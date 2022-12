Panevėžiečius gydanti Krystyna Donecke dirbo po žeme: per karą tapo baisu, kad pakilusi į viršų neberasiu dukters ir vyro

„Vėjaraupiai“, „skrandis“, „kaip jaučiatės?“, „reikia laikyti po liežuviu“, – tai tik dalis to, ką jau lietuviškai pasakyti išmoko medikė Krystyna, į Panevėžį atvykusi iš karo niokojamos Ukrainos, Donecko. Kovo mėnesį, kai karas išsiplėtė, ji iškart suprato, kad su dukra vyks į Lietuvą. Tai padiktavo lietuviškos šaknys: Krystynos pavardė – Vinciūnaitė.

Tuomet, kovą, ji parašė pareiškimą išeiti iš darbo šachtoje – ten Krystyna dirbo felčere. Paskubomis susirinko drabužių pamainą savo keturmetei dukrai ir sėdo į evakuacinį traukinį. Kai reikėjo užpildyti anketą, kur konkrečiai norėtų vykti Lietuvoje, moteris neįrašė jokio pageidavimo, o grafoje, kuo norėtų dirbti, brūkštelėjo „medike“. „Medikų visur reikia“, – tuomet pagalvojo ji.

Panevėžyje slaugytoja Krystyna dirba du mėnesius. Kad pasikeltų kategoriją, moteris lanko kursus. Drauge Krystyna mokosi ir lietuvių kalbos. / A. Murauskaitės/LRT nuotr.

Traukinys skendėjo tamsoje

Esminė priežastis išvykti buvo duktė, sako Krystyna.

„Nenorėjau, kad mano keturmetis vaikas sėdėtų slėptuvėse nuo bombų“, – paaiškino K. Vinciūnaitė.

Juolab tuomet Donecke pradėjo stigti maisto produktų, strigdavo transportas. Nerimas vis augo, apšaudymai dažnėjo, tad moteris nutarė, kad reikia trauktis į Lietuvą. Evakuaciniame traukinyje saugumo sumetimais buvo aklina tamsa, nebuvo galima naudotis telefonais. Kaip pasakojo Krystyna, keleiviai nežinojo ir per kokius miestus rieda traukinys – sužinojus, kad priekyje nesaugu, būdavo keičiamas maršrutas.

Iš pradžių K. Vinciūnaitė su dukra atsidūrė Anykščiuose, ten turėjo dirbti sanatorijoje, tačiau viltys subliūško, netrukus Krystyna persikėlė į Biržus, įsidarbino kavinėje, vėliau – ligoninėje.

„Ten labai man pagelbėjo. Padėjo susitvarkyti licenciją, pasitvirtinti diplomą. Įdarbino slaugytoja. Jaučiausi kaip didelėje draugiškoje šeimoje. Jei ko nesuprasdavau, iškart sakydavo: ramiai, einam, tuoj viską paaiškinsime“, – pasakojo K. Vinciūnaitė.

Tačiau ir tai nebuvo ilgam. Pastaruosius mėnesius ji dirba Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stotyje.

„Panevėžys man patinka, liksiu čia“, – sakė K. Vinciūnaitė. Ji nesitiki, kad karas greitai baigsis.

Visi sureaguoja į lietuvišką pavardę

„Taip, visi sureaguoja, kai pasakau savo pavardę“, – šypsosi K. Vinciūnaitė. Krystynos senelis į Ukrainą išvyko praėjusio amžiaus šeštąjį dešimtmetį, mama gimė jau ten, vaikystėje ji šnekėjo lietuviškai. Krystynos protėvių gimtasis kraštas – Biržai.

Jau dirbdama Biržų ligoninėje, Krystyna pati susirgo vėjaraupiais. Liga smogė skausmingai, su komplikacijomis, taip Kristina atsidūrė Panevėžio ligoninėje, vėliau teko daryti operaciją Vilniuje, reabilitacija vyko Panevėžyje. Būdama šiame mieste ji užsuko į Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stotį ir pasiprašė į darbą. Sulaukusi atsakymo, kad vadovai pagalvosiantys, Krystyna išėjo. Buvo nuėjusi vos kelis šimtus metrų, kai suskambo telefonas, o atsiliepus pasigirdo prašymas grįžti.

Panevėžyje slaugytoja ji dirba du mėnesius. Kad pasikeltų kategoriją, moteris lanko kursus. Drauge Krystyna mokosi ir lietuvių kalbos.

„Garso įrašai, žodynai. Atsiverčiu žodyną ir mintinai „kalu“, – sakė Krystyna.

Dėl lietuvių kalbos ji buvo rami net per pirmąjį iškvietimą. Matai, kad žmogus susiėmęs už pilvo, supranti, kad jam ten skauda, toliau dirbi pagal protokolą, paaiškina Krystyna. Be to, kolegos padeda susikalbėti. Kartkartėmis bendraudama su kolegomis Krystyna pasitelkia ir lotynų kalbą. „Be to, aš mokausi lietuvių kalbos“, – šypsojosi K. Vincūnaitė.

Krystyna ir Ukrainoje yra dirbusi greitojoje pagalboje. Gimtojoje šalyje, pasak jos, pasiligojusieji rečiau vežami į priėmimo skyrių, stengiamasi kaip įmanoma labiau padėti namų sąlygomis. Lietuvoje dažniau ligoniai vežami į ligoninę. Be to, jau pastebėjo Krystyna, Lietuvoje norint patekti pas gydytoją specialistą tenka ilgai laukti.

„Mus iškvietęs žmogus sako, kad vizitas pas gydytoją tik po dviejų mėnesių. Klausiu, o kaip iki tol gyvens? Sako, kad kaip nors“, – perpasakojo medikė.

K. Vinciūnaitės dukra Panevėžyje lanko vaikų darželį. Krystyna džiaugiasi, kad mergaitė lietuvių apsuptyje, mat taip mokosi taisyklingos lietuvių kalbos.

„Ji kol kas, kaip ir aš, suprasti supranta, o pasakyti negali. Taip pat lanko muzikos būrelį muzikos mokykloje“, – pasakojo moteris.

Jau teko bėgti nuo karo

Prieš kelerius metus K. Vinciūnaitei jau teko bėgti nuo karo. Krystyna gyveno toje Donecko srities dalyje, kurią okupavo Rusija.

„Tuomet viskas pasikeitė. Žmonės tapo pikti, daug išsilavinusių žmonių išvažiavo į neokupuotą Ukrainą, gydytojų, mokytojų trūko. Karas – tai, kai nėra benzino, kai nėra maisto produktų, kai nemoka algos. 2014-aisiais sulysau dešimčia kilogramų.

Buvo atvejis, kai vos nežuvau. Stigo gydytojų. Reikėjo pervežti sužeistuosius. Man pasakė: užvažiuosi, paimsi sužeistuosius, paskui užvažiuosi gydytojo. Nutariau pirma užvažiuoti gydytojo, o tuo metu smogė ligoninei. Jei būčiau dariusi atvirkščiai, būčiau žuvusi“, – pasakojo K. Vinciūnaitė.

Karas jau įpratino Krystyną prie nuolatinio nesaugumo. Jei nutiko kažkas baisaus, reikia kam nors papasakoti tai penkis kartus, ir tuomet palengvėja, jau šypsodamasi apie patirtį pasakojo moteris.

Moteris, kai kalbėjomės, ryte telefonu šnekėjo su Donecke likusiu vyru. „Jis buvo ką tik parėjęs po darbo, taip pat dirba greitojoje. Sako: skubėjau nusiprausti, kol yra vandens. Vos vos spėjo, atjungė vandenį. Tai vandens, tai šviesos nėra. Produktų nėra. Kas gali, važiuoja į kitą sritį, ten apsiperka. Taip jie ten ir gyvena“, – pasakojo Panevėžyje įsitvirtinanti Krystyna.

Kai karas baigsis, Krystyna vis dėlto norėtų grįžti į Donecką ir vėl dirbti medike šachtoje, mat atlygis ten aukštesnis nei ligoninėje ar greitojoje. Nors darbas šachtoje ir sukelia įvairių ligų, nors būtent šachtoje, prasidėjus plataus masto karui, jautėsi nesaugi.

„Darbo metu būdavau po žeme. Prieš metus žuvo mano sesuo, o aš tuo metu dirbau, buvau po žeme. Kai prasidėjo karas, man pasidarė baisu, kad pakilusi į viršų galiu neberasti nei dukters, nei vyro“, – pasakojo Krystyna.