kasytėmis, su lietuviška vėliavėle rankose.

„Per Kalėdas vaikai aptaria, kaip kitose šalyse švenčiamos Kūčios ar Kalėdos, o aš pasirūpinu, kad mokytoja papasakotų, kaip Lietuvoje švenčiame Kūčias. Tai labai smagu. Vienas iš įdomiausių ir gražiausių dalykų apie Singapūrą, kad mes taip tolerantiškai gyvename, švenčiame visas šventes“, – šypsosi Indrė.

Ji džiaugiasi, kad dauguma singapūriečių yra girdėję apie Lietuvą, bet dažniausiai žino ne pačią šalį, o pažįsta kažką iš Lietuvos.

„Žmonės apie lietuvius labai gerai atsiliepia. Gal nepasakytų, kur tiksliai esame, bet žino lietuvius ir visą laiką apie juos gerai atsiliepia“, – teigia Indrė.

Indrė Riley su šeima Lietuvoje / Asmeninio archyvo nuotr.

Pasak jos, daug singapūriečių nori aplankyti Lietuvą: „Singapūriečiai mėgsta važiuoti į šalis, kurios yra mažai žinomos. Pavyzdžiui, Islandija yra labai populiari kryptis iš Singapūro. Baltijos šalis jie žino, nori jas aplankyti arba net yra buvę. Jiems patinka atrasti naujas vietas.“

Automobiliai – prabangos prekė, daug lėšų suryja nuoma

Kalbėdama apie gyvenimą Singapūre, lietuvė svarsto, kad tai – vienas iš brangiausių miestų, tačiau, mano ji, santykis tarp kainų ir to, kiek žmonės uždirba, yra proporcingas.

„Manau, yra šalių, kur uždirbi žymiai mažiau ir kainų santykis su tavo uždarbiu yra daug didesnis. Singapūre labai brangu, bet jei dirbi ir uždirbi, tai gyvensi labai komfortiškai“, – pastebi Indrė.

Pasak jos, bene daugiausiai išlaidų gali pareikalauti būsto nuoma, o automobiliai Singapūre – prabangos prekė. Visgi, priduria pašnekovė, nuosavas automobilis čia nereikalingas, nes gerai išplėtota viešojo transporto sistema.

Neretai lietuviai būna girdėję apie griežtus Singapūro įstatymus, tačiau Indrė pasakoja, kad draudimams padaryta tam tikra reklama.

Indrė Riley su šeima / Asmeninio archyvo nuotr.

„Teoriškai čia yra griežta, yra labai daug taisyklių. Praktiškai jos nėra taip griežtai įgyvendinamos“, – atkreipia dėmesį Indrė.

Ji prisimena, kad prieš atvykdama į Singapūrą buvo girdėjusi apie kramtomosios gumos draudimą, mirties bausmę ar nuplakimą rykštėmis, tačiau, pabrėžia ji, gyvenant pagal vietos taisykles ir jų nelaužant, sunkumų nekyla.

Singapūras / Unsplash nuotr.

Lietuvės manymu, dėl griežtų taisyklių Singapūras yra sėkminga valstybė, kurioje saugu gyventi, o žmonės laikosi įstatymų.

„Saugumo jausmas tikrai yra – nebijai vaikų išleisti į kiemą, o man labai svarbu, kad saugiai jausčiausi dėl vaikų. Gali išbėgti pabėgioti vėlai vakare, o kitose Europos šalyse ar pačiame Londone aš tikriausiai to nedaryčiau. O čia jautiesi saugiai“, – džiaugiasi Indrė.